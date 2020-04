Westliche Solidarität?Russland hilft den USA, die USA klauen ihren Partnern bezahlte Schutzmasken

Russland hat humanitäre Hilfe nach New York geflogen, um der unter dem Coronavirus leidenden Stadt zu helfen. Während die USA sich von Russland helfen lassen, klauen sie in China von Frankreich bezahlte Schutzmasken.

Als das russische Transportflugzeug vom Typ Antonov 124 auf dem New Yorker Flughafen aufsetzte, kam vom Tower folgende Nachricht per Funk:

„Romeo Foxtrott Foxtrott 8460 Heavy, vielen Dank für all die Hilfe, die Ihr bringt!“

In der Tat ist es überraschend, dass Russland ausgerechnet den USA hilft, die Russland in den letzten Jahren zu Unrecht so ziemlich aller Verbrechen beschuldigt haben, die man sich nur ausdenken kann und auf dieser Basis Russland mit einem Wirtschaftskrieg inklusive harter Sanktionen überzogen haben. Und es ist auch verwunderlich, dass die USA diese Hilfe überhaupt angenommen haben.

Das russische Außenministerium hat am Donnerstag mitgeteilt, wer die Hilfslieferung bezahlt hat. Die eine Hälfte wurde von den USA bezahlt, die andere Hälfte vom russischen Direktinvestitionsfond. Der Fond ist für die Unterstützung von Investoren in Russland gegründet worden und hilft daher auch US-Firmen, die in Russland investieren.

Während sich die USA von Russland helfen lassen, selbst aber keinem ihrer „Partner“ helfen, schnappen sie ihren „Partnern“ auch noch bestellte und bezahlte Waren vor der Nase weg. Frankreich hat eine gute Milliarde Schutzmasken bestellt, den größten Teil in China. Dort aber sind US-Vertreter auf den Flugplätzen im Einsatz, die solche bestellten Lieferungen direkt am Flughafen aufkaufen.

So geschah es auch am 1. April mit einer von Frankreich bereits bezahlten Flugzeugladung. Die US-Vertreter haben der Logistikfirma den dreifachen Preis in bar angeboten und so flog das Flugzeug anstatt nach Frankreich, in die USA. Das berichtete die französische Zeitung Liberation. Laut der Zeitung hat das Methode und geschieht derzeit an vielen Orten der Welt: US-Vertreter winken am Flugplatz mit Koffern voll Bargeld und kaufen auf, was sie bekommen können.

Das ist ein weiterer Beleg für die „Solidarität unter den westlichen Partnern“ und ihre „gemeinsamen Werte“, wenn ein Land dem anderen bezahlte Waren einfach am Flughafen wegschnappt. Anstatt über diese Dinge zu berichten, sprechen die deutschen „Qualitätsmedien“ lieber davon, dass Russland den Westen spalten will.

Offensichtlich braucht der Westen dabei keine russische Hilfe, das bekommt er sehr gut alleine hin.



