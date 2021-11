Die von den Medien unbemerkte Eskalation im Donbass

Ukraine

Ende Oktober hat Kiew mit einem Drohnenangriff im Donbass das Minsker Abkommen ein weiteres Mal gebrochen, ohne das westliche Politiker oder Medien das allzu sehr kritisiert hätten. Was diese Eskalation bedeutet, wird im Westen nicht berichtet.

Der ukrainische Angriff mit einer Drohne aus türkischer Produktion hat im Westen – im Gegensatz zu Russland – kaum Schlagzeilen gemacht, dabei war der Vorfall ausgesprochen wichtig. Er markiert eine neue Stufe der Eskalation im Donbass, denn es ist den Konfliktparteien verboten, Luftangriffe durchzuführen. Indem Kiew sich daran nicht mehr hält, wird es die Rebellen dazu zwingen, sich mit Luftabwehr und möglicherweise auch eigene Drohnen auszurüsten, was den Kampfhandlungen eine neue Dynamik und Qualität geben würde.

Am 6. November ist sogar eine Patrouille der OSZE-Beobachter nur knapp einen Drohnenangriff entgangen, worüber in Deutschland außer RT-DE kaum jemand berichtet hat. Meldungen aus dem Donbass über ukrainische Truppenverlegungen an die Kontaktlinie verstärken den Eindruck, dass Kiew wieder auf eine militärische Lösung im Donbass setzt.

Ein Militärexperte der russischen Nachrichtenagentur TASS hat in einem ausführlichen Artikel erklärt, welche Folgen diese neue Eskalationsstufe Kiews hat und wie die türkischen Interessen Kiew dabei in die Hände spielen. Ich habe den Artikel der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Das Minsker Abkommen wird untergraben: Erlauben es die türkischen Bayraktar, den Donbass zu besiegen?

Der Militärexperte Dmitriy Litovkin über die Verbindungen zwischen der Türkei und der Ukraine in Bezug auf Kampfdrohnen und mögliche Folgen

Die Ukraine ist bereit, Russland im Falle eines Angriffs ein „Blutbad“ zuzufügen. Igor Romanenko, Generalleutnant und ehemaliger stellvertretender Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, schrieb das voller Zuversicht in einem Artikel für die ukrainische Glavred. Seiner Meinung nach bereitet sich die russische militärische und politische Führung auf einen Angriff auf das Land vor: „Natürlich bereiten sie sich darauf vor, aber wenn Putin einen Krieg beginnt, erwartet ihn ein Blutbad in der Ukraine und es wird nicht mit der Einnahme von Gebieten enden“, warnte Romanenko.

Er fügte jedoch hinzu, dass die Ukraine im Falle des Beginns von Feindseligkeiten nur auf ihre eigenen Kräfte und auf Hilfe der USA zurückgreifen könne: „Weil Merkel in Deutschland zurücktritt und Macron sich auf die Wahlen in Frankreich vorbereitet, ruhen alle Hoffnungen auf den Amerikanern und uns selbst“, fügte er hinzu und forderte, das Kriegsrecht in der Ukraine im Vorwege einzuführen, ohne den Beginn der Ereignisse abzuwarten.

Die Kampfhandlungen des Jahres 2014 haben Kiew nicht nur keinen Erfolg gebracht, sondern es auch nicht ernüchtert. Offenbar ist der neue Präsident Wladimir Selensky seiner früheren Strategie – Krieg bis zum Sieg – treu geblieben. Während der Konferenz YES-Brainstorming antwortete Selensky auf die Frage des Moderators nach der Möglichkeit eines vollwertigen Krieges mit Russland unverblümt: „Ich denke, das ist möglich“. (Anm. d. Übers.: Ich habe darüber berichtet, den Artikel finden Sie hier)

Heute kann man das damit erklären, dass die russischen „Besatzer“ die Gaspreise erhöht haben und dass die aufständischen Regionen keine Kohle in die Metropolen liefern – das Land steht angesichts des kommenden Winters vor dem Energiekollaps.

Ende Oktober setzten die ukrainischen Streitkräfte im Donbass erstmals aus der Türkei gekaufte Kampfdrohnen vom Typ Bayraktar TB2 ein. Ohne in den Luftraum der nicht anerkannten Donezker Republik einzudringen, feuerte das Flugzeug aus einer Entfernung von acht Kilometern von der Demarkationslinie eine Lenkwaffe ab, die erfolgreich eine Artilleriestellung von Donezk traf. Ein Video dieses Triumphs wurde sofort ins Internet gestellt. Die ukrainischen Medien berichteten triumphierend, dass endlich eine Waffe für einen bedingungslosen Sieg gefunden worden sei.

Aber da ist eine Kleinigkeit: Kiew hat den Vorfall durchaus aktiv geleugnet oder es hat versichert, dass „die Ukraine gegen nichts verstoßen hat“. Aber mir scheint, dass der Befehlshaber der Streitkräfte, Valeriy Zaluzhniy, mit der Bombe nicht nur eine Kanone, sondern das gesamte Minsker Abkommen zur Beilegung des Konflikts im Donbass und in Lugansk in die Luft gesprengt hat.

Moskau hatte Ankara zuvor gewarnt, dass die Lieferung solcher Waffen einer Lösung der Situation in der Ukraine nicht förderlich sei. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach am 29. September in Sotschi mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan über die mögliche Eskalation des Konflikts in der Ostukraine wegen der neuen Waffen, die Kiew erhalten hat.

„Unsere Position, dass die Weitergabe solcher Waffensysteme an die Ukraine mit der Gefahr verbunden ist, dass sie von den ukrainischen Streitkräften gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden können, ist bekannt, und sie ist auch in der Türkei bekannt“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Der Vorfall mit dem Einsatz einer türkischen Drohne im Donbass fand auch in Ankara selbst Widerhall. Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu erklärte in der Sendung „Moskau. Kreml. Putin“: „Wenn ein Land eine Verteidigungswaffe von uns oder einem beliebigen anderen Land kauft, ist sie nicht mehr türkisch, russisch oder ukrainisch. Das heißt, sobald sie bei uns Waffen kaufen, sind das keine Türken mehr. Obwohl sie in der Türkei hergestellt wurden, gehören sie jetzt der Ukraine.“

Siegesdonner

Die Aufklärungsdrohne Bayraktar TB2 ist in der Tat eine moderne und sehr gefährliche Waffe. Ihr Verhältnis von Masse zu Gewicht ist perfekt. Sie kann bis zu vier lasergelenkte UMTAS-Panzerabwehrraketen oder Roketsan MAM-C, MAM-L-Präzisionsflugbomben gleichzeitig abwerfen. Außerdem kann die Drohne 12 bis 24 Stunden in der Luft bleiben, ohne aufgeladen zu werden, und Ziele in bis zu acht Kilometern Entfernung treffen.

Nach Angaben des technischen Direktors von Bayraktar Makina, Selcuk Bayraktar, wird 2022 eine radikal überarbeitete Version namens „Bannerträger“ (türkische Übersetzung) mit der Bezeichnung TV3 starten. Sie wird speziell an die TCG Anadolu, das künftige Flaggschiff der türkischen Marine, angepasst, das bis zu 50 Drohnen sowie andere Luftfahrtausrüstung tragen kann.

Die Euphorie der ukrainischen Seite über ihre neue Waffe ist verständlich. Die Wirksamkeit des Systems wurde vom türkischen Militär während der Konflikte in Libyen, Syrien und dem jüngsten Krieg in Bergkarabach deutlich unter Beweis gestellt. In dem Buch „Sturm im Kaukasus“ stellen der Leiter des AST-Zentrums Ruslan Puchow und der ehemalige Generalstabschef Juri Balujewski fest, dass der massive Einsatz von Drohnen es Baku ermöglichte, „schnell die Lufthoheit zu erlangen und aktiv Kampfdrohnen einzusetzen, einschließlich der türkischen Bayraktar TB2-Drohnen, die nach diesem Krieg berühmt wurden“. Die Autoren betonen, dass die armenische Luftabwehr einfach nicht in der Lage war, ihnen zu widerstehen. Nach Angaben von AST gelang es den Aserbaidschanern allein am ersten Tag der Feindseligkeiten, dem 27. September, bis zu 60 Prozent der Luftabwehr und bis zu 40 Prozent der Artillerie der Selbstverteidigungskräfte Bergkarabachs auszuschalten.

Die erste Lieferung von sechs Drohnen und drei Kontrollstationen für die ukrainischen Streitkräfte erhielt Kiew bereits 2019, der Auftragswert wurde auf 69 Mio. Dollar geschätzt. Im September 2021 unterzeichneten die Ukraine und die Türkei einen Vertrag über die Lieferung von 48 weiteren Drohnen. Wie der ukrainische Botschafter in der Türkei, Vasyl Bodnar, sagte, „verhandelt Kiew bereits mit Ankara über die Eröffnung einer Fabrik, in der Bayraktar TB2-Drohnen zusammengebaut werden sollen“. Und, wie der Diplomat anmerkt, ist nicht nur eine einfache Montage, sondern ein vollständiger Produktionszyklus von Grund auf geplant.

Der Kauf der russischen S-400 Triumph-Boden-Luft-Raketensysteme führte zu einer Abkühlung der Beziehungen zwischen der Türkei und den USA. Washington duldete die Freiheiten seines Satelliten nicht und verhängte Wirtschaftssanktionen gegen Ankara. Infolgedessen wurde sogar der Verkauf fortschrittlicher amerikanischer Kampfflugzeuge der fünften Generation, der F-35, abgesagt – man weigerte sich schlichtweg, sie zu liefern, und das, obwohl Ankara bereits 1,4 Milliarden Dollar für 116 Fahrzeuge an das US-Unternehmen Lockheed Martin gezahlt hatte.

Zum ersten Mal in der Geschichte der militärisch-technischen Beziehungen hat Präsident Recep Tayyip Erdogan die USA öffentlich aufgefordert, entweder das Geld zurückzugeben oder die Flugzeuge zu übergeben. Weder Präsident Donald Trump noch sein Nachfolger Joe Biden äußerten sich zu der Situation. Das brachte der Türkei in Windeseile Probleme: das erfolgreichste militärische Projekt des Landes, die Drohne Bayraktar TB2, bekommt keine westlichen Komponenten mehr. Die Drohne besteht fast vollständig aus westlichen Komponenten, möglicherweise mit Ausnahme des Rumpfes. Die westlichen Komponenten erklären die rasante Entwicklung der türkischen Drohnenprogramme und den Aufstieg der Türkei unter die drei weltweit führenden Drohnenproduzenten – noch vor den USA und Israel. (Anm. d. Übers.: Damit sagt der Analyst, dass es im Interesse der Türkei ist, wenn in der Ukraine eine Fabrik zur Fertigung von Bayraktar-Drohnen entsteht, denn die Ukraine ist von den westlichen Sanktionen nicht betroffen und die Türkei könnte ihre eigenen Drohnen in der Ukraine bestellen und so die US-Sanktionen umgehen)

Schwindelerregende Erfolge

Die Zusammenarbeit mit der Ukraine rettet somit die Ambitionen der Türkei, die Bayraktar TB2 und andere Drohnen auf dem Weltmarkt zu vermarkten. Zu den Käufern gehören nicht nur Aserbaidschan, Katar und die Ukraine, sondern auch Ungarn, Bulgarien, Marokko, Ruanda, Äthiopien und Kasachstan. Auch Militärangehörige aus Somalia werden für den Drohnenflug ausgebildet. Auch das mit Russland befreundete Kirgisien hat Käufe angekündigt. (Als wollte der Vorsitzende des kirgisischen Staatlichen Komitees für Nationale Sicherheit, Kamtschybek Taschijew, die negativen Auswirkungen abmildern, kündigte er an, dass Bischkek neben türkischen Drohnen auch leichte unbemannte russische Orlan-10E-Luftfahrzeugsysteme kaufen werde).

Gleichzeitig ist es die Ukraine, die derzeit Triebwerke für eine Reihe von türkischen Drohnen liefert. Und die neue Anlage in der Nähe von Kiew wird es auch ermöglichen, die Produktionsrate dieses vielversprechenden Produkts zu erhöhen, wie der ukrainische Botschafter Vasyl Bodnar in einem Interview mit Radio Liberty indirekt bestätigte: „Die Arbeiten zur Zuweisung eines Grundstücks für den Beginn der eigentlichen Arbeiten zum Bau des Lager- und Reparaturzentrums für Drohnen sind im Gange. Parallel dazu wird an der Errichtung von Produktionsanlagen zur Herstellung von Bayraktar in der Ukraine gearbeitet.“

Es besteht kein Zweifel, dass dieses Programm umgesetzt wird. Obwohl die Ukraine auf Finanzhilfen angewiesen ist, übersteigt der Militärhaushalt Kiews 6 Prozent des BIP. Zum Vergleich: In Russland sind es etwas mehr als 3 Prozent, in den europäischen NATO-Ländern etwa 2 Prozent. Die Zusammenarbeit mit der Türkei gibt Kriegsherren wie Valeriy Zaluzhniy die Möglichkeit, „Soldaten zu spielen“, indem sie unverhohlen bluffen und die Lage im Donbass und in Lugansk anheizen. Experten räumen ein, dass der „Bannerträger“ gut ist, aber seine Überlegenheit zeigt sich in militärischen Konflikten mittlerer Intensität und gegen Armeen, die nicht über ein entwickeltes Luftabwehrsystem verfügen. In Libyen und Syrien ist es Berichten zufolge gelungen, etwa 50 solcher Drohnen zu zerstören.

Die Rebellen im Donbass und in Lugansk verfügen nicht über entwickelte Luftabwehrsysteme, was die ukrainische Seite mit dem Angriff mit einem Bayraktar TB2 Ende Oktober bewiesen hat (was möglicherweise auch bestätigt, dass die Rebellen keine entsprechenden Luftabwehrsysteme hatten, um 2014 die malaysische Boeing abzuschießen).

Aufgrund der Zerstörung des Völkerrechts und der Abkommen über die Nichtverbreitung von Militärtechnologie, die von den USA konsequent gefördert werden, könnten Donezk und Lugansk jedoch nicht nur moderne Luftabwehrsysteme, sondern auch weitreichende Angriffsmöglichkeiten erhalten. Wir sprechen von Flugabwehrraketensystemen, Marschflugkörpern und operativ-taktischen Raketen. Woher sie sie bekommen könnten? Aus China, Iran und Nordkorea zum Beispiel. Das ist eine Geldfrage. Wie im Fall der Ukraine, die auf Kosten der USA aufgerüstet wird, können auch Länder, die mit den nicht anerkannten Republiken wegen des Prozess der Demokratisierung und ihrem Streben nach Selbstbestimmung „mitfühlen“, den nicht anerkannten Republiken derartige Mittel zur Verfügung stellen.

Ende der Übersetzung



