Das FBI hat die US-Präsidentschaftswahl beeinflusst, Trump fordert Neuwahlen

Über die letzte US-Präsidentschaftswahl wird ein Skandal nach dem anderen öffentlich. Nun wurde bekannt, dass das FBI bewusst Informationen in sozialen Netzwerken zensiert hat, die Biden im Wahlkampf geschadet hätten.

In diesen Tagen geht es hoch her in den USA. Da war zunächst die beispiellose Durchsuchung des Anwesens eines ehemaligen US-Präsidenten, die Rede ist von Donald Trump, wegen einer relativen Lappalie, während die Verfehlungen von Hillary Clinton (Email-Skandal) und vor allem von Joe Bidens Sohn Hunter (Korruption, Sex mit Minderjährigen, Drogenmissbrauch, etc.) beim FBI niemanden interessiert haben und bis heute niemanden interessieren. Als wäre das politisch motivierte Verhalten des FBI damit nicht schon offensichtlich genug, hat Facebook-Chef Marc Zuckerberg nun auch öffentlich erzählt, dass Facebook die Verbreitung der Skandale von Hunter Biden in der Endphase des Wahlkampfes auf Betreiben des FBI zensiert hat.

Die Unregelmäßigkeiten bei der Durchsuchung seines Anwesens, die offensichtliche politische Voreingenommenheit des FBI, wenn man dessen Vorgehen bei Trump mit dem demonstrativen Wegschauen bei Clinton und Hunter Biden vergleicht, und nun die Erklärung von Zuckerberg, sein Konzern habe die wahrscheinlich wahlentscheidenden Informationen über Hunter Bidens Laptop auf Betreiben des FBI zensiert, haben dazu geführt, dass Trump Neuwahlen fordert:

„Nun ist endgültig klar, dass das FBI die Geschichte von Hunter Bidens Laptop- vor der Wahl begraben hat, weil sie wussten, dass Trump die Präsidentschaftswahlen 2020 leicht gewonnen hätte, wenn sie das nicht getan hätten. Das ist eine riesige Täuschung und eine Wahlbeeinflussung, wie es sie in diesem Land noch nie gegeben hat. Die Lösung besteht darin, den echten Wahlsieger auszurufen oder zumindest die Wahl 2020 für unwiderruflich kompromittiert zu erklären und Neuwahlen abzuhalten!“

Hier werde ich für alle, die diese Ereignisse der letzten Monate vor der letzten US-Wahl nicht kennen, diese Ereignisse kurz zusammenfassen, indem ich auf Hunter Bidens Laptop und das Verhalten von Facebook und anderen Internetkonzernen zu diesem für die US-Wahl entscheidenden Zeitpunkt eingehe. Da deutsche Medien darüber nicht berichtet haben, werde ich am Ende außerdem einen Bericht aus den Abendnachrichten des russischen Fernsehens vom 30. August übersetzen, damit Sie selbst entscheiden können, ob Sie sich bei deutschen oder bei russischen Nachrichtensendungen umfassender informiert fühlen.

Die Skandal-Wahl 2020

Das einzige, worin sich Freund und Feind beim Thema des Wahlkampfes Trump gegen Biden einig sind, ist, dass das wohl der schmutzigste Wahlkampf in der US-Geschichte gewesen ist. Indem die den Demokraten treu ergebenen Medien auf Trump eingeprügelt haben, haben sie alles getan, um die Korruption des Biden-Clans unter den Teppich zu kehren. Eine Zusammenfassung der wichtigste Korruptionsfälle der Bidens finden Sie hier, allein dabei ging es um über vier Milliarden Dollar.

Die Bombe, die Joe Biden ganz sicher den Wahlsieg gekostet hätte, platzte Mitte Oktober 2020, etwa sechs Wochen vor der Wahl. Damals wurde der Inhalt der Festplatte eines Laptops von Hunter Biden bekannt. Hunter hatte den Laptop im Drogenrausch zur Reparatur gegeben und dann schlicht vergessen. Der Besitzer der Werkstatt warf nach Ablauf der gesetzlichen Frist einen Blick auf den Inhalt der Festplatte und fand hunderttausende Dokumente, Fotos, Chatverläufe und Mails von Hunter Biden.

Was danach passierte, ist nicht ganz klar, jedenfalls hat das FBI den Laptop von dem Werkstattbesitzer bekommen, allerdings hat der Werkstattbesitzer vorher eine Kopie der Festplatte gemacht und sie Rudy Giuliani, dem Anwalt von Trump zukommen lassen. Daraufhin kam der Inhalt an die Öffentlichkeit – und der Inhalt hatte es in sich.

Die Dokumente, Mails und Chatverläufe zeigten, wie offen der Biden-Clan seine korrupten Geschäfte besprochen hat, Fotos zeigten Hunter Biden beim Sex – unter anderem mit einer 14-jährigen, wovon Huter seinen Verwandten ebenfalls offen geschrieben hat -, beim Drogenkonsum und so weiter. Hier zeige ich eine Auswahl der Fotos.









Wenn Sie kein langjähriger Stammleser des Anti-Spiegel sind, sondern den Anti-Spiegel erst seit einigen Monaten lesen, ist das alles wahrscheinlich neu für sie, denn die westlichen Medien haben über diese Geschichte und die Skandale des Biden-Clans den Mantel des Schweigens gebreitet. Die Internetkonzerne haben die Verbreitung der Meldungen darüber ebenfalls zensiert. Dazu hat sich vor einigen Tagen Marc Zuckerberg geäußert, der erklärt hat, er habe diese Infos sperren lassen, weil das FBI zu ihm gekommen sei und behauptet habe, das alles sei russische Desinformation. Die Aussage von Zuckerberg finden Sie in diesem Video ab ca. Minute 5.20.

Der Tiefe Staat: Und es gibt ihn doch!

Der Skandal bei der Geschichte ist, dass die Laptop-Geschichte keineswegs russische Desinformation war und dass das FBI das auch wusste, denn es hatte den Laptop schließlich in seinen Händen. In der Folge haben westliche Medien, wenn sie die Laptop-Geschichte überhaupt erwähnt haben, von Desinformation und Trumps Lügen gesprochen. Dass sogar die den US-Demokraten besonders treu ergebene New York Times im März 2022 zugeben musste, dass der Laptop und alle von seiner Festplatte veröffentlichten Informationen echt sind, wurde von den westlichen Medien nicht aufgegriffen. Die Geschichte wurde und wird von ihnen weiterhin weitgehend unter der Decke gehalten.

Dass das FBI die Internetkonzerne, obwohl es wusste, dass der Laptop und die Informationen echt waren, gebeten hat, die Geschichte zu zensieren, war eine klare Wahleinmischung des FBI zugunsten von Joe Biden und – das ist das Wichtigste – gegen den amtierenden US-Präsidenten Trump. Man muss Trump nicht mögen, aber dass die US-Bundespolizei so parteiisch gegen ihren eigenen Präsidenten vorgeht, ist das, was gemeinhin als „Tiefer Staat“ bezeichnet wird. Und es war natürlich illegal.

Obwohl US-Abgeordnete seit April 2022 eine Untersuchung des Vorgehens des FBI und strafrechtliche Ermittlungen gegen Hunter Biden fordern, passiert… nichts. Stattdessen ist das FBI nun bekanntlich erneut gegen Trump vorgegangen und hat sein Anwesen in Florida durchsucht.

Die Rolle von Facebook

Marc Zuckerberg hat in seinem Interview ein weiteres, interessantes Detail nicht erwähnt. Bei Facebook gab es damals eine „Beauftragte für die Integrität der US-Wahl“ namens Anna Makanju, deren Lebensgeschichte interessant ist. Alle Details finden Sie in diesem Artikel, jetzt fasse ich nur das Wichtigste zusammen.

Makanju war unter anderem Sonderberaterin für Europa und Eurasien des damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden. In dieser Position spielte sie eine wichtige Rolle in der Ukraine, die das Zentrum der Skandale von Joe und Hunter Biden war. Sie war an den Korruptionsskandalen der Bidens der Ukraine beteiligt, oder kannte zumindest alle Details.

Nach dem Wahlsieg von Trump wurde Makanju Senior Fellow beim Atlantic Council, einer den Demokraten nahestehende, transatlantische Denkfabrik, und sie spielte eine wichtige Rolle beim Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Dabei, wir erinnern uns, haben die US-Demokraten Trump vorgeworfen, den damals frisch gewählten ukrainischen Präsidenten Selenksy unter Druck gesetzt zu haben, damit er wegen Bidens Machenschaften in der Ukraine ermittelt. Bei dem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ging es in Wahrheit nicht um Trumps „böse Taten“ – es ging vielmehr darum, dass die US-Demokraten mit allen Mitteln verhindern wollten, dass der Korruptionssumpf von Joe Biden öffentlich wird. Die Demokraten sind nach dem alten Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ vorgegangen und haben sich die Vorwürfe gegen Trump ausgedacht, um von Biden abzulenken. Und die Medien haben das Spiel mitgespielt.

Und eben diese Anna Makanju wurde pünktlich zum US-Wahlkampf Trump gegen Biden zur „Beauftragte für die Integrität der US-Wahl“ bei Facebook, wo sie nichts anderes getan hat, als alle negativen Meldungen über Joe und Hunter Biden zu zensieren. Dass Zuckerberg den Hinweis des FBI gebraucht hat, um die Laptop-Geschichte zu zensieren, ist damit unwahrscheinlich, denn Makanju hätte das wohl auch ohne den Hinweis des FBI zensiert. Das FBI hat nur einen Vorwand „für alle Fälle“ geliefert.

Wie in Russland darüber berichtet wird

Nun will ich, wie versprochen, noch zeigen, wie die russischen Abendnachrichten über die neuesten Entwicklungen in den USA berichtet haben. Da man im deutschen Fernsehen von all dem nichts erfahren hat, ist der Kontrast besonders groß. Daher habe ich den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Nach Jahren der Schande und der Bürgerkriege im Irak und in Afghanistan wird ein zweiter Bürgerkrieg in den USA befürchtet. Zwei von fünf Amerikanern schließen das bereits in den nächsten zehn Jahren nicht aus. Die Gründe für den Krieg haben sich angehäuft: die „Überfall“ des FBI auf Trump und die Schikanen gegen seine Unterstützer. Die wiederum behaupten, dass „Frauen, Schwarze und Schwule, die in öffentlichen Ämtern sitzen“, für Amerikas Probleme verantwortlich sind.

Ein Bericht unseres USA-Korrespondenten.

Biden wird aus dem Weißen Haus gedrängt, allerdings bisher nur, um in Pennsylvania herumzufahren, was zur besten Sendezeit im Fernsehen gezeigt wurde. Er forderte ein Verbot von Sturmgewehren und versuchte zu erklären, warum es in den USA sicher ist. Die Tournee trug, wie auch die Rede, den bravourösen Titel „Der Kampf um die Seele der Nation“

Eine Reihe schwarzer Geländewagen und ein Präsidentenjet, so sah Joseph Bidens Weg zurück nach Washington nach dem Urlaub aus, in dem er fast den halben August verbracht hatte. Wie es der Zufall wollte, war er im Urlaub, als das FBI das Haus seines Vorgängers Trump durchsucht hat.

Was genau bei dem ehemaligen Präsidenten beschlagnahmt wurde, ist noch unklar. Bekannt ist nur irgendwas über irgendwelche nukleare Geheimnisse und zum Beispiel Material über den französischen Präsidenten. Das Magazin Rolling Stone schreibt, dass Trump über die Liebesgeheimnisse von Emmanuel Macron Bescheid weiß: „Trump prahlte vor seinen engsten Vertrauten damit, dass er illegale Details über das Privatleben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron kenne. Quellen zufolge behauptete der ehemalige Präsident sogar, von einigen dieser Details durch Geheimdienstinformationen erfahren zu haben, die er gesehen hatte oder über die er unterrichtet worden war.“

In den seriöseren Zeitungen wird eine andere, inzwischen schon rhetorische Frage diskutiert: Warum führt das FBI eine Durchsuchung bei Donald Trump durch, während sich die Agenten nicht für Hunter Biden interessieren? Der Computer des Präsidentensohns enthält Beweise für mehrere Straftaten, die von Verführung Minderjähriger bis Finanzbetrug mit ausländischen Regierungen reichen. Der „Laptop aus der Hölle“ – wie Journalisten ihn nannten – tauchte kurz vor der Wahl auf.

„Es ist Doppelmoral, wenn es um Trump und Hunter Biden geht. Das FBI hat sich in die Laptop-Geschichte eingemischt, um zu verhindern, dass sie im Vorfeld der Wahlen 2020 auffliegt. Die Agenten wurden angewiesen, langsamer zu machen und Hunter in Ruhe zu lassen. Und ich sage Ihnen, wenn die jetzt gegen Trump vorgehen, weil er geheime Informationen falsch gehandhabt hat, wird es Aufruhr auf den Straßen geben“, so Senator Lindsey Graham.

Republikanische Senatoren haben sich bereits an die Leitung von Facebook gewandt, wo man die Zensur zugegeben hat, und fordern die Namen und Dienstgrade der Agenten, die mit Facebook gesprochen haben.

„Die Politisierung des FBI. Jetzt haben diese Informanten begonnen, gegen Voreingenommenheit in den eigenen Reihen zu kämpfen. Einem aufsehenerregenden Artikel in der Washington Times zufolge wurde der leitende FBI-Agent Tim Thibault von mehreren anderen Agenten aus dem Washingtoner Büro gedrängt. Ihm wird politische Voreingenommenheit bei den Ermittlungen im Fall des Laptops von Hunter Biden vorgeworfen“, sagte Fox News-Moderator Sean Hannity.

Timothy Thibault wurde nicht unehrenhaft entlassen, sondern ist in den Ruhestand gegangen. Journalisten wurde bestätigt, dass er nicht mehr für das Büro arbeitet. Es scheint, dass der Schuldige gefunden, das FBI gesäubert wurde und dass der Ruf des FBI wiederhergestellt ist. Aber nicht für Trump. Der ehemalige Präsident fordert eine Wiederholung der Wahl: „Nun ist endgültig klar, dass das FBI die Geschichte von Hunter Bidens Laptop- vor der Wahl begraben hat, weil sie wussten, dass Trump die Präsidentschaftswahlen 2020 leicht gewonnen hätte, wenn sie das nicht getan hätten. Das ist eine riesige Täuschung und eine Wahlbeeinflussung, wie es sie in diesem Land noch nie gegeben hat. Die Lösung besteht darin, den echten Wahlsieger auszurufen oder zumindest die Wahl 2020 für unwiderruflich kompromittiert zu erklären und Neuwahlen abzuhalten!“

Je mehr Trump in den Nachrichten ist, desto schlechter ist das für seine Republikanische Partei, lautet eine These, die seit Wochen von amerikanischen Politologen diskutiert wird. Die radikalen Äußerungen des ehemaligen Präsidenten über das FBI oder die Neuwahl entfremden die unentschlossenen Wähler von den Republikanern, so dass von einem uneingeschränkten Sieg bei den Zwischenwahlen zum Kongress keine Rede mehr sein kann. Während Meinungsforscher im Mai davon ausgingen, dass die Republikaner 35 Sitze hinzugewinnen würden, sagen sie jetzt bestenfalls 20 voraus. In den Swing States – Arizona, Wisconsin – ist Trumps Zustimmungsrate niedriger als die von Biden.

Der emotionale Trump verliert die Beherrschung, was nur den Demokraten, den Gegnern seiner Partei, dient. Der ehemalige Generalstaatsanwalt Barr sagte, die Durchsuchung in Mar-a-Lago lenke die Aufmerksamkeit auf die Person des 45. US-Präsidenten und seine Arbeit, die in Amerika nicht jedem gefällt.

„Er musste diese Dokumente zurückgeben und fairerweise muss man sagen, er hat die meisten davon zurückgegeben. Ich frage mich, warum wir jetzt, nach fast zwei Jahren und weniger als 100 Tage vor den Kongresswahlen, plötzlich darüber sprechen? Warum reden wir über Trumps Dokumente und nicht über die Wirtschaft, nicht über die Inflation?“, sagt der republikanische Senator Roy Blunt.

Sowohl die demokratische Regierung als auch die ihr gegenüber freundlichen Medien sprechen übereinstimmend von Erfolg – der Verringerung der Inflationsrate. Sie liegt nicht mehr über 9, sondern bei 8,5 Prozent. Vor Bidens Präsidentschaft betrug die Inflation weniger als 1,5 Prozent, aber daran müssen sie ja nicht erinnern.

Ende der Übersetzung



