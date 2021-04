Biden hat um Gespräch mit Putin gebeten und ein persönliches Treffen vorgeschlagen

Unerwartetes Telefonat

Am 13. April fand ein Telefonat zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin statt, um das die amerikanische Seite gebeten hat.

Nachdem Joe Biden Putin als „Killer“ bezeichnet hat, hat Putin angeboten, eine online übertragene Diskussion zu führen. Das hat Biden abgelehnt, weil er leider keine Zeit habe. Da ist es überraschend, dass Biden nun um ein Telefonat mit Putin gebeten hat. Über das Telefonat hat der Kreml in in einer Pressemeldung berichtet. Ich will darüber hier nicht spekulieren, sondern übersetze die Pressemeldung des Kreml.

Beginn der Übersetzung:

Auf Initiative der amerikanischen Seite führte der russische Präsident Wladimir Putin ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Joseph Biden.

Der aktuelle Stand der amerikanisch-russischen Beziehungen und einige relevante Aspekte der internationalen Agenda wurden ausführlich erörtert. Joseph Biden bestätigte die frühere Einladung an den russischen Präsidenten zur Teilnahme am Klimagipfel, der vom 22. bis 23. April als Videokonferenz stattfinden wird.

Beide Seiten sind bereit, den Dialog über die wichtigsten Bereiche der globalen Sicherheit fortzusetzen, was nicht nur im Interesse Russlands und der Vereinigten Staaten, sondern der gesamten Weltgemeinschaft wäre. Darüber hinaus bekundete Joseph Biden sein Interesse an einer Normalisierung der Situation auf bilateraler Ebene und einer stabilen und berechenbaren Zusammenarbeit in so akuten Fragen wie strategischer Stabilität und Rüstungskontrolle, dem iranischen Atomprogramm, der Lage in Afghanistan und dem globalen Klimawandel.

In diesem Zusammenhang schlug der Präsident der Vereinigten Staaten vor, die Möglichkeit eines persönlichen Gipfeltreffen in absehbarer Zeit in Betracht zu ziehen.

In einem Meinungsaustausch über die inner-ukrainische Krise skizzierte Wladimir Putin Ansätze für eine politische Lösung auf der Grundlage des Minsker Abkommens.

Es wurde vereinbart, die zuständigen Stellen anzuweisen, an den während des Telefongesprächs aufgeworfenen Fragen zu arbeiten.

Ende der Übersetzung



