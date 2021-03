10 Jahre nach Beginn des Krieges in Libyen – Was sagen Clintons Mails über die Motive des Westens?

Es ist jetzt zehn Jahre her, dass die Aufstände, die schließlich zum Sturz von Gaddafi geführt haben, im Osten Libyens begonnen haben. Heute sind viele damals noch geheime Dokumente öffentlich, weshalb sich ein Blick zurück lohnt.

Ein Experte der russischen Nachrichtenagentur TASS hat einen Rückblick über den Beginn des Krieges geschrieben und dabei auch die Informationen eingearbeitet, die heute dank geleakter Mails der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton bekannt sind. Ich habe den Artikel der TASS übersetzt und die Links so gesetzt, wie sie im Original gesetzt waren.

Beginn der Übersetzung:

Warum wurde Gaddafi gestürzt? Clinton-Dokumente beleuchten Sarkozys Pläne

Vor zehn Jahren traten westliche Länder in den libyschen Bürgerkrieg ein. Und sie erreichten den Sieg zum Preis einer schnell gekommenen Enttäuschung

Am 19. März 2011 hoben französische, britische und amerikanische Kampfflugzeuge ab. Ihr Ziel war Libyen, wo die Einheimischen seit mehr als einem Monat an der Küste nahe der Stadt Bengasi gegen die Zentralregierung von Oberst Muammar al-Gaddafi kämpften. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hat die Rolle des Hauptanstifters der Kämpfe übernommen. Er argumentierte, dass die rebellische Enklave ohne die westliche Intervention Massenmorde zu erwarten hätte, die mit denen im bosnischen Srebrenica vergleichbar wären. Aus Dokumenten, die in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurden, geht hervor, dass Paris vor allem seine eigenen Interessen verfolgte. Sarkozy hoffte, den französischen Anteil an der libyschen Ölproduktion zu erhöhen und Gaddafis Pläne zur Schaffung einer panafrikanischen Währung zu durchkreuzen, die das an Paris gebundene Währungssystem hätte abdrängen können. Vor dem 19. März kündigte die libysche Regierung die Aussetzung der Feindseligkeiten an, konnte aber die Invasion westlicher Truppen nicht durch diplomatische Manöver verhindern. Der Krieg in Nordafrika nahm rasch neuen Schwung auf.

Die Unruhen in der östlichen Provinz Cyrenaica, zu der auch Bengasi gehört, hatten für Muammar al-Gaddafi, der seit dem Militärputsch 1969 die Macht in Libyen in den Händen hielt, nie aufgehört, eine Gefahr darzustellen. In der Vergangenheit war Bengasi die Hauptstadt des ganzen Landes, die während der Herrschaft Gaddafis schnell ihre Bedeutung verloren hat. Gegen die östlichen Stämme, die die von ihm gestürzte Monarchie verteidigten, umgab sich der libysche Führer mit Vertretern des Westens des Landes. Das von ihm geschaffene Verwaltungsmodell sah eine ungleiche Verteilung der Öleinnahmen vor: Die Städte Bengasi und Derna wurden systematisch unterfinanziert, und ihre soziale Infrastruktur stagnierte oder verfiel.

„Das Öl brachte viel Geld, aber die Menschen lebten in Armut“, erzählte Nadeschda Lachugina, eine gebürtige Bakuerin, die 1992 nach Bengasi zog, nachdem sie einen Libyer geheiratet hatte, der TASS. „Neue Wohnungen wurden nicht gebaut, Unternehmen wurden nicht eröffnet, und es wuchs eine Generation von Menschen heran, die keinen Platz im Leben finden konnten. Gaddafi enteignete, als er an die Macht kam, die Häuser der Reichen und gab sie den Armen, aber das war auch alles. Früher, vor 30 Jahren, war es möglich, wenigstens einen Kredit von der Bank für den Bau zu bekommen, aber das war dann auch vorbei. Wie sollte man Häuser nur auf eigene Kosten bauen? Es gab eine riesige Arbeitslosigkeit bei vielen jungen Menschen…“

Nach 2002 begann Gaddafi mit einem Umbau zur Marktwirtschaft, aber die ehrlichen Absichten wurde bezweifelt. Die Cyrenaica, die im Umfeld des Führers nur schwach vertreten war, wurde bei der Privatisierung des nationalen Reichtums übergangen. Dafür stiegen die Preise: Auf Anraten von Ökonomen senkte die Zentralregierung den Kurs der Lokalen Währung gegenüber dem Dollar. Zur steigenden Verärgerung kam ein psychologischer Faktor hinzu. Gaddafis erwachsene Kinder führten eine Lebensweise fernab vom Islam, und in der frommen Cyrenaica wurden ihre Kapriolen im Ausland mit großem Ärger beobachtet. Die Stimme der religiösen Fundamentalisten wurde immer lauter – sie sollten sich in Libyen noch zeigen.

