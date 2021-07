Interview mit Robert Stein über mein neues Buch „Abhängig beschäftigt“

In eigener Sache

Robert Stein von NuoViso, mein Partner bei den Tacheles-Sendungen, hat mein neues Buch "Abhängig beschäftigt" gelesen und mit mir ein Interview darüber geführt, dass heute bei NuoViso veröffentlicht wurde.

Über mein neues Buch „Abhängig beschäftigt“ habe ich schon einige Male berichtet und inzwischen habe ich auch sehr viele Mails von Lesern bekommen, die – das sage ich positiv überrascht – sich für das Buch bedankt haben. Das Feedback zeigt mir, dass mir in dem Buch gelungen ist, was ich vorhatte: Ich wollte in möglichst einfachen Worten und allgemein verständlich aufzeigen, wie meiner Meinung nach die „westlichen Demokratien“ funktionieren und wer dort wie die Entscheidungen trifft. Es sind jedenfalls nicht die Bürger.

Auch das Feedback von Robert hat mich erfreut, denn als Profi macht er sehr viele Interviews mit Autoren und muss viele Bücher lesen. Dabei – so sind Profis nun mal – überfliegt er Bücher oft, um die wichtigsten Punkte zu verstehen, die er für die Vorbereitung auf ein Interview braucht. Ich habe ihn gebeten, mein Buch genau zu lesen, um die Zusammenhänge für das Interview zu verstehen und ich war überrascht, dass ich plötzlich auf Skype viele Nachrichten von ihm bekomme habe, während er das Buch gelesen hat. Er stellte viele Fragen und war positiv überrascht, dass es sich so schnell und flüssig liest, obwohl es eine recht komplexe und komplizierte Materie behandelt.

Das freut einen als Autor natürlich!

Am Donnerstag haben wir das Interview zu meinem Buch aufgezeichnet und heute wurde es bei NuoViso veröffentlicht. Falls Sie das Buch noch nicht gelesen haben, schauen Sie sich doch das Interview an.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch allem den Lesern von ganzem Herzen danken, die mich über PayPal-Spenden unterstützen! Sie sind es, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014, das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ oder „Abhängig beschäftigt“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Wegen des guten Wetters in Petersburg und weil ich eine private Dinge zu erledigen hatte, sind einige Themen „liegen geblieben“ und ich hoffe, am Wochenende einiges davon aufarbeiten zu können und einige Artikel zu veröffentlichen. Schauen Sie also auch am Wochenende beim Anti-Spiegel vorbei!

Ich wünsche allen eine schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



