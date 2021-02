Leben in Russland: Die kleinen Freuden eines deutschen Auswanderers

Leider behandle ich die Rubrik “Russland-Blog” ziemlich stiefmütterlich, obwohl ich eigentlich auch viel über das Leben und den Alltag in Russland schreiben wollte. Heute habe ich einen guten Grund, etwas zu schreiben.

Ich werde oft dafür kritisiert, dass ich so positiv über Russland und das Leben in Russland berichte. Das geht so weit, dass auch Frank Höfer von NuoViso schon eine Sendung mit mir machen wollte, in der ich mal so richtig über alles meckern sollte, was mir in Russland nicht gefällt. Leider gibt es da nicht viel und die Sendung wäre ziemlich langweilig geworden. Ich bin ja bewusst in die Stadt ausgewandert, die ich wirklich liebe und daher habe ich nicht viel zu meckern über das Leben in meiner Lieblingsstadt.

Aber natürlich gibt es ein paar Dinge in Russland, die nerven. Es nervt zum Beispiel, dass man das Wasser nicht trinken kann, weil die Rohre in der Stadt so alt sind, dass man das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt besser nicht trinken sollte. Daher haben Russen entweder Wasserfilter eingebaut oder sie haben, wie ich, einen Wasserspender. Wirklich nervig sind auch die langen Warteschlangen beim Ausländeramt.

Aber diese und andere Alltagsprobleme füllen keine Sendung und daher haben wir die Sendung, in der ich mal so richtig über Russland meckern sollte, nie gemacht.

Es gibt aber etwas, was auch nervt und was jeder kennt, der mal einige Zeit im Ausland gelebt hat. Es fehlen einem Lebensmittel, die typisch deutsch sind und von denen man gar nicht weiß, wie sehr man sie mag. Das merkt man erst, wenn man sie nicht bekommen kann.

Das gilt auch für Russland. Die Russen können zum Beispiel keine Würste machen! Alles, was in Russland als Würstchen verkauft wird, ist eine Beleidigung für den deutschen Gaumen. Daher habe ich, wenn ich in Deutschland war, immer ein paar Kilo Bratwurst mitgebracht und meine Freunde haben mich sehnsüchtig erwartet, denn bei mir sind sie auf den Geschmack von Currywurst gekommen. Das Ergebnis: Am Tag meiner Rückkehr aus Deutschland sind meine Freunde immer zu mir gekommen und haben Bier mitgebracht und ich habe Currywurst für alle gemacht. Das war eine nette Tradition.

Aber in Corona-Zeiten ist das mit dem Reisen bekanntlich schwierig und ich war schon ein Jahr nicht mehr in Deutschland. Daher bedanke ich mich hiermit (auch im Namen meiner russischen Freunde) bei einem Leser, der an dem Rechercheseminar teilgenommen und mir versprochen hat, mir Bratwurst zu schicken. Das geht in diesem Fall, weil er mit einer Russin verlobt ist, die ihn in Deutschland besuchen konnte und mir bei ihrer Rückkehr nach Petersburg fast drei Kilo Bratwürste mitbringen konnte.

Das sind die kleinen Freuden eines Deutschen, der ausgewandert ist. Schon eine einfache Bratwurst kann wirklich glücklich machen.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen