Wenn Ideologie an Kindesmisshandlung grenzt

LGBT und Schulsport

US-Präsident Joe Biden hat ein Dekret erlassen, das Jungs, die sich als Mädchen fühlen, zu Mädchenwettkämpfen zulässt. Dagegen wehren sich einzelne US-Bundesstaaten und der Spiegel ist entrüstet. Kennt der ideologische Wahl keine Grenzen mehr? Ein Kommentar.

Kaum im Amt hat der neue US-Präsident Joe Biden ein Dekret mit dem Titel „Verhinderung und Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung“ unterzeichnet, dass es Jungs ermöglicht, im Schulsport an den Wettkämpfen der Mädchen teilzunehmen. Dazu müssen sie nur sagen, dass sie sich als Mädchen fühlen.

Männer im Frauensport

Dass im Sport zwischen Männlein und Weiblein getrennt wird, hat gute Gründe, denn Männer sind Frauen nun einmal körperlich überlegen. Das wird von den LGBT-Ideologen ignoriert oder als sogar bestritten, dabei genügt ein Blick auf die Weltrekorde, um zu sehen, dass Männer nun einmal bessere Leistungen im Sport bringen. Genau aus dem Grund wurde beim Sport ja die Geschlechtertrennung eingeführt, weil Frauen sonst in den meisten Sportarten bei Wettkämpfen gar nicht erst anzutreten bräuchten, sie wären ohnehin chancenlos.

Für Männer, die im Sport als Frauen antreten, gibt es schon viele Beispiele. So hat ein Kanadier beschlossen, er sei eine Transfrau. Eine Geschlechtsumwandlung will er nicht machen, er ist also biologisch ein Mann. Und da er Radfahrer ist, durfte er als Rachel McKinnon bei den Frauen antreten und wurde 2018 Weltmeisterin. Das russische Fernsehen hat über den Fall berichtet und auch darüber, dass wir schon bei der Olympiade in Tokio Männer im Frauensport sehen können, weil das IOC die Richtlinien entsprechend geändert hat. Die Details zu Rachel McKinnon finden Sie hier und die Details zu den olympischen Richtlinien, wo auch noch andere Beispiele für Männer im Frauensport aufgeführt wurden, finden Sie hier.

Natürlich gibt es Menschen, die in das „falsche“ Geschlecht geboren werden oder bei der Geburt beide Geschlechtsmerkmale tragen. Dass ein Kind bei der Geburt biologisch keinem Geschlecht eindeutig zuzuordnen ist, betrifft weniger als einen Fall von Tausend. Und Transgender, also sich im „falschen“ Geschlecht fühlen, betrifft selbst den „optimistischsten“ Umfragen zufolge weniger als ein halbes Prozent der Menschen. Es ist also – entgegen dem Eindruck, den die Medienberichterstattung mit der Unzahl von Artikeln zu dem Thema erweckt – ein Problem, dass nur die Allerwenigsten betrifft.

Solche Fälle mögen bedauerlich sein und natürlich muss man solchen Menschen helfen und darf sie nicht diskriminieren, aber sollen 99,5 Prozent der Menschen ihr Leben ändern, weil 0,5 Prozent der Menschen das Gefühl haben, sie würden im falschen Körper stecken?

Wenn die Ideologen nun fordern, dass ein Junge oder ein Mann im Frauensport antreten darf, wenn er angibt, sich als Mädchen zu fühlen, dann zerstört das automatisch den Frauensport. Die Ideologen sehen in der Trennung nach Geschlechtern bei sportlichen Wettkämpfen jedoch Diskriminierung von Transgendern. Da hätte ich einen einfachen Vorschlag: Sollen sie doch eine dritte Kategorie einführen und neben Männer- und Frauensport auch noch Transensport eröffnen.

Das angebliche Problem wäre leicht zu lösen und es würde sogar der Ideologie der LGBT-Ideologen entsprechen, beim Sport das dritte Geschlecht „divers“ einzuführen. Aber aus irgendeinem Grund halten die LGBT-Ideologen beim Sport an der von ihnen sonst heftig bekämpften „binären“ Geschlechtereinteilung fest.

Wie das so mit Ideologen ist, mit Argumenten kommt man bei ihnen nicht weiter.

