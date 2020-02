Wie gefährlich ist der Corona-Virus? Die nackten Zahlen

Der Corona-Virus beherrscht die Schlagzeilen, obwohl die Zahlen die Medienhysterie nicht rechtfertigen. Ein Abgleich von Fakten und Berichten zeigt die Diskrepanz.

Die Medien machen immer noch einen Riesenwirbel um den Virus. Daher wollen wir uns einfach mal die nackten Zahlen anschauen.

In China gibt es Stand heute 74.186 Infizierte. Bei einer Bevölkerung von knapp 1.400.000.000 Menschen ist das in Prozent gar nicht auszudrücken. Schon diese Zahl zeigt, dass es sich um eine grundlose Panik handelt. Weitere 1.013 Menschen haben sich auf dem Rest der Welt infiziert, bei ca. 6.300.000.000 Menschen, die außerhalb Chinas leben, ist das erst recht nicht in Prozent messbar.

Bei einer Pandemie, wie sie immer wieder in den Medien erwähnt wird, breitet sich ein Krankheitserreger exponentiell aus, die Zahlen würden also immer schneller wachsen. Aktuell ist jedoch das Gegenteil der Fall, es gibt immer weniger Neuinfizierte, die Kurve flacht ab.

Der Sprung, den man in der gelben Linie der in China gemeldeten Infizierten sieht, ist übrigens schnell erklärt: Am 13. Februar kam ein neues Testverfahren in China in die Krankenhäuser, mit dem auch Fälle erkannt werden konnten, die vorher nicht erkannt wurden. Daher steigen die gemeldeten Infizierten am 13. und 14 Februar stark an.

Die nächste Frage ist die nach der Gefährlichkeit des Virus. Dazu kann man noch keine endgültigen Angaben machen. Der Grund ist einfach: Diejenigen, die sterben, sterben in der Regel in den ersten Tagen nach Ausbruch der Krankheit. Nach Ausbruch der Krankheit dauert es aber bis zu zwei Wochen, bis jemand als geheilt entlassen wird. Das bedeutet folgendes: Die Sterbezahlen sind schneller verfügbar, als die Zahlen über geheilte Patienten. Wenn bei zwei Menschen die Krankheit am gleichen Tag ausbricht und einer am dritten Tag stirbt, dann wird der andere erst nach 14 Tagen als gesund gemeldet. Es gibt also eine zeitliche Diskrepanz zwischen Todesmeldungen und Genesungen. Daher sind die Zahlen aktuell noch nicht vergleichbar.

Das zeigt sich auch in den offiziellen Zahlen. Anfang Februar konnte man in den Statistiken sehen, dass auf zwei Patienten, die gesund geworden sind, ein Todesopfer gekommen ist. Inzwischen sind drei Wochen ins Land gegangen, viele Menschen gesund geworden und nun sehen die Zahlen so aus, dass ca. 2.000 gestorbenen Patienten schon fast 15.000 als geheilt entlassene Patienten gegenüberstehen. Aber auch diese Zahlen sind aus den genannten Gründen eben auch noch nicht zuverlässig. Man sieht jedoch deutlich, dass sich die Sterbequote sicher weit unter 10 Prozent einpendeln wird.

Das ist nicht wenig, aber wenn man es mit anderen Grippeerkrankungen oder Lungenentzündungen vergleicht, ist es auch kein herausstechender Wert. An der Grippe sterben jedes Jahr allein in Deutschland weit über 10.000 Menschen, ohne dass die Medien deshalb eine Panik veranstalten. Und daran sterben in der Regel Menschen, die ohnehin krank sind, ein geschwächtes Immunsystem haben oder alt und schwach sind. Das gleiche gilt auch für das aktuelle Corona-Virus. Es sterben kaum Menschen daran, die ansonsten gesund sind.

Die nackten Zahlen rechtfertigen die Panik also nicht. China hat sehr vorsichtig reagiert, als es ganze Regionen mit einer Bevölkerung fast so groß wie Deutschland unter Quarantäne gestellt und konsequent abgeriegelt hat. Sicher spielt das eine wichtige Rolle, bei der schnellen Eindämmung des Virus, die wir heute beobachten können. Wurden Anfang Februar noch mehrere Tausend Neuinfizierte jeden Tag gemeldet, sind es nun nur noch wenige Hundert (trotz verbesserter Diagnoseverfahren). Heute, am 19. Februar, sind nur noch 100 neue Fälle aus China gemeldet worden.

Nun fragt man sich, warum die Medien so eine Panik verbreiten. Und es ist ja nicht das erste Mal. Wir alle erinnern uns noch an SARS, Schweine- und Vogelgrippe. Was hatten all diese Viren gemeinsam? Richtig: Sie sind alle zuerst in China aufgetreten. Wenn derartige Krankheiten (zum Beispiel die alljährliche Grippeepidemie) ihren Ursprung nicht in China haben, dann hört man davon auch nichts in den Medien.

Interessanterweise springen auch alternative Medien jedes Mal auf den Zug auf, denn auch bei SARS, Schweine- und Vogelgrippe gab es die Meldungen, die Welt würde untergehen, die Menschheit aussterben und der Virus wäre in irgendeinem Labor entwickelt worden. Das alles stellte sich jedes Mal als Unsinn heraus, aber es funktioniert trotzdem jedes Mal wieder, wie wir auch heute beim Corona-Virus wieder erleben. Es gibt eben immer ein paar Weltuntergangspropheten, die bereitwillig auf eine von den Mainstream-Medien angeschobene Kampagne aufspringen und sie damit weiter anheizen.

Ob der mediale Hype um Viren aus China ein Zufall ist?

China ist für die westlichen Medien einer der erklärten Bösewichte und so wird jede schlechte Meldung aus China medial aufgeblasen. Und gerade bei diesen Viren schlägt man damit mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe: Erstens wird China ein weiteres Mal mit schlechten Nachrichten in Verbindung gebracht und zweitens kann man damit der chinesischen Wirtschaft schaden.

Der chinesische Aktienindex ist Anfang Februar, nachdem er nach den chinesischen Neujahrsfeiertagen wieder geöffnet hat, um fast zehn Prozent eingebrochen. In Gebieten mit mehr Bevölkerung, als ganz Deutschland hat, stehen Fabriken still. Und das für Wochen. Aber selbst wenn die arbeiten würden, führt die von den Medien geschürte Panik dazu, dass die Menschen derzeit viel weniger Waren aus China bestellen würden. Und dieser Trend wird sicherlich noch ein wenig anhalten, nachdem der Virus aus den Schlagzeilen verschwunden ist.

Was wir beobachten können, ist – aus meiner Sicht – eine übertriebene Panik wegen eines recht ungefährlichen Virus, die von jenen geschürt wird, die sich freuen, wenn man China ein wenig schaden kann.

Übrigens hat mir ein Leser, der in China lebt, einen Erlebnisbericht aus der betroffenen Stadt Wuhan geschickt, den Sie hier finden.



