Bundeswehr nimmt in Litauen an Manövern unter Nazi-Symbolen teil

In Litauen fand die Nato-Übung "Eiserner Wolf" unter Symbolen von Nazi-Kollaborateuren statt. Die Bundesregierung sieht daran nichts Anstößiges.

In Litauen fand im Mai das Manöver „Iron Wolve“ („Eiserner Wolf“) statt. Das Manöver hat seinen Namen von einer Brigade der Litauischen Armee, die diesen Namen trägt. Der Name dieser Brigade stammt vom 1927 vom von der faschistischen litauischen Regierung unter Präsidenten Antanas Smetona gegründeten faschistischen Kampfbund „Geležinis vilkas“ („Eiserner Wolf“). Der Kampfbund wurde nach dem Vorbild der faschistischen italienischen Schwarzhemden als paramilitärische Organisation der faschistisch-nationalistischen Regierung organisiert. In den 1930er Jahren näherte sich der Kampfbund immer mehr den deutschen Nationalsozialisten an und am Vorabend des Zweiten Weltrkiegs gingen große Teile des Kampfbundes in offen nationalsozialistischen Organisationen auf und verübten im Zweiten Weltkrieg Massaker an jüdischen und polnischen Zivilisten.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erinnerte man sich in Litauen an diese „gute Tradition“ und 1992 hat die junge litauische Armee die mechanisierte Infanteriebrigade „Geležinis vilkas“ („Eiserner Wolf“) gegründet und auch die Symbolik ihrer historischen Namensgeber übernommen.

Und just nach dieser Brigade mit dieser „ruhmreichen“ und mit der deutschen Geschichte so eng verbundenen Vorgeschichte hat Litauen ein Manöver benannt, an dem traditionell – so auch im Mai 2021 – Bundeswehrsoldaten teilnehmen. Die Bundeswehr hat auf ihrer Seite mit viel Pathos und Stolz über das Manöver berichtet.

Das nach nationalsozialistischen Kollaborateuren benannte Manöver fand unter Teilnahme der Bundeswehr nur wenige Wochen vor dem 80. Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion statt. Es kann niemanden verwundern, dass es in Russland nicht gut angekommen ist, dass deutsche Soldaten an diesem symbolträchtigen Datum im Baltikum direkt vor Russlands Haustür an einem gegen Russland gerichteten Manöver unter einer solchen Bezeichnung und mit solchen Symbolen teilnehmen. Daher hat Maria Sacharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, dazu eine offizielle russische Erklärung abgegeben, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Im Jahr des 80. Jahrestages des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die UdSSR kam es im Mai 2021 zu einer unerhörten Beteiligung deutscher in Rukla, Litauen stationierter Soldaten der verstärkten NATO-Vorwärtspräsenz-Kampfgruppe an Übungen der Allianz unter dem für litauische Neonazis ikonischen Namen „Eiserner Wolf.“ Es sollte daran erinnert werden, dass dies der Name der 1927 gegründeten litauischen faschistischen Bewegung war, deren Mitglieder aktiv an Massakern an Polen und Juden beteiligt waren. Später, nach der Auflösung der Organisation, schlossen sich ihre Anhänger den litauischen Kollaborateuren an und beteiligten sich gemeinsam mit ihnen weiter an der systematischen Ausrottung der baltischen Juden.

Im deutschen Verteidigungsministerium hat man, nach der Antwort seines Vertreters bei der Anhörung im Parlament am 23. Juni dieses Jahres zu urteilen, nichts Verurteilenswertes an dem Zusammenhang der Namen des NATO-Manövers und der litauischen faschistischen Bewegung gesehen. Wahrscheinlich kennen sie die Geschichte schlecht oder gar nicht. Aber die Möglichkeit, dass das aus böswilliger Absicht gemacht wurde, ist näher an der Wahrheit. Das Ministerium machte sich auch nicht die Mühe zu erklären, wie die Teilnahme der Bundeswehr an den Übungen zur „Eindämmung der russischen Bedrohung“ an der Ostflanke der NATO mit der historischen Verantwortung der Deutschen für den Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion zusammenpasst. Sie zogen es vor, alle Verantwortung auf die litauische Seite zu schieben. Demnach wird die Brigade, unter deren Kommando die in Rukla stationierten deutschen Soldaten stehen, „Eiserner Wolf“ genannt. Da es sich um eine nationale Übungsreihe handelt, steht es Vilnius frei, ihnen einen Namen nach eigenem Ermessen zu geben. Obwohl die deutschen Beamten die offensichtliche Präsenz des Emblems der litauischen Nazis der „Eisernen Wölfe“ in den Symbolen der Manöver vor den Abgeordneten nicht leugneten, betonten sie, dass sie angeblich aus dem Mittelalter stammen. Sie sagen, dass es in genau dieser Art breite Verwendung im modernen „demokratischen“ Litauen findet. Wir verstehen sehr gut, dass die Prozession, und alles, was mit dem Kult des Feuers insgesamt verbunden ist, auch tief in die Vergangenheit führen, was auch für die Geschichte des Hakenkreuzes gilt. Aber die Welt hat die Ereignisse des 20. Jahrhunderts, die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, die Ideologie des Faschismus und des Nazismus und die Symbole, die das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit symbolisierten, richtig eingeordnet. Die Symbolik des Dritten Reiches hat ihre Ursprünge in der Antike, aber sie ist nicht akzeptabel. Warum etwas erfinden, sie tun offensichtliche Dinge und geben ihnen „historischen Kredit“. Diese „Flirts“ mit dem Thema Neonazismus sind extrem gefährlich. In Berlin muss man das wissen.

Dies ist beileibe nicht die erste unschöne Geschichte, in die eine in Litauen stationierte Kampfeinheit der Bundeswehr verwickelt ist. Die deutschen Medien berichteten ausführlich über den Sachverhalt, der später von deutschen Beamten bestätigt wurde. Im April 2021 veranstalteten in Rukla stationierte deutsche Soldaten eine „Feier“ zu Hitlers Geburtstag, bei der sie Nazi-Märsche und antisemitische Lieder sangen, andere Soldaten verhöhnten und verprügelten. Die deutsche Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verurteilte das Verhalten ihrer Untergebenen öffentlich und rief den gesamten Zug, in dem die Täter dienten, zurück. All diese Dinge sind miteinander verknüpft. Das Ermutigen oder stillschweigende Ignorieren eines „Flirts“ mit der Nazi-Symbolik und -Ideologie führt zu solchen praktischen Ergebnissen. In den folgenden Ermittlungen wurden zahlreiche Fälle von Belästigung, körperlicher Misshandlung, Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus aufgedeckt. Das alles hat einen einzigen Ursprung. Es geht dabei nicht um Jugendliche, sondern um Angehörige der Streitkräfte. Es wurde auch ein großer Verlust Munition aufgedeckt. Angesichts der Fakten, die ans Licht gekommen sind, ist es erschreckend, sich vorzustellen, was dort vor sich gegangen ist.

Auffällig ist nicht so sehr der Verfall von Moral und Kampfgeist in den Reihen der Bundeswehr, sondern vielmehr die fortschreitende Geschichtsvergessenheit der Deutschen. In Kombination können diese Faktoren zu unglücklichen Ergebnissen führen. Da ist die völlige Unkenntnis der komplizierten Geschichte der baltischen Staaten während ihrer Besetzung durch Nazi-Deutschland, und die zivilisierte Welt hält den „Flirt“ mit dem Thema Neonazismus generell für jenseits der Grenzen des Akzeptablen. Man hat den Eindruck, dass die Deutschen, genau wie während des Zweiten Weltkriegs, diese Region weiterhin als ihr Lehen betrachten und sich erlauben, zu tun, was sie wollen. Sie mögen sich auf das Mittelalter berufen, aber wir leben im 21. Jahrhundert.

Ende der Übersetzung

Die Antwort der Bundesregierung auf die mündliche Frage im Bundestag können Sie im Plenarprotokoll vom 23. Juni 2021 nachlesen. Es handelt sich um Frage 45, die auf Seite 144 zu finden ist. Der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Thomas Silberhorn sagte zu den Nazisymbolen bei der litauischen Einheit:

„Der Bundesregierung ist bewusst, dass der Topos des „Eisernen Wolfs“ in der Vergangenheit, besonders in der Zeit der deutschen Besatzung, missbraucht wurde. Die Anknüpfungspunkte für die heutige Verwendung im demokratischen Litauen, etwa durch die Stadt Vilnius oder durch Sportvereine, reichen weit in die mittelalterliche Geschichte zurück. Diese komplexen politischen und historischen Zusammenhänge sind deshalb Teil der verpflichtenden Vorbereitung für alle Soldatinnen und Soldaten der Battlegroup in der Vorbereitung auf ihren Auftrag in Litauen.“

Der Skandal um die „Hitler-Geburtstagsfeier“ bei der Einheit in Litauen hat gezeigt, dass die „verpflichtende Vorbereitung“ der dorthin entsandten deutschen Soldaten irgendwie nicht die gewünschte Wirkung gehabt hat. Wie denn auch, wenn die Bundesregierung eine so große Toleranz gegenüber den Nazisymbolen hat, die die Soldaten dort sehen und unter denen sie dort Manöver durchführen?



