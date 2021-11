USA

In den USA haben die Republikaner Wahlen in wichtigen Staaten gewonnen und die Stimmung im Land ist gegen Präsident Biden gekippt. Und auch eine Verhaftung dürfte den Demokraten nicht gefallen haben.

In den USA wurde der Informant festgenommen, der einst dem berüchtigten Steele-Report Informationen geliefert hat. Der Steele-Report wurde im Wahlkampf Trump gegen Clinton benutzt, um eine Schmutzkampagne gegen Trump zu fahren. Es ging um angebliche Verbindungen zu Russland und über angebliche kompromittierende Informationen und Videos über Trump, die Russland besitzen sollte. All das war frei erfunden, beherrschte aber im Wahlkampf und auch während Trumps Amtszeit als „Russiagate“ die Medien. Für die Demokraten ist die Verhaftung des Informanten keine gute Nachricht.

Das gleiche gilt für die Gouverneurswahlen, die in einigen US-Bundesstaaten stattgefunden haben und bei denen traditionell von den Demokraten regierte Staaten republikanisch wurden. Der Frust über die Politik der US-Demokraten scheint in der US-Bevölkerung tief zu sitzen. Darüber hat das russische Fernsehen am Mittwoch in den Abendnachrichten berichtet und ich habe den russischen Korrespondentenbericht aus den USA übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Igor Dantschenko, ein Analyst, der verdächtigt wird, dem ehemaligen britischen Spion Christopher Steele geholfen zu haben, Schmutz über Donald Trump zu fabrizieren, wurde heute in den USA festgenommen. Dieser Schmutz führte schließlich zu einer schweren Krise in den amerikanisch-russischen Beziehungen. Dantschenko und Steele arbeiteten im Auftrag der Demokratischen Partei der USA, für die diese Verhaftung natürlich ein Schlag ist. Und allem Anschein nach ist es nicht der letzte Schlag. Aus den USA berichtet unser Korrespondent Valentin Bogdanow.

Joe Biden ist aus Europa in ein anderes Land zurückgekehrt. Während es dort um grüne Politik ging, ist Amerika um zwei ganze Staaten errötet – rot ist die Farbe der Republikaner.

„Das ist ein großer Abend für die Republikaner, eine wichtige politische Veränderung in der politischen Landschaft des Landes. Die Republikaner haben den Demokraten den Sieg in den Bundesstaaten weggeschnappt, die der Lackmustest für die Wahlen zum Repräsentantenhaus im Jahr 2022 sind“, sagt CNN-Moderator Jim Sciutto.

Und während die Demokraten in New Jersey knapp durchgekommen sind und der amtierende Gouverneur Phil Murphy seinen Sitz nur knapp halten konnte, gab es in Virginia eine Sensation. Die Republikaner haben diesen Bundesstaat, in dem sich übrigens das Pentagon befindet, seit 2009 nicht mehr regiert. Jetzt führen sie ihn wieder.

Die Wählerschaft, von der die Demokratische Partei der USA dachte, sie hätte sie in der Tasche, hat sich um Glenn Youngkin geschart. Als Investmentbanker mit Null politischer Erfahrung hat er Terry McCauleaf auf die Bretter geschickt. Alle Schwergewichte, einschließlich Obama, waren nach Virginia gekommen, um für den Demokraten zu werben. Es hat nicht geholfen.

„Wir können einen neuen Tag für alle Menschen in Virginia schaffen. Wir sind alle würdig, den großen Traum von Virginia zu verwirklichen“, sagte der gewählte Gouverneur Glenn Youngkin.

Youngkin hat die Stimmung genau gespürt. Die Eltern sind es leid, dass ihre Kindern in der Schule in der kritischen Rassentheorie unterrichtet werden. Dass die Weißen immer Unterdrücker sind, wird den Kindern bereits in der Grundschule erklärt.

Der letzte Tropfen war die Geschichte eines Transgenders, der in der Schule auf die Mädchentoilette durfte und dort ein Mädchen vergewaltigt hat. Die Geschichte wurde von allen kommentiert, auch von Trump.

„Ich möchte meiner Wählerschaft dafür danken, dass sie für Glenn Youngkin gestimmt haben. Ohne Sie wäre er dem Sieg nicht mal nahe gekommen. Die Bewegung „Make America great again“ ist größer und stärker als je zuvor. Glenn wird ein großartiger Gouverneur“, schrieb Trump.

Auch Biden erinnerte sich an seinen Vorgänger, als während einer Pressekonferenz im Weißen Haus unerwartet ein Telefon klingelte und Biden scherzte: „Ist das Trump? Sagen Sie ihm, ich habe keine Zeit.“

Aber das Lachen wird durch Tränen erstickt. Im Bundesstaat Virginia hat Biden Trump vor einem Jahr Trump um 10 Prozent geschlagen, und jetzt sind alle diese Wähler zu den Republikanern übergelaufen.

„Die Menschen sind wegen vieler Dinge verunsichert, von Covid über die Schule bis hin zu Arbeitsplätzen und Benzinpreisen. Deshalb werde ich meinen Infrastrukturplan verabschieden. Sie werden sehen, dass viele dieser Probleme einfach und schnell gelöst werden können“, sagte Biden.

In Wahrheit scheitert Bidens Billionen-Dollar-Infrastrukturplan gerade an der Spaltung seiner eigenen Partei. Gemäßigte Demokraten haben die Nase voll vom so genannten progressiven Flügel.

Die Republikaner erweitern derweil, ermutigt durch ihren Erfolg, die Liste der Demokraten, die sie bei den Zwischenwahlen in einem Jahr schlagen wollen. Dabei geht es um Swing States, in denen Biden Trump mit einem viel geringeren Vorsprung geschlagen hat als in Virginia. Die Republikaner brauchen nur fünf zusätzliche Sitze, um das Repräsentantenhaus zu gewinnen.

Ende der Übersetzung



