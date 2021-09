Vom Leben ausgeschlossen: Litauen zeigt, wie die „neue Normalität“ für Nicht-Geimpfte aussehen dürfte

Covid-19

Im EU-Staat Litauen wurde mit Einschränkungen für Nicht-Geimpfte ernst gemacht. Es gelten dort sehr strenge Regeln, bei denen man sich fragen muss, ob sie mit den Menschenrechten in Einklang stehen. Aber die EU scheint nichts zu beanstanden zu haben. Ein Bericht aus Litauen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat ein sehr großes Korrespondentennetzwerk und einer der Korrespondenten arbeitet in Litauen. Er hat über die nun in Litauen eingeführten Einschränkungen – auch aus eigenem Erleben – berichtet. Man darf gespannt sein, wann andere EU-Staaten sich solchen Maßnahmen anschließen. Ich habe den Korrespondentenbericht der TASS über die seit über einem Jahr von Politik und Medien angekündigte „neue Normalität“ in Litauen übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Nicht ins Geschäft, nicht zur Uni: Litauen verhängt strenge Beschränkungen für nicht gegen Covid-19 Geimpfte

Der litauische TASS-Korrespondent über neue Verbote in Litauen aufgrund des Coronavirus

Tausende von Demonstranten, die gegen die neuen strengen Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Infektion protestierten, was zu Straßenkrawallen und Zusammenstößen mit der Polizei führte, haben nicht geholfen: Seit dem 13. September gelten in Litauen Verbote für Personen, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft wurden oder noch nicht infiziert waren. Sie gelten nur nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.

Der Regierung zufolge wird Litauen ohne diese Beschränkungen, die die Ansteckungsgefahr verringern sollen, bald wieder einen landesweiten Lockdown brauchen, was alle Lebensbereiche im Lande noch mehr beeinträchtigen wird.

Verbote und Tests

Nach der Entscheidung der Regierung gilt ein Anti-Coronavirus-Pass, der so genannte „Pass der Möglichkeiten“. Er wird elektronisch oder in Papierform an Geimpfte und auch an wieder genesene Erkrankte ausgestellt, wenn ein medizinischer Test ausreichend Antikörper nachweist.

Antivaxer – so der litauische Begriff für Personen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen wollen (etwa ein Drittel der Erwachsenen) – können diese Bescheinigung weiterhin erhalten, müssen dafür aber einen Corona-Test bestehen. Öffentliche Ämter machen diese Tests nicht mehr und private Labors verlangen zwischen 22 und 60 Euro für den Test. Der Test ist jedoch nur 48 Stunden lang gültig, so dass er regelmäßig in diesem Zeitraum durchgeführt werden muss. (Anm. d. Übers.: Statista gibt das Durchschnittseinkommen in Litauen mit 971 Euro an)

Jetzt muss der „Pass der Möglichkeiten“ seit Montag in Einkaufszentren mit einer Fläche von mehr als 1.500 Quadratmetern, in allen Nicht-Lebensmittelgeschäften, in Einrichtungen, die Kontaktdienstleistungen erbringen, einschließlich Gastronomiebetrieben, bei öffentlichen Veranstaltungen und am Arbeitsplatz vorgelegt werden, wenn der Arbeitgeber beschlossen hat, Personen ohne dieses Dokument nicht zur Arbeit zu lassen.

Ursprünglich hatte die Regierung noch die Absicht, ungeimpften Personen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und den Besuch von Gesundheitseinrichtungen zu verbieten, es sei denn, es handelt sich um einen medizinischen Notfall. Später änderte das Kabinett jedoch seine Meinung dazu. Nach Ansicht der litauischen Präsidentenberaterin Irena Segalovichene sollte die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen auch ohne den „Pass der Möglichkeiten“ gewährleistet sein.

Die Angst um die Schaufenster

Die genannten Maßnahmen machen vor allem den Händlern Sorgen. Was wird in den Geschäften passieren, wenn Menschen ohne die erforderlichen Dokumente wie illegale Migranten an der litauisch-weißrussischen Grenze abgeschoben werden? Um eventuelle Dauerkonflikte zu lösen, so die Vertreter des Handels, müsse man die Polizei einschalten. Sie befürchten, dass es bis zu eingeschlagenen Schaufenster kommen könnte.

„Es wäre gut, wenn die Ungeimpften während der Pandemie nicht essen könnten, aber das ist unmöglich“, sagte Ruta Vainene, die Vorsitzende des Verbands der litauischen Einzelhändler, zu Journalisten. Daraufhin sagte Ministerpräsidentin Ingrida Schimonit: „Es wäre nicht gut, wenn jemand hungern müsste, aber es wäre richtig, wenn alle geimpft würden“.

Es ist klar, dass die restriktiven Maßnahmen darauf abzielen, den Impfprozess zu beschleunigen und die Starrköpfigkeit der Impfgegner zu brechen. Letztere wiederum sind mit den getroffenen Maßnahmen nicht einverstanden und glauben, dass die Regierung einfach nicht bereit ist, auf die Stimme des Volkes zu hören und den einfachsten Weg – die Einführung von Verboten – wählt. Gleichzeitig stellen Juristen die Verfassungsmäßigkeit der Maßnahmen in Frage.

