Wer ist der in Minsk verhaftete weißrussische Oppositionelle Roman Protasewitsch?

Ryanair-Landung in Minsk

Da die Ereignisse rund um die Festnahme von Roman Protasewitsch die Schlagzeilen beherrschen, will ich hier auch auf die Hintergründe des Festgenommenen selbst eingehen.

Ich habe heute über den Protasewitsch recherchiert und als ich darüber einen Artikel schreiben wollte, hat das russische Fernsehen ebenfalls einen Bericht über den Mann veröffentlicht. Da darin das erzählt wird, was auch meine Recherchen ergeben haben, übersetze ich den Bericht des russischen Fernsehen, um bei der Gelegenheit ein weiteres Mal zu zeigen, wie in Russland über die Geschichte berichtet wird.

Über die Landung des Flugzeugs in Minsk habe ich bereits ausführlich geschrieben (den Artikel finden Sie hier), weshalb wir hier direkt zur Übersetzung des russischen Fernsehberichts über Protasewitsch kommen.

Beginn der Übersetzung:

Er fuhr auf den Maidan und wurde im Donbass verwundet: Was über Roman Protasewitsch bekannt ist

Lettland drückte seine Haltung zur Notlandung des Flugzeugs auf dem Flughafen von Minsk anschaulicher als andere aus. Die weißrussischen Luftfahrtbehörden erklärten alle Umstände des Vorfalls, aber einige ihrer Nachbarn sind besorgt, natürlich nicht über das Flugzeug selbst und seine Notlandung, sondern über das Schicksal des Passagiers, der danach festgenommen wurde: Roman Protasewitsch. Er wurde in seinem Heimatland gesucht, weil er einer der Koordinatoren von illegalen Kundgebungen war.

Der Sprecher des weißrussischen Verkehrsministeriums hat den Grund für die Notlandung des irischen Flugzeugs in Minsk am Vortag genannt. Er verlas eine Mail, deren Text nahelegt, dass Terroristen der Hamas die Teilnehmer des Delphi-Wirtschaftsforums bedrohten, die in dem Flugzeug saßen.

„Wir, die Soldaten der Hamas, fordern, dass Israel das Feuer im Gaza-Streifen einstellt. Wir fordern, dass die Europäische Union ihre Unterstützung für Israel in diesem Krieg zurückzieht. Es ist bekannt, dass die Teilnehmer des Delphi Economic Forum mit dem Flug 4978 nach Hause zurückkehren. In dem Flugzeug befindet sich eine Bombe. Wenn Sie unsere Forderungen nicht erfüllen, wird die Bombe am 23. Mai über Vilnius explodieren.“

Nach Angaben des Verkehrsministeriums haben Mitarbeiter des Flughafens versucht, Mitarbeiter der Fluggesellschaft Ryanair in Litauen zu erreichen, was aber nicht gelang. Sie kontaktierten auch die Piloten. Die hatten mindestens vier mögliche Landebahnen zur Auswahl: Minsk, Vilnius, Lviv, Kiew. Die Piloten entschieden sich für Minsk.

„Das ist die Entscheidung des Kapitäns. Er trägt die Verantwortung, es ist allein seine Entscheidung. Er hat sich so entschieden, wie jeder zivile Pilot entschieden hätte.“, sagt der Luftfahrtexperte Viktor Sazhenin.

Nach offiziellen Angaben ist erst 17 Minuten nach der Entscheidung der Besatzung, nach Minsk zu fliegen, ein MiG-29-Jagdflugzeug aufgestiegen, um die Boeing zu eskortieren.

„Es gab keinen Zwang, das Flugzeug an den Grenzen von Weißrussland umzudrehen, wie es in verschiedenen Quellen berichtet wurde. Das Flugzeug war bereits auf dem Weg nach Minsk.“, kommentierte der Kommandeur der weißrussischen Luftstreitkräfte, Igor Golub.

Diese Version erschien in westlichen Medien aufgrund der Tatsache, dass Roman Protasewitsch, der in Minsk beschuldigt wird, im letzten Sommer Unruhen organisiert zu haben, an Bord des Flugzeugs war. Seine Freundin, die russische Staatsbürgerin Sofia Sapega, flog mit ihm. Sie war es, die dieses Foto von Protasewitsch machte, und es war Sofia, der er versuchte, seine Sachen zu übergeben. Einer der Zeugen sagte folgendes:

„Wir sahen, wie er im Flugzeug plötzlich aufstand, um dem Mädchen seine Sachen zu geben. Den Computer, das Telefon, wollte er so schnell wie möglich abgeben.“

Sapega wurde ebenfalls festgenommen. Der russische Konsul hat sich bereits mit ihren Angehörigen getroffen. Es ist bekannt, dass sie in Wladiwostok geboren wurde. Ihr Vater lebt dort. Sofia hat fast ihr ganzes Leben in Weißrussland verbracht. Sie flog nach Vilnius, um ihre Dissertation an der Europäischen Geisteswissenschaftlichen Universität zu verteidigen, der Minsker Universität, die vor 17 Jahren eilig nach Litauen umzog und immer noch auf gebürtige Weißrussen ausgerichtet ist, um ihnen eine „liberale Bildung für unabhängiges Denken“ zu lehren.

Sapega ist der sechste Student dieser Universität, der in Weißrussland inhaftiert wurde. Die anderen fünf landeten nach den illegalen Aktionen von 2020 in Untersuchungshaft. Das war der Zeitpunkt, als Protasewitschs Stern aufging. Er hatte bereits als Journalist in von westlichen NGOs geförderten Medien gearbeitet und die Sommerproteste in Weißrussland aktiv koordiniert.

Aber Protasewitsch hatte noch ganz andere Erfahrungen. 2014 ging er zum Maidan. Er posierte vor dem zerbrochenen Lenin-Denkmal. Dann, so Medienberichte, kam er mit Hilfe des Rada-Abgeordneten Igor Guz, der Soldaten für die ukrainischen Freikorps rekrutierte, in das Neonazi Bataillon „Asow“. Protasewitsch wurde im Donbas verwundet und stieg sogar zum stellvertretenden Kommandeur der 2. Stoßtruppkompanie auf.

„Das ist ein Mann mit einem ernsthaft negativen Hintergrund, mit engen Kontakten zu Nationalisten in der Ukraine und in Weißrussland, der im Donbass im Nazi-Bataillon „Asow“ gekämpft hat. In letzter Zeit war er für Sabotage im Informationsraum zuständig.“, sagte der Politikwissenschaftler Alexej Dzermant.

Als Roman aktiv an den weißrussischen Unruhen beteiligt war, nahm derselbe Nationalist Guz ein Video zur Unterstützung der Demonstranten auf.

Protasewitsch war für die Medien zuständig. Er war der Chefredakteur des Telegram-Kanals Nexta, der zu der koordinierenden Plattform der Kundgebungen wurde und seinen Besitzern gute Einnahmen brachte. Hier ist, was Protasewitsch in einem Interview mit Dmitry Gordon sagte:

„Wir arbeiten nach dem Schema privater Medien, wir haben Werbung. Stellen Sie sich vor, dass jeder einzelne unserer Beiträge im Durchschnitt von etwa einer Million Menschen gelesen wird. Wir haben genug Geld, um davon zu leben.“

(Anm. d. Übers.: Dmitry Gordon ist ein im russischsprachigen Raum bekannter ukrainischer Journalist, auch der Anti-Spiegel hat bereits über seine Arbeit berichtet, ein Beispiel finden Sie hier.)

Der Kanal Nexta wurde von Warschau gesponsert, was die Besitzer von Nexta erzählt haben. Ihre Arbeit wurde in Weißrussland als extremistisch eingestuft, und sie selbst stehen auf der Terrorliste. Jetzt sitzt Protasewitsch in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurden drei Verfahren eingeleitet: Aufstachelung zum Hass, Organisation von Unruhen und grobe Verletzung der öffentlichen Ordnung. Entgegen den Aussagen der lokalen Opposition droht ihm nicht die Todesstrafe, sondern 15 Jahre Gefängnis.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen