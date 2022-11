Buchprüfung im Pentagon gescheitert: 61 Prozent der Aktiva nicht auffindbar

Korruption

Im Pentagon wurde eine Buchprüfung durchgeführt, die ergeben hat, dass das Ministerium über 61 Prozent seiner Vermögenswerte keine Rechenschaft geben kann.

Dass die Verteidigungsministerien der westlichen Staaten schwarze Löcher der Korruption sind, ist nicht neu. Die Bundeswehr ist mit ihrem gigantischen Budget nicht einmal in der Lage, ihre Panzer fahrbereit und ihre Flugzeuge flugbereit zu halten. Ich habe vor einigen Jahren aufgezeigt, wie viel Geld beim deutschen Verteidigungsministerium verschwendet wird, den Artikel finden Sie hier.

Das US-amerikanische Pentagon ist jedoch die Spitze der Korruption und Verschwendung, was ebenfalls seit langem bekannt ist. Es sei nur daran erinnert, dass das Pentagon in Afghanistan – je nach Angaben – mindestens 50 Milliarden Dollar, vielleicht aber auch bis zu 100 Milliarden Dollar verschwendet hat, die nicht mehr auffindbar sind. Dass es keinerlei Kontrolle über die Verwendung der Mittel gibt, wird zwar in Washington alle Jahre wieder kritisiert, allerdings ändert das nichts.

Aktuell sehen wir diese Verschwendung auch bei den Geldern und Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert und deren Verwendung von niemandem kontrolliert wird. Wer sich die Milliarden in die Taschen steckt und welche und wie viele Waffen auf dem internationalen Schwarzmarkt landen, weiß niemand. Alle Versuche, hier eine auch nur eine Prüfung vorzunehmen, werden verhindert.

Wie dramatisch die Lage im Pentagon ist, zeigt eine Meldung aus den USA über den aktuell letzten Versuch, im Pentagon eine Inventur der Vermögenswerte (inklusive Waffen) vorzunehmen. Ich habe dazu einen Artikel des amerikanischen Portals The Hill übersetzt, um das eins zu eins aufzuzeigen.

Beginn der Übersetzung:

Verteidigungsministerium misslingt weiteres Audit, macht aber Fortschritte

Dem Verteidigungsministerium sein fünftes Audit misslungen, da es nicht in der Lage war, mehr als die Hälfte seiner Vermögenswerte zu bilanzieren, aber der Versuch wird als „lehrreicher Moment“ angesehen, so der Finanzchef des Ministeriums.

Nachdem 1.600 Prüfer die 3,5 Billionen Dollar an Vermögenswerten und 3,7 Billionen Dollar an Verbindlichkeiten des Verteidigungsministeriums durchkämmt hatten, stellten die Beamten fest, dass das Ministerium nicht in der Lage war, über 61 Prozent seiner Vermögenswerte Rechenschaft abzulegen, sagte Pentagon Rechnungsprüfer Mike McCord am Dienstag gegenüber Reportern.

McCord sagte, das Ministerium habe im vergangenen Jahr Fortschritte auf dem Weg zu einem „sauberen“ Audit gemacht, fügte aber später hinzu: „Wir haben es nicht geschafft, ein ‚A‘ zu bekommen.

„Ich würde nicht sagen, dass wir durchgefallen sind. Der Prozess ist wichtig für uns und er bringt uns dazu, besser zu werden. Aber wir werden nicht so schnell besser, wie wir wollen“, sagte er.

Das diesjährige Ergebnis war nicht unerwartet.

Seit Anfang der 1990er Jahre schreibt das Bundesgesetz für alle Regierungsbehörden obligatorische Audits vor und seit dem Haushaltsjahr 2013 sind alle außer dem Verteidigungsministerium in der Lage, diese Anforderung zu erfüllen.

Die schiere Größe und der Umfang des Ministeriums – das mehr als die Hälfte der diskretionären Ausgaben der USA ausmacht und über Vermögenswerte verfügt, die von Personal und Vorräten bis hin zu Basen und Waffen reichen – machen die Prüfung schwierig.

Im Dezember 2017 machten sich Beamte des Verteidigungsministeriums daran, die Bücher des Verteidigungsministeriums unter die Lupe zu nehmen – das erste umfassende Audit der Behörde in ihrer Geschichte. Dieser Versuch scheiterte im darauffolgenden Jahr und in den vier darauffolgenden Jahren.

Die Behörde hatte jedoch nie damit gerechnet, das Audit zu bestehen, da es nach Angaben der Beamten Jahre dauern könnte, bis die Probleme behoben sind.

Da die für die Inventur erforderlichen Buchhaltungsunterlagen nicht verfügbar waren, wurden alle fünf Audits mit einem „Haftungsausschluss“ versehen, obwohl jedes Mal Verbesserungen vorgenommen wurden.

McCord, der von 2009 bis 2017 und erneut seit Juni 2021 als Rechnungsprüfer des Pentagon tätig war, sagte, dass das jüngste Audit 220 persönliche Besuche vor Ort und 750 virtuelle Besuche von Pentagon-Beamten und Mitarbeitern einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erforderte.

Dabei wurden mehrere neue Schwachstellen in der Buchführung des Verteidigungsministeriums festgestellt, zu der fast 2,9 Millionen Militärangehörige, Ausrüstung und Waffen, darunter 19.700 Flugzeuge und mehr als 290 Schiffe, sowie Sachanlagen wie Gebäude, Straßen und Zäune an 4.860 Standorten weltweit gehören.

Um die Arbeit aufzuteilen, führt die Behörde 27 separate, kleinere Prüfungen durch und kombiniert dann die Informationen, um ein Gesamtbild zu erhalten und zu verhindern, „dass etwas in den Akten steht, das in Wirklichkeit nicht existiert, oder dass es große Diskrepanzen gibt.“

McCord sagte, dass er es vorziehe, sich auf die Fortschritte bei dem diesjährigen Audit zu konzentrieren, dass aber jedes Mal „der Fortschritt ein wenig schwieriger wird“, weil „viele der niedrig hängenden Früchte gepflückt wurden“, was bedeutet, dass die einfacheren Probleme bereits ausgemerzt worden sind.

Er merkte an, dass der zwischen der Ukraine und Russland andauernde Krieg für die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums einen „sehr lehrreichen Moment für die Prüfung“ darstellte, da sie sich ein Bild davon machen konnten, wie wichtig die genaue Verfolgung von Waffen und Ausrüstung im Falle eines Konflikts ist.

„Das ist für mich ein wirklich großartiges Beispiel dafür, warum es wichtig ist, diese Dinge richtig zu machen – das Inventar zu zählen, zu wissen, wo es ist und zu wissen, wann es [ankommt]“, sagte McCord.

„Ich habe unsere Leute gebeten, sich vorzustellen, dass das unsere Leute sind, unsere Männer und Frauen in Uniform, die damit konfrontiert sind“, fügte er hinzu.

Ende der Übersetzung

