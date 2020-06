US-Bürger in Moskau wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt – Welche Frage dabei unbeantwortet bleibt

Der US-Amerikaner und Ex-Marine Paul Whelan ist in Moskau wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. In westlichen Medien wird es so dargestellt, als sei die Anklage fabriziert worden. Daher habe ich hier die bekannten Fakten zusammengestellt und bin dabei auf eine offene Frage gestoßen, die niemand stellt.

Wir werden gleich sehen, dass es in diesem Fall tatsächlich einige Merkwürdigkeiten und Ungereimtheiten gibt. Dass die westliche Medien in Sachen Russland gerne die Tatsachen verdrehen oder auch plump lügen, ist bekannt. Aber in diesem Fall ist es etwas anders: Natürlich stellen sie Russland in ein schlechtes Licht, aber die tatsächlich merkwürdigen Dinge, die ihrem Narrativ in die Hände spielen würden, erwähnen sie merkwürdigerweise nicht. Von denen lenken sie sogar ab. Der Fall ist also tatsächlich interessant.

Wer ist Paul Whelan?

Paul Whelan ist eine Amerikaner, der früher bei den Marines gedient und an Desert Storm teilgenommen hat. Er wurde später wegen Diebstahl unehrenhaft aus der Reserve der Marines entlassen, war ansonsten aber eine unauffällige Person.

Seit 2006 war er oft in Russland, hatte dort Freunde, versuchte Russisch zu lernen, was ihm aber bis heute nicht gelungen ist. Ende Dezember 2018 war er in Russland, wo er als Gast zu einer Hochzeit eingeladen war. Am 28. Dezember wurde er vom russischen Geheimdienst FSB in seinem Hotelzimmer verhaftet. Bei ihm wurde ein USB-Stick sichergestellt, auf dem sich eine Liste russischer Militärangehöriger befunden haben soll.

Whelan hat außer der amerikanischen auch noch die Staatsangehörigkeiten von Kanada (wo er geboren wurde), von Großbritannien (woher seine Eltern stammen) und Irland (woher seine Großeltern stammen).

Spionage – ein undurchsichtiges Geschäft

Verfahren wegen Spionage sind immer heikel, es geht um geheime Informationen und daher finden solche Verfahren oft ganz oder teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist normal. Das macht solche Fälle aber auch schwer überprüfbar, egal in welchem Land sie verhandelt werden.

Wie sensibel die Daten auf dem USB-Stick sind, lässt sich nicht sagen. Medien berichten, es seien Namenslisten von Militär-Kadetten darauf, überprüfen lässt sich das nicht.

Interessant ist, wie Whelan den Stick bekommen hat. Kurz vor seiner Festnahme hat er sich in seinem Hotel mit einem Freund getroffen, der ihm den Stick übergeben hat. Whelan behauptete vor Gericht, er wäre der Meinung gewesen, darauf seien Fotos einer gemeinsamen Reise in einer russische Kleinstadt gewesen. Frau Hebel, die Lügenbaronin aus dem Spiegel Büro in Moskau, beschrieb es in einem Spiegel-Artikel hingegen so:

„Der Datenträger sei ihm untergeschoben worden, sagt Whelan.“

Davon kann keine Rede sein, aber Frau Hebel will ja für ihre Leser ein negatives Russland-Bild zeichnen. Sie muss ihre Leser jedoch für ziemlich dumm halten, denn wie üblich widerspricht sie sich in ihrem eigenen Artikel selbst. Etwas später kann man in dem gleichen Artikel nämlich lesen:

„Der Anwalt sagt nur, Whelan sei davon ausgegangen, auf dem USB-Stick befänden sich harmlose, private Fotos.“

Von „untergeschoben“ kann also wirklich keine Rede sein, das bestätigt sogar Frau Hebel in ihrem eigenen Artikel, in dem sie es zuvor behauptet hat.

Der mysteriöse USB-Stick

Frau Hebel stellt es in ihrem Artikel so dar, als sei Whelan vielleicht in eine Falle gelockt worden. Der Freund von Whelan, der ihm den USB-Stick gegeben hat, soll ebenfalls für den Geheimdienst gearbeitet haben und Whelan soll das gewusst haben. Bei Frau Hebel klang das so:

„Bei dem Besucher im Hotelzimmer handelt sich um einen FSB-Mitarbeiter, berichteten mehrere Medien – Whelans Bruder hat dies bestätigt.“

Das lässt sich nicht überprüfen, aber es ist die Kernfrage.

Die westlichen Medien stellen es so dar, als sei Whelan unschuldig. Sie zitieren ihn, seinen Bruder und seine Unterstützer ausführlich. Das wäre legitim, wenn sie auch die Gegenseite genauso ausführlich zu Wort kommen lassen würden. Das wird natürlich nicht getan, bei den Lesern entsteht aufgrund der einseitigen Zitate der Eindruck, Whelan sei ein unschuldiges Opfer des bösen russischen Staates.

Spionage oder eine Falle?

Es ist möglich, dass Whelan ein US-Spion war. Wenn das so ist, dann war er sicher nur ein kleiner Fisch, zumindest wenn es stimmt, dass auf den USB-Stick „nur“ eine Namensliste von Militär-Kadetten war. Es ist also gut möglich, dass er seine russische Kontakte genutzt hat, um geheime Informationen in die USA zu bringen. Frau Hebel schrieb über den Freund, der Whelan den USB-Stick übergeben hat:

„Laut der Zeitung „Kommersant“ soll der Mann Paul Whelan rund 1300 Euro geschuldet haben“

Gut möglich, dass es so war und dass Whelan seinem Freund im Gegenzug für den USB-Stick die Schulden erlassen hätte. Aber das ist Spekulation.

Es ist genauso gut möglich, dass Whelan in eine Falle gelockt worden ist und dass er nichts von den sensiblen Daten auf dem Stick gewusst hat. Dann gäbe es wiederum zwei Erklärungen: Entweder sollte Whelan – warum auch immer – in eine Falle gelockt werden, oder aber er sollte die Daten – ohne von ihnen zu wissen – in die USA bringen, wo sie dann – wie auch immer – in die Hände der CIA gefallen wären.

Auch hier ist also alles rein spekulativ.

Russlands Staatsanwaltschaft hat sich festgelegt und Whelan der Spionage angeklagt, wofür er am Montag zu 16 Jahren verurteilt wurde.

Die interessante Frage

Da für die Öffentlichkeit alles Spekulation ist, können die Medien im Grunde schreiben, was sie wollen. Und das tun sie ja auch. Belegbare oder überprüfbare Informationen gibt es nicht, alle Medien berufen sich nur auf die Berichte anderer Medien.

Ich habe bei all dem eine Frage: Was ist mit dem Freund von Whelan? Ich habe nirgends Berichte gefunden, dass dieser Freund – angeblich ein Geheimdienstmitarbeiter – auch festgenommen worden wäre. Immerhin hätte er sich auch der Spionage schuldig gemacht, denn er hat – gemäß der offiziellen Version – Whelan die geheimen Daten übergeben.

Ich kann natürlich etwas übersehen haben, aber ich habe weder in westlichen, noch in russischen Medien dazu etwas gefunden.

Damit ist alles möglich: Vielleicht war es so, wie die russische Staatsanwaltschaft sagt und Whelan ist ein US-Spion, der auf frischer Tat ertappt wurde. Vielleicht ist Whelan ein US-Spion, den die Russen aus dem Verkehr ziehen wollten, aber sie haben ihn nicht auf frischer Tat ertappen können und ihm daher etwas untergeschoben. Vielleicht ist er unschuldig und wusste nichts von den Daten, aber die Russen wollen ein weiteres Faustpfand für einen zukünftigen Agentenaustausch haben. Es gibt viele mögliche Erklärungen, die Intrigen der Geheimdienste sind verworren, vielleicht steckt auch etwas dahinter, worauf ich hier gar nicht gekommen bin.

Habe ich Berichte über die Festnahme des mysteriösen Freundes von Whelan übersehen? Dann wäre ich dankbar, wenn mir jemand etwas dazu schickt. Oder wurde er nicht festgenommen? Dann frage ich mich, warum die westlichen Medien das nicht für Medienkampagnen gegen Russland nutzen.

Wenn es so ist, dass Whelans Freund nicht wegen der Übergabe brisanter Informationen verhaftet worden ist, ist der Fall komplizierter, als die Medien ihn darstellen. Für mich ist es unerklärlich, warum die Frage nach diesem Freund weder in westlichen, noch in russischen Medien gestellt wird. Alle berichten von der Übergabe des USB-Sticks, aber niemand fragt nach dem Mann, der ihn übergeben hat…