Die Ideologen beim Spiegel

Dass sich in der Spiegel-Redaktion die LGBT-Ideologen versammelt haben, ist nicht neu. Man meint dort (und in anderen „Qualitätsmedien“), dass das Thema ganz doll wichtig ist, obwohl das Trans-Thema maximal 0,5 Prozent der Bevölkerung betrifft. Ich würde mich freuen, wenn der Spiegel zum Beispiel das Thema Kinderarmut täglich genauso oft thematisieren würde, wie die LGBT-Ideologie, denn von Kinderarmut sind 2,8 Millionen Minderjährige in Deutschland betroffen, das sind nicht 0,5 Prozent, sondern über 20 Prozent der Minderjährigen. Aber Kinderarmut interessiert die Spiegel-Redaktion nicht besonders.

Der ideologische Wahn in der Spiegel-Redaktion geht so weit, dass man dort sogar Millionen dafür aus dem Fenster schmeißt. Das ist geschehen, als der Spiegel Bento gegründet hat.

Die damalige Spiegel-Version für Kinder hatte nur wenige Themen, man wollte junge Leute damit zur political Correctness erziehen und der Gender-Bullshit war dort eines der wichtigsten Themen. Damit hat die Redaktion so gründlich an der Leserschaft vorbeigeschrieben, dass Bento es nicht geschafft hat, eine eigene Leserschaft aufzubauen und am Ende geschlossen wurde, weil dort Millionen verbrannt wurden. Ich habe das Scheitern von bento an den nackten Zahlen aufgezeigt, den Artikel finden Sie hier.

Das Beispiel bento zeigt, dass es Politik und Medien trotz der Dauerbeschallung nicht gelungen ist, die Menschen für das Thema zu interessieren. Das Beispiel gibt Hoffnung, dass noch nicht alles verloren ist und dass der gesunde Menschenverstand in der Bevölkerung trotz des medialen Dauerfeuers noch nicht vollständig ausgerottet wurde.

Trotzdem macht der Spiegel damit weiter.

Der Widerstand gegen den Widerstand

Gegen die Gender-Ideologie regt sich vor allem in den USA, wo das Thema schon weiter vorgerückt ist, als in Europa, Widerstand. Nach dem Dekret von Joe Biden gehen republikanisch regierte Bundesstaaten dazu über, die Umsetzung des Dekrets per Gesetz zu verbieten und dafür zu sorgen, dass Jungs im Jungensport und Mädchen im Mädchensport antreten. Gegen diesen Widerstand leistet wiederum der Spiegel Widerstand.

Der Spiegel hat getitelt „Konservativer Kulturkampf in den USA – Florida verbietet Transgender-Mädchen die Teilnahme am Mädchen-Schulsport“ und in der Einleitung kann man lesen:

„In Florida müssen sich Transfrauen und -mädchen künftig wieder mit Jungen im Schulsport messen. Floridas Gouverneur feiert das als Schritt zu mehr Fairness. Doch an der Maßnahme gibt es heftige Kritik.“

Wenn ich so etwas lese, dann freue ich mich immer, dass ich in einem Land lebe, eine Art Insel der Normalität geblieben ist und diesen politisch korrekten, durch verblendete Ideologen propagierten Unsinn nicht mitmacht.

Ich versuche mir das auch in der Praxis vorzustellen: In meiner Schulzeit gab es einige Jungs, die sicher sofort gesagt hätten, dass sie sich als Mädchen fühlen, wenn sie dafür die Möglichkeit gehabt hätten, sich in der Mädchenumkleide umzuziehen. Ich weiß aber auch, dass pubertierende Mädchen von der Idee, sich vor ihren männlichen Klassenkameraden auszuziehen, nicht begeistert sind.

Ich kann diese radikalen Hardcore-Ideologen nicht verstehen, wenn sie zur Durchsetzung ihrer Ideologie (und um die 0,5 Prozent Transgender vor Diskriminierung zu schützen) in Kauf nehmen, 100 Prozent der Schülerinnen Spannern auszuliefern, die liebend gerne in der Mädchenumkleide mit den Mädchen den Duschraum teilen möchten.

Für mich grenzt das an Kindesmisshandlung.



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen