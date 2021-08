Das russische Fernsehen über die heftige Kritik an Joe Biden in den USA

Flucht aus Afghanistan

In den USA wird die Kritik an Joe Biden immer lauter, sogar ein Amtsenthebungsverfahren wird bereits gefordert. Das russische Fernsehen hat über die Lage in den USA in einer Deutlichkeit berichtet, wie ich sie in deutschen Medien nicht gefunden habe.

Wie üblich unterscheiden sich die Berichte des russischen Fernsehens aus den USA sehr von dem, was man in deutschen Berichten erfahren kann. Daher habe ich einen Korrespondentenbericht des russischen Fernsehens aus den Abendnachrichten vom Mittwoch über die politische Lage in den USA übersetzt, aus dem hervorgeht, wie sehr das Afghanistan-Fiasko dort die politische Lage bestimmt.

Beginn der Übersetzung:

Die US-Soldaten, die für die Evakuierung der Zivilbevölkerung zuständig waren, beginnen, Kabul zu verlassen. Bereits 400 Soldaten sind nach Hause zurückgekehrt. Das Pentagon beschleunigt den Abzug des Personals, obwohl die US-Behörden noch immer keine genauen Angaben darüber haben, wie viele Amerikaner sich noch auf afghanischem Gebiet aufhalten. Diese Haltung gegenüber den eigenen Bürgern hat zu Unmut im Kongress geführt, der erneut ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden fordert. Aus den USA berichtet unser Korrespondent Valentin Bogdanow.

Nicht Joe Biden, sondern die Taliban entscheiden, wann sich die Vereinigten Staaten endgültig aus Afghanistan zurückziehen müssen. Die Evakuierung des Flughafens von Kabul soll bis Ende August abgeschlossen sein und die Taliban sind gegen eine Änderung dieses Termins.

„Wir gewinnen jetzt an Dynamik, um die Evakuierung bis zum 31. August abzuschließen. Jeder Tag des Einsatzes birgt zusätzliche Risiken für unsere Truppen. Je länger wir bleiben, desto größer wird die Gefahr eines Angriffs durch die als ISIS-K bekannte Terrorgruppe, eine Schwesterorganisation des IS in Afghanistan. Sie sind auch ein erklärter Feind der Taliban“, sagte der 46. US-Präsident Joe Biden.

Dennoch sind das Pentagon und das Außenministerium angewiesen worden, über einen Plan B nachzudenken. Die Staats- und Regierungschefs der G7 baten das Weiße Haus während des virtuellen Gipfels darum. Biden berichtete auch über die Ergebnisse des G7-Treffens.

„Wir waren uns einig, dass die Legitimität jeder künftigen Regierung davon abhängt, wie sie ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt und unter anderem verhindert, dass Afghanistan als Basis für den Terrorismus genutzt wird. Und wir waren uns einig, dass niemand von uns den Taliban aufs Wort glauben wird. Wir werden sie nach ihren Taten beurteilen“, betonte der Chef des Weißen Hauses.

Allerdings haben auch die Taliban in den letzten Wochen ihre eigenen Schlüsse gezogen. Und viele in den USA sind sich sicher, dass diese Schlussfolgerungen nicht zu Gunsten des Führers im Weißen Haus ausfallen.

„Die Taliban erklären, dass wir, Amerika, unsere Evakuierungsbemühungen nicht über den 31. August hinaus verlängern können. Erweckt das das Gefühl, dass die Taliban uns aus der Stadt vertreiben?“, fragte ein amerikanischer Journalist.

„Ja, so ist es. Sie verhöhnen uns. Als ehemaliger Kommandeur sage ich immer wieder, dass man alle Vollmachten delegieren kann, aber nicht die Verantwortung. Das alles hat Präsident Biden auf dem Gewissen. Das ist ein absolutes Fiasko“, sagte Konteradmiral Joseph Maguire. „Und ich bete für die 10.000 Amerikaner, die wir von dort rausholen müssen. Eine Situation, in der uns eine terroristische Organisation uns eine Frist gesetzt hat, sind die Amerikaner nicht gewohnt. Wir sind es gewohnt, zu führen, aber unter Biden tun wir das sicher nicht.“

Die Amerikaner müssen sich auf die neue Realität in einem umkämpften und sich schnell verändernden Umfeld einstellen. Ein weiteres Problem ist die unzureichende Anpassung daran.

„Die Franzosen, die Briten und die Niederländer schicken ihre Soldaten hinter die feindlichen Linien, um ihre Bürger zu retten. Warum tut die mächtigste Militärmacht der Welt nicht dasselbe? Ich schaue auf die Deadline und es sind nur noch sechs Tage“, fragte Hannity.