Wieder Sarkozy

Der libysche Aufstand, der im Februar 2011 begann, wurde von den erfolgreichen Revolutionen in Tunesien und Ägypten inspiriert, beschränkte sich aber im Gegensatz zu den Ländern auf eine einzige unzufriedene Region, die Cyrenaica und die fast menschenleere Wüste um sie herum. Die Leute Gaddafis verloren schnell die Kontrolle über sie, die sie mit Gewalt zurückholen wollten. Das Unvermögen, den Aufstand in wenigen Wochen zu unterdrücken, wurde für die Regierung zu einem großen Problem. Die Einwohner von Bengasi schafften es, eine eigene Regierung zu bilden und Hilfe im Ausland zu suchen. Zunächst reagierte nur Frankreich. Nicolas Sarkozy traf sich am 10. März mit den Rebellen. Wenige Tage später, auf dem G8-Gipfel, forderte er eine internationale Intervention in Libyen, das wurde aber von Bundeskanzlerin Angela Merkel abgelehnt. Der französische Standpunkt wurde nur von den Briten bedingungslos unterstützt.

Die Hintergründe der damaligen Ereignisse wurden 2015 deutlicher, als ein Hackerangriff auf die E-Mails der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton Informationen öffentlich machte, die nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt waren. Es stellte sich heraus, dass die USA Sarkozys Motive recht prosaisch beurteilten: „… der Wunsch, einen größeren Anteil an der libyschen Ölproduktion zu erlangen, den französischen Einfluss in Nordafrika zu erhöhen, die innenpolitische Situation in Frankreich zu verbessern, der französischen Armee die Möglichkeit zu geben, ihre Position in der Welt wiederzuerlangen, auf die Bedenken ihrer Berater einzugehen, die Gaddafis Pläne fürchteten, eine gesamtafrikanische Währung zu schaffen, die den in Frankreich gedruckten CFA-Franc ersetzen würde.“

Ein weiterer Eintrag aus Clintons Unterlagen setzte das Thema fort. Im September 2011 nannte Sarkozy den amerikanischen Quellen zufolge seinen libyschen Verbündeten auch konkrete Zahlen: Sie sollten 35 Prozent der Ölindustrie an das französische Großkapital übergehen. Die Libyer erklärten sich bereit, dieser Auffassung Rechnung zu tragen und Verhandlungen aufzunehmen. Bis zum endgültigen Zusammenbruch des Gaddafi-Regimes blieb noch ein Monat.

Der Sturm in der libyschen Wüste

Dem fortschreitenden Zusammenbruch des hart gesottenen Gaddafiismus gingen lange Kämpfe voraus. Als französische Flugzeuge am 19. März um 12.30 Uhr abhoben, begründeten sie ihr Vorgehen mit der zwei Tage zuvor verabschiedeten Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrates. Sie untersagte jeglichen Flugverkehr über libyschem Gebiet und berief sich dabei darauf, die Bombardements der Städte der Cyrenaica durch Gaddafis Truppen verhindern zu wollen. Flüge ausländischer Militärs fielen nicht unter das Verbot. Die Franzosen, denen sich die Briten und Amerikaner am selben Tag anschlossen, begannen mit der Suche nach libyschen Flugzeugen, die die Flugverbotszone verletzten. Das erste wurde fünf Tage später, am 24. März, entdeckt.

Die Alliierten konzentrierten sich gleichzeitig auf die militärische Infrastruktur Gaddafis, auf Luftverteidigungssysteme, Panzereinheiten und gepanzerte Fahrzeuge. Die unkoordinierte Aktion wurde durch eine gemeinsame Operation der NATO ersetzt, die am 23. März begann. Diese Umgruppierung der Kräfte fand in Paris keine Gegenliebe, denn man wollte die Führung behalten. Aus finanzieller Sicht gelang das auch: Kein westliches Land hat so viel für den Libyen-Krieg ausgegeben wie Frankreich, 320 Millionen Euro. Aber politisch ist der Einfluss von Paris in dem Maße gesunken, wie die Amerikaner die Führung übernommen haben. US-Präsident und Friedensnobelpreisträger Barack Obama hat sich mit Forderungen nach einem Ende der Kriege einen Namen gemacht. Aber am 19. März zog er die Unterstützung für Sarkozy vor, zu der ihn alle seine Verbündeten drängten, von Großbritannien bis Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die seit langem gegen Gaddafi waren.

Der starke Mann wird in die Enge getrieben

Was als Operation zur Unterstützung der belagerten Rebellen begann, verwandelte sich in langwierige Kämpfe, deren Verlauf logischerweise zum Machtwechsel in Tripolis führte. Aber es gab ein Problem. Die Resolution 1973 sah keine gewaltsame Umstrukturierung Libyens vor, was die NATO-Führung in eine unangenehme Lage brachte. Der Generalsekretär der Allianz, Anders Fogh Rasmussen, hat wiederholt erklärt, dass sein Militär nur den Rebellen helfe und Gaddafi persönlich nicht als Ziel betrachte. Daran wurde gezweifelt. In der Nacht des 1. Mai nahm die NATO dem libyschen Machthaber beinahe das Leben: Der Bombardierung seines Bunkers fielen ein Sohn des Oberst und drei seiner Enkelkinder zum Opfer. Später gab das britische Verteidigungsministerium zu, Informationen über den Aufenthaltsort des libyschen Machthabers gesammelt und mit bewaffneten Rebellengruppen geteilt zu haben.

Muammar al-Gaddafi, der von der Hauptstadt Tripolis in seine Heimatstadt Sirte gedrängt wurde, war im Herbst 2011 am Rande der Verzweiflung, während seine Feinde – die Rebellen, die Franzosen und Amerikaner – immer enger zusammen arbeiteten. Der Tod des Oberst im Oktober 2011 war das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung der drei Parteien. Gaddafi, der aus Sirte geflohen war, floh mit Sicherheitsleuten und seinem Sohn Mutassim in Autos, wurde aber von einer amerikanischen Drohne aufgespürt, was ihn gezwungen hat, seine Route zu ändern, aber dem Beschuss französischer Flugzeuge konnte er nicht entkommen. Der Schlag war zu stark: Die Franzosen hinterließen mehrere Dutzend Leichen und machten eine Weiterfahrt des Konvois unmöglich. Gaddafi, der wie durch ein Wunder überlebt hatte, versteckte sich mit seinem Sohn in einem nahegelegenen Gebäude, wurde aber von den Rebellen gefunden. Mutassim schlug seinem Vater vor, weiter zu fliehen und sich in der Kanalisation zu verstecken, aber daraus wurde nichts. Im anschließenden Feuergefecht wurde Gaddafi verwundet, und dann fand er sich in den Händen seiner Feinde wieder, die zur Lynchjustiz griffen. Der bewusstlose Oberst wurde den Mördern entrissen, ins Krankenhaus eingeliefert, aber sein Leben konnte nicht gerettet werden: Er starb am 20. Oktober 2011 in einem Krankenhaus in Misrata. Mutassim folgte ihm bald.

Die Islamisten nutzen ihre Chance

Der fragile Frieden im Libyen nach Gaddafi wurde durch eine Reihe von Bürgerkriegen, Aufständen und Unruhen ersetzt. In Bengasi brach bald Gewalt aus. „Als der Krieg mit Gaddafi zu Ende ging, begannen alle, die gekämpft hatten, nach Hause zu gehen und ihre Waffen zu übergeben, aber die islamistischen Gruppen wollten das nicht tun“, sagte Nadeschda Lachugina gegenüber der TASS. „Bevor wir die Freiheit genießen konnten, begannen diese Banden, alles an sich zu reißen, besetzten das Zentralkrankenhaus, die Garnisonen und richteten überall Checkpoints mit schwarzen Fahnen ein. Die Menschen wurden ärgerlich, viele begannen, sich ihnen zu widersetzen, und dann ging es los: Morde, Explosionen von Autos und Erschießungen einfach aller, die gegen sie waren. Alle Polizeistationen wurden zerstört. Wenn an Checkpoints jemand mit einem Militärausweis entdeckt wurde, schlitzten sie ihm die Kehle durch oder erschossen ihn sofort. Eines Tages eroberten sie die Garnison in der Nähe unseres Hauses und töteten alle Wachen, 16 Menschen, einer von ihnen war unser Verwandter. Als wir die Schießerei hörten, ging mein Mann heraus, um zu sehen, was los war und als er zurückkam sagte er uns, wir sollten packen. Wir flohen zu Verwandten, einen Monat später kehrten wir zurück. Eines Tages waren wir bei der Beerdigung eines Nachbarn, eines Soldaten, und als die Islamisten herausfanden, dass wir einen Soldaten begruben, feuerten sie Salven ab und trafen den Raum, in dem wir waren. Wenige Tage später kamen diese Ansar al-Sharia-Islamisten in das Haus des Nachbarn, erschossen zwei seiner Brüder und deren Freund und setzten das Haus in Brand. Dann sind wir wieder geflohen. So ging das anderthalb Jahre“, erinnert sich Lachugina.

Libyens zweiter Bürgerkrieg, der 2014 begann, dauerte noch länger – sechs Jahre. In dieser Zeit hat sich die Haltung des Westens gegenüber Libyen geändert: Man begann, es als Quelle von Problemen zu sehen, die es in der Gaddafi-Ära nicht gegeben hatte. Die wichtigsten Probleme waren Schmuggel und illegale Migration. Auch die Einstellung zum Krieg von 2011 hat sich im Nachhinein verändert. Im Jahr 2016 räumte der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des britischen Parlaments ein, dass der Vorwurf gegen Gaddafi, der Prolog zum Krieg gewesen zu sein, übertrieben war und dass die Motivation von Paris, London mit einzubeziehen, aus engsten nationalen französischen Interessen herrührte. Enttäuscht war man auch in Frankreich selbst: 2018 verurteilte Präsident Emmanuel Macron den Einsatz in Libyen als sinnlos. Ihm zufolge versuchten westliche Länder, Nordafrika zum Besseren zu verändern, aber es gelang ihnen nicht, weil man einer Gesellschaft die Demokratie nicht von außen bringen kann. Die französische Exekutive hat nun andere Prioritäten. 2003, als Paris sich weigerte, den USA im Irak zu helfen, sei es viel klüger gewesen, schloss Macron.

Ende der Übersetzung



