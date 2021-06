Warum sich in Russland so wenige Menschen gegen Corona impfen lassen

Sputnik-V und das Handelsblatt

Man hört in westlichen Medien immer wieder, dass angeblich selbst die Russen dem russischen Impfstoff Sputnik-V misstrauen und sich deshalb so wenige Russen impfen lassen. Ist das so, oder hat das andere Gründe?

Der Anlass dafür, dass ich über das Thema Impfungen in Russland schreibe, ist ein Artikel aus dem Handelsblatt mit der Überschrift „Ernüchterung statt Durchbruch: Sputnik V wird vom Hoffnungsträger zum Ladenhüter“ In dem Artikel wird behauptet, dass es international großes Misstrauen gegen Sputnik-V gibt und dass auch die Russen dem russischen Impfstoff nicht trauen, was die niedrige Impfquote in Russland angeblich belegt. Das sind zwei verschiedene Themen, die wir trennen müssen.

Sputnik-V – International akzeptiert oder nicht?

Im Handelsblatt wird lang und wortreich ausgeführt, dass der russische Impfstoff international mangelndes Vertrauen genieße. Als Beleg werden viele Dinge durcheinandergeworfen, so wird zum Beispiel angeführt, dass bisher nur ein Bruchteil der bestellten Impfdosen auch ausgeliefert sind. Das stimmt natürlich, nur gilt das für ausnahmslos alle Impfstoffe und ist kein Problem des russischen Impfstoffs. Im Gegenteil hat der russische Impfstoff den Vorteil, dass Russland es gestattet, dass er im Ausland in Lizenz produziert werden kann.

Wenn man aber die Zahlen der bestellten und ausgelieferten Impfdosen vergleichen würde, käme der russische Impfstoff wohl besser weg, als die westlichen Impfstoffe, denn die westlichen Konzerne haben bisher noch nicht einmal ihre vor Monaten eingegangenen Lieferverpflichtungen erfüllt, aber die EU hat von dem Pfizer-Impfstoff gerade erst 1,8 Milliarden Dosen nachbestellt, von denen die ersten erst in einigen Monaten geliefert werden sollen. Daran sieht man, dass es ziemlich unsinnig ist, die Zahl der Bestellungen und die Zahl der gelieferten Impfdosen zu vergleichen.

Aber das stört den Autoren beim Handelsblatt nicht, er vergleicht das trotzdem. Warum er das so macht, werden wir sehen, wenn wir am Ende dieses Artikels auf den Autoren des Handelsblatt-Artikels eingehen.

Auch die Anzahl der Länder zu vergleichen, in denen Impfstoffe eine Notfallzulassung bekommen haben, ist nur wenig aussagekräftig. Der Pfizer-Impfstoff ist aktuell in 112 Ländern (notfall-)zugelassen, Sputnik-V in 71 Ländern (dazu gibt es bei Wikipedia eine interessante Auflistung). Aber wenn man bedenkt, dass die 30 Nato-Staaten (mit Ausnahme Ungarns) den russischen Impfstoff aus politischen Gründen ablehnen und dass das gleiche noch für einige andere US-Vasallen (zum Beispiel Japan oder Australien) gilt, dann wird klar, dass die Popularität des russischen Impfstoffs sich nicht vor den mit aller Kraft von westlichen Medien beworbenen Impfstoffen von Pfizer & Co verstecken muss.

Die wortreich im Handelsblatt verbreitete These, der russische Impfstoff leide international unter mangelndem Vertrauen, ist nachweislich unwahr, wie die nackten Zahlen zeigen. Mehr noch: Ich war bei der Recherche dieser Zahlen überrascht, dass der Vorsprung von Pfizer bei der Anzahl der Länder, die bereit sind, den Impfstoff zu verwenden, so klein ist. Das zeigt, dass all die Bemühungen westlicher Politiker und Medien, den russischen Impfstoff Sputnik-V schlecht zu machen, nicht wirklich wirksam waren.

Misstrauen die Russen Sputnik-V?

Über die Lage in Russland schreibt das Handelsblatt:

„Doch auch in Russland selbst sinkt das Vertrauen in den anfänglichen Hoffnungsträger Sputnik rapide. Nur knapp elf Prozent der Russen haben sich bisher mit dem Moskauer Mittel gegen das Coronavirus immunisieren lassen. (…) Laut einer Studie der Credit Suisse ist das Vertrauen in eine Impfung in Russland verglichen mit anderen Schwellenländern deutlich geringer: Demnach seien in China etwa 90 Prozent der Befragten bereit, sich impfen zu lassen, in Brasilien 80 Prozent, in Indien etwa 70 Prozent und in der Türkei rund 60 Prozent. In Russland hingegen waren es nur 40 Prozent.“

Es gibt reichlich Umfragen zu dem Thema Corona-Impfungen in Russland, RT-Deutsch berichtet immer wieder darüber. Und es stimmt, die Bereitschaft, sich gegen Corona impfen zu lassen, ist in Russland ziemlich gering. Und da ich in Russland lebe, kann ich das aus eigenem Erleben bestätigen. Ich kenne nur einige wenige Rentner, die sich haben impfen lassen. Die meisten Menschen haben das nicht vor, ich übrigens auch nicht. Den Grund dafür kann man im Handelsblatt nur sehr verklausuliert lesen:

„Die Skepsis hat zwei Gründe: mangelndes Vertrauen in die Sicherheit von Sputnik V und den zwei anderen russischen Vakzinen – und die lange von der russischen Regierung verbreitete Behauptung, die Corona-Pandemie sei bereits besiegt.“

Woher der Autor des Artikels sein Wissen über die von ihm genannten zwei Gründe hat, bleibt sein Geheimnis. Den ersten Grund hat er – sowohl nach meinem eigenen Erleben, als auch nach mir bekannten Umfragen – frei erfunden, denn von mangelndem Vertrauen in Sputnik-V habe ich bei Gesprächen in Russland (oder auch in Umfragen westlicher Institute) nur selten etwas gehört.

Die Corona-Lage in Russland

Der zweite im Handelsblatt genannte Grund ist der entscheidende, allerdings lügt der Autor hier. Die russische Regierung hat nie behauptet, „die Corona-Pandemie sei bereits besiegt“ – im Gegenteil! Die russische Regierung und auch die russischen Medien rufen die Menschen dazu auf, sich freiwillig impfen zu lassen und weisen immer wieder darauf hin, dass die Pandemie nicht verschwunden sei.

Es gibt jedoch ein Aber: Die Pandemie wird in Russland nicht so dramatisiert, wie im Westen. Die russischen Medien berichten nur wenig über Corona, es gibt praktisch keine Corona-Einschränkungen, das Leben geht seinen normalen Gang, Masken sieht man in Russland kaum. Ich habe darüber berichtet, zum Beispiel hier. Dass das Leben in Russland ganz normal läuft, also praktisch wie vor Corona, ist für jemanden, der in der deutschen Realität lebt, wo die Menschen seit einem halben Jahr in Lockdown und „Bundesnotbremse“ gehalten werden und demnächst Impfpässe entscheiden, ob man in Konzerte oder Restaurants darf, kaum nachzuvollziehen.

Hinzu kommt, dass inzwischen jeder in Russland viele Menschen kennt, die Corona hatten und viele es auch selbst hatten. Die Menschen in Russland wissen daher aus eigener Erfahrung, dass die Krankheit zwar existiert, aber eben in den allermeisten Fällen nicht weiter schlimm ist. In meinem Freundeskreis hatten fast alle Corona und nur eine Bekannte hatte eine leichte Lungenentzündung, die meisten waren symptomfrei und hätten ohne positiven Test (und/oder späteren Antikörpertest) gar nicht gemerkt, dass sie überhaupt infiziert waren.

Und so stellt sich für die Russen eine einfache Frage: Wozu gegen eine Krankheit impfen lassen, die die meisten nicht einmal bemerken, selbst wenn sie sie haben?

Darum lassen sich in Russland kaum noch Menschen impfen, denn diejenigen, die Angst vor Corona hatten oder aufgrund ihrer Vorerkrankungen oder ihres Alters tatsächlich gefährdet sind, haben sich schon vor Monaten impfen lassen und seitdem interessiert die Impfung immer weniger Menschen in Russland, denn in Russland drohen keine Impfpässe, die darüber entscheiden, ob man zukünftig ins Restaurant, Konzert, Fußballstadion etc. darf.

Wozu also impfen?

Warum so ein Artikel im Handelsblatt?

Medien wie das Handelsblatt oder auch das Wall Street Journal berichten – im Gegensatz zu Medien wie Spiegel oder Tagesschau – meist weitaus wahrheitsgemäßer. Das hat einen einfachen Grund: Sie werden von Entscheidungsträgern in der Wirtschaft gelesen, die aufgrund dessen, was da berichtet wird, wichtige Entscheidungen treffen. Deshalb sind Medien wie das Handelsblatt manchmal geradezu erfrischend ehrlich. Sie können viel von dem Unsinn, den Spiegel, Tagesschau & Co berichten, nicht schreiben, weil sie sofort ihren Ruf und ihre Leserschaft verlieren, wenn sie derartig plumpe Propaganda machen würden, wie die Medien für das gemeine Volk.

Aber trotzdem sind Handelsblatt und Wall Street Journal natürlich Teil der westlichen Medienblase, weshalb sie sich politische Redakteure halten, die die im Westen gewollten Narrative auch bei ihnen schreiben. Allerdings schreiben diese Redakteure meist strikt außerhalb der rein wirtschaftlichen Themen. Der Autor dieses Handelsblatt-Artikels ist dafür ein gutes Beispiel.

Sein Name ist Mathias Brüggmann und er hat sein Handwerk an der Axel-Springer-Journalistenschule gelernt und danach auch noch einige Jahre für Axel Springer gearbeitet. Er hat sein Handwerk also bei dem Verlag gelernt, bei dem Mitarbeiter den Transatlantikern schriftlich ihre Treue schwören müssen.

Das prägt natürlich, wie man an der Liste seiner Artikel für das Handelsblatt sehen kann. Unter anderem hat er gerade erst in einem Kommentar gefordert, die EU müsse Weißrussland „knallhart sanktionieren – gegen eigene Wirtschaftsinteressen“ – so stand es schon in der Überschrift. Solche Artikel dürften die Entscheidungsträger in der Wirtschaft nicht gerne lesen, denn sie wollen Geld verdienen. Aber jede Zeitung im Westen – auch eine Wirtschaftszeitung – braucht heutzutage einen, den man in der Sowjetunion als „Politoffizier“ bezeichnet hätte. Man muss den Transatlantikern regelmäßig die Treue schwören und das ist Brüggmanns Aufgabe beim Handelsblatt.

Wenn man das weiß – und Stammleser des Handelsblattes wissen das -, dann versteht man, wie ein Artikel mit so vielen Unwahrheiten es ins Handelsblatt geschafft hat.

Wenn Sie sich für mehr Beispiele für freche Verfälschungen der Wahrheit in den „Qualitätsmedien“ interessieren, sollten Sie Beschreibung meines neuen „Spiegleins“ lesen. Das Buch ist eine Sammlung der dreistesten „Ausrutscher“ der „Qualitätsmedien“ im Jahre 2020 und zeigt in komprimierter Form, wie und mit welchen Mitteln die Medien die Öffentlichkeit in Deutschland beeinflussen wollen. Von „Berichterstattung“ kann man da nur schwer sprechen. Über den Link kommen Sie zur Buchbeschreibung.



