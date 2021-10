Antworten auf Leserfragen über die Netzwerke hinter der Pandemie

In eigener Sache

Meine Veröffentlichungen über die Netzwerke, die hinter der Pandemie stehen, haben einigen Wirbel verursacht und ich bekomme viele Fragen dazu per Mail. Daher will ich hier auf die häufigsten Fragen eingehen.

Die Datenbank, die ein Informant, der anonym bleiben möchte und den ich daher nur „Mr. X“ nenne, mir zur Verfügung gestellt hat, ist eine Goldgrube an Informationen. Sie zeigt auf, dass die Leute, die heute an der Pandemie verdienen, also die Aktionäre der Hersteller von Impfstoffen (in erster Linie Pfizer), die Aktionäre der Hersteller von Covid-19-Tests, die Aktionäre der Hersteller von Ausrüstung zur Impfstoffherstellung und so weiter und so fort, schon Jahre vor der Pandemie ein Netzwerk aus NGOs geschaffen und mit viel Geld Vorbereitungen getroffen und auch ihre Leute als Berater bei westlichen Regierungen in Stellung gebracht haben.

Das Ergebnis ist, dass die westlichen Regierungen von Leute beraten werden, die von den Profiteuren der Pandemie bezahlt werden. Sie flüstern den Regierungen ein, welche Maßnahmen die Regierungen treffen und welche Impfstoffe sie anschaffen sollen. Natürlich handelt es sich dabei rein zufällig um die Impfstoffe, an denen die Finanziers der Regierungsberater verdienen.

Ich habe darüber zwei Artikel geschrieben, die Sie – wenn Sie sie noch nicht kennen sollten – in dieser Reihenfolge (zuerst diesen und dann diesen) lesen sollten, weil sie aufeinander aufbauen. Wer es sich lieber anhören möchte, sollte die aktuelle Tacheles-Sendung anschauen, in der ich unsere Erkenntnisse in den ersten 40 Minuten zusammenfasse, die Sendung finden Sie hier.

Ich arbeite an einem Buch über all das, in dem ich diese Dinge aufzeigen und die Namen der handelnden Personen, NGOs und Konzerne nennen und auch die Geldflüsse aufzeigen werde, die die Pandemie vorbereitet haben.

Da ich dazu sehr viele Mails mit Fragen bekomme, will ich hier die wichtigsten Fragen beantworten

Wann erscheint das Buch und wann kann man es bestellen?

Das Buch soll zum Jahreswechsel erscheinen, mein Verleger und ich planen, es so auf den Markt zu bringen, dass es zu Weihnachten unter dem Tannenbaum liegen kann. Das bedeutet für mich eine Menge Arbeit, denn das Buch existiert bisher nur in meinem Kopf und in unseren Aufzeichnungen, ich werde ab morgen jeden Tag ein Kapitel schreiben müssen, um den Termin einhalten zu können, an dem das Buch in die Druckerei gegeben werden muss. Sollte es also in den nächsten Wochen etwas weniger Artikel auf dem Anti-Spiegel geben, dann wissen Sie, woran das liegt.

Das Buch wird demnächst vorbestellbar sein, sobald es soweit ist, werde ich darüber gesondert berichten.

Wann gibt es mehr Informationen?

Ich werde keine (oder fast keine) weiteren Informationen veröffentlichen, bis das Buch im Handel ist. Der Grund ist, dass das für mich doppelte Arbeit bedeuten würde und Zeit ist etwas, was ich in nächster Zeit sicherlich nicht haben werde.

In den oben verlinkten Artikeln habe ich mit Beispielen aufgezeigt, wie mächtig diese Netzwerke sind und anhand des Beispiels von Peter Piot habe ich gezeigt, wie und von wem die Schlüsselfiguren bezahlt und in ihre Positionen als Berater von Regierungen gebracht wurden. Peter Piot ist aber nicht das einzige Beispiel, in dem Buch wird es etwa 20 weitere geben. Peter Piot ist also kein Einzelfall, den man als Zufall abtun könnte, sondern das ganze hat System.

Ist das Virus künstlich erschaffen worden?

Ob das Virus künstlich erschaffen wurde, geht aus unseren Daten nicht hervor und weder Mr. X noch ich behaupten, dass das Virus künstlich erschaffen wurde. Das ist möglich, aber man weiß es nicht. Vor allem: Es ist unwichtig.

Es geht vielmehr darum, dass Medien und Politik Panik wegen eines Virus verbreiten und das hätte man auch mit einem Grippe-Virus veranstalten können. Mit wochenlang wiederholten Schlagzeilen über die „Spanische Grippe 2.0“ in Verbindung mit einem Lockdown und vielen Horrormeldungen über überlastete Krankenhäuser hätte man die gleiche Stimmung verbreiten können, wie sie Anfang 2020 mit Corona verbreitet wurde und bis heute verbreitet wird.

Unsere These, die sich aus den Daten von Mr. X ergibt, ist, dass diese Medienpanik und die Reaktionen der (westlichen) Regierungen von langer Hand und über viele Jahre vorbereitet wurden. Ob dazu ein Virus erschaffen wurde, oder ob man einfach ein Virus ausgesucht hat, das man als neue Seuche darstellt, ist dabei Nebensache.

Wie heißt die Software?

Über die Software (es sind mehrere Programme) verrate ich vor der Veröffentlichung des Buches nichts. Experten können aus den von Mr. X veröffentlichten Grafiken wahrscheinlich eines der Programme erkennen. Aber da die Programme über Lizenzen laufen, die man ja auch wieder deaktivieren könnte, gehe ich nicht das Risiko ein, die Namen der von Mr. X benutzten Programme zu veröffentlichen, solange wir noch damit arbeiten.

Interviewanfragen

Ich bekomme auch Interviewanfragen und lehne die momentan eher ab. Der eine Grund ist, dass ich keine Zeit habe, der wichtigere Grund ist aber, dass ich ohnehin nichts interessantes zu erzählen hätte, was über das hinaus geht, was ich bereits veröffentlicht habe. Für mehr Informationen müssen leider alle auf das Buch warten.

Der Grund dafür ist nicht, dass ich nur Bücher verkaufen und daher Spannung aufbauen möchte. Der Grund ist, dass das Thema so komplex ist, dass es mit allen Details und Zusammenhängen nicht in einzelnen Artikeln oder Interviews dargestellt werden kann. In Artikeln und Interviews kann man nur Teilaspekte des Themas und ein grobes Verständnis für das Thema vermitteln und das habe ich mit dem, was ich bisher veröffentlicht habe, getan. Mir ist es nun wichtig, das ganze Bild zu zeigen, und das geht nur in Form eines Buches und nicht in Form weiterer Artikel oder Interviews.

Welche Rolle spielen China und Russland?

Ich werde immer wieder nach der Rolle von Russland und China gefragt und vor allem China bereitet Mr. X und mir Kopfzerbrechen.

Dass es das Virus gibt und das Menschen daran sterben, bestreiten Mr. X und ich nicht. Wir meinen allerdings, dass die Maßnahmen und Zwangsimpfungen, die (vor allem) im Westen durchgeführt werden, nicht angemessen, sondern vollkommen übertrieben sind.

Der Grund ist, dass an dem Virus nur wenige Menschen sterben, die nicht zur Risikogruppe gehören und zum Beispiel Kinder zu impfen, für die das Virus ungefährlich ist, ist vollkommen idiotisch. Sogar der Spiegel hatte gerade einen ehrlichen Moment und hat in einem Nebensatz erwähnt, dass in Deutschland noch kein einziges Kind an dem Virus gestorben ist (in der offiziellen Statistik sind aber über 20 Corona-Tote unter 20 Jahren in Deutschland genannt). Die Zahl der Menschen, die wirklich an dem Virus und nicht mit dem Virus gestorben sind, ist weitaus geringer, als die offiziellen Zahlen suggerieren. Covid-19 dürfte also in Wahrheit so gefährlich oder ungefährlich sein, wie eine schwere Grippewelle, und das war noch nie ein Grund für Impfpflicht und Lockdown.

Vor diesem Hintergrund ist Russlands Rolle und Russlands Handeln in meinen Augen recht verständlich: Russland hat eigene Impfstoffe entwickelt und hält die experimentellen mRNA-Impfstoffe von Pfizer (bisher) aus seinem Land fern. Russland reagiert nur mit (regionalen) Zwangsmaßnahmen, wenn in einer Region die Krankenhäuser an ihre Grenzen stoßen und hat gleichzeitig landesweit fast 200.000 zusätzliche Betten zur Behandlung von Corona-Patienten bereitgestellt, um auch bei einer schweren Welle im Herbst und Winter einen weiteren Lockdown oder ähnliches zu verhindern.

Hinzu kommt, dass in all unseren Daten keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung Russlands oder russischer Personen oder russischer Organisationen an der „Operation Pandemie“ zu finden sind. Für Russland sind wir daher (nach allem, was wir wissen) sicher, dass es damit nichts zu tun hat und einfach nur vorsichtig reagiert, wobei man die russischen Maßnahmen im Einzelnen natürlich je nach Standpunkt auch kritisieren kann.

Bei China liegt die Sache allerdings anders, denn Mr. X hat in seinen Daten auch eine Schlüsselperson mit Verbindung nach China gefunden. Allerdings sind wir uns über die Motivation Chinas, sollte die chinesische Regierung tatsächlich im Vorwege von all dem gewusst haben, nicht schlüssig. Um Geld kann es nicht gehen, denn China hat (nach unseren Informationen) mit der Finanzierung und den Profiten der Pandemie nichts zu tun. Hat China gehofft, mit Hilfe der Pandemie Trump loszuwerden und auf eine China-freundlichere Politik unter Biden gehofft? Wenn das so wäre, wäre das reichlich naiv von der chinesischen Regierung gewesen, wie wir heute wissen.

Allerdings ist die Verbindung nach China, die aus den Daten hervorgeht, nur eine von den sehr vielen Verbindungen, die wir gefunden haben. Und alle anderen Verbindungen betreffen den Westen, in erster Linie die USA. Daher sind wir uns noch nicht sicher, was die Verbindung nach China bedeutet, vielleicht wird mir das im Zuge der Arbeit an dem Buch klarer.

Wie auch immer: Stammleser des Anti-Spiegel wissen, dass ich nur sehr ungern spekuliere. Während ich meine, die Rolle Russlands gut einschätzen zu können, haben Mr. X und ich bei China einige Fragezeichen und die uns vorliegenden Daten geben darüber nicht eindeutig Auskunft.

Steckt noch mehr dahinter als Profite?

Wir gehen davon aus, dass hinter der Pandemie mehr steckt, als nur Profite, aber unsere Daten sagen darüber kaum etwas aus. Natürlich erscheint es reichlich banal, dass das weltweite Pandemie-Theater „nur“ den Sinn hat, einigen Leuten hunderte Milliarden in die Taschen zu spülen. Diesen Leuten geht es nicht nur um Geld, sondern vor allem um Macht. Und in diesem Zusammenhang kann man auf sehr viele Dinge tippen, die mit der Pandemie auch erreicht werden sollen.

Man kann an die Pläne des Great Reset des (an der Geschichte beteiligten) Weltwirtschaftsforums denken. Man kann auch an das Projekt ID2020 denken, das offensichtlich quasi als Nebeneffekt der elektronischen Impfpässe ebenfalls mit der Pandemie vorangebracht werden soll und an dem übrigens mit Microsoft auch wieder Bill Gates beteiligt ist. Oder geht es darum, der experimentellen mRNA-Technologie, die seit 30 Jahren bekannt ist, aber wegen ihrer Nebenwirkungen noch für kein Medikament zugelassen wurde, (warum auch immer) zum Durchbruch zu verhelfen?

Es gibt viele Möglichkeiten, was mit der Pandemie noch erreicht werden soll und vielleicht ist es eine Kombination aus mehreren von ihnen, aber unsere Daten geben darauf keine eindeutige Antwort. Daher darf jeder darüber spekulieren. Sollten wir zukünftig in den Daten dazu etwas eindeutiges finden, dann werde ich berichten.

Danksagung und Bitte um Unterstützung

Bei dieser Gelegenheit will ich natürlich wieder allen Lesern danken, die mich mit Spenden unterstützen. Ohne Sie könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014, das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ oder „Abhängig beschäftigt“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



