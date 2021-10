Drei Tage Sendepause auf dem Anti-Spiegel

In eigener Sache

Derzeit nimmt eine Recherche sehr viel Zeit ein, weshalb ich beschlossen habe, drei Tage nichts auf dem Anti-Spiegel zu veröffentlichen, wenn in der Weltpolitik nicht etwas ausgesprochen spektakuläres passieren sollte.

Stammleser des Anti-Spiegel wissen, dass ich an einem sehr umfangreichen, komplexen und vor allem schwierig zu schreibenden Buch arbeite, das ich zusammen mit einem anonymen Informanten schreibe, den ich daher nur Mr. X nenne. Er hat eine Datenbank mit tausenden Organisationen und Personen und ihren Verbindungen untereinander, die alle mit der Covid-19-Pandemie zu tun haben und die Daten zeigen eindeutig auf, dass die Pandemie nicht überraschend vom Himmel gefallen ist, sondern seit vielen Jahren vorbereitet wurde. Ich will nicht alles wiederholen, ich habe darüber ausführlich berichtet und in zwei langen Artikeln aufgezeigt, worum es dabei genau geht. Wenn das für Sie neu ist, lesen Sie bitte meine zwei Artikel darüber. Da sie aufeinander aufbauen, lesen Sie bitte zuerst diesen und dann diesen.

Die Arbeit an dem Buch geht ganz ordentlich voran und es bewahrheitet sich, was ich vermutet habe: Mr. X hat als IT-Experte die Datensammlung anlegen und analysieren können, aber meine Recherchen „von Hand“, die ich bei der Arbeit an dem Buch vornehme, zeigen Details auf, die Mr. X verborgen geblieben sind. Wir telefonieren täglich deswegen und ich verrate nicht zu viel, wenn ich Mr. X mit den Worten zitiere: „Bevor Du mir erzählst, was Du heute gefunden hast, muss ich erst zu Obi fahren und eine neue Kotzwanne kaufen.“

Wir ergänzen uns als Team, da er mit seiner Software schnell Verbindungen und Zusammenhänge findet, für deren Suche ich Wochen bräuchte. Wenn ich dann aber das tue, was eine Software nicht kann, nämlich die Details der von Mr. X gefundenen Verbindungen zu recherchieren, dann finde ich ganz neue Informationen. Eine noch offene Frage war, ob hinter der Pandemie mehr steckt, als „nur“ ein Profit in Höhe von hunderten Milliarden Dollar, die gerade all jene verdienen, die rechtzeitig im großen Stil Aktien von den Firmen gekauft haben, die nun an den Impfungen, den Tests und allen anderen Komponenten der Pandemie verdienen.

Dass da mehr hinter steckt, haben wir vermutet. Aber inzwischen haben wir sogar schon herausgefunden, was es ist. Darüber werde ich jetzt jedoch nicht berichten, denn wir sind noch in der Recherche. Aber schon nach wenigen Tagen Arbeit machen viele Dinge, die vorher unverständlich waren, für die die gleichen Leute aber über die Jahre viele Milliarden ausgegeben haben, plötzlich Sinn.

Da ich am Donnerstag auch noch zwei Tacheles-Sendungen machen werde, habe ich beschlossen, auf dem Anti-Spiegel drei Tage Pause einzulegen, zumal die Nachrichtenagenturen derzeit auch nicht viele interessante Meldungen liefern. Sollte es doch geopolitisch interessante Meldungen geben, werde ich aber trotzdem hier darüber schreiben, denn natürlich nehme ich mir – trotz Tacheles und Buch – jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit, um die aktuellen Meldungen durchzusehen.

Wie immer, wenn ich „In eigener Sache“ schreibe, will ich die Gelegenheit natürlich auch dieses Mal wieder nutzen und allen Lesern danken, die mich mit PayPal-Spenden unterstützen. Ohne Sie könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Ich wünsche allen noch eine schöne und erfolgreiche Woche und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



