An den eigenen Maßstäben gemessen: Die USA fördern den internationalen Terror

Internationaler Terrorismus

Im US-Kongress wurde eine Resolution eingebracht, die Russland beschuldigt, den internationalen Terror zu fördern. Wer sich die Kriterien anschaut, der stellt fest, dass die USA nach ihren eigenen Maßstäben ein Förderer des Terrors sind.

Eine in den US-Kongress eingebrachte Resolution fordert das US-Außenministerium auf, Russland als Staat einzustufen, der den internationalen Terror unterstützt. Interessant wird es, wenn man die Resolution liest, denn erstens wird dort teilweise auf Ereignisse Bezug genommen, die 20 Jahre in der Vergangenheit liegen, und zweitens bedeuten die in der Resolution genannten Punkte, dass die USA selbst der größte Förderer des internationalen Terrorismus sind.

Wir schauen uns hier die Resolution und die darin enthaltenen Vorwürfen gegen Russland an und wenden dabei die gleichen Maßstäbe, die der US-Kongress gegen Russland anwendet, an die USA an.

Tschetschenien

Die ersten „Sünden“ Russlands, die in der Resolution genannt werden, betreffen den Tschetschenien-Krieg vor 20 Jahren. Zu diesem Krieg gibt es zwei Sichtweisen. Die westliche Sichtweise spricht von dem Unabhängigkeitskampf des tschetschenischen Volkes, die russische Sichtweise ist eine andere: Es waren keineswegs die Tschetschenen, die für ihre Unabhängigkeit kämpften, sondern eingesickerte arabische Salafisten, die dort – Zitat der Rebellen damals – „einen islamischen Staat, ein Kalifat“ errichten wollten. Diese Begriffe, die im Westen erst ab 2012 bekannt wurden, als arabische wahhabitische Islamisten im Irak und in Syrien ihr Terrorregime errichteten, waren in Russland bereits seit 1994 ein Thema. Das Ziel der Islamisten war es, den gesamten Kaukasus, also das russische, aber islamisch geprägte, Gebiet zwischen Schwarzem und Kaspischen Meer unter Kontrolle zu bekommen. Darüber habe ich detailliert berichtet.

Die Salafisten konnten in einem sehr blutigen Krieg aus Tschetschenien vertrieben werden, wofür die Tschetschenen dem russischen Präsidenten Putin bis heute dankbar sind. Nicht umsonst stellen Tschetschenen bei allen bewaffneten Konflikten, an denen Russland seitdem beteiligt ist, ganze Regimenter an Freiwilligen. Ich habe mit vielen Tschetschenen gesprochen und sie alle sind Putin dankbar. Wie passt es zu der Legende, die im Westen über den Krieg verbreitet wird, wenn diejenigen, die den Krieg in ihrem Land miterlebt haben, ihn vollkommen anders erlebt haben, als westliche Medien erzählen?

Trotzdem nennt die Resolution zum Beispiel die Zerstörung von Grosny als Beispiel für russischen Terror. Vielleicht sollten die Autoren der Resolution mal nach Grosny fahren, sich die Stadt heute anschauen, und mit den Menschen dort sprechen?

Grosny heute

Wenn die Zerstörung von Städten vor 20 Jahren ein Grund ist, einen Staat heute als Terrorstaat einzustufen, was bedeutet das für die USA, die in ihrem illegalen Irakkrieg vor 20 Jahren ungezählte irakische Städte bis auf die Grundmauern zerbombt haben?

Unterstützung von „Separatisten“ im Donbass

Der nächste in der Resolution genannte Grund dafür, Russland als Terrorstaat einzustufen, ist laut US-Kongress die Unterstützung von „Separatisten“ im Donbass. Die USA haben übrigens seinerzeit die „Unabhängigkeitskämpfer“ in Tschetschenien unterstützt. Wenn man die Erzählung des Westens über den Tschetschenien-Krieg als Maßstab nimmt, haben die USA in Tschetschenien auch „Separatisten“ unterstützt. Sind die USA auch ein Terrorstaat?

Was im Westen immer vergessen wird, wenn es um die Ukraine geht, ist, dass den Ereignissen im Donbass der Maidan-Putsch vorausgegangen ist, den allen voran die USA organisatorisch und mit viel Geld unterstützt haben. Bei dem Putsch sind in Kiew anti-russische Nazis an die Macht gekommen, und im Donbass haben sich die Menschen gegen dieses Staatstreich gestellt. Anstatt Verhandlungsdelegationen zu schicken und mit den Menschen im Donbass zu reden, hat Kiew sechs Wochen nach dem Putsch Panzer gegen die Zivilisten im Donbass geschickt. Diese Ereignisse des Jahres 2014 habe ich in meinem Buch über die Ukraine-Krise detailliert und chronologisch aufgearbeitet.

Übrigens schreibe ich diese Zeilen in Donezk und hier findet sich niemand, der nach acht Jahren Beschuss durch die ukrainische Armee noch unter Kiewer Herrschaft leben möchte. Dafür konnte ich hier mit vielen Zeitzeugen der Ereignisse von vor acht sprechen, als Kiew Panzer und Bomber gegen Zivilisten geschickt hat, anstatt mit ihnen zu reden.

Ist es eigentlich Terror, wenn ein Staat (USA) in anderen Ländern Putsche organisiert und die an die Macht geputschten Regierungen dabei unterstützt, dass sie ihre eigene Bevölkerung abschlachten?

Syrien

Ein weiterer, in der Resolution genannter Grund dafür, Russland als Terrorstaat einzustufen, ist laut US-Kongress die Unterstützung der syrischen Regierung, die aus Sicht der Autoren der Resolution ebenfalls den Terror unterstützt. Das ist für sich genommen schon lächerlich, denn man kann der syrischen Regierung sicher eine Menge vorwerfen, aber nicht, dass sie den Terrorismus unterstützt. Der Grund ist, dass die im Westen als „syrische Opposition“ bezeichneten Gruppen der IS, die Al-Kaida und ihre Ableger waren. Die syrische Regierung hat gegen diese Terrorgruppen gekämpft, die vom Westen unterstützt wurden.

Wer unterstützt hier den internationalen Terrorismus?

Mehr noch: Der Krieg in Syrien konnte nur beginnen, weil die CIA ihn mit viel Geld und Waffenlieferungen an eben diese Terroristen erst möglich gemacht hat. Darüber wird in Deutschland allerdings nicht berichtet, dabei wurde das von der US-Regierung offen zugegeben. Die CIA-Operation hieß „Timber Sycamore“, Details darüber finden Sie hier.

Die syrische Regierung hat Russland 2015 um Hilfe im Kampf gegen den IS und die anderen Terrorgruppen gebeten und Russland ist dem Hilferuf gefolgt. Zwei Jahre später war der IS vom Westen unterstützte IS in Syrien weitgehend Geschichte.

Übrigens ist es keineswegs meine Fantasie, dass die USA und ihre Verbündeten islamistische Terrororganisationen unterstützen. 2018 hat die Nachrichtenagentur AP – ganz sicher kein russischer Propagandist – aufgedeckt, dass die USA mit Al-Kaida zusammenarbeiten, was deutsche Medien ihren Lesern allerdings verschwiegen haben. 2019 hat sogar der Spiegel, wenn auch Überraschung heuchelnd, berichtet, dass Saudi-Arabien mit Al-Kaida zusammenarbeitet.

Wieder stellt sich die Frage, wer den internationalen Terrorismus unterstützt und wer gegen ihn kämpft.

Wagner-Gruppe

Ein weiterer Vorwurf in der Resolution ist, dass Russland mit der privaten Sicherheitsfirma Wagner zusammenarbeitet, der vom Westen – wie immer, ohne Belege zu liefern – alle möglichen Verbrechen vorgeworfen werden. Allerdings hat Russland, wenn es denn überhaupt eine offizielle Zusammenarbeit zwischen dem russischen Staat und Wagner gibt, nur bei den USA gelernt.

Erinnern Sie sich noch an Blackwater, die private Sicherheitsfirma, die im Irakkrieg ganz offiziell mit dem Pentagon zusammengearbeitet hat und für die „Drecksarbeit“ zuständig war? Um die Verbrechen der Blackwater-Söldner gab es viele Skandale, inzwischen wurde die Firma übrigens in academi umbenannt.

Wenn die Zusammenarbeit eines Staates mit Kriegsverbrechen verübenden Söldnern privater Sicherheitsfirmen ein Merkmal für Staatsterrorismus ist, was sind dann die USA?

Georgien

Laut der Resolution ist ein weiterer Terrorakt Russlands, in Georgien zivile Ziele angegriffen zu haben. Dabei geht es um den Kaukasuskrieg 2008, über den im Westen so viel gelogen wird, wie über kaum einen anderen Krieg der letzten Jahre.

Am 8. August 2008 marschierten georgische Truppen um kurz nach Mitternacht in Südossetien ein. Eine ganze Nacht lang beschossen sie Wohngebiete der Stadt Zchinwali, es gab hunderte tote Zivilisten. Die russische Armee erschien erst am nächsten Tag in dem Kriegsgebiet und schlug die georgische Armee zurück. Der Krieg dauerte nur fünf Tage und endete mit der Zerschlagung der georgischen Armee und einer vorübergehenden Besetzung von Teilen Georgiens durch russische Truppen. Jedoch zogen diese sich schon wenige Tage später wieder zurück.

Der Krieg wurde später vom Europarat untersucht. In ihrem Bericht kam die eingesetzte Kommission zu dem Ergebnis, dass der Angriff Georgiens einen Bruch des Völkerrechts darstellte, das russische Eingreifen aber vom Völkerrecht gedeckt war. Die vorübergehende Besetzung von Teilen Georgiens war demnach auch kein Bruch des Völkerrechts, sei jedoch eine überzogene Reaktion gewesen. Der Untersuchungsbericht des Europarates hat eine sehr eindeutige Beurteilung der Vorkommnisse abgegeben und eindeutig Georgien die Schuld an den Vorgängen gegeben.

Davon, dass Russland sich dabei terroristisch verhalten hätte, ist in dem Bericht keine Rede. Wenn jemand sich damals terroristisch verhalten hat, dann war es das von den USA unterstützte Georgien, das unbestritten zivile Ziele beschossen und unschudlige Zivilisten abgemetzelt hat.

Waffenlieferungen und Morde

In der Resolution wird Russland als „Terrorakt“ auch vorgeworfen, die syrische Regierung mit Waffen beliefert zu haben. Aber was ist Terrorismus? Wenn ein Staat (Russland) einem anderen, von der UNO anerkannten Staat, Waffen liefert, damit der gegen Terroristen von IS und Al-Kaida kämpfen kann? Oder ist es Terrorismus, wenn ein Staat (USA) dem IS und der Al-Kaida Waffen liefert, siehe Timber Sycamore und weitere US-Waffenlieferungen an „syrische Rebellen“?

In der Resolution werden auch noch die Skripals erwähnt, die angeblich von Russland vergiftet wurden, wobei es dafür keinerlei unabhängige Belege, dafür aber viele berechtigte Zweifel an der Version des Westens, gibt. Allerdings gibt es keinerlei Zweifel daran, dass die USA im Zuge ihrer Drohnenmorde tausende unschuldiger Zivilisten in vielen Ländern der Welt ermordet haben.

Wieder stellt sich mir die Frage wer hier ein Terrorstaat ist.

Wer unterstützt den internationalen Terror?

Die USA haben weltweit Regierungen weggeputscht, was ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater eines US-Präsidenten gerade erneut bestätigt hat. Ist das Terror? Ist das demokratisch?

Die USA unterstützen seit Jahrzehnten islamistische Terroristen mit Waffen, ist das Unterstützung des internationalen Terrors?

Die USA ermorden unschuldige Zivilisten in vielen Ländern der Welt mit ihren Drohnen, ist das Terror?

Die USA haben alleine in den letzten 20 viele Länder in illegalen Kriegen zerstört, man denke nur an den Irak, Libyen, Syrien, den Jemen und viele andere, die weniger Schlagzeilen gemacht haben. Dabei sind insgesamt weit über eine Millionen unschuldiger Zivilisten ermordet worden. Ist das noch Terror, oder ist das schon Völkermord?

Die Liste der Verbrechen der USA würden ganze Bücher füllen, nur berichten deutsche Medien darüber nicht. Oder haben Sie zum Beispiel in Deutschland davon gehört, dass die USA 2017 den Tabqa-Staudamm in Syrien mit 2.000 Pfund schweren bunkerbrechenden Bomben angegriffen haben? Wäre der Damm zerstört worden, hätte es hunderttausende Tote geben können.

Wie gesagt, die Liste der US-Unterstützung für den internationalen Terrorismus ist sehr lang. Die Resolution, die nun im US-Kongress behandelt wird, ist der zynische Versuch, des größten Terrorstaates der Welt, einem anderen Land Terrorismus vorzuwerfen.



