Warum der russische Corona-Impfstoff nicht Teil des weltweiten Impfprogrammes ist

COVAX

COVAX ist das Programm, mit dem der Westen die armen Länder mit Impfstoffen versorgen will. Was in den Medien als vom Westen finanzierte Wohltat der WHO für die armen Länder dargestellt wird, ist in Wahrheit nur ein weiteres Geldgeschenk an die Pharmakonzerne und namentlich an Bill Gates und hat mit weltweiter Impfung nur wenig zu tun.

Die Medien verkaufen uns COVAX als gute Tat des Westens, wobei die reichen Länder unter der Schirmherrschaft der WHO den armen Länder Corona-Impfstoffe zur Verfügung stellen, um die Menschen vor dem bösen Corona-Virus zu retten. Mit der Wirklichkeit hat diese Erzählung nur wenig zu tun, wie ich nun aufzeigen möchte.

Covid-19 und die armen Länder

Die Corona-Impfstoffe sind teuer und daher können sich arme Staaten, wie zum Beispiel in Afrika, es sich nicht leisten, diese Impfstoffe in ausreichender Menge zu kaufen. Das gilt aber nicht nur für Afrika, sondern auch für europäische Staaten wie die nach dem Maidan verarmte Ukraine oder Moldawien. Damit die Menschen in diesen Ländern vor der bösen Seuche gerettet werden, so die Legende, beschenkt der Westen diese Staaten großzügig mit Impfstoffen. Und natürlich ist Bill Gates dabei der Retter der Welt, weil er die Impfprogramme vorantreibt und organisiert.

Wenn diese Legende der Wahrheit entsprechen würde, dann müsste der Westen daran interessiert sein, die Menschen der Welt schnellstmöglich zu impfen – und zwar mit jedem Impfstoff, der zur Verfügung steht. Das ist aber nicht so, denn COVAX hat nur eine kleine Zahl von Impfstoffen zugelassen. Und wie es der Zufall will, sind das ausgerechnet die Impfstoffe, an denen die westliche Pharmaindustrie sich gerade dumm und dusselig verdient.

Das Geschenk für die westlichen Pharmakonzerne

Die westlichen Pharmakonzerne, vor allem BionTech/Pfizer, machen gerade den Reibach ihres Lebens, denn die Staaten des Westens haben die Entwicklungskosten übernommen, Abnahmegarantien inklusive Vorkasse gegeben und die Hersteller auch noch von jeglicher Haftung befreit, wie ich oft aufgezeigt habe, ein Beispiel finden Sie hier.

Gleiches gilt für COVAX, denn es sind wieder in erster Linie die Staaten des Westens, die die Rechnung zahlen und natürlich dominieren die vom Westen gesponserten Impfstoffe auch das COVAX-Programm, die Pharmakonzerne verdienen also auch hieran noch einmal Geld. Wie wirksam und effektiv dabei für die weltweiten Impfungen, an denen einige wenige westliche Pharmakonzerne sich eine goldene Nase verdienen, Propaganda gemacht wird, habe ich hier aufgezeigt. Kern der Propaganda ist es, die westlichen Steuerzahler davon zu überzeugen, dass sie weitere 50 Milliarden ihrer Steuergelder den westlichen Pharmakonzernen – und zwar in erster Linie BionTech/Pfizer – in den Rachen schmeißen sollen.

Für COVAX wurde in der EU als erstes der Impfstoff von BionTech/Pfizer zugelassen. Es folgten AstraZeneca, der indische Impfstoff Covidshield, der eine Lizenzproduktion von AstraZeneca ist, dann die Impfstoffe von Johnson&Johnson und Moderna und als bisher letzte Impfstoffe wurden im Mai und Juni zwei chinesische Impfstoffe in das Programm aufgenommen. Es fehlt der russische Impfstoff Sputnik-V, obwohl er als einer der besten der Welt gilt.

Von den fast 9,7 Milliarden Dollar, die COVAX bereits bekommen hat, kommen über 7 Millionen von den USA (3,5 Mrd.) Deutschland (1,1 Mrd.) Japan (1 Mrd.), Großbritannien (733 Mio.), der EU (489 Mio.) und Italien (470 Mio.). Der Löwenanteil der COVAX-Impfungen entfällt auf die Impfstoffe von BionTech/Pfizer und AstraZeneca, was bedeutet, dass die COVAX-Empfängerländer noch sehr lange auf die Impfstoffe warten müssen, denn bekanntlich kommen die genannten Hersteller kaum hinterher, genug Impfstoffe zur Impfung in den Staaten des Westens zu liefern.

Bill Gates freut sich

Bill Gates wird immer als der Retter der Welt dargestellt, der ganz viel Geld in die Impfstoffe gesteckt hat, was die Medien als selbstlose Hilfe von Gates feiern. Das ist natürlich nicht so, denn wenn Bill Gates Geld in die Impfstoffe steckt, dann spendet er nicht, sondern er beteiligt sich an den Herstellern. Das bedeutet, er hat praktisch nichts in die Entwicklung der Impfstoffe gesteckt (das Geld kam von den Staaten des Westens), aber dafür verdient er an den astronomischen Gewinnen der Pharmakonzerne.

Einer der Großaktionäre bei BionTech und Pfizer ist die Bill und Melinda Gates Foundation, wie man auf deren Seite nachlesen kann. Die Liste der Investments der Foundation ist interessant, Bill Gates verdient darüber hinaus zum Beispiel über seine Beteiligung an Abbott an den Corona-Schnelltests oder über seine Beteiligung an BioE an Technologien zur Reduzierung der Kosten der Impfstoffproduktion mit. Bill Gates verdient an einfach allen Aspekten der Pandemie Milliarden.

Da muss es eine Verschwörungstheorie sein, dass Bill Gates als größter Finanzier der WHO Einfluss darauf hat, welche Impfstoffe die WHO nun für das COVAX-Programm zulässt. Und es muss eine Verschwörungstheorie sein, dass westliche Medien, die seit Beginn der von der WHO ausgerufenen Pandemie das Corona-Narrativ verbreiten, von Bill Gates mit Millionenbeträgen finanziert werden, damit sie das schreiben, woran Bill Gates kräftig verdient. Kurz gesagt: Es ist reiner Zufall, dass Bill Gates an den Schlüsselstellen auf Entscheidungen einwirken kann und im Ergebnis an der Pandemie Milliarden verdient.

Es geht um Geld, nicht um Impfungen

Daran sieht man einmal mehr, dass das Narrativ, es ginge darum, die Menschen schnellstmöglich zu impfen, nicht stimmen kann. Wenn dem so wäre, würde man den russischen Impfstoff Sputnik-V (und andere) auch zulassen, zumal der russische Impfstoff problemlos in Lizenz produziert werden kann und daher schnell in großer Zahl zur Verfügung stehen könnte. Aber daran verdienen die westlichen Konzerne nichts, also lässt man den russischen (und andere) Impfstoffe außen vor.

Dass zwei chinesische Impfstoffe in das Programm aufgenommen wurden, steht dazu nicht im Widerspruch, denn davon werden nur wenige Millionen Impfdosen in das Programm aufgenommen und es fließt dabei kein Geld aus dem Westen in Richtung China. Das Geld der westlichen Staaten ist ausschließlich Bill Gates und seinen Freunden vorbehalten.

China hat sich dem COVAX-Programm angeschlossen und wird zehn Millionen Dosen seiner Impfstoffe beisteuern. Das ist nur ein Bruchteil der über 300 Millionen Dosen, die COVAX umfassen soll. Wie man allerdings die Milliarden von Menschen in den armen Ländern mit 300 Millionen Impfdosen retten möchte, während alleine die EU für ihre 450 Millionen Bürger 1,8 Milliarden Dosen bestellt hat, bleibt ein Geheimnis von COVAX.

Kein Geheimnis ist hingegen, dass die von Bill Gates geleitete GAVI bei der Verteilung der Impfdosen des COVAX-Programms mitmischt. In diesem Zusammenhang verweise ich noch einmal auf den oben bereits verlinkten Artikel, der aufzeigt, wie die Partner von GAVI in einer gemeinsamen Medienkampagne für weitere 50 Milliarden Dollar für die COVAX geworben haben.

Dass Bill Gates die Medienkampagne selbst orchestriert, über die von ihm finanzierte WHO Einfluss auf die Zulassung der Impfstoffe für COVAX hat, und über GAVI auch die Verteilung und Auswahl der Impfstoffe kontrolliert und am Ende dabei als größter Profiteur selbst Milliarden verdient, ist natürlich nur ein dummer Zufall.