„Das ist nicht einmal die echte Deadline“, antwortet der republikanische Senator Marco Rubio. „Es ist die Zeit des letzten Abfluges. Die echte Deadline ist wahrscheinlich Freitag. Der 31. August ist nur das Datum, an dem der letzte amerikanische Soldat nach Hause fliegen wird. Das ist es, was passiert, wenn das Weiße Haus inkompetent ist und der Präsident nicht auf alles achtet, was vor sich geht.“

„Herr Senator, wollen Sie damit sagen, dass die Amerikaner im Stich gelassen werden? Lassen wir unsere Mitbürger zurück?“

„Die Soldaten ziehen schon jetzt ab. Ihre Zahl ist bereits reduziert worden. Man kann nicht 6.000 Mann in ein Flugzeug setzen. Das ist nicht die Arche Noah. Die eigentliche Deadline läuft diese Woche ab, nicht am 31. August. Sie lügen die Menschen jeden Tag an“, liest der Senator die Leviten.

Manche verdienen gutes Geld mit Evakuierungen. Der Gründer der berüchtigten Firma BlackWater, Eric Prince, bietet zum Beispiel die Evakuierung aus Afghanistan mit einem gecharterten Flugzeug für 6.500 Dollar pro Person an. In ein Militärflugzeug kommt man kostenlos, aber das ist nicht so einfach, obwohl die USA in den letzten 24 Stunden mehr als zwanzigtausend Menschen aus Kabul ausgeflogen haben. Transportflugzeuge der USA und der NATO haben über hundert Flüge durchgeführt.

„Ich freue mich, Ihnen unsere besten Einsatzergebnisse seit Beginn der Evakuierungsoperation mitteilen zu können. In den letzten 24 Stunden haben 37 US-Militärflugzeuge Kabul verlassen: 32 C-17 und fünf C-130 mit etwa 12.700 Personen. Darüber hinaus haben 57 Flugzeuge der Koalition und ihrer Partner Kabul mit 8.900 Personen verlassen. Diese bemerkenswerte Teamarbeit und Konzentration führte dazu, dass innerhalb von nur 24 Stunden 21.600 Passagiere Afghanistan verlassen haben“, sagte Generalmajor William H. Taylor, stellvertretender Direktor des Joint Staff der USA für regionale Operationen, stolz auf diese Leistung.

Das ist ein Rekord seit Beginn der Operation, so das Pentagon. Eine gefährliche und unnötige Aktion, antwortet Donald Trump auf Twitter. (Anm. d. Übers.: Trump ist immer noch auf Twitter gesperrt, dieses in dem Beitrag gezeigte Trump-Zitat hat ein Trump-Unterstützer getweetet)

„Biden hat Afghanistan den Terroristen überlassen und Tausende von Amerikanern zum Tode verurteilt…“, schrieb Trump. „Jetzt erfahren wir, dass von den 26.000 aus Afghanistan evakuierten Menschen nur 4.000 US-Bürger sind… Wie viele Terroristen hat Joe Biden nach Amerika gebracht? Das wissen wir nicht!“

Die Zahl der Terroristen in Amerika nimmt nach Trumps Meinung zu, aber im Weißen Haus herrscht ein Machtvakuum. Das Oval Office ist buchstäblich leer: So sieht es in den Aufnahmen eines neuen Wahlkampfvideos aus, das die Trumpisten der eskalierenden Situation in Afghanistan gewidmet haben. In dem Video werden Zitate gezeigt:

„Die Wahrscheinlichkeit, dass die Taliban die Kontrolle übernehmen und das ganze Land regieren, ist äußerst gering“, sagte Biden im Juli.

„Jetzt haben die Taliban die Kontrolle über das ganze Land. Die Taliban haben jetzt die Situation in Afghanistan voll im Griff“, wetteifern alle amerikanischen Fernsehsender miteinander.

„Zunächst einmal kann die Mission nicht als gescheitert bezeichnet werden“, so Biden weiter.

„Wenn das kein Misserfolg ist, wie sieht dann ein Misserfolg aus?“, fragen Journalisten rhetorisch.

„Save America!“ ist Trumps neuer Wahlkampfslogan. Aber im Moment sind es die Amerikaner, die gerettet werden müssen, gerettet aus Kabul.

„Sie sagen, nicht ein Amerikaner sitze fest. Aber zumindest eine Person in Kabul sagt, dass sie nicht wegkommt. Haben Sie gute Worte für jemanden, der nicht aus dem Haus gehen kann, um zum Flughafen zu fahren?“, fragen Journalisten bei der Pressekonferenz im Weißen Haus.

„Ich würde mich freuen, wenn Sie mir deren Telefonnummern geben könnten“, antwortet die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, freundlich auf diese Frage. „Und wir werden sie noch heute kontaktieren. Das kann ich Ihnen versichern.“

„Ich glaube, dass viele in diesem Raum Anrufe erhalten“, so der Journalist weiter. „Ich kenne mindestens eine Person dort. Gibt es eine bessere Möglichkeit für das Weiße Haus, diese Personen direkt zu kontaktieren? Denn Sie scheinen zu wissen, dass wir mehr Zugang zu diesen Menschen haben. Ich frage mich nur, wie können diese Leute Sie direkt kontaktieren?“

„Zunächst einmal kann jeder von Ihnen, der einen amerikanischen Staatsbürger hat, der Hilfe bei der Ausreise benötigt, mir seine Angaben direkt übermitteln“, versichert Psaki. „Und ich werde sie an die richtige Stelle weiterleiten.“

Aber es wird mit jedem Tag schwieriger, das zu tun. Das Pentagon hat mit dem Abzug begonnen. Mehrere hundert US-Soldaten haben Kabul verlassen.

