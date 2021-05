„Die Zufallsideologie“: Tacheles #60 hat um 18.00 Uhr Premiere

Tacheles

Die Sendung war wieder ein «Rundgang» durch die wichtigsten aktuellen Themen der Geopolitik und sie hat gezeigt, dass man schon sehr fest an Zufälle glauben muss, wenn man glauben will, was die Medien erzählen. Man muss also ein «Zufallsideologe» sein, wenn man Spiegel, Tagesschau und Co. weiterhin glauben will.

Wer diese längste Tacheles-Sendung aller Zeiten bis zum Ende schaut, der erfährt, dass auch Erdbeereis keine Hilfe ist, denn natürlich haben wir bei all den traurigen Nachrichten den Humor nicht verloren.

Die Zufallsideologie - Tacheles #60

Dieses Video auf YouTube ansehen



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen