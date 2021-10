Weißrussland: Lukaschenko wettert gegen „Maulkörbe“ und Impfpflicht

Covid-19

In Weißrussland hat Präsident Lukaschenko in einer Regierungssitzung kräftig gegen "Maulkörbe" und Impfpflicht gewettert, nachdem einige Minister ohne Absprache Zwangsmaßnahmen eingeführt haben.

Aus Weißrussland gab es vor einer Woche Meldungen über die Einführung einer Maskenpflicht und anderer Maßnahmen gegen Covid-19. Präsident Lukaschenko hat die zuständigen Minister daraufhin auf einer Regierungssitzung abgekanzelt wie Schuljungen und diese Maßnahmen beendet. Seine Ausführungen stehen in einem so krassen Widerspruch zu allem, was man im Westen hört, dass ich seine Wutrede, deren Video ich am Ende dieses Artikels verlinke, übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Kollegen, wie vereinbart sprechen wir heute über die medizinische Behandlung der Menschen, das möchte ich unterstreichen, und nicht über den Kampf gegen Covid, wie das genannt wird. Wir haben uns in großer Runde versammelt, die Regierungschefs der Regionen und ihre Spezialisten sind zugeschaltet, und wir sitzen hier mit der Regierung und unseren Spezialisten. Wir besprechen heute Fragen des Gesundheitssystems.

Ich nehme an, Dmitri Leonidowitsch (Pinevitsch, Gesundheitsminister), dass hier im Raum alle Menschen gesund sind? (Der Minister bestätigt das)

Haben Sie sie vor dem Treffen mit dem Präsidenten unter Quarantäne gestellt und PCR-Tests durchgeführt? (Der Minister verneint das)

Und wie kommen Sie einfach so zum Staatsoberhaupt, zum Präsidenten – es gibt ja nur einen in Weißrussland – und haben nicht alle hier Anwesenden getestet? Was ist das für eine Einstellung zu dem, wovon Sie mich die ganze Zeit überzeugen wollen? Ich habe Ihnen diese Frage nicht umsonst gestellt, Dimitri Leonidowitsch. Sie haben das richtig gemacht. Weil das in unserem Land nicht üblich ist. Obwohl überall auf der Welt Menschen nicht zum Präsidenten kommen, ohne unter Quarantäne gestellt zu werden, nicht nur ungetestet.

Ich habe die Frage extra gestellt, um die nächste Frage zu stellen: Wenn Sie zum Präsidenten kommen und mit dem Fuß die Tür auftreten, warum quälen Sie dann die Menschen? Wenn Sie völlig frei zum Präsidenten kommen? Niemand, der zu mir kommt, wird gefragt, ob er geimpft ist oder einen PCR-Test gemacht hat.

Nur Kotschanova regt sich immer auf: Wie kann das sein, dass Menschen zum Präsidenten gehen! Sie ist für Minsk zuständig, für den Palast der Unabhängigkeit in Minsk, und sie entrüstet sich immer. Soll sie sich aufregen, aber sie kommt auch schon ohne Test zu mir.

Aber warum belästigen wir die dann Menschen? Warum haben Sie das ganze Land Aufregung versetzt? Warum wurde die Polizei mobilisiert, um das Maskenregime zu kontrollieren? Ihr belästigt die Menschen überall, sogar Frauen. Wo ist der Innenminister? (Der Innenmister steht auf)

Ich habe Sie doch gewarnt. Habt Ihr nichts Besseres zu tun? Warum brechen Sie das Gesetz? Wir haben kein derartiges Gesetz, dass man Leute kontrollieren und sie zwingen kann, Maulkörbe zu tragen. Wem spielen Sie in die Karten?

Wenn Sie die Menschen medizinisch behandeln, dann tun Sie es richtig. Angefangen hier im Raum bis überall auf den Straßen, Dimitri Leonidowitsch. Sie haben im ganzen Land Aufruhr ausgelöst. Ich glaube, die Gouverneure haben uns gehört. Ich sehe, dass man in Brest bereits damit begonnen hat, die Menschen mit Geldstrafen zu belegen und sie mit dem Knie auf der Brust zur Impfung zu zwingen. Ich Sie doch gebeten, dass Sie so etwas nicht zulassen sollen!

Jetzt sitzen hier die Spezialisten mit ihren Masken. Das ist ihr gutes Recht. Ich zwinge niemanden. Tertel (Vorsitzender des weißrussischen KGB) kommt zu mir, er trägt nie eine Maske. Gott mit ihm. Pinevitsch kommt, wirft seine Maske beim Empfang weg und kommt rein. Ich zwinge niemanden. Das ist Ihr gutes Recht.

Wenn einer krank ist, sagen wir, als Pinevitsch Covid hatte, geht er nicht zum Präsidenten.

So muss sich jeder Mensch in diesem Land verhalten, vor allem: Wie sehen wir vor den Menschen aus? Wir wissen doch nicht alles über diese Krankheit. Und jeder Mensch muss sein Schicksal so lenken, wie er es für richtig hält. Aber darüber werden wir jetzt sprechen.

Sehen Sie, man hat angefangen, Bußgelder zu verhängen. Wer hat Ihnen das Recht gegeben, das zu tun? Wo, in welchem Gesetz, steht geschrieben, dass Sie das Recht haben, Menschen mit einer Geldstrafe zu belegen?

Fragen Sie einfach Subbotin (Vizepremier Alexander Subbotin) und den Minister in der Region Gomel, da schlachten sie nachts Kühe und verkaufen sie nach Russland. Damit kommen Sie nicht klar. Aber die Polizei jagt den Masken hinterher. Gott bewahre, dass Du diesen Abschaum, der das Fleisch illegal verkauft, nicht innerhalb von zwei Wochen erwischst! Jeder macht, was er will!

Wir haben uns oft getroffen und über den Kampf gegen aktuelle Krankheiten gesprochen. Natürlich vor allem über Covid. Alle reden von der vierten Welle. Wir haben darüber mit dem Minister doch oft gesprochen, als die Lage noch ruhig war, dass die kommt. Und wir haben uns darauf vorbereitet.

Wir hatten die Frage stets im Blick, auch der Präsident. Bloß weil wir darüber nicht öffentlich gesprochen haben, heißt das nicht, dass wir das nicht im Blick hatten.

Warum rede ich darüber? Wir haben das sogenannte Internet beobachtet. Über die Wut habe ich schon gesprochen. Die Menschen sind sauer, manche sind empört, manche fordern was. Doch schon jetzt kommen die Fragen: „Wo ist unser Präsident?“ Sehen Sie, ich berichte den Leuten im Fernsehen jeden Tag, was ich tue. Ich kann mich nicht jeden Tag von morgens bis abends im Fernsehen um die medizinische Behandlung der Menschen kümmern. Dafür habe ich habe ein ganzes Ministerium und Tausende und Abertausende von Menschen in weißen Kitteln. Nicht in schmutzigen, nicht in schwarzen.

Wenn wir die Ernte nicht einbringen und zu wenig Mais ernten, müssen wir das Defizit irgendwie ausgleichen. Dazu mussten wir rechtzeitig aussäen. Das muss der Präsident auch im Blick haben.

Und ich glaube, es wurden Sanktionen gegen uns verhängt – die Sache muss ich auch im Auge behalten und mich mit dem Thema befassen. Und Tausende und Abertausende solcher Fragen.

Das ist ein Kindergarten, ehrlich. Das ist kein Land, sondern ein Kindergarten. Wir haben den Präsidenten verloren: ach, er kümmert sich nicht um die medizinische Behandlung der Menschen. Gut, ab morgen werde ich mit der Behandlung der Menschen beginnen. Was ist das für ein Verhalten? Das ist doch unsere Schuld, Dmitri Leonidowitsch. Wir haben die Menschen mit unserem Geplapper, mit diesen Gesprächenen aufgewühlt. Wir bemühen uns und überanstrengen uns sogar, aber es ist doch nicht besser geworden.

Welche drakonischen Methoden haben Sie in dieser Zeit nicht alles eingeführt. Und, ist es besser geworden? Nein, ist es nicht. Dmitri Leonidowitsch, wir müssen die Menschen medizinisch behandeln, da kommen wir nicht drum herum.

Keine Masken und keine Impfungen, ich habe nichts gegen Impfungen, werden uns retten. Wir müssen die Menschen geduldig medizinisch behandeln. Wenn wir effektiv arbeiten, werden wir in einem Monat nicht auf Null, aber auf ein Minimum kommen.

Aber wenn wir die Menschen nicht behandeln, sondern nur eine Covid- und Anti-Covid-Politik machen, bringen wir die Leute bis hin zu Unruhen. Dann wird es wie in Europa.

Das beste Beispiel iist unser Bruderland Russland. Ich weiß doch, wie angespannt die da sind. Masken, Handschuhe, was die da nicht alles haben. Aber die Zahlen steigen trotzdem. Und der Anstieg ist größer als in Weißrussland. Schauen Sie sich um in der Welt und ziehen Sie die richtigen Schlüsse.

Gut, machen wir einen Uhrenvergleich und schauen wir, was wir getan haben und was wir heute tun müssen, was wir noch brauchen.

Erstens: Ressourcen für das Gesundheitssystem. Konkret: Was wurde getan, was braucht es noch? Das ist das Wichtigste: Wenn das Gesundheitssystem funktioniert und wir genug Ärzte für Covid abgestellt haben, werden wir das Problem lösen.

Zweitens: Die Höhe der im Winter erwarteten Covid-Erkrankungen. Welche Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Krankheit werden unternommen? Wie läuft die Impfung der Bevölkerung?

Ich will das nochmal unterstreichen: Trotz meiner harten, negativen Einstellung dazu, Druck auf die Menschen auszuüben, Masken und so weiter, müssen Impfungen sein, ich war nie dagegen! Warum habe ich denn mit Putin abgesprochen, dass wir Sputnik bekommen? Weil der Präsident gegen Impfungen ist? Nein.

Aber bin ich davon vollkommen überzeugt? Nein. Ich bin kein Spezialist. Ich kann den Menschen nicht verbieten, sich impfen zu lassen. Aber Druck werden Sie auf die Menschen auch nicht ausüben. Jeder muss sich überzeugen, muss davon überzeugt sein.

Gerade wurde mir in einer Fabrik in Minsk berichtet, ich werde sie nicht nennen. Da haben sie den Leuten jedem 100 Rubel bezahlt und 99 Prozent sind losgegangen und haben sich impfen lassen.

Ich bin natürlich dagegen, dass sie die Gesundheit der Menschen mit Geld kaufen, aber das ist das Recht der Leute und des Chefs. Er hat sie bezahlt, aber er hat sie nicht unter Druck gesetzt. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Gegensatz zu, sagen wir, der Region Brest, wo sie mit dem Säbel herumlaufen und damit herumfuchteln. Es ist möglich, dass andere Gouverneure sich genauso verhalten. Aber das werden wir ihnen augenblicklich austreiben.

Ende der Übersetzung

Diese Wutrede wurde im weißrussischen Fernsehen übertragen und ich verlinke auch das Video. Dazu muss ich allerdings eines vorausschicken.

Den deutschen Zuschauer wird es befremden, dass die Minister aufstehen, wenn sie angesprochen werden. Das hat aber nichts mit der bösen Diktatur zu tun, sondern ist eine Frage der Mentalität. Russland oder Weißrussland sind viel hierarchischer als wir es aus dem Westen kennen.

Dazu will ich ein Beispiel nennen: Als ich vor 20 Jahren Vorstandsmitglied bei einer großen russischen Versicherung war, kamen alle Vorstandsmitglieder zehn Minuten vor Beginn der Vorstandssitzung in den Konferenzraum. Und obwohl wir alle recht junge Leute und alle (bis hin zum Vorstandsvorsitzenden) per Du waren, haben wir uns hingesetzt und auf den Vorstandsvorsitzenden gewartet. Und als er in den Raum kam, sind wir aufgestanden und haben uns erst wieder hingesetzt, nachdem er Platz genommen hatte.

So ist es nun einmal: Andere Länder, andere Sitten.

Лукашенко: У нас коров по ночам режут и продают в Россию! А милиция у него масочников ловит!