In die entgegengesetzte Richtung reisten diese Woche zwei amerikanische Kongressabgeordnete – der Demokrat Seth Moulton aus Massachusetts und der Republikaner Peter Meijer aus Michigan – auf Militärflügen mit Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Afghanistan. Beide haben im Irak gedient. Beide sind in der Lage, den wahren Sachverhalt mit geschultem Blick zu beurteilen. Ihre Schlussfolgerungen – die Kongressabgeordneten gaben eine gemeinsame Erklärung ab – sind nicht gerade beruhigend.

„Als Veteranen sind wir zutiefst besorgt über die Situation am internationalen Flughafen Hamid Karzai. Amerika hat eine moralische Verpflichtung gegenüber seinen Bürgern und loyalen Verbündeten und wir müssen sicherstellen, dass diese Verpflichtung erfüllt wird“, so die Kongressabgeordneten. „Da wir mit der Evakuierung erst so spät begonnen haben, werden wir, egal was wir tun, nicht einmal bis zum 11. September alle rechtzeitig herausbekommen.“

Die Abgeordneten gaben zu, dass der Besuch geheim war. Sie waren fast inkognito unterwegs, um die ohnehin knappen Ressourcen nicht zu vergeuden. Aber das Weiße Haus, das Außenministerium und das Pentagon sind verärgert. Erstens, weil Moulton und Meijer geflogen sind, ohne sie zu konsultieren, und zweitens, weil sie trotzdem geschützt werden mussten.

„Das ist verwerflich. „Scharfe Kritik“ ist zu höflich. Der US-Präsident hat gesagt, dass die Situation so gefährlich ist, dass das US-Militär nicht länger warten kann und wir unsere Truppen abziehen müssen. Und diese beiden Kongressabgeordneten haben ohne Unterstützung der Führung beschlossen, Disneyland zu überspringen und eine Instagram-Tour nach Afghanistan zu machen, weil sie ein schönes Bild für ihre Wähler machen wollen. Eine große Chance für Nancy Pelosi und Kevin McCarthy, Parteigeist zu zeigen und beide aus den Ausschüssen zu verbannen. Und fragen Sie sie nach den zwei Flugzeugsitzen, die sie den afghanischen Flüchtlingen weggenommen haben. Was werden sie denen sagen? Sie sollten aus den Ausschüssen geworfen werden“, kritisiert CNN-Analyst Philip Mudd.

Aber um die Disziplin des Kongresses wird man sich später kümmern. Auf dem Capitol Hill hört man das Wort „Amtsenthebungsverfahren“ immer öfter.

„Viele fordern jetzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten, was halten Sie davon?“

„Ich auch“, sagt Lindsey Graham und befürwortet die Initiative. „Ich denke, er sollte angeklagt werden. Dies ist das Schändlichste, was ein Oberbefehlshaber in Moderne getan hat. Joe Biden wollte unsere Truppen aus politischen Gründen abziehen, weil die Umfragen das zeigten. Er hat die Voraussetzungen für einen weiteren Terroranschlag wie 9/11 geschaffen, er hat Tausende von Menschen im Stich gelassen, die tapfer an unserer Seite gekämpft haben. Ich halte dies für eine Pflichtverletzung höchsten Grades. Joe Biden verdient es, dass man ihn anklagt.“

Im Moment ist das jedoch nur Gerede. Was von Biden wirklich verlangt wird, ist die genaue Anzahl der in Kabul verbliebenen Amerikaner.

„Wenn wir nicht alle Amerikaner herausholen, werden wir sie in Videos als Taliban-Geiseln wiedersehen. Die Taliban und die Al-Qaida entführen seit Jahren Amerikaner. Und wenn 15.000 unserer Mitbürger in Gefahr sind, müssen wir sie herausholen. Wenn wir das nicht tun, werden die Taliban von Tür zu Tür gehen und sie finden, und was dann passiert, wird uns nicht gefallen“, warnt der ehemalige US-Botschafter Nathan Sayles.

Unterdessen hat der Überwachungsausschuss des Kongresses eine Untersuchung gegen den ehemaligen afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani gefordert. Er ist aus Kabul geflohen und hat 170 Millionen Dollar in bar mitgenommen.

Allerdings wird Ghani nicht ins Gefängnis gehen, und sein politischer Ruf ist ihm egal. Für ihn gibt es keinen Weg zurück nach Afghanistan. Aber Bidens Probleme mit den Umfragewerten, die immer weiter sinken, werden zu einem Problem für seine Partei. In einem Jahr stehen die Zwischenwahlen an und die Demokraten laufen Gefahr, mindestens eine Kammer des Kongresses zu verlieren.

Ende der Übersetzung



