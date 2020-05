„Verschwörungstheorien zerstören Existenzen“ – Ein Paradebeispiel für Manipulation in der ARD

Wie die deutschen Staatsmedien (sorry, die öffentlich-rechtlichen Medien) arbeiten, hat uns unfreiwillig den Sendung „Report Mainz“ gezeigt. Dort wurde ein Interview so lange geschnitten, bis es ins Konzept der Sendung passt. Schön für uns, dass der Interviewte das komplette Interview veröffentlicht hat.

Die ARD-Sendung Report Mainz hat vor einigen Tagen ein Beitrag ausgestrahlt, die den Menschen zeigen sollte, wie gefährlich „Verschwörungstheorien“ angeblich sind. Die Sendung war aufgebaut, wie eine Reportage über Sektenaussteiger oder ehemalige Drogensüchtige, die nur knapp den Absprung geschafft haben. Skript und Narrativ der Sendung standen also fest und nun brauchte man noch jemanden aus der „Szene“, um den Zuschauern zu zeigen, wie gefährlich und skrupellos die „Verschwörungstheoretiker“ sind, wie sie gnadenlos Existenzen zerstören.

Diese Rolle sollte Andreas Popp von der Wissensmanufaktur zufallen, der für die Sendung interviewt wurde. Aber Popp ist kein Anfänger und er hat das Video ebenfalls aufgenommen. So gibt uns Report Mainz unfreiwillig einen Einblick in die Arbeitsweise der „Qualitätsmedien“ des deutschen Staatsfernsehens (sorry, es passiert mir immer wieder, es heißt natürlich öffentlich-rechtliches Fernsehen).

In der Sendung wurde an zwei Beispielen aufgezeigt, wie Verschwörungstheorien Menschen angeblich zerstören können. Die beiden „Opfer“ wurden natürlich nicht gezeigt, die Szenen mit ihnen wurden nachgestellt und nachvertont. Ob es die beiden überhaupt gibt, bleibt das Geheimnis der Redaktion.

Der Zuschauer bekam folgendes zu sehen und zu hören:

„Wir haben zwei von ihnen getroffen. Über mehrere Jahre waren sie in der Welt der Verschwörungstheorien gefangen. Heute haben sie all das hinter sich gelassen. Doch sie werden bedroht, wollen deshalb nicht erkannt werden.“

Nun, liebe Leser, Sie gelten auch als Verschwörungstheoretiker, wenn Sie den Anti-Spiegel lesen. Wurden Sie deshalb bedroht? Oder gibt es jemanden, der Sie bedrohen könnte, wenn Sie aufhören, den Anti-Spiegel (oder andere alternative Medien) zu lesen? Glauben Sie, dass jemand Sie bedrohen wird, wenn Sie den alternativen Medien den Rücken kehren und wieder zu Tagesschau und Spiegel zurückkehren?

Man fragt sich wirklich, was das für ein Publikum sein soll, für das solche Berichte gemacht werden.

Danach wurden uns die beiden bedauernswerten Gestalten vorgestellt. Zum ersten hieß es:

„Er ist Anfang 20, holt gerade sein Abitur nach.“

Der arme Kerl, so wird suggeriert, war so verwirrt, dass er nicht einmal einen Schulabschluss machen konnte. Nun, wo er endlich frei ist von den bösen Verschwörungstheorien, findet er ins Leben zurück. Auch das zweite Opfer hat ein schweres Schicksal hinter sich. Dies ist aus dem Originaltext des Skripts, wie Report Mainz ihn veröffentlicht hat:

„Genauso war es auch bei ihm. Er ist Mitte 50, in der Wirtschaft tätig. Ein Buch war sein Einstieg -- „Brot und Spiele“ von Andreas Popp.

Über Jahre geraten beide immer tiefer in diesen Strudel, ziehen sich mehr und mehr zurück in ihre eigene Welt. Mit dramatischen Folgen.

O-Ton, Szene nachgestellt:

„Mir ging es furchtbar. Ich hatte viele Freunde verloren, viel Vertrauen verloren, ich habe mich einfach beschissen gefühlt. Nachdem ich diesen irrsinnigen Verschwörungstheorien entkommen bin, bin ich psychisch zusammengebrochen. Ich war entsetzt, was ich angerichtet habe auf sozialer Ebene. Das war ein Scherbenhaufen.“

O-Ton, Szene nachgestellt:

„Ein guter Freund sagte, wenn du so ein Arschloch bleibst, dann ist unsere Freundschaft beendet. Und meine Ehe war auch nicht zu retten. Das Schlimmste an den Verschwörungstheorien war, dass man sich verloren hat und eigentlich nichts mehr hatte irgendwie.“

Dabei hatte bei ihm doch alles so harmlos angefangen. Mit seinem Buch und seinen Theorien.“

Was die Sendung den Zuschauern vermitteln sollte, ist also offensichtlich: Verschwörungstheorien sind genauso gefährlich, wie Drogensucht oder Sekten. Bloß Finger weg, von den gefährlichen Informationen! Bloß keine „bösen Bücher“ lesen! Bleiben Sie bei der ARD, da sind Sie gut aufgehoben!

Nun brauchte es noch den „bösen Sektenführer“, um die Sendung „abzurunden“ und diese Rolle sollte Andreas Popp spielen, Autor des in der Sendung genannten Buches.

Report Mainz hat bei ihm um ein Interview gebeten und er hat eingewilligt. Das Interview dauerte 14 Minuten, in der Sendung wurde aber nur das gezeigt:

„Wir erreichen Andreas Popp per Skype.

Ist ihm bewusst, wie sehr Menschen durch seine Inhalte ins soziale Abseits geraten können?

O-Ton, Andreas Popp:

„Wie kommen Sie darauf, dass die ins soziale Abseits gedrängt werden? Die Frage ist die: Wir unterliegen natürlich einer Massenmanipulation. Das wissen wir alles. Das ist ja auch nicht ganz neu. Und ich wüsste nicht, aus welchem Grund ich etwas Dramatisches sage. Es sind ja die Medien, die die Menschen ins Abseits drängen, nicht wir.““

Andreas Popp hat das komplette Interview online gestellt. Und dabei wird deutlich, dass der Redakteur von Report Mainz immer wieder die gleichen zwei Fragen gestellt hat.

Er hat zuerst versucht, Popp in die Nähe von Faschisten und Hitler zu rücken und als das nicht geklappt hat, kam er mit den Fragen zum „sozialen Abseits“. Er hat diese Fragen so lange immer wieder neu formuliert, bis er Aussagen hatte, die sich in der gewünschten Weise zusammenschneiden lassen. Die von Report Mainz veröffentlichte Antwort von Andreas Popp ist zusammen geschnitten worden, wie man unschwer erkennen kann.

Es ging in dem Interview also nur darum, etwas zu finden, was man in das feststehende Skript der Sendung einbauen konnte. Mit einem Interview im Sinne von dem Zuschauer die Argumente von Popp zu zeigen (und sie dann von mir aus zu widerlegen) hatte das ganze nichts zu tun.

Hier das komplette Interview, in dem Popp seine Meinung konkret argumentiert. Entscheiden Sie selbst, ob Report Mainz (hier der Link zur Sendung) die Kernaussagen von Popp wiedergeben hat, oder nicht:

Andreas Popp gibt ARD ein Interview zum Thema Verschwörungstheorien

Dieses Video auf YouTube ansehen

Es ist ein altes Instrument der ARD, Interviews so zusammenzuschneidern, dass sie das zeigen, was die Redaktion will, und nicht das, was wirklich gesagt wurde. Ein anderes, berühmtes Beispiel gab es 2008, als die ARD ein Interview mit Putin von 30 auf 9 Minuten zusammen geschnitten hat und das zugeben musste, nachdem das russische Fernsehen die komplette Version gezeigt hatte.

ARD Meinungsmache Putin Interview zum Georgienkrieg

Dieses Video auf YouTube ansehen

Das Interview habe ich in meinem Buch über Putin übrigens ausführlich mit allen Hintergründen thematisiert.

So arbeiten die staatlichen (Mist, schon wieder, es heißt natürlich öffentlich-rechtlichen) Medien in Deutschland: Sie kassieren von Ihnen Zwangsgebühren, um Sie dann mit dem von Ihnen bezahlten Geld zu belügen.

Aber wenn man das „Propaganda“ nennt, sind die „Qualitätsmedien“ ganz entrüstet…



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen