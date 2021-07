Verhafteter Oppositioneller Protasewitsch hat wieder einen Twitter-Account

Weißrussland

Der nach der Landung der Ryanair-Maschine in Minsk verhaftete oppositionelle Blogger Roman Protasewitsch hat wieder einen Twitter-Account und tweetet aktiv. Hier erfahren Sie, was er der in Weißrussland angeklagte Oppositionelle auf Twitter mitteilt.

Der in Weißrussland nach der Landung der Ryanair-Maschine verhaftete oppositionelle Blogger Roman Protasewitsch und seine ebenfalls bei der Landung verhaftete Freundin Sofia Sapega sind schon vor einigen Tagen aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen worden. Die Mär der westlichen Medien, Protasewitsch sei gefoltert worden, ist damit immer weniger haltbar. Viel wahrscheinlicher ist, dass er verstanden hat, dass die Ryanair-Landung von seinen ehemaligen Weggefährten provoziert worden ist, die seine Festnahme schon vor seiner Verhaftung in Minsk in sozialen Netzwerken gemeldet haben. Die Landung der Ryanair-Maschine und Protasewtischs Verhaftung waren nötig, um eine weitere Medienkampagne als Rechtfertigung für neue Sanktionen gegen das von Präsident Lukaschenko regierte Weißrussland zu starten.

Protasewitsch hat von Anfang an mit den Ermittlern kooperiert und sich in einem langen Interview erklärt. Die westlichen Medien berichten, das sei unter Druck und Folter geschehen. Das ist unwahrscheinlich, wahrscheinlicher ist, dass er vom Westen geopfert wurde und das auch verstanden hat, weshalb er bereitwillig mit den Ermittlern zusammenarbeitet. Darauf deutet auch hin, dass er aus der Haft in den Hausarrest entlassen wurde, denn einen unkooperativen Häftling, den man mit Folter bearbeiten muss, würde man kaum aus dem Gefängnis lassen.

Natürlich wird bei Protasewitschs Überlegungen über die Zusammenarbeit mit den Ermittlern auch eine Rolle spielen, dass er durch seine Kooperation auf ein geringeres Strafmaß hoffen kann. Aber das passiert in jedem Land der Welt und kann kaum als „Druck“ auf den Gefangenen ausgelegt werden.

Seit kurzem hat Protasewitsch auch wieder Zugang zum Internet. Man darf davon ausgehen, dass er keinen freien, sondern einen überwachten Zugang zum Internat hat, aber selbst davon können Untersuchungshäftlinge in den allermeisten Ländern nur träumen. Protasewitsch hat nun auch einen neuen Twitter-Account eröffnet, in dem er Fragen beantwortet. Auch hierbei ist nicht bekannt, wie frei er dabei vorgehen darf und ob es Verbote gibt, welche Fragen er beantworten darf. Trotzdem will ich hier einige der Tweets, die er bisher geschrieben hat, übersetzen, denn auch wenn manche Fragen banal sind, so geben sie doch einen Einblick, den man ohne Russischkenntnisse nicht gewinnen kann.

Protasewitschs neuer Twitter-Account

Protasewitsch begann seine Tweets mit einem Video, in dem er sagt, die Leute könnten ihm Fragen stellen, und der schriftlichen Nachricht:

„Hallo Chat! Ich bin wieder bei Euch!

So, nun erzählt mal, was ich in der Zwischenzeit versäumt habe:)“

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? 🙂 pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Die erste Frage an ihn war:

„Hallo. Wie ist Dein Status? Betreibst Du den Kanal selbst oder läuft es über jemand anderen?“

Seine Antwort war:

„Mein verfahrensrechtlicher Status hat sich nicht geändert – Hausarrest.

Ich schreibe und antworte selbständig, unbeaufsichtigt :)“

Мой процессуальный статус не изменился – домашний арест.



Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра 🙂 https://t.co/jrflMphOXH — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Eine weitere Frage betraf Protasewitschs Eltern, die nach Polen geflohen sind:

„Haben Sie Ihre Eltern kontaktiert? Halten sie ihre Anwesenheit in Weißrussland immer noch für gefährlich?

Wurden Sie von Personen aus dem Stab von Tichanowskaja kontaktiert?“

Er hat geantwortet:

„Ich stehe in Kontakt mit meinen Eltern, ja. Über ihre Rückkehr – ja, das tun sie.

Ich hatte noch keine Gelegenheit, mit jemandem vom Stab zu sprechen.“

С родителями я на связи, да. Про возвращение — да, считают.



Поговорить пока ни с кем из Штаба не успел. https://t.co/6ipkP5edT8 — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Ein anderer wollte wissen:

„Guten Tag. Wenn Sie frei sind, planen Sie, in Weißrussland zu bleiben oder das Land zu verlassen?“

Seine Antwort war:

„Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Erst mal gibt es definitiv keine Pläne, das Land zu verlassen.“

Думаю, ответ очевиден. Пока точно нет планов покидать страну. https://t.co/cWkOxr2ifr — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Einer wollte etwas über die Haftbedingungen wissen:

„Hattest Du die Möglichkeit, andere politische Gefangene in der Untersuchungshaftanstalt zu sprechen?“

Protasewitsch darauf:

„In der Untersuchungshaftanstalt ist es unmöglich, Kontakt zu anderen Gefangenen zu haben (außer zu Zellengenossen natürlich).

Ich habe keine politischen Gefangenen gesehen.“

В СИЗО в принципе невозможен контакт с другими заключёнными (за исключением сокамерников, разумеется).



