Lässt Spiegel-TV in seinen Reportagen Schauspieler die gewollten Narrative in die Kamera sprechen?

Der Spiegel und die Wahrheit

In Spiegel-TV-Reportagen kommen immer wieder die gleichen Leute als angeblich zufällige Passanten zu Wort. Das will ich hier, zusammen mit einer Bitte an die Anti-Spiegel-Leser um Mithilfe, aufzeigen.

Ich sage es immer wieder: Der Anti-Spiegel hat die besten Leser der Welt, denn viele Hinweise auf interessante Themen bekomme ich von Lesern zugeschickt. So auch heute: Ein Leser hat mir eine Mail mit zwei Reportagen von Spiegel-TV geschickt, in denen der gleiche Mann das in die Kamera sagte, was die Spiegel-Redaktion hören will. Das werde ich gleich aufzeigen, habe aber auch eine Bitte an die Leserschaft des Anti-Spiegel: Achten Sie bei Spiegel-TV-Reportagen darauf, ob sie diesen Mann (oder andere derartige Beispiele) auch in anderen „Reportagen“ des Senders finden.

Spiegel-TV im Februar

Am 2. Februar 2021 hat Spiegel-TV eine Reportage online gestellt, die den Titel „Die Impfgegner: Zwischen Angst, Unwissenheit und Fake-News“ trägt.

Die „Reportage“ von Spiegel-TV hat das wenig überraschende Narrativ, dass alle Impfgegner wahlweise Spinner oder Menschen sind, die Spinnern auf den Leim gegangen sind. Dazu wird das übliche Instrumentarium benutzt: Man zeigt eine Auswahl von wenig überzeugend wirkenden Menschen und ihren Aussagen, die gegen die Impfungen sind, die Pandemie für Fake halten und stellt denen immer wieder sehr seriös anmutende Menschen gegenüber, die überzeugend darlegen, warum die Pandemie gefährlich und Impfungen ganz toll sind. Das Muster solcher Propaganda-Sendungen ist bekannt.

Und nun kann man sie auch ganz offen als „Propaganda-Sendungen“ bezeichnen, denn sie nutzen Propaganda-Stilmittel. Bei Minute 7,57 kommt jemand zu Wort, der als zufällig anwesender Mensch bei einer Anti-Corona-Demo dargestellt wird und der – natürlich ebenfalls überzeugend und gut artikuliert – sagt:

„Es ist respektlos. Es ist achtlos gegenüber den ganzen Menschen, die gegen die Pandemie ankämpfen. Es ist… Ich finde keine Worte für die NS-Vergleiche, die gestellt werden, zwei, drei Tage nach dem Holocaust-Gedenktag.“

Hier ist ein Screenshot mit diesem „zufälligen“ Passanten, den wir gleich noch einmal treffen werden.

Spiegel-TV im Mai

Am 21. Mai hat Spiegel-TV eine Reportage online gestellt, die den Titel „Protest-Wahnsinn (2): Ein ganz normaler, verrückter Demo-Samstag in Berlin“ trug und in der über mehrere Demos an einem Tag berichtet wurde.

Bei der ersten gezeigten Demo ging es um den Protest von Gegnern der israelischen Bombardierung des Gazastreifens. Auch hier ist das Narrativ wenig überraschend: Die Protestler gegen das israelische Vorgehen, bei dem Gaza gerade über eine Woche von Israel bombardiert wurde, wobei fast 100 Frauen und Kinder gestorben sind, sind radikale Spinner und vor allen Antisemiten. Dabei nutzt der Spiegel Stilmittel, die er bei anderen als ausländerfeindlich, rassistisch oder schlicht als „Nazi“ bezeichnen würde.

So zeigt die Reportage in der ersten Minute einen Mann und der Sprecher von Spiegel-TV beklagt, der Mann würde die Presse behindern. Der Mann beschwert sich dagegen, gefilmt zu werden und der Spiegel untertitelt seine Aussagen:

„Wer hat Dich erlaubt? Ich möchte das nicht.“

Der Spiegel käme nie auf die Idee, die Aussagen von Flüchtlingen, die schlecht Deutsch sprechen (für die er aber Sympathie wecken möchte), so zu untertiteln und ihre Fehler in die Untertitel zu übernehmen. Deren Fehler kann man nur hören, aber die Untertitel sind in den entsprechenden Reportagen über Flüchtlinge in Deutschland natürlich in korrektem Deutsch geschrieben.

Aber wenn der Spiegel suggerieren will, dass der Mann „böse“ ist, wird zu derartigen Stilmitteln gegriffen, um dem Leser unterbewusst negative Assoziationen zu vermitteln. Das ist ein Propaganda-Stilmittel in Reinkultur.

Als Abwechslung kommt in der Reportage dann ein kurzer Teil über eine andere und friedliche Demo von Lateinamerikanern am gleichen Tag, damit der sich Zuschauer nach all den aggressiven Palästinensern etwas beruhigen kann.

Anschließend kommt wieder die unvermeidliche Corona-Demo und natürlich wieder das bekannte Narrativ. Wieder werden Gegner der Corona-Maßnahmen gezeigt, die nicht allzu überzeugend rüberkommen und auch der Verweis auf einen Demonstranten mit Judenstern darf nicht fehlen. Der Zuschauer von Spiegel-TV darf nicht vergessen: Kritiker der Corona-Politik sind Nazis, oder zumindest verharmlosen sie die Nazis. Das Narrativ ist immer das gleiche.

Und dann zeigt Spiegel-TV bei Minute 3.44 wieder einen Mann, der die gewollten Narrative eloquent in die Kamera erzählen kann. Und – oh Wunder – es ist der gleiche „zufällige“ Passant, der Spiegel-TV schon dreieinhalb Monate zuvor bei der anderen Corona-Demo „zufällig“ vor die Kamera gelaufen ist. Dieses Mal sagt er zur Freude der Spiegel-Redaktion:

„Zum ersten Mal habe ich wirklich so einen Stern gesehen. Sowas habe ich vorher nur auf Bildern gesehen. Aber er läuft damit rum und er versteht noch nicht einmal, was daran anstößig ist. Er versteht das nicht!“

Hier das Foto zum Vergleich.

Propaganda ist Programm

Wenn all das, was der Spiegel und all die anderen „Qualitätsmedien“ verbreiten wahr und Mehrheitsmeinung ist, wozu dann eine solche offensichtliche Manipulation? Wozu werden Schauspieler, oder Mitarbeiter der Redaktion, oder wer auch immer den Zuschauern als zufällige Passanten verkauft? Das hat mit Berichterstattung nichts zu tun, der Fachbegriff dafür lautet „Propaganda“. Im Volksmund ist der Ausdruck dafür „Verar***ung“.

Aber so funktioniert „Qualitätsjournalismus“ heute in Deutschland.

Nun nochmal zu meiner Bitte: Sollte es unter den Lesern des Anti-Spiegel jemanden geben, der leidensfähig genug ist, weitere Spiegel-TV-Reportagen zu sichten und nach diesem Mann oder anderen mehrfach auftretenden Leuten zu durchforsten, wäre ich für weitere Hinweise dankbar. Und sollte ich mich geirrt haben und es handelt sich bei dem Mann in Wahrheit um zwei verschiedene, sich nur sehr ähnlich sehende Männer, bitte ich auch um entsprechende Hinweise.

