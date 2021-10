Bericht der US-Regierung: Havanna-Syndrom hat natürliche Ursachen

Freigegebene Unterlagen

Das amerikanische Portal Buzzfeed hat die Freigabe eines geheimen Untersuchungsberichtes über das Havanna-Syndrom durchgesetzt. Demnach weiß die US-Regierung schon seit 2018, dass keine geheimen Angriffe mit elektronischen Waffen hinter dem Phänomen stecken.

In den letzten Jahren gab es immer wieder Meldungen über das Havanna-Syndrom, an dem Mitarbeiter von US-Botschaften in immer mehr Ländern der Welt angeblich erkrankt sind. Medien und Politiker haben die Geschichte in die Welt gesetzt, dass es sich dabei um einen mysteriösen Angriff mit futuristischen, elektronischen Wunderwaffen auf US-Diplomaten handelt. Natürlich wurden dabei auch die üblichen Verdächtigen beschuldigt und es wurde mit dem Finger vor allem auf Russland gezeigt.

Geheimer Untersuchungsbericht freigegeben

Das amerikanische Portal Buzzfeed hat die Freigabe eines geheimen Untersuchungsberichts über das Havanna-Syndrom erzwungen und aus dem Bericht geht hervor, dass man hinter dem Syndrom eine natürlich Ursache und keinen mysteriösen Angriff mit Science Fiction Waffen vermutet.

Der Artikel bei Buzzfeed mit der Überschrift „Ein deklassifizierter Bericht des Außenministeriums besagt, dass Mikrowellen das „Havanna-Syndrom“ nicht verursacht haben“ ist lang, aber letztlich fasst ein Absatz zu Beginn des Artikels ihn ganz gut zusammen:

„Der Bericht, den BuzzFeed News durch einen Antrag auf Informationsfreiheit erhalten hat, war ursprünglich als „geheim“ eingestuft. Er kam zu dem Schluss, dass die Geräusche, die bei mindestens acht der ursprünglich 21 Vorfälle des Havana-Syndroms auftraten, „höchstwahrscheinlich“ von Insekten verursacht wurden. Derselbe wissenschaftliche Bericht hält es auch für „höchst unwahrscheinlich“, dass Mikrowellen oder Ultraschallstrahlen – die jetzt von US-Regierungsvertretern als Erklärung für die Verletzungen genannt werden – an den Vorfällen beteiligt waren. Und obwohl der Bericht keine endgültigen Schlüsse über die Gründe der Verletzungen selbst zog, stellte er fest, dass „psychogene“ massenpsychologische Effekte eine Rolle gespielt haben könnten.“

Im Klartext bedeutet das, dass die US-Regierung seit 2018 weiß, dass das sogenannte Havanna-Syndrom höchstwahrscheinlich natürliche Ursachen hat und dass der Einsatz von irgendwelchen Wunderwaffen „höchst unwahrscheinlich“ ist. Mehr noch: Die Symptome, über die die Betroffenen klagen, werden in dem Bericht der US-Regierung de facto als eine Art Massenpsychose der Betroffenen eingeschätzt. Trotzdem verbreitet die US-Regierung – wider besseren Wissens – die Legende über angebliche russische Angriffe auf US-Diplomaten weiter.

„Keine Energiequelle kann die medizinischen Wirkungen erzielen“

Bei Buzzfeed heißt es weiter:

„Es gibt keine plausible einzelne Energiequelle (weder Radio-/Mikrowellen noch Schall), die sowohl die aufgezeichneten Audio-/Videosignale als auch die berichteten medizinischen Wirkungen erzeugen kann“, so die Schlussfolgerung des JASON-Berichts. „Wir glauben, dass die aufgezeichneten Töne eher mechanischen oder biologischen als elektronischen Ursprungs sind. Die wahrscheinlichste Quelle ist die Indische Kurzschwanzgrille.“

Das Havanna-Syndrom wird laut dem offiziellen und bisher geheimen Bericht der US-Regierung mit den Geräuschen von Grillen erklärt.

US-Regierung hat unangenehme Informationen geheim gehalten

Weiter schreibt Buzzfeed:

„“Wir sind der JASON-Gruppe dankbar für ihre Erkenntnisse, die zwar zu keinen festen Schlussfolgerungen führen, uns aber bei unserer laufenden Untersuchung dieser Vorfälle helfen“, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums gegenüber BuzzFeed News in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. Der Sprecher lehnte es ab, Fragen darüber zu beantworten, warum die Ergebnisse des Gremiums nie veröffentlicht oder den NAS zur Verfügung gestellt wurden.“

In dem BuzzFeed-Artikel kommen auch die Vertreter der Theorie zu Wort, es handle sich bei dem Havanna-Syndrom um Angriffe mit Wunderwaffen, allerdings sind deren Untersuchungen von der US-Regierung offensichtlich nicht ernst genommen worden, sonst wären sie in den Bericht eingeflossen. Sie waren der US-Regierung aber anscheinend im Informationskrieg nützlich, denn mit dem Havanna-Syndrom wurde die gewollte anti-russische Stimmung in den Medien weiter angeheizt. Daher wurden diese Behauptungen veröffentlicht, der Bericht, der zu einem anderen Schluss gekommen ist, aber wurde geheim gehalten.

Auch dieser Untersuchungsbericht gibt keine klare Antwort auf die Frage, was das Havanna-Syndrom ausgelöst haben könnte. Offenbar weiß man das nicht, weshalb spektakuläre Theorien über russische Wunderwaffen in den Medien befeuert werden können. Nur gibt es eben auch für diese These keine Belege und der bisher geheime Untersuchungsbericht schließt diese These sogar aus.

Die gehorsamen westlichen Medien

Fakten interessieren aber „Qualitätsmedien“ wie den Spiegel nicht, der zum Beispiel am 22. August in einem Artikel den Eindruck gemacht hat, es sei erwiesen, dass irgendwelche Angriffe zu dem Havanna-Syndrom führen. Das zeigte schon die Überschrift des Artikels „Schall- und Mikrowellenangriffe auf US-Botschaft – Strahlen aus dem Hinterhalt“ und auch die Einleitung:

„In Berlin könnten US-Diplomaten offenbar Opfer von Angriffen mit Mikrowellenwaffen geworden sein – einige leiden unter Symptomen des Havanna-Syndroms. Was ist über solche Waffen bekannt?“

Natürlich war zu dem Zeitpunkt, als der Spiegel diesen Artikel veröffentlicht hat, noch nicht bekannt, was in dem Untersuchungsbericht der US-Regierung steht. Aber es war eben auch sonst nichts bekannt, der Spiegel hat trotzdem unkritisch die Version der US-Regierung propagiert, die die US-Regierung – wie wir nun wissen – wider besseren Wissens verbreitet hat.

Wollen wir wetten, dass der Spiegel trotzdem keinen Artikel veröffentlichen wird, in dem er sich für die falschen Anschuldigungen entschuldigt und der US-Regierung heftige Vorwürfe macht, weil sie die Öffentlichkeit wider besseren Wissens desinformiert hat?

Spiegel-Leser werden wahrscheinlich nicht einmal etwas von dem nun freigegebenen Untersuchungsbericht erfahren, denn

Spiegel-Leser wissen weniger!



