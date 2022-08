Beantwortung von Ihren Fragen: Livestream mit Alina Lipp und Thomas Röper

Premiere

Am Sonntagabend um 19.00 Uhr wird es einen Livestream mit Alina Lipp und Thomas Röper geben, bei dem wir auch auf die Fragen der Zuschauer im Chat eingehen werden.

Alina Lipp hatte die Idee, dass wir beide einen regelmäßigen Livestream machen sollten, in dem wir über ein aktuelles Thema sprechen und dann auf die Fragen der Zuschauer im Chat eingehen. Die Idee fand ich gut und so wurde die Idee geboren, jeden zweiten Sonntag um 19.00 Uhr einen etwa einstündigen Livestream veranstalten. Über den Namen des Formates wurde in Alinas Telegram-Kanal abgestimmt. Klar gewonnen hat die Variante „Im Osten viel Neues“ – den zweiten Platz belegte „Die Schöne und das Biest“

Da wir davon ausgehen, dass dieses Format auf YouTube sehr schnell gesperrt würde, haben wir beschlossen, es erst gar nicht auf YouTube zu veröffentlichen. Stattdessen wird es auf verschiedenen Plattformen gezeigt werden:

1) Bei Odysee: https://odysee.com/@neuesausrussland:9/Imostenvielneues_Folge1:3

2) Im Telegram Kanal https://t.me/neuesausrussland?livestream

3) Auf der Webseite: https://neuesausrussland.online/livestream/

4) Im FREESTREAM Portal:

https://freestream.vpntester.net/playersite_de26de6f-a39e-44ed-8433-486d8e020050.html

Heute ist die Premiere des Formates und wir hoffen, dass wir ohne technische Pannen durch die Stunde Sendezeit kommen.

Über das Thema, das wir besprechen wollen, kann ich noch nichts sagen, denn die Ermordung unserer gemeinsamen Freundin Darja Dugina hat uns beide sehr schockiert. Ob wir heute über sie sprechen wollen und können, kann ich noch nicht sagen. Der Schock sitzt bei uns sehr tief.

Trotzdem werden wir versuchen, die Sendung mit den nötigen Humor zu machen, den Sie schon aus den Tacheles-Sendungen mit Robert Stein kennen, denn ohne diesen schwarzen Humor würde ich bei all dem, was gerade in der Welt passiert, depressiv werden.

Oben sehen Sie das Logo des Livestreams, ich will Ihnen aber nicht vorenthalten, dass wir auch schon ein Bild für den Sendetitel „Die Schöne und das Biest“ hatten.