Im Widerspruch zur Verfassung

Nach Ansicht von Ignas Vegele, dem Vorsitzenden des litauischen Anwaltsrats, verstößt jeder Zwang im Zusammenhang mit der persönlichen Unverletzlichkeit einer Person gegen eine Reihe von nationalen und internationalen Gesetzen und Dokumenten: „Das ist in der litauischen Verfassung verankert und hat mit dem Recht auf Leben zu tun, das indirekt von der Regierung verletzt wird, die die Impfung erzwingt, während die Statistiken zeigen, dass sowohl ungeimpfte als auch geimpfte Menschen Träger des Virus sind“, erklärte er gegenüber der Zeitschrift Vakaro Žinios.

Ramūnas Aušrotas, ein Rechtsexperte des Instituts für eine freie Gesellschaft, einer Nichtregierungsorganisation, betonte: „Das Recht auf Gesundheitsversorgung ist absolut; die Verfassung sieht diesbezüglich keine Einschränkungen vor. Zusätzliche Anforderungen an Gesundheitsleistungen stehen im unbedingten Widerspruch zur Verfassung“

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda schloss sich diesen Stimmen an, obwohl das Staatsoberhaupt die Notwendigkeit von Impfungen befürwortet und forderte, seinem Beispiel zu folgen. Er räumte jedoch ein, dass er Zweifel an der Bestimmung hat, wonach der Arbeitgeber bei einer Erkrankung eines Arbeitnehmers, der sich weigert, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, keinen Lohn für die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit zahlen muss: „Es bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass eine solche Regelung nicht verfassungswidrig ist“, sagte der Präsident.

Von der Debatte zum Zusammenstoß

Die Aufregung um die Beschränkungen wegen des Coronavirus erreichte am 10. August ihren Höhepunkt. An diesem Tag versammelten sich rund 5.000 Menschen vor dem Seim (Parlament) zu einer Protestkundgebung. Die Redner erklärten, die Regierung drängt einen Teil der litauischen Bevölkerung in ein Coronavirus-Ghetto. Einige der Versammelten steckten sich sogar symbolisch einen Davidstern an ihre Kleidung. Gegen Ende der Kundgebung blieben mehrere hundert Menschen vor dem Seim und blockierten die Ausgänge des Gebäudes, um die Abgeordneten am Verlassen des Gebäudes zu hindern. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Gegen mehr als 40 Personen wird wegen der Organisation der Unruhen ermittelt. Beide Seiten – die Organisatoren der Proteste und die Behörden – beschuldigen sich gegenseitig, die Unruhen künstlich provoziert zu haben.

Einen Monat später, am 10. September, war eine weitere Kundgebung gegen die Einführung neuer Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus geplant, die jedoch diesmal von den Behörden nicht in der Nähe des Parlaments genehmigt wurde. Dennoch fand sie auf dem Kathedralenplatz statt, wo sich die wichtigste katholische Kirche Litauens befindet, verlief aber relativ friedlich – 20 Personen wurden festgenommen, darunter auch welche, die nach dem Ende des Protests versuchten, zum Parlament zu marschieren. Die Polizei blockierte die Straße und hinderte die Menschen daran, zu dem Gebäude zu gelangen, in dem die Volksvertreter tagen.

Aus eigenem Erleben

Am 1. September, wenn Jubiläen anstehen, versucht mein Russisch-Philologie-Kurs, sich in seiner Alma Mater, der Universität Vilnius, zu treffen. Das war dieses Jahr der Fall, aber es war nicht so einfach, in die alte Universität zu gelangen, die sich in einem separaten Block in der Altstadt befindet. Spezielle Patrouillen waren am Eingang postiert und verlangten den „Pass der Möglichkeiten“ – das einzige Mittel, mit dem man nun Schulen und andere Bildungseinrichtungen im Land betreten kann.

Die Einschränkungen wirken sich jedoch nicht nur auf den Lernprozess aus. Der Rektor der Universität Vilnius, der größten Universität des Landes mit mehr als 20.000 Studenten, erklärte auf der Website der Einrichtung: „Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Anforderung des Passes der Möglichkeiten für Studenten gilt, die beabsichtigen, während ihres Studiums in den Studentenwohnheimen der Universität zu leben.“ Nerijus Tsetsilonis, Leiter des Studentenwohnheims der Universität, erklärte gegenüber Reportern, dass diejenigen, die diesen Coronavirus-Pass nicht haben, ausziehen müssen.

Ende der Übersetzung

Ich habe mal gelernt, dass die Grundrechte der Menschen unantastbar sind. Dass man nun einen „Pass der Möglichkeiten“ braucht, um seine Grundrechte auszuüben, ist in meinen Augen etwas, was selbst Orwell sich nicht besser hätte ausdenken können.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen