Westliche Sanktionen verhindern den Kampf gegen Coronavirus – UNO fordert deren Aussetzung

Die UNO fordert, alle Sanktionen während der Coronakrise auszusetzen, weil ansonsten die weltweite Verbreitung des Virus nicht aufgehalten werden kann. Aber haben Sie davon etwas in den „Qualitätsmedien“ gehört?

Wie sehr die „Qualitätsmedien“ Nachrichten unterdrücken, die ihnen nicht in ihre politische Linie passen, sieht man in diesen Tagen deutlich. Am Freitag habe ich aufgezeigt, wie die deutschen Medien das Versagen der EU beim letzten Gipfel zu kaschieren versuchen. In Russland wurde über der EU-Gipfel und den Eklat berichtet, in Deutschland wurde das weitgehend verschwiegen. Die Details finden Sie hier.

Nun das gleiche noch einmal: In Russland wurde schon am 24. März berichtet, dass sowohl der UNO-Generalsekretär, als auch die die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte ein sofortiges Ende aller Sanktionen fordern. Ich wusste also davon und habe gar nicht bemerkt, dass die deutschen Medien das praktisch komplett verschwiegen haben.

Dass die Sanktionen des Westens gegen Länder wie Syrien, Iran, Venezuela und andere völkerrechtswidrig sind, ist kein Geheimnis. Der UNO-Sonderbeauftragte für Sanktionen und ihre Folgen vom OHCHR, Idriss Jazairy, hat im August 2019 vor der UNO einen Bericht vorgestellt, der all die Sanktionen auf ihre Rechtmäßigkeit und auch ihre Folgen untersucht hat. Die Details finden Sie hier.

Kurz gesagt sind alle Sanktionen gegen diese Länder Verstöße gegen das Völkerrecht und weil die westlichen Sanktionen den Ländern auch den Zugang zu Medikamenten und medizinischem Gerät ganz oder teilweise verwehren, sind die Sanktionen auch Völkermord, denn sie führen dazu, dass Zivilisten – vor allem Kinder und alte Menschen – an Krankheiten sterben, die behandelbar wären, wenn der Westen nicht die Lieferung von Medikamenten unterbinden würde.

Das passt natürlich nicht in das Narrativ der „Qualitätsmedien“, daher berichten sie darüber nicht. Und so erklärt sich auch, dass es in Deutschland praktisch keine Berichte darüber, gab dass nun der UNO-Generalsekretär und die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte ein sofortiges Ende der Sanktionen gefordert haben. Dabei haben sie sich nicht einmal auf das Völkerrecht berufen, diese Appelle verhallen im traditionell Westen ungehört, sondern auf das Eigeninteresse des Westens.

Wenn die Sanktionen dazu führen, dass sich das Coronavirus zum Beispiel in Syrien oder im Iran ungehindert ausbreiten kann, dann sind alle Maßnahmen, die derzeit weltweit im Kampf gegen das Virus getroffen werden, sinnlos, weil aus diesen Ländern immer wieder Infizierte in andere – auch westliche – Länder kommen und die Krankheit mitbringen werden. Dabei ist es egal, ob sie legal oder illegal einreisen, die Erfahrung zeigt, dass sie einreisen.

Das ist absurd: Während die westlichen Länder ihre Grenzen schließen, Ausgangssperren verhängen, das Leben der Menschen einschränken, eine massive Wirtschafts- und Finanzkrise befürchten, lassen sie Sanktionen bestehen, die dazu führen, dass das Virus sich in einigen Ländern praktisch ungehindert ausbreiten kann. Was aber sind die Maßnahmen des Westens wert, wenn das Virus danach aus diesen Ländern wieder zurückkommt?

Die Sanktionspolitik, die nur den geopolitischen Interessen der USA dient, gefährdet damit Menschenleben nicht nur in den sanktionierten Ländern, sondern – etwas später – auch Menschenleben in westlichen Ländern. Warum wenden sich die europäischen Regierungen nicht von dieser selbstmörderischen Politik ab? Darauf darf jeder selbst eine Antwort suchen.

Die „kritischen Qualitätsmedien“ in Deutschland lassen diese Aufrufe und auch die Argumente der UNO jedoch unter den Tisch fallen. Eine Google-Suche ergab, dass in Deutschland fast keine Medien darüber berichtet haben. Ich fand nur beim Fokus, dem Handelsblatt und dem Deutschlandfunk sehr kurze Meldungen zu den Aufrufen der UNO.

Warum muss ich russische Medien lesen, um derart wichtige Meldungen zu finden?

Der Spiegel hat zum Beispiel darüber berichtet, dass der UNO-Generalsekretär dazu aufgerufen hat, alle Kriege und Kampfhandlungen weltweit einzustellen und sich auf den gemeinsamen Kampf gegen das Virus zu konzentrieren. Das war dem Spiegel jedoch nicht einmal einen eigenen Artikel wert, es wurde nur ein kurzer Ausschnitt aus dem Aufruf des UNO-Generalsekretärs als Video veröffentlicht. Aber kein Wort fand sich im Spiegel über den Aufruf, alle Sanktionen für den Kampf gegen das Coronavirus auszusetzen.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen