Aufgrund vieler Leserfragen gibt es hier Tipps zur Umgehung der Internetzensur

Kampf der Zensur

Viele Leser fragen mich per Mail, wie man die ausufernde Internetzensur umgehen kann. Dazu will ich ein paar Tipps geben.

Vor allem die Zensur von RT-DE ist immer noch ein großes Thema, denn viele Menschen haben dort erfahren können, wie die russische Sicht auf die aktuelle Situation ist. Egal, welche Meinung man zu einem (politischen) Streit hat, wer sich eine eigene Meinung bilden möchte, muss beide Seiten anhören. Das wird durch die Zensur zunehmend schwieriger.

Der einfachste Weg, die Zensur zu umgehen, ist VPN. Wenn Sie nicht wissen, was das ist oder wie das funktioniert, empfehle ich Ihnen diese Seite. Dort wird dazu alles erklärt, was man wissen muss, und die Informationen werden laufend aktualisiert.

RT-DE ist auch für mich immer noch eine wichtige Informationsquelle, denn dort finden sich viele Meldungen, die man in den „Qualitätsmedien“ nicht findet. RT-DE geht dabei mit seinen Quellen transparent um und verlinkt sie direkt, weshalb man den Wahrheitsgehalt einer Meldung problemlos überprüfen kann. Das tun die „Qualitätsmedien“ leider nur selten.

Ich verlinke nur selten Artikel von RT-DE, weil ich auf die in einem RT-DE genannte Originalquelle verlinke. Aber viele Informationen, über die ich berichte, habe ich bei RT-DE gefunden, die Originalquelle verifiziert und dann in meinen Artikeln die Originalquelle verlinkt.

Da mich Leser immer wieder fragen, wie man RT-DE (und andere in Deutschland zensierte Seiten) noch erreichen kann, will ich hier weitere Möglichkeiten zeigen. Eine einfache Lösung ist, die DNS-Sperren zu umgehen, eine Anleitung finden Sie in diesem Video. Eine weitere Möglichkeit, die Zensur zu umgehen, ist den Tor-Browser verwenden.

RT-DE spiegelt seine Seite auf vielen Internetadressen, die sich jedoch wegen der ausufernden Zensur oft ändern. Ich werde sie daher hier nicht auflisten. Stattdessen empfehle ich, die oben genannten Methoden zu nutzen, die aktuell erreichbaren Adressen von RT-DE finden Sie dann hier. Beachten Sie dabei die von RT gewählten Internetadressen, denn RT-DE beweist bei der Auswahl sowohl Humor (From Russia with Love), als auch ernsthafte Forderungen (Free Assange). Außerdem kann man Videos von RT-DE bei Odysee finden, den Link finden Sie hier. Und noch ein Tipp: RT-DE veröffentlicht die aktuellen Adressen regelmäßig in seinem Newsletter. Es reicht also, die Seite mit den genannten Möglichkeiten einmal zu besuchen und den Newsletter zu abonnieren, um ständig auf dem Laufenden zu sein.

Es ist ziemlich schockierend, dass man im angeblich freien Westen inzwischen eine Internetzensur erlebt, die der von China kaum mehr nachsteht. Dass das „normalen“ Menschen, die den „Qualitätsmedien“ folgen, nicht zu denken gibt, in welche Art von System sich die angeblich der Meinungs- und Pressefreiheit verpflichteten „westlichen Demokratien“ inzwischen verwandelt haben, ist sogar noch schockierender. Wer sich fragt, wie die Nazis 1933 und 1934 ihr Regime mit Zensur und Unterdrückung etablieren konnten, der kann das gerade live beobachten, denn auch damals hat die gleichgültig schweigende Mehrheit die Unterdrückung Andersdenkender erst möglich gemacht.

In diesem Zusammenhang möchte ich an ein Zitat erinnern, das in der heutigen Zeit wichtiger ist, denn je:

„Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen.“



