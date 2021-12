Die Unterschiede zwischen Deutschland und Russland im Umgang mit Corona

Covid-19

Da ich immer wieder gefragt werde, wie die Coronalage in Russland ist, will ich mal wieder darüber berichten. Dabei stechen die Unterschiede zwischen dem Westen und Russlands ins Auge.

Im Oktober und November gab es Schlagzeilen darüber, dass Russland die Corona-Maßnahmen stark verschärft hat. Es war die Rede von einer Impfpflicht und von QR-Codes, die den Impfstatus bestätigen und ohne die man nicht einmal mehr Bus fahren dürfe. Inzwischen ist Russland in Sachen Corona-Maßnahmen wieder aus den Schlagzeilen verschwunden, denn mittlerweile werden in Deutschland und der EU die Daumenschrauben angezogen und die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht steht in Deutschland unmittelbar bevor. Wie ist die Lage also derzeit in Russland?

Maßnahmen auf Russisch

Ich habe, als ich vor zwei Monaten danach gefragt wurde, wie ich die verschärften Corona-Maßnahmen in Russland kommentiere, gesagt, dass ich das gelassen nehme. Der Grund ist, dass ich Russland kenne. Wenn etwas beschlossen wird, das auf dem Papier hart klingt, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch so kommt und so hart umgesetzt wird.

Ja, es gab und gibt von Seiten der russischen Behörden Druck auf Arbeitgeber, dass mindestens 60 Prozent der Belegschaft geimpft sein sollen. Und ja, das hat viele dazu bewegt, sich impfen zu lassen. Aber von einer allgemeinen Impfpflicht ist in Russland nicht die Rede. Allerdings gilt eine faktische Impfpflicht für bestimmte Berufe, zum Beispiel Krankenhauspersonal. Aber in Russland wird eben vieles nicht so hart umgesetzt, wie es zunächst klingt.

Im November wurde über zwei Maßnahmen berichtet, die Schlagzeilen gemacht haben und darauf will ich als Beispiele eingehen. Im November wurde berichtet, dass das russische Parlament einen Gesetzentwurf behandelt, demzufolge man nur noch mit QR-Code Bahn fahren und fliegen darf. Als ich danach gefragt wurde, habe ich gesagt, dass das Gesetz möglicherweise kommt, dass ich aber nicht glaube, dass diese Regelung dauerhaft eingeführt wird.

Ich hatte nur zur Hälfte recht, denn das Gesetz ist inzwischen wieder kassiert worden. Das russische Parlament wurde mit vielen bösen Briefen traktiert und Umfragen haben ergeben, dass fast 80 Prozent der Russen gegen solche Maßnahmen sind. Daraufhin hat das Parlament das Gesetz wieder zurückgezogen. So gnadenlos geht die böse russische Diktatur mit dem Willen ihrer Bevölkerung um.

Auch in St. Petersburg, wo ich lebe, wurden Ende Oktober harte Maßnahmen angekündigt. Die QR-Codes sollten schrittweise eingeführt werden, ab 1. November für Großveranstaltungen, ab 15. November für Fitnessstudios und so weiter und ab 1. Dezember auch für Restaurants und Bars. Aber Ende November wurde die Frist plötzlich vom 1. auf den 27. Dezember verschoben. Aktuell gelten zwar Verbote für Großveranstaltungen und für Bars, Klubs, Restaurants und so weiter ist eine Sperrstunde von 23.00 bis 6.00 Uhr in Kraft, aber ansonsten geht das Leben seinen normalen Gang.

Der Unterschied zu Deutschland

Während im Westen alle Maßnahmen immer nur eine Richtung kennen, nämlich die Richtung Verschärfung, ist das in Russland anders. Im Westen wird gerade die Gültigkeitsdauer von Impfungen heruntergesetzt, in Russland nicht. Im Gegenteil: Gerade erst wurde in Russland verkündet, dass QR-Codes für Genesene nicht mehr sechs Monate ab positivem Test gültig sind, sondern dass die Frist auf ein Jahr hochgesetzt wird. Und ganz neu: Bisher galt, dass man für den Status als Genesener den Zeitpunkt der Infektion mit einem positiven Test nachweisen musste. In Zukunft fällt das weg und es reicht aus, wenn man einen Antikörpertest nachweist, um als Genesener zu gelten.

Das ist der Grund, warum ich so gelassen reagiert habe, als im Oktober die Meldungen über die harten russischen Maßnahmen bekannt wurden und mich viele Leser danach gefragt haben: Ich kenne Russland lange genug um zu wissen, dass in Russland nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ich war mir sicher, dass die Maßnahmen nicht so hart werden und dass sie – wenn sie doch kommen – zeitlich begrenzt sind.

Wie sich zeigt, scheine ich damit recht zu behalten, denn gerade hat Putin sich in einer Regierungssitzung gegen die vorschnelle Einführung von QR-Codes ausgesprochen, weil das die Freiheitsrechte der Menschen zu sehr verletzt, wenn sie zum Beispiel nicht mit Bahn oder Flugzeug spontan zu ihrer Familie in einer anderen Stadt des Riesenlandes fahren können, bloß weil sie keinen QR-Code haben.

Natürlich gibt es auch in Russland Einschränkungen und in einigen Regionen sind sie sehr hart. Russland ist – wie Deutschland – ein Bundesstaat und über die Corona-Maßnahmen entscheidet nicht Moskau für ganz Russland, sondern jede Region vor Ort nach Lage der Dinge. In einer russischen Teilrepublik wurde tatsächlich eingeführt, dass man nur noch mit QR-Code in den ÖPNV darf und ich bin sehr gespannt, wie lange diese Maßnahme in Kraft bleibt, denn der Protest dagegen ist groß. Wer sucht, der findet in Russland heftige Beispiele für Einschränkungen, aber insgesamt ist die Lage wesentlich entspannter als in Deutschland und den meisten EU-Staaten.

Insgesamt entspannt sich die Lage in Russland gerade wieder, denn nachdem Mitte November fast 40.000 Infizierte pro Tag gemeldet wurden, ist die Zahl nun um 25 Prozent gefallen und liegt bei 30.000 täglich.

Ich habe es schon in meinem letzten Corona-Lagebericht aus Russland geschrieben: Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Vorgehen der russischen Regierung, denn sie hat in den letzten 20 Monaten weitgehend auf Einschränkungen verzichtet und wenn es doch mal welche gab, waren die zeitlich begrenzt und hielten nicht lange an. Während Europa im letzten Herbst für Monate in den Lockdown gegangen ist, ging das Leben hier seinen normalen Gang. Und während im Westen gerade diskutiert wird, die Booster-Impfungen nicht mehr einmal pro Jahr zu geben, sondern schon alle sechs oder sogar vier Monate, gibt es solche Verschärfungen in Russland nicht. Von einer allgemeinen Impfpflicht ganz zu schweigen.

Ich werde, wenn ich über Corona schreibe, nun auch immer ein paar Erkenntnisse einfließen lassen, die ich bei der Arbeit an meinem Buch „Inside Corona“ gewonnen habe.

Das gesprengte System

Dass die Daumenschrauben im Westen immer mehr angezogen werden, überrascht mich nicht. Ich habe schon mehrmals geschrieben, dass das nach den Erkenntnissen, die ich bei der Arbeit an meinem neuen Buch „Inside Corona“ gewonnen hatte, erwartet habe. Ich vermute, dass die Impfintervalle im Westen im nächsten Jahr noch weiter gesenkt werden, selbst (Zwangs-)Impfungen alle zwei Monate schließe ich nicht aus. Und während ich das schreibe, berichten Medien bereits darüber, dass man in NRW in Regierungsdokumenten bereits darüber nachdenkt, die dritte Impfung nicht mehr ein halbes Jahr nach den ersten beiden Impfungen zu verabreichen, sondern bereits nach vier Wochen.

Genau das haben Mr. X und ich nach unseren Recherchen erwartet: Immer kürzere Impfintervalle. Nach der Arbeit an „Inside Corona“ ist uns klar, wie sich die Pandemie – oder besser gesagt die Corona-Maßnahmen – im Westen entwickeln dürfte und bisher treffen alle unsere Vorhersagen ein.

Das große Ziel der Pandemie ist es, die experimentellen mRNA-Impfstoffe einzuführen, daran zweifelt wohl niemand mehr. Alle Impfstoffe, außer dem von BionTech/Pfizer, wurden von den Medien so niedergemacht, dass sich fast alle Menschen im Westen nur noch mit BionTech/Pfizer impfen lassen wollen.

In „Inside Corona“ zeigen wir auf, dass die Leute, die während der Pandemie die Einführung dieser experimentellen Technologie durchgesetzt haben, schon vor der Pandemie öffentlich gefordert haben, der mRNA-Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. Weil die mRNA-Technologie aber noch nie ein „normales“ Zulassungsverfahren als Medikament bestanden hat, haben diese Leute vor 2020 öffentlich gefordert, das System der Zulassungsverfahren „zu sprengen“ („to blow the system“), um endlich eine „Hyperproduktion“ von mRNA-Impfstoffen einzuführen.

Das haben sie auch geschafft, denn genau das hat die Pandemie erreicht, in der diese experimentellen Impfstoffe zunächst im Notfallverfahren zugelassen wurden: Die Pandemie hat das System der Zulassungsverfahren gesprengt und die Hyperproduktion der mRNA-Impfstoffe läuft bereits.

Und es waren exakt diese Leute, die vor der Pandemie die Einführung der mRNA-Technologie gefordert haben, die das während der Pandemie durchgesetzt haben. Und bezahlt werden diese Leute von wem? Richtig: Von denen, die an der mRNA-Technologie verdienen. Zufälle gibt’s…

All das und noch vieles mehr zeigen wir in dem Buch „Inside Corona“ auf 340 Seiten mit fast 500 Originalquellen auf und Sie können jede einzelne Information selbst überprüfen.



