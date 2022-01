Bundesregierung: „Die Bettenauslastung ist seit Beginn der Corona-Pandemie spürbar zurückgegangen“

Covid-19

Die Bundesregierung hat offiziell erklärt, dass Bettenauslastung seit Beginn der Corona-Pandemie spürbar zurückgegangen ist.

Es ist wirklich faszinierend, welche Meldungen zu Covid-19 die „Qualitätsmedien“ ihren Lesern verschweigen. Eine dieser Meldungen kommt aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von zwei AfD-Abgeordneten im Bundestag. In Frage 2 der kleinen Anfrage haben die Abgeordneten die Bundesregierung gefragt, wie sie auf Vorwürfe reagiert, die Bettenzahl in Krankenhäusern sei aufgrund des Krankenhauszukunftsgesetzes mitten in der Pandemie reduziert worden.

Bettenauslastung in der Pandemie spürbar zurückgegangen

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass infolge des Gesetzes die Zahl der Intensivbetten in Deutschland um fast ein Drittel zurückgegangen ist, während die Bundesregierung gleichzeitig die Corona-Einschränkungen mit einer möglichen Überlastung der Intensivstationen begründet, ist das eine sehr berechtigte Frage. Man hätte schließlich erwarten müssen, dass die Bundesregierung in Zeiten einer angeblich hochgefährlichen Pandemie die Zahl der Intensivbetten erhöht und nicht reduziert.

Die Antwort der Bundesregierung überrascht, denn sie bestreitet den Vorwurf nicht, sondern schreibt stattdessen in ihrer Antwort auf die kleine Anfrage:

„Soweit eine Verringerung der Planbettenzahl Voraussetzung für die Förderung von Maßnahmen zur Anpassung von Patientenzimmern an die besonderen Behandlungserfordernisse einer Pandemie ist, ist darauf hinzuweisen, dass die Bettenauslastung seit Beginn der Corona-Pandemie spürbar zurückgegangen ist.“

Im Klartext: Die Bundesregierung hat in dem Gesetz Prämien an Krankenhäuser bezahlt, die die Zahl der Betten verringert haben und sie sagt auch ganz offen, dass die Reduzierung der Bettenzahl kein Problem ist, weil „die Bettenauslastung seit Beginn der Corona-Pandemie spürbar zurückgegangen ist.“

Wie bitte?

Und was ist mit der seit fast zwei Jahren verkündeten Katastrophe in den Krankenhäusern? Was ist mit der Überlastung der Intensivstationen, von der die Bundesregierung die ganze Zeit fabuliert hat? Nichts davon hat es gegeben, und wenn Pflegekräfte an der Belastungsgrenze waren und sind, dann hat das nichts mit der Pandemie und einer Corona-bedingten Überlastung des Gesundheitssystems zu tun, sondern nur damit, dass die Bundesregierung das Gesundheitssystem seit Jahrzehnten konsequent kaputt gespart hat.

Und was ist mit den kritischen „Qualitätsmedien“, die der Bundesregierung angeblich kritisch auf die Finger schauen? Die haben darüber nicht berichtet, dabei ist die Antwort der Bundesregierung vom 25. Januar, also fast eine Woche alt.

Wie groß ist der Pflegenotstand?

Noch abstruser ist die Antwort der Bundesregierung beim Thema Pflegekräfte. Die Abgeordneten wollten wissen, wie es um den Pflegenotstand in den Intensivstationen bestellt ist. Immerhin wird dieser Pflegenotstand als Grund für die Überlastung des Gesundheitssystems und damit als Rechtfertigung für die Corona-Einschränkungen angeführt. Die Abgeordneten wollten wissen:

„Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Personalbestand im Bereich der Intensivpflege, und wo lag das durchschnittliche Pfleger-Patienten-Verhältnis in diesem Bereich für das Jahr 2021 (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)“

Die Antwort der Bundesregierung ist ein Augenöffner:

„Der Bundesregierung liegen keine belastbaren Daten über die Anzahl der intensivmedizinisch geschulten Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte vor. Berufe in der Intensivpflege sind auch in der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit nicht isoliert abgrenzbar“

Die Bundesregierung hat also keine Ahnung, wie groß der beklagte Pflegenotstand in den Intensivstationen ist, redet aber von allen möglichen Maßnahmen und zahlt wegen Corona auch Prämien an Pflegekräfte aus. Aber sie weiß offensichtlich nicht, wie viele Menschen in dem Bereich arbeiten, wie überlastet sie wirklich sind und so weiter.

Die Bundesregierung sagt offen: Wir haben keinen blassen Schimmer.

Pflegenotstand durch Impfpflicht verschärft?

Und noch eine Frage war interessant, denn während die Bundesregierung beklagt, zu wenig Pflegekräfte zu haben, hat sie eine Impfpflicht eingeführt, die in den Stellenangeboten vieler deutscher Zeitungen dazu geführt hat, dass die Stellengesuche von nicht-geimpften Pflegekräften dominiert werden. Daher wollten die Abgeordneten wissen, was die Bundesregierung gegen eine daraus möglicherweise folgende Verschärfung des Pflegenotstandes zu tun gedenkt:

„Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung zu ergreifen, sollte die Impfpflicht für Pflegepersonal zu einer Kündigungswelle in diesem Bereich führen, wie beispielsweise bereits im US-Bundesstaat New York geschehen?“

Die Antwort der Bundesregierung war wieder erstaunlich:

„Dem Bundesministerium für Gesundheit liegen keine Daten vor, ob und ggf. wie viele Beschäftigte in Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und Krankenhäusern aufgrund der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus den genannten Sektoren ausscheiden würden.“

Die Bundesregierung sagt schon wieder: Wir haben keinen blassen Schimmer.

So gefährlich ist die Pandemie…

Die Bundesregierung kann auf Kernfragen zur angeblich so gefährlichen Pandemie keine Antworten geben. Wenn man bedenkt, dass die Bundesregierung die Wirtschaft abgewürgt, die Staatsverschuldung durch die Decke getrieben und die im Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte eingeschränkt hat, weil die Pandemie so brandgefährlich ist, dann ist das ein Grad an Inkompetenz, der selbst mir nicht vorstellbar gewesen ist.

Dagegen müssten all jene, die das offiziell verbreitete Corona-Narrativ glauben, nun massiv protestieren, denn in deren Augen müsste eine derart inkompetente Regierung das Leben der Hälfte der Bundesbürger gefährden. Stellen Sie sich vor, wir leben inmitten einer brandgefährlichen Seuche und die Bundesregierung betreibt seit zwei Jahren Blindflug…

Oder ist es vielleicht ganz anders und die Pandemie ist gar nicht so gefährlich und der Bundesregierung sind diese Daten daher völlig wurscht, weil sie gar keine Rolle spielen?



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen