Wie in Russland über die Proteste vom Sonntag berichtet wurde

Das russische Fernsehen hat am Sonntag in der Sendung “Nachrichten der Woche” ausführlich und fast zwanzig Minuten lang über die Proteste vom Sonntag berichtet. Da im Westen der Eindruck verbreitet wird, in Russland würden solche Proteste von den Medien totgeschwiegen, habe ich die Berichte übersetzt.

Die Proteste in Russland waren am Sonntag das wichtigste Thema der deutschen Medien, während größere Proteste in Deutschlands Nachbarländern verschwiegen oder nur kurz erwähnt wurden, wie ich hier bereits aufgezeigt habe. Aber auch im russischen Fernsehen waren die Proteste in Russland ein großes Thema, obwohl sich landesweit kaum 20.000 Menschen daran beteiligt haben.

Ich habe die Berichte des russischen Fernsehens vom Sonntag übersetzt. Bevor wir zu der Übersetzung kommen, habe ich jedoch eine Anmerkung: Der zweite Beitrag über die Demonstrationen in Moskau ist leider nicht wie üblich komplett transkribiert worden. Einen Text aus einem Video zu übersetzen, dauert viele Stunden, weshalb ich mich bei den Übersetzungen immer an die mit den Videos veröffentlichten Transkripte halte, die in der Regeln auch dem Beitrag zu hundert Prozent entsprechen, weshalb die russischen Fernsehbeiträge zusammen mit meiner Übersetzung auch ohne Russischkenntnisse verständlich sind.

Das dürfte bei dem zweiten Beitrag dieses Mal nicht so gut funktionieren, da das Transskript leider aus mir unbekannten Gründen sehr kurz ist, während der Bericht aber 13 Minuten gedauert hat. Trotzdem sprechen die Bilder eine deutliche Sprache und auch wenn viele Details nicht transkribiert wurden und ich sie daher nicht übersetzt habe, lohnt sich für Interessierte ein Blick in das Video.

Beginn der Übersetzung:

(Erster Beitrag über die Proteste in ganz Russland)

Für die Organisatoren der illegalen Proteste war der heutige Tag besonders wichtig: Es geht um die Fähigkeit der Ideologen, Menschen auf die Straße zu bringen. Im Fernen Osten ist das vollkommen gescheitert. Hier ist das Zentrum von Wladiwostok. Der Verkehr läuft normal. Es ist ruhig. Einige Teilnehmer – etwa 150 Personen – haben sich aufs Eis zurückgezogen. (Anm. d. Übers.: Darüber hat der Spiegel in einem eigenen Videobeitrag berichtet, der ebenfalls nur paar wenige Menschen zeigt, im Begleittext des Spiegel-Videos klingt das aber natürlich ganz anders)

Auch in Blagoweschtschensk ist es leer auf den Straßen. Auf dem zentralen Platz gibt es Polizeibusse und einen Schneepflug. Die Stadt Birobidzhan lebt ihr normales Leben. Völliges Desinteresse zeigt sich in Sachalin.

In Anadyr protestiert nur ein Hund, sonst niemand. In Kamtschatka spricht die Polizisten ruhig mit denen, die gekommen sind, und erklärt, welche rechtlichen Konsequenzen für die Teilnahme an einer nicht genehmigten Demo drohen. Es gibt keine Zusammenstöße.

Die Polizei warnt auch junge Bewohner von Chabarowsk – es sind kaum mehr als 50 -, welche Folgen das haben könnte.

An den Protesten in Krasnojarsk beteiligten sich nach Angaben des Rathauses mehrere hundert Menschen. Die Polizisten hat sie eingekreist. 46 wurden zur Feststellung der Personalien auf die Wache gebracht. Bei dem Protest in Nowosibirsk sprechen Teilnehmer über die Vorteile der Anarchie. (Anm. d. Übers.: Gezeigt wird ein Teilnehmer, der jede Art von Gesetzen für Unterdrückung hält und sich gegen jede Form von Gesetzen ausspricht)

Gleichgültigkeit gegenüber den Protesten haben auch die Bewohnern von Surgut demonstriert. Es gibt keine Plakate, keine Slogans. Man hat das Gefühl, man könnte das Knirschen des Schnees hören. Ein ähnliches Bild in Petrozavodsk. Die Aktion findet in der Nähe der örtlichen Universität statt. Die Presse langweilt sich. Keine Plakate, keine Slogans. Apathie auch in Wyborg. Niemand ist gekommen.

Die Polizei in Krasnodar verteilt vorsorglich Masken an die Demonstranten, um die Bedrohung durch das Virus zu minimieren. Klar gescheitert sind die Organisatoren der Proteste in Novgorod. Im örtlichen Park ist alles ruhig. Der Verkehr läuft normal. Auch die Bewohner von Anapa ignorierten die Aktion.

In einigen Städten sind unter denen, die gekommen sind, einige gut vorbereitet. Ein junger Mann wurde in Jaroslawl festgenommen. Er hat eine Axt mitgebracht, wie er sagt, zur Selbstverteidigung.

Es gibt immer mehr Fälle von Aggression gegen die Ordnungskräfte, wie zum Beispiel in Ufa. Eine ganze Reihe von Provokationen gab es in St. Petersburg. Dieser Polizist wird von hinten angegriffen. Unter den Teilnehmern sind viele Jugendliche. Sie handeln aggressiv.

Eines der Zentren der Proteste in St. Petersburg ist der Pionierplatz. Von dort zieht eine Prozession zum Sennajaplatz. Die Teilnehmer des nicht genehmigten Protests versammelten sich beim Parlament der Stadt. Um 14.30 Uhr sind auf dem Platz vor dem Mariinsky-Palast einige hundert Menschen, die die Stufen am Eingang des Parlaments der Stadt besetzt haben. Die Polizei begann mit den Festnahmen. Es gab immer mehr Provokationen. Das ist eine traditionelle Taktik. Und dann wird ein Feuerwerkskörper in die Polizeikette geworfen. (Anm. d. Übers.: Man sieht hier, wie der Feuerwerkskörper in die Polizeikette fliegt und mitten zwischen den Polizisten explodiert. Die Polizei bleibt aber ruhig und geht nicht gegen die Demonstranten vor. Wie würde wohl die deutsche Polizei auf einen solchen Angriff reagieren?)

Telegrammkanäle gießen Öl ins Feuer: In der Stadt wurden angeblich mindestens drei Demonstranten die Köpfe eingeschlagen. Die Bullen seien völlig enthemmt. Der Schnee sei blutüberströmt. In Wirklichkeit handelt es sich um rote Farbe. Dies ist einer der Vorfälle, bei denen Teilnehmer der illegalen Proteste versuchen, Festgenommene zu befreien. (Anm. d. Übers.: Bei dem Versuch, Festgenommene zu befreien, haben Demonstranten Beutel mit roter Farbe auf Polizisten geworfen, deren Spuren dann in sozialen Netzwerken als angebliches Blut auf den Schnee verbreitet wurde)

In einigen Fällen kam die Polizei den Protestlern sogar zu Hilfe. Immer wieder nehmen die Emotionen überhand. Hier versucht ein Taxifahrer durchzukommen. Aber sie lassen ihn nicht. Sie prügeln auf das Auto ein, brechen Spiegel und Scheibenwischer ab. Das ist kein organisierter Protest mehr, sondern banaler Vandalismus.

(Zweiter Bericht über die Proteste in Moskau)

In Moskau kam es zu nicht genehmigten Protesten.

Man kann nicht sofort erkennen, dass es hier Proteste gibt, alle wirken hier glücklich und lachen. Aber eben nicht alle. Auf die “friedliche” Kundgebung haben sie sich gründlich vorbereitet: einige haben Metallstangen dabei, andere Feuerwerkskörper und Rauchbomben, diese hier wurden rechtzeitig von der Polizei sichergestellt. Die Demonstranten haben die Polizei aufgefordert, sich “auf die Seite des Volkes zu stellen.”

Während ihrer “Spaziergänge” haben die “friedlichen Menschen” einige zusammengeschlagen, Passanten mit Kindern Angst gemacht, Fahrbahnen und den Verkehr blockiert und alles demoliert, was den Spaziergang störte. Wenn jemand ein Plakat gegen Navalny hatte, wurde er natürlich verprügelt. Wozu das alles, ist bekannt. Den Teilnehmern erschien das alles wie ein Spiel.

Die ausländische Erfahrung ist die fortgeschrittenste. Weißrussische Flaggen und Parolen in Moskau. Und ukrainisches Hüpfen. (Anm. d. Übers.: Das Hüpfen auf Protesten ist keine Erfindung der Fridays for Future, besonders häufig hat man hüpfende Protestler in der Ukraine bei anti-russischen Kundgebungen gesehen, der Slogan dabei lautete frei übersetzt “Wer nicht hüpft, der ist für Moskau.” Über den Ursprung von Hüpf-Protesten habe ich hier einen ausführlichen Artikel geschrieben)

Doch das Spiel endete schnell, als die Demonstranten die Polizei mit Tränengas besprüht, Schneebälle geworfen und sie offen provoziert haben. Niemand wollte zur Verantwortung gezogen werden. Einige liefen weg, blockierten wieder den Verkehr auf den Straßen, wieder andere luden andere ein, sich den Gräueltaten anzuschließen.

Den Aufrufen wurde vereinzelt gefolgt. Ein echtes Drama spielte sich auf dem Puschkinplatz ab, wo ein Mann versuchte, sich selbst zu verbrennen. Polizisten haben ihn gerettet. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Patienten einer psychiatrischen Klinik.

Über diesen jungen Mann ist noch nichts bekannt, er schlug mit einer Metallstange auf Polizisten ein.

Solche Inhaftierungen mit Polizeigriff scheint es nicht viele gegeben zu haben. Die Polizei sorgte sich sogar um die Festgenommenen – hier hebt ein Mitarbeiter der russischen Nationalgarde die Kopfhörer auf, die der abgeführte Demonstrant verloren hat. Im Polizeibus wurden sie ihm zurückgegeben.

Hier nimmt die Polizei diejenigen fest, die wenige Minuten zuvor versucht haben, hier die Straße zu blockieren. Der Umgang mit ihnen ist korrekt, bevor sie in den Polizeibus kommen, werden sie kurz durchsucht. Im Bus wird dann der Inhalt der Taschen überprüft.

Nach Angaben des Innenministeriums nahmen etwa zweitausend Menschen an den heutigen Kundgebungen in verschiedenen Teilen Moskaus teil. Die Teilnehmer der nicht genehmigten Kundgebungen melden doppelt so viele Teilnehmer. Alle Fälle von Übergriffen auf Polizeibeamte werden bereits untersucht.

Ende der Übersetzung

Man beachte: Selbst wenn die Teilnehmerzahlen der Organisatoren korrekt sein sollten, wären das nur 4.000 Demonstranten in der 12-Millionen-Metropole Moskau, das wäre so, als wenn in Berlin tausend Menschen demonstrieren würden. Ob die deutschen Medien darüber wohl genauso enthusiastisch berichten und melden würden, die Merkel-Regierung sei unter Druck geraten?

Wohl eher nicht, solche Demos sind für die “Qualitätsmedien” aber eine Gefahr für die Regierung Putin.



