Putin und Lukaschenko verständigen sich auf weitere Schritte zur Bildung des Unionsstaates

Russland und Weißrussland

Die Präsidenten Russlands und Weißrusslands haben zusammen mit ihren Regierungen per Videokonferenz die Weichen für eine weitere Integration der beiden Staaten in den gemeinsamen Unionsstaat beschlossen.

Vor über 20 Jahren, noch zur Zeit von Präsident Jelzin, haben Russland und Weißrussland einen Vertrag über eine Union ihrer beiden Staaten geschlossen, der auf lange Sicht eine Vereinigung der Staaten vorsieht. Der Prozess ist in den letzten 20 Jahren jedoch nicht wirklich vorangeschritten, erst in den letzten Jahren und unter dem Druck des Westens auf beide Staaten, machen die Verhandlungen Fortschritte. Vor zwei Monaten haben die beiden Präsidenten verkündet, einen Durchbruch erzielt und mehrere Dutzend Programme zum Abschluss gebracht zu haben.

Nun sind sie wieder zusammengekommen und haben weitere Schritte auf dem Weg in eine engere Integration ihrer Länder beschlossen. Darüber hat das russische Fernsehen am Mittwochabend berichtet und ich habe den Bericht des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Am Abend des 4. November 2021 nahm Wladimir Putin über eine Videoverbindung an einer Sitzung des Obersten Staatsrates des Unionsstaates Russland und Weißrussland teil. Gemeinsam mit Alexander Lukaschenko billigte der Präsident eine Reihe von wichtigen Dokumenten. Darunter befinden sich fast 30 staatliche Programme der Union und die aktualisierte Militärdoktrin. Was ändert sich in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern und warum sind beide Präsidenten davon überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Moskau und Minsk enger zusammenarbeiten?

Putin spricht aus Sewastopol, Lukaschenko aus Minsk. Premierminister Michail Mischustin und die Vorsitzende des Föderationsrates Walentina Matwienko sind ebenfalls in der Leitung.

Der russische Präsident stellt fest, dass es auf seine Weise symbolisch ist, dass das Treffen am Feiertag der Nationalen Einheit stattfindet, der die Liebe zur Heimat und den Geist der Einheit symbolisiert. Die beiden Länder haben eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Werte. Russland ist der wichtigste Geschäftspartner von Weißrussland. Und es stehen neue große Projekte an, zum Beispiel die Schaffung eines gemeinsamen Öl- und Gasmarktes.

„Sie wissen selbst, was derzeit auf den weltweiten Öl- und Gasmärkten vor sich geht, und die Republik Weißrussland bekommt Gas aus Russland jetzt sieben- bis achtmal billiger, in einigen Fällen sogar neun- bis zehnmal billiger, als auf den europäischen Spotmärkten. Und selbst wenn wir das mit den Lieferungen an unsere Kunden vergleichen, die Gas im Rahmen langfristiger Verträge von Gazprom bekommen, ist es drei- oder viermal billiger“, betonte der russische Präsident Wladimir Putin. „Das betrifft die Bürger von Weißrussland und die privaten Haushalte, die Energie zu so minimalen Preisen kaufen, und die gesamte weißrussische Wirtschaft.“

Im Jahr 2021 wurde der erste Block des weißrussischen Kernkraftwerks in Betrieb genommen. Doch nun soll die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben werden. Im Mittelpunkt stehen 28 Unionsprogramme, die darauf abzielen, die Rechtsvorschriften der beiden Länder in einer Vielzahl von Bereichen zu vereinheitlichen.

„Der Unionsstaat ist für Weißrussland die Priorität unter den Prioritäten. In der Tat beginnen wir, den gemeinsamen Wirtschaftsraum neu zu gestalten“, fügte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hinzu.

Weißrussland hat auch Ambitionen im Weltraum.

„Ich möchte Sie auch an den Vorschlag der weißrussischen Seite erinnern, und Alexander Lukaschenko hat ihn jetzt auch erwähnt, möglicherweise einen weißrussischen Kosmonauten in die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS aufzunehmen. Erst gestern haben wir bei einem Treffen in Sotschi mit Roskosmos über dieses Thema gesprochen“, so Putin weiter. „Wir sind bereit, diesen Vorschlag zu unterstützen und ihn in naher Zukunft umzusetzen.“

Ein großer Teil der Arbeit auf Kabinettsebene ist getan. Die Programme der Union umfassen makroökonomische, industrie- und agrarpolitische Maßnahmen, gemeinsame Wettbewerbsregeln und ein einheitliches Transportwesen.

„Wir wissen, dass wir unter schwierigen Bedingungen handeln müssen. Der Kampf gegen das Coronavirus läuft, das internationale Umfeld wird immer komplizierter, die Handelskriege gehen weiter, der Druck durch Sanktionen wächst. In dieser Situation ist die Stärkung der Integration unserer Länder der sicherste Weg“, so der russische Premierminister Michail Mischustin. „Nur gemeinsam werden wir in der Lage sein, Krisen und deren Folgen, neuen Herausforderungen und Bedrohungen wirksam zu begegnen“.

Besonderes Augenmerk wird auf Sicherheitsfragen gelegt.

„Gemeinsam wollen wir uns allen Versuchen widersetzen, sich in die inneren Angelegenheiten unserer souveränen Staaten einzumischen. Und Russland wird dem weißrussischen Brudervolk auch weiterhin helfen, daran besteht kein Zweifel“, sagte Präsident Putin.

Alle Feinheiten wurden geklärt und Alexander Lukaschenko war bestrebt, das Dokument zu unterzeichnen.

„Ich sehe Ihre Unterschrift und die Unterschriften aller Mitglieder des Obersten Staatsrates auf dem Erlass. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich das Dekret unterschreiben. Aber alle tragen die Verantwortung, nicht nur ich“, appelliert Lukaschenko an die kollektive Verantwortung.

Der Staatssekretär des Unionsstaates Dmitry Mezentsev betont: Beide Staaten stehen unter einem noch nie dagewesenen internationalen Druck. Neue Herausforderungen und Bedrohungen zeichnen sich ab, eine neue Militärdoktrin des Unionsstaates muss verabschiedet werden, ebenso wie das Konzept der Migrationspolitik. Am Ende des Treffens beklagte sich der weißrussische Präsident gegenüber Wladimir Putin, dass er schon lange nicht mehr auf der Krim gewesen sei.

„Die Ukraine hat ihren Himmel für Weißrussland geschlossen, wie Sie wissen“, sagte Lukaschenko an Putin gerichtet. „Es gibt keine Möglichkeit, durch die Ukraine auf die Krim zu gelangen. Und Wladimir Putin hat mir versprochen, dass er mich auf die Krim mitnehmen würde, um mir die Neuerungen zu zeigen, was dort gemacht wurde. Und es hat sich viel getan. Er wollte mich auf die Krim mitnehmen. Aber heute ist ist er da und er hat mich nicht eingeladen. Wenn nicht auf die Krim, dann vielleicht nach St. Petersburg, in seine Heimat. Einfach so, um sich ein wenig zu entspannen. Das war ein Scherz, aber jeder Scherz enthält ein Körnchen Wahrheit… Und das Denkmal würde ich natürlich auch gerne sehen“

„Das Denkmal ist sehr schön, ich empfehle Ihnen, es anzusehen“, stimmt der russische Präsident zu. „Die Symbolik, wenn zwei Zwillingsbrüder, zwei Flottenkommandeure, Seite an Seite auf diesem Podest stehen, ist in der Tat ein Symbol für die Rückkehr zur Einheit der russischen multi-ethnischen russischen Nation. Alexander Lukaschenko, ja natürlich, Sie sind jederzeit willkommen, es anzusehen“.

Putin bekräftigt: Viele Länder, die durch die Pandemie Verluste erlitten haben, verstärken jetzt die Integration. Nun wird sich die gemeinsame Wirtschaft des Unionsstaates noch intensiver entwickeln.

Ende der Übersetzung



