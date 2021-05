Wie die ohnehin schwache EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern maximal entschärft wird

Schutz von Whistleblowern

Die EU hat eine Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern in Kraft gesetzt, die reichlich Löcher hat. In Berlin verhindert die CDU, dass die Richtlinie Whistleblower zumindest ein bisschen schützt.

Whistleblower riskieren nicht selten ihre Existenz, wenn sie auf Missstände hinweisen. Sie sind rechtlich kaum geschützt und wenn man Missstände bei seinem Arbeitgeber aufdeckt, droht die Kündigung. Auch strafrechtliche Folgen sind möglich, wenn man zur Offenlegung von Missständen Betriebsgeheimnisse öffentlich machen muss.

Die EU hat 2019 eine Richtlinie erlassen, die Whistleblower schützen und von den EU-Staaten in nationales Recht implementiert werden soll. Um zu verstehen, wie die Richtlinie von der Politik in Berlin sabotiert wird, müssen wir uns zunächst die löchrige Richtlinie selbst anschauen.

Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern

In den „Qualitätsmedien“ findet man erstaunlich wenig Informationen über die EU-Richtlinie. Wer dazu Informationen sucht, muss also den sperrigen Originaltext der Richtlinie lesen und dann Seiten von Fachanwälten suchen, die Tipps an Unternehmen zur Umsetzung der Richtlinie geben.

Dabei stellt man fest, dass die EU-Richtlinie in der Praxis kaum anwendbar ist. Sie ist recht allgemein gehalten und legt folgendes Verfahren fest: Wer in einem Unternehmen oder einer Behörde Missstände entdeckt, ist verpflichtet, diese zunächst intern zu melden. Dazu sollen Unternehmen und Behörden ab einer bestimmten Größe sogenannte Meldestellen einrichten. Erst wenn eine interne Meldung keine Folgen hat, darf man auch außerhalb des Unternehmens oder der Behörde die Missstände bekannt machen.

Wie soll das in der Parxis funktionieren? Nehmen wir den Gammelfleischskandal als Beispiel. Ist es realistisch, dass eine Beschwerde eines Mitarbeiters bei der Unternehmensleitung der Firmen, die aus Kostengründen Gammelfleisch verkauft haben, irgendwelche Folgen gehabt hätte? Und ist es denkbar, dass ein Mitarbeiter, der sich über die Praktiken seiner Chefs beschwert, danach in dem Unternehmen keine Nachteile erleidet?

In der Praxis bedeutet die Richtlinie, dass man sich über Missstände bei denen beschweren soll, die die Missstände zu verantworten haben. Der Schutz, den die EU-Richtlinie Whistleblowern geben soll, gilt ausdrücklich nicht für Whistleblower, die sich direkt an Stellen außerhalb der Behörde oder des Unternehmens wenden.

Und wenn nun jemand Angst hat, dass er Nachteile erleidet, wenn er in seinem Unternehmen einen Missstand anprangert und daher die Beschwerde anonym einreichen möchte? Auch da hat die EU vorgesorgt: Eine Pflicht zur Bearbeitung anonymer Hinweise soll es nicht geben!

Nur Verstöße gegen EU-Recht betroffen

Hinzu kommt, dass die Richtlinie laut Artikel 2 nur für Verstöße gegen EU-Recht gilt. Nach Artikel 2.2 wird zwar empfohlen, dass sie auch auf Verstöße gegen nationales Recht ausgedehnt werden sollte, aber das ist nicht verpflichtend. Das bedeutet in der Praxis, dass sich ein einfacher Mitarbeiter, der bei seinem Arbeitgeber auf Missstände stößt, erst einmal sicher sein muss, dass die Missstände auch wirklich gegen EU-Recht verstoßen.

Vom Schutz durch die Richtlinie sind all jene Whistleblower ausgenommen, die Verstöße gegen nationales Recht anprangern wollen.

Wie die Richtlinie in Berlin maximal ausgebremst wird

Für die Umsetzung der Richtlinie ist das Justizministerium zuständig, das derzeit von der SPD geführt wird. Dort hat man die Empfehlung der EU ernst genommen, die Richtlinie auch auf Verstöße gegen deutsches Recht auszudehnen, anstatt sie nur auf Verstöße gegen EU-Recht zu beschränken. Das hat aber der CDU nicht gefallen.

Es ist spannend, dass die „Qualitätsmedien“ das Thema weitestgehend aussparen. Einen Artikel darüber habe ich nur im Handelsblatt gefunden, das als Wirtschaftszeitung Manager informieren muss und daher zu dem Thema nicht schweigen kann. Das Handelsblatt hat am 1. Februar über die Reaktion der CDU berichtet:

„„Viele Unternehmen kämpfen in der Pandemie um ihr Überleben“, sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, dem Handelsblatt. „Die Vorgaben der Whistleblower-Richtlinie dürfen deshalb nicht überschießend umgesetzt werden und müssen auf das notwendige Maß begrenzt bleiben.““

Im Klartext: Menschen, die Gesetzesverstöße von Unternehmen und Behörden gegen deutsches Recht anprangern und aufdecken wollen, werden nicht geschützt. Die CDU will allen Ernstes die Rechtsbrecher schützen und nicht etwa die Whistleblower.

Umsetzung wohl kaum vor der Wahl

Der Streit in Berlin ist festgefahren. RT-Deutsch hat am 2. Mai unter Berufung auf eine dpa-Meldung berichtet, dass der Streit noch immer nicht gelöst ist. Die CDU besteht darauf, dass die ohnehin löchrige Richtlinie nicht auf Verstöße gegen deutsches Recht ausgedehnt wird:

„CDU und CSU wollten den Schutz von Whistleblowern, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. Doch dürfe man den Unternehmen in der Pandemie keine zusätzlichen Steine in den Weg rollen, wie der Unionsabgeordnete Jan-Marco Luczak sagte.

Luczak kritisierte, dass die Justizministerin „ohne Notwendigkeit“ über die Vorgaben aus Brüssel hinausgeht. Die Richtlinie müsse auf das beschränkt werden, was die EU vorsieht. „Sollte Frau Lambrecht weiterhin an einer überschießenden Regelung festhalten, verunmöglicht sie damit die Einbringung ins Kabinett.““

Im Klartext bedeutet dass, das die CDU nun Corona vorschiebt, um Rechtbrecher unter den Unternehmen zu schützen, anstatt diejenigen, die auf Verstöße gegen deutsches Recht aufmerksam machen, zu schützen.

Die Richtlinie soll eigentlich bis Dezember in Deutschland implementiert werden. Wie das gehen soll, wenn CDU und SPD stur bleiben, ist fraglich, zumal die Bundestagswahl die Politik demnächst vollständig lähmen wird.

Aber im Grunde ist es auch egal, ob man diese Richtlinie, die in der Praxis kaum eine Rolle spielen wird, in deutsches Recht implementiert. Der Fall zeigt einfach nur einmal mehr auf, wie die Parteien und ihre Verantwortlichen in Wirklichkeit ticken: Wenn die Reichen Gesetze brechen, werden sie geschützt, aber nicht diejenigen, das aufdecken wollen. Der „kleine Mann“ ist den Parteien schon lange ziemlich egal, was aber auch nichts Neues ist.

Die „Qualitätsmedien“

Interessant ist, dass die „Qualitätsmedien“ nicht über das Thema berichten. Aber natürlich hat auch das Gründe, denn sie sind auch nicht an dem Schutz von Whistleblowern interessiert. Erinnern wir uns nur an den Fall Relotius. Damals lagen dem Spiegel intern schon lange Beschwerden über Relotius und seine Arbeit vor. Die Chefredaktion wollte dem aber nicht nachgehen. Da wäre es doch wirklich unschön gewesen, wenn es einen echten Schutz für Whistleblower gegeben hätte und ein Spiegel-Mitarbeiter mit der Meldung, dass der Spiegel einen „Journalisten“ schützt, der seine Geschichten frei erfindet, hätte an die Öffentlichkeit gehen können.

Das wäre peinlich gewesen. Als der Relotius-Skandal sich aber nicht mehr geheim halten ließ, weil dessen Artikel auch anderen Medien aufgefallen waren, da hat sich der Spiegel dann schnell als kritischer Aufklärer des Skandals gebärdet. Dabei wusste man in der Spiegel-Redaktion schön lange davon, ist den Vorwürfen aber nicht nachgegangen. Wahrscheinlich wollte man es auch nicht wissen, aber das ist nur meine Theorie.

Und der Relotius-Skandal hat auch gezeigt, dass bei den Medien eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Anstatt anzuprangern, dass der Spiegel Relotius lange trotz intern bekannter Vorwürfe gedeckt hat, haben die restlichen Medien zwar etwas hämisch berichtet, aber insgesamt den Spiegel für die Aufklärung des Falles gelobt. Das übergeordnete Interesse aller Konzernmedien war es, dass kein generelles Misstrauen gegen die „Qualitätsmedien“ entsteht. Also hat man den Fall Relotius eben möglichst klein gehalten.

Aber daran kann man sehen, warum die Medien den Skandal, dass Whistleblower in der EU nicht geschützt sind und dass auch die EU-Richtlinie das Problem nicht löst, nicht thematisieren. Sie haben offensichtlich Angst, dass auch bei ihnen Whistleblower sind, die Peinlichkeiten aufdecken könnten.

Dabei müssten doch gerade echte Qualitätsmedien daran interessiert sein, dass Whistleblower maximal geschützt sind, denn die Whistleblower könnten ihnen wirklich gute Storys liefern. Aber daran, also an der Aufdeckung von Skandalen in Wirtschaft, Politik und Behörden, sind die deutschen Medien anscheinend nicht interessiert, obwohl es eigentlich ihr größtes Interesse sein müsste.

Daran sieht man, was für „Qualitätsmedien“ wir in Deutschland tatsächlich haben.



