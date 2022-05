Blockiert die Türkei die NATO-Erweiterung?

Politisches Pokerspiel

Schweden und Finnland haben erklärt, der NATO beitreten zu wollen. Die Türkei stellt Forderungen und droht mit einem Veto. Wie weit geht die Türkei?

Schweden und Finnland haben sich entschieden, der NATO beizutreten. Die westlichen Politiker feiern das, aber in der Türkei droht man, den Beitritt zu verhindern. Ob sich ein echter politischer Showdown ankündigt, oder ob die Türkei nur hoch pokert, ist bisher schwer zu sagen. Hier fasse ich die aktuellen Meldungen zusammen und zitiere die türkischen Kritikpunkte.

Erdogan tanzt aus der Reihe

Darüber, dass der türkische Präsident Erdogan nicht begeistert auf Schwedens und Finnlands Absicht, der NATO beizutreten, reagiert hat, habe ich schon berichtet. In erster Linie richtet sich seine Kritik dagegen, dass die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte PKK in Schweden und Finnland nicht nur frei arbeiten darf, sondern dass deren Mitglieder in den Ländern auch Asyl bekommen und so vor einer Verhaftung in der Türkei geschützt werden. Man kann zu Erdogan und seiner Politik stehen, wie man möchte, aber er hat nicht Unrecht mit seiner Kritik, denn die NATO sieht sich als Verteidigungsbündnis und Erdogan sieht sich im Krieg mit der PKK. Dass seine zukünftigen NATO-Partner Schweden und Finnland den Kriegsgegner der Türkei unterstützen, ist für ein Verteidigungsbündnis eine ungewöhnliche Situation, um es diplomatisch auszudrücken.

Am 14. Mai hat der türkische Außenminister nachgelegt. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte ihn wie folgt:

„“Es ist empörend und inakzeptabel, dass unsere Verbündeten und Freunde diese Terrororganisation (Arbeiterpartei Kurdistans, die Ankara als extremistische Gruppe betrachtet – Anm. TASS) unterstützen. Und angesichts unseres Kampfes gegen diese Terrororganisation wurden Sanktionen für die Lieferung von Verteidigungsgütern verhängt, von denen wir einige aus den Ländern importierten, die der NATO beitreten wollen. Aus diesem Grund sind die meisten Türken gegen den Beitritt dieser Länder, die die PKK und den SNC (die Selbstverteidigungskräfte des Volkes in Syrien, die die Türkei als syrischen Zweig der PKK betrachtet – Anm. TASS) unterstützen, und fordern uns auf, diesen Prozess zu blockieren. Aber diese Probleme sollten mit unseren NATO-Verbündeten und diesen Ländern diskutiert werden“, sagte Çavuşoğlu.

Der türkische Außenminister beschuldigte Finnland und Schweden, die PKK offen zu unterstützen: „Die Türkei hat die Politik der offenen Tür der NATO von Anfang an unterstützt. Selbst als einige Mitglieder des Bündnisses den NATO-Beitritt bestimmter Staaten in unserer Region und auf dem westlichen Balkan ablehnten, haben wir ihn unterstützt. Die NATO ist weder eine Union noch eine internationale Organisation, sondern ein Bündnis, bei dem es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Solidarität geht. Diese beiden Länder (Finnland und Schweden – Anm. TASS) unterstützen offen die PKK und den SNC, die Terrororganisationen sind, die jeden Tag unsere Soldaten angreifen, und stehen mit ihnen in Kontakt. Erst gestern haben wir einen Soldaten verloren“, sagte der Außenminister.“

Einen Tag später trat er erneut vor die Presse und ich zitiere wieder ausführlich, wie die TASS ihn zitiert hat:

„“Wir feilschen nicht und das ist kein Element politischer Verhandlungen. Wir haben einen sehr klaren Standpunkt eingenommen. Es geht darum, dass [Finnland und Schweden] die Zusammenarbeit mit Terrororganisationen vollständig einstellen und die Beschränkungen für die Lieferung von Verteidigungsgütern an die Türkei aufheben müssen. Die Türkei hat keine Einwände gegen die NATO-Erweiterung, aber wir sind gegen Länder, die Terroristen unterstützen“, sagte der Minister.

„Wir sprachen offen über unsere Bedenken, einschließlich der Kontakte Schwedens und Finnlands zu den Terrororganisationen PKK und SNC und insbesondere über die schwedische Waffenhilfe für diese Organisationen. Wir haben den Verbündeten das anhand der uns vorliegenden Unterlagen erklärt. Wir hatten auch ein trilaterales Treffen mit den Außenministern dieser beiden Länder und haben unsere Erwartungen offen dargelegt. Sie haben ihre Bereitschaft bekundet, mit uns an den Themen zu arbeiten, die uns am Herzen liegen“, sagte der Außenminister auf einer Pressekonferenz in Berlin nach dem informellen Treffen der Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten.

Gleichzeitig stellte Cavusoglu fest, dass „die Äußerungen des schwedischen Außenministers bis zum heutigen Tag unkonstruktiv und provokativ“ seien. „Die Türkei muss auf jeden Fall Sicherheitsgarantien erhalten“, fügte er hinzu.“

Druck von der EU

Die diplomatischen Kanäle glühen offenbar gerade, denn es gibt Meldungen über Gespräche zwischen dem finnischen und türkischen Präsidenten über das Thema und ganz sicher dürften auch andere NATO-Staaten derzeit mit der türkischen Regierung reden, um ein türkisches Veto bei der Frage der NATO-Erweiterung zu verhindern.

Aus dem EU-Parlament kamen sogar massive Drohungen in Richtung Türkei. Manfred Weber, Fraktionschef der größten Parteienvereinigung im EU-Parlament, drohte der Türkei in einem Interview für den Fall eines Vetos mit Isolation innerhalb der NATO:

„Jeder, der den Zusammenhalt in der NATO in Frage stellt, wird innerhalb der Gemeinschaft isoliert. Wenn beide Länder selbst beitreten wollen, sind Finnland und Schweden Teil von ihr, das ist keine Frage. Es gibt keinen Grund, das zu verlangsamen oder zu blockieren.“

Die Aussage ist nicht überraschend, aber sie ist entlarvend. Immerhin gibt sich die EU als unabhängige Staatengemeinschaft, aber hier zeigt sich mal wieder offen, dass sie zu einem Instrument der NATO degradiert wurde. Die NATO ist ein Instrument zur Durchsetzung amerikanischer Interessen und die EU ist inzwischen zum wirtschaftlichen Arm der NATO geworden, indem sie Wirtschaftssanktionen gegen Russland einführt, unter denen die EU mehr leidet als Russland selbst. Die EU ist bei den Sanktionen für die USA unverzichtbar, weil die USA kaum Wirtschaftsbeziehungen mit Russland haben und die US-Sanktionen für sich genommen kaum eine Wirkung hätten. Nur durch die Beteiligung der EU an den Sanktionen können die USA Russland wirtschaftlichen Schaden zufügen.