Никого из политических не видел. https://t.co/T2a8eA07fS — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Ein User wollte etwas über das Interview erfahren, das Protasewitsch dem weißrussischen Fernsehen gegeben hat:

„Haben sich Ihre Ansichten über die Opposition während dem „Interview“ mit ONT geändert? Glauben Sie, dass es gerechtfertigt ist, dass die überwältigende Mehrheit diesem Interview misstraut?“

Protasewitsch schrieb dazu:

„Viele meiner Ansichten haben sich nicht geändert. Außerdem kann sich die Einstellung nicht im Laufe eines Interviews ändern.

Ich kann durchaus verstehen, dass viele Menschen selbst den unpolitischen Dingen, die ich hier schreiben werde, nicht trauen werden.“

Многие мои взгляды не изменились. К тому же, отношение не может меняться по ходу интервью.



Я вполне понимаю почему многие люди не будут доверять даже аполитичным вещам, которые я буду здесь писать. https://t.co/E8UNdaMZBS — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Ein User wunderte sich, dass Protasewitsch bei seinen öffentlichen Auftritten immer gut gelaunt ist sogar lacht:

„Wie schaffst Du es, bei all dieser Folter so fröhlich zu sein?“

Darauf antwortete Protasewitsch:

„Zum Thema Folter. Noch einmal: Es wurde nicht gefoltert. Und es wäre zumindest dumm gewesen, mich unter der weltweiten Aufmerksamkeit auf die Situation zu foltern.

Und Fröhlichkeit ist die Fähigkeit, durchzuatmen und nach dem Besten zu streben.“

По поводу пыток. Ещё раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации.



А жизнерадостность — это умение выдохнуть и стремиться к лучшему. https://t.co/Eqz94GI4EH — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Ein anderer wollte wissen, wie Protasewitsch sich informiert:

„Woher beziehen Sie Ihre Informationen: TG-Kanäle, YouTube-Kanäle, Webseiten, Zeitungen :)), etc?“

Antwort:

„Ich habe gerade erst angefangen, alles aus der letzten Zeit zu lesen. Mir wird schwindelig von der Menge der Nachrichten :)“

Я пока только начал читать всё за прошедшее время. Голова кругом идёт от количества новостей 🙂 https://t.co/lK8QSrlTUU — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Eine andere wollte wissen:

„Roman, haben Sie im Juni Briefe bekommen?“

Die Antwort war:

„Es gab Briefe, aber nicht viele.“

Письма были, но не очень много. https://t.co/SSDk7khqrw — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Da über Protasewitschs Freundin weniger bekannt ist, als über ihn, hat diese Frage sicher viele interessiert:

„Lebt Sofia mit Ihnen zusammen oder getrennt?“

Protasewitschs Antwort:

„Ja, wir wohnen zusammen. Mehr noch – wir leben in einem Zimmer.)“

Und er fügte mit Blick auf die Bewachung ihres Hausarrestes hinzu:

„Der Genosse Major wohnt eine Etage unter uns, falls es interessiert!“

Да, мы живём вместе. Скажу даже больше — в одной комнате 🙂 https://t.co/v1D5hL2LHG — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Eine wollte Details über den Hausarrest wissen:

„Roman, können Sie sich frei bewegen und spazieren gehen?“

Seine Antwort:

„Ich stehe immer noch unter Hausarrest, also kann ich nicht rausgehen. Ich würde aber wirklich gerne raus und in Bars gehen. Ich wäre sogar mit Zybitskaya einverstanden!“

Я всё же под домашним арестом, так что гулять мне всё же нельзя. Хотя оч хочется прогуляться и пройтись по барам. Даже на Зыбицкую согласен! https://t.co/ObprAVpoFv — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Zybitskaya sagt mir nichts, das dürfte eine bekannte Bar in Minsk sein, die ich nicht kenne.

Die folgende Frage war logisch, denn wenn Protasewitsch nicht raus darf, wie konnte er dann in seinem ersten Tweet ein Video an der frischen Luft zeigen:

„Und wo wurde das Video aufgenommen, nicht zufällig am Saslaujer Stausee? Und wie passt das zu „Ich kann doch nicht rausgehen“?“

Protasewitsch antwortete darauf:

„Ich wohne nicht in Minsk, sondern in einem Haus auf dem Lande. Wir können im Garten und auf dem Rasen herumlaufen :)“

Живу ведь я не в Минске, а в частном доме загородом. Гулять по двору и лужайке можно 🙂 https://t.co/Npwyt3iPaE — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Auch diese Antwort klingt danach, als würde Protasewitsch mit den Ermittlern freiwillig zusammenarbeiten. Sein Hausarrest in einem offensichtlich vom Staat bezahlten Haus entspricht „Haftbedingungen“, von denen Untersuchungshäftlinge nur träumen können. Offensichtlich wird seine Zusammenarbeit mit den Ermittlern honoriert.

Protasewitschs aktuell letzter Tweet lautet:

„Trotzdem ist der Wiedereinstieg in die Nachrichtenwelt schwierig. Vor allem wegen der Menge an Negativität in eben diesen Nachrichten.

Dennoch bin ich angenehm überrascht über die Anzahl Eurer Kommentare und Fragen. Eine echte Flut!

Ich war wohl etwas zu voreilig mit dem Versprechen, sie alle zu beantworten :)“

Всё же возвращаться в новостной мир сложновато. Особенно из-за количества негатива в этих самых новостях.



Тем не менее, приятно поражён количеству ваших комментариев и вопросов. Настоящий шквал!



Кажется, с обещанием ответить всем я немного поторопился 🙂 — Roman Protasevich (@protas_by) July 8, 2021



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen