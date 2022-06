Das meist verkaufte Buch in Russland propagiert LGBT

Überraschend

Das momentan meist verkaufte Buch in Russland ist ausgerechnet ein Buch über eine Liebesgeschichte von zwei jungen Männern.

Für die westlichen Medien wäre es ein gefundenes Fressen, dass das meistverkaufte Buch in Russland ausgerechnet eine Liebesgeschichte von zwei jungen Männern im Alter von 16 und 19 Jahren ist. Aber sie können darüber nicht berichten, weil das ihre Propaganda in zwei zentralen Punkten ad absurdum führen würde: Die angeblich strenge Zensur in Russland gibt es nicht und es gibt in Russland auch keine Verfolgung von Homosexuellen oder LGBT-Leuten.

Aber die Tatsache, dass ausgerechnet ein LGBT-Buch in Russland die Bestsellerlisten anführt, hat dem Moderator des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens zu einem deutlichen Kommentar veranlasst, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Russlands meistverkauftes Buch ist LGBT-Propaganda

Das Leben ist schön und überraschend. In der Rubrik „Lebendige Ecke“ sprechen wir normalerweise über alle möglichen Aspekte des Lebens in all seinen Maßstäben – vom Mikrokosmos bis zum globalen Klimawandel im Laufe von Millionen von Jahren. Irgendwo dazwischen liegen die lebendigen Themen, die es wert sind, beachtet zu werden, Positionen zu formulieren und auch die Bedrängten und Unterdrückten zu verteidigen. Nehmen wir diese Woche als Beispiel. Ist es fair, dass ein Konvoi russischer LGBT-Aktivisten in Polen von einem Gay Pride-Marsch ausgeschlossen wurde? Gay Pride ist nicht zu verwechseln mit einer Gay Parade.

Eine Gay-Parade kann Teil eines von Gay-Pride sein. Gay Pride ist eine Art Fest, eine Party, sogar ein Picknick, eine Aktion, die die Gleichberechtigung von Menschen mit unterschiedlichen Orientierungen bekräftigt – Toleranz, Würde und Freude am Miteinander. Aber hier stellt sich die Frage: Was ist das für eine Gleichheit, wenn Schwule aus Russland abgewiesen werden? Was ist das für eine Toleranz und für ein Respekt für die Würde der russischen Schwulen? Sie sind doch in Europa, sie setzen auf europäische Werte, und die russische schwule Kolonne hatte sogar ein Transparent mit der Aufschrift „Für ein freies Russland!“ dabei.

Unsere Leute haben in Polen doch auf die „Regenbogen“-Solidarität gezählt, und dann bumm. Totale Diskriminierung, ja sogar ethnische Diskriminierung. Das heißt, alle Schwulen sind gleich, aber einige Schwule nicht. Russen! Die Tatsache, dass Du schwul bist, zählt also nicht für die Warschauer Gay Pride. Du bist doch Russe und bist total verbannt. Du verdienst keine Solidarität von Homosexuellen, keine Achtung der Würde, keine Liebe und Gleichheit, und überhaupt ist das nicht Deine Party. Du bist Russe? Hau ab!

So ist es jetzt in Polen. So ist es auch in ganz Europa, denn die ukrainischen Schwulen verhalten sich gegenüber ihren russischen Mitkämpfern intolerant und aggressiv und gehen den Europäern auf die Nerven. Sie sind bereit, all ihre Parolen über Toleranz, Freude, Gleichheit und so weiter und so fort zu vergessen.

Überhaupt war das Thema LGBT – Änderung der Orientierung und Geschlechtsumwandlung – in dieser Woche besonders lebendig. Ende Juni lebt es traditionell auf, denn 1969 kam es in New York City zu den so genannten Stoneville Riots, als Schwule und Lesben auf die Brutalität der Polizei gegen sie reagierten und sich organisiert wehrten. Seitdem finden weltweit Ende Juni häufig Gay-Pride-Paraden statt.

Jetzt findet eine Menge Coming-outs statt. So wurde beispielsweise bekannt, dass der Sohn von Elon Musk eine Geschlechtsumwandlung wünscht. Er ist achtzehn Jahre alt und heißt bisher Xavier. Vorher hatte die 14-jährige Tochter von Jennifer Lopez beschlossen, ein Junge zu werden. Emma kam in einem Teenager-Outfit mit ihrer Mutter ins Stadion, und die Eltern segneten die coole Aktion öffentlich ab. Solche Geschichten mit Kindern – eigenen und adoptierten – gibt es bei Hollywood-Stars wie Naomi Watts – ihr Sam trägt schon lange Mädchenkleider -, Charlize Therons Adoptivsohn Jackson zieht sich immer so an und sagt, er sei ein Mädchen. Madonnas Adoptivsohn David Band, 16, versucht ebenfalls, mädchenhaft auszusehen. Der Sohn des Schauspielers Will Smith, der Musiker Jayden, geht den gleichen Weg. Die Liste ist bei weitem nicht vollständig.

Es hat den Anschein, als würde eine Welle über die Staaten schwappen. Werden alle mit dem falschen Chromosomensatz geboren? Aber die Natur hat damit nichts zu tun. Die Tochter von Angelina Jolie, die seit ihrem dritten Lebensjahr ein Junge sein wollte, sich als Mann kleidete und sich als John vorstellte, will seit ihrem 14. Geburtstag wieder ein Mädchen sein. Shiloh kleidet sich bereits anders, lässt sich die Haare wachsen und bindet sie zu einem femininen Dutt. Sie ist jetzt 16 Jahre alt. Sie will kein Junge mehr sein.

Eine Anomalie? Nein. Laut einer Vielzahl von Studien, die von The American Conservative zitiert werden, „wollen 60 bis 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die sich als Transgender identifizierten und erwachsen geworden sind, ihr Geschlecht nicht mehr ändern, sofern ihr Körper nicht durch eine Operation verändert worden ist.“

Das stimmt alles, aber in Kalifornien ist die Hormontherapie ab dem Alter von 12 Jahren erlaubt. Und was dann? Wer als Transgender aufwächst, wird sich ein Leben lang als Krüppel fühlen. Kinder und Teenager haben Launen. Soll man allen Launen nachgeben? Der US-amerikanische Komiker und Kolumnist Bill Maher schätzt sich glücklich, dass seine Kindheitsträume nicht in Erfüllung gegangen sind: „Ich wollte zum Beispiel Pirat werden, aber zum Glück hat niemand diesen Wunsch ernst genommen und mich zu einer Operation gebracht, bei der mein Auge entfernt und mir eine Holzprothese anstelle eines Beins eingesetzt wurde.“

Und derselbe Bill Maher ist über die sich eröffnenden Perspektiven entsetzt. Wo soll man denn aufhören? „Jedes Jahrzehnt verdoppelt sich die Zahl der LGBT-Menschen in Amerika. Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage bezeichnen sich weniger als 1 Prozent der vor 1946 geborenen Amerikaner – Joe Bidens Generation – als solche, 2,6 Prozent sind es bei der Nachkriegsgeneration der „Boomer“, 4,2 Prozent bei der Generation X, den zwischen 1963 und 1980 Geborenen. 10,5 Prozent sind es bei den zwischen 1981 und 1996 geborenen Millenials. In der Generation Z von 1997 bis 2012 schließlich sind bereits 20,8 Prozent LGBT. Wenn wir diesem Trend folgen, wird im Jahr 2054 jeder schwul sein“, so Maher.

Und weiter sagt er, jetzt ganz ernst: „Ich freue mich für LGBT-Menschen, dass heute jeder das Recht hat, so zu leben, wie er möchte, und sich nicht verstecken muss. Man muss immer daran denken, die Schwachen zu respektieren und zu schützen, aber Ihr seid schließlich nicht der Nabel der Welt. Jemand muss Euch das sagen. Es ist in Ordnung, Fragen zu neuen Phänomenen zu stellen, besonders wenn sie Kinder betreffen.“

Was die Ängste von Kindern und Eltern angeht, hat Bill Maher Recht. Hier ist, was der wütende amerikanische Vater Brandon Michon auf Fox News schreibt, ein direkter Schrei aus dem Herzen: „Ich habe es satt, dass die Schulen bestimmten Interessengruppen hinterherlaufen. Die Schulämter der Bezirke bringen die Eltern zum Schweigen und führen die Bezirke wie Diktatoren mit absoluter Macht. Unsere Kinder sollten lesen und schreiben lernen. Wird uns irgendetwas über die Schließung von Alphabetisierungslücken oder die Alphabetisierung insgesamt gesagt? Nein! Stattdessen hören wir von geschlechtsspezifischen Unterschieden und einem Lehrplan, der auf Ideologie und ideologischer Bearbeitung beruht. Man muss ihnen keine sexuelle Orientierung oder Geschlechterideologie beibringen. Unsere Kinder müssen ihre Integrität als Kinder und junge Erwachsene bewahren“

Brandon ist eindeutig nicht der Einzige, aber der westliche Trend ist gegen Leute wie ihn. Sogar die Kirche knickt bereits ein. In diesen Tagen findet im Vatikan ein weiteres Welttreffen mit Familien in Rom statt. Zum ersten Mal werden auch LGBT-Paare teilnehmen. Mit dem Segen der katholischen Kirche. Aber Papst Franziskus ist noch nicht genug gesunken. Zumindest die deutsche Bischofskonferenz fordert in strikter Opposition kirchliche Reformen zugunsten von LGBT-Menschen. Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, geht trotz aller Warnungen von Papst Franziskus unbeirrt auf Spaltung.

Wenn wir glauben, dass Russland von diesem westlichen Trend nicht betroffen ist, irren wir uns gewaltig. Ja, es gibt die gesetzliche Regelung, die die Propaganda für nicht-traditionelle Beziehungen unter Minderjährigen verbietet. Aber das Gesetz steht auf dem Papier und nicht im Leben. Ich halte hier ein gewichtiges Buch in meinen Händen. Das ist das beliebteste und am häufigsten gedruckte Buch in Russland in diesem Jahr. Die Papierauflage liegt bereits bei weit über 200.000 Exemplaren und wird weiterhin gedruckt. Es ist im Buchhandel erhältlich, kann einfach online bestellt werden und lässt sich problemlos herunterladen. „Der Sommer in einer Pionierkrawatte“. Gekennzeichnet mit „ab 18 Jahre“

Und das sind Mädchen, die bittere Tränen über dieses Buch vergießen. LBPG ist die anerkannte Online-Abkürzung für „Sommer in einer Pionierkrawatte“ (Anm. d. Übers.: Die Abkürzung rührt aus dem russischen Titel des Buches und ist daher auf Deutsch nur schwer zu übersetzen). Es ist ganz einfach LBPG. Tränenreiche Flashmobs von Mädchen unter 18 Jahren sind bereits eine Tatsache. Davon gibt es eine ganze Menge im Internet. Aber um wen weinen sie? Das werden Sie gleich sehen.

Das heute in Russland beliebteste Buch ist aggressive LGBT-Propaganda. Die Beschränkungen funktionieren nicht. Es ist, als wären unsere Kinder mit Schwulen zusammengebracht worden, die lautstark anpreisen, was verboten ist. Die Protagonisten des Romans, der in der Sowjetunion spielt, sind der 16-jährige Pionier Jury und der 19-jährige Betreuer Wolodja, ein Student des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen. Die jüngere Jury ist sogar der aktivere.

Für eine literarische „Suppeneinlage“ ist hier alles drin – sowohl Eifersucht als auch Beklemmung. Jury ist Jude mütterlicherseits und Wolodja träumt davon, die UdSSR ins geliebte Amerika zu verlassen. Wolodja sagt, er sei wie Tschaikowski, und Jury überzeugt seinen Freund, dass er der Normalste und Wahrhaftigste ist. Das Pionierlager heißt „Schwalbe“. Eine Fortsetzung ist bereits angekündigt: „Worüber die Schwalbe schweigt“ (Anm. d. Übers.: Das ist ein Wortspiel, denn das Wort „Schwalbe“ ist auf Russisch der oder die „Zärtliche“)

Brauchen wir das? Als soziale Norm, nein. Wir müssen Kinder bekommen und unsere Heimat schützen. Es gibt viel zu schützen. Auch unsere Freiheiten. Unsere Kultur und Traditionen. Die Länder der Welt haben eine sehr unterschiedliche Haltung zu LGBT-Personen, bis hin zur Todesstrafe. Russland lässt sich nicht gerne etwas aufzwingen. Wir schränken das Privatleben von niemandem ein, aber warum sollten wir Aggressionen in diesem Bereich dulden? Und zwar nicht nur gegenüber Kindern, auch gegenüber Erwachsenen. Wozu?

Und das „Schwulen-Gen“, nach dem Wissenschaftler im Westen so sehr gesucht haben, wurde schließlich nie gefunden.

„Die Suche nach dem heiligen Gral in Form des „Schwulen-Gens“ ist ergebnislos geblieben. Eine groß angelegte Studie aus dem Jahr 2019, in der die Genome und Sexualpraktiken von etwa einer halben Million Menschen in den USA und Europa verglichen wurden, ergab, dass die menschliche Homosexualität nicht nur durch kein einziges Gen bestimmt wird, sondern dass selbst die fünf wichtigsten genetischen Marker für weniger als ein Prozent der Unterschiede in der sexuellen Präferenz verantwortlich sind. Mit anderen Worten: Es ist klar, dass eine mysteriöse Kombination aus sozialen und umweltbedingten Faktoren den größten Teil der Arbeit für die LGBT-Präferenzen leistet“, stellt The American Conservative fest.

Es heißt also nicht: „Ich wurde so geboren“, sondern viel häufiger: „Es ist meine Entscheidung.“ Aber es ist eine Entscheidung unter Druck! Daher auch das rasante Wachstum in Amerika.

„Wir haben starke Beweise dafür, dass soziale Anhaltspunkte eine wichtige Rolle dabei spielen, dass beeinflussbare Jugendliche eine neue sexuelle Identität annehmen. In einer viel beachteten Studie von Lisa Littman, Professorin an der Brown University, aus dem Jahr 2018 wurden 256 Teenager untersucht, die sich plötzlich als transgender erklärt haben, nachdem sie in ihrer Kindheit keine Anzeichen von geschlechtlicher Abweichung gezeigt hatten. Bei 86 Prozent dieser Jugendlichen, von denen die meisten mindestens eine andere psychische Störung hatten, ging dem Moment der ‚Entdeckung‘ eine verstärkte Nutzung sozialer Medien und/oder mehrere Freunde voraus, die kürzlich ihre Neigung zu einem Geschlechtswechsel gestanden hatten“, schreibt The American Conservative.

Wenn LGBT-Menschen die Wahl haben, dann ist es eine schwierige Wahl. Europäischen Studien zufolge – als man sie dort noch veröffentlichen konnte – suchen Schwule häufiger eine Therapie wegen nervlicher Störungen auf, begehen häufiger Selbstmord, haben eine kürzere Lebenserwartung und haben ein Bindungsproblem – sie haben Schwierigkeiten, dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Schließlich wird ihnen das volle elterliche Glück vorenthalten. Und wir reden noch nicht davon, dass es sich um eine erwiesene Risikogruppe für AIDS handelt. Das ist also nicht gesund. Und all diese blumigen Paraden sind nur eine Art Kompensation für die wirkliche Tristesse und Unsicherheit, ein Akt der Rekrutierung in ihre Reihen. Russland braucht diese Geschichte sicher nicht. Wir haben unsere eigene reiche Kultur der Liebe. Und sie ist wunderschön.

Wenn die vom Staat beschlossenen Einschränkungen gegen die kulturelle Aggression der LGBT-Propaganda nicht funktionieren, dann müssen wir das Thema noch einmal überdenken. Damit sie funktionieren. Wozu brauchen wir auch noch diese Aggressionen?

Und was ist mit Amerika? Es ist anders. Irgendwie wollen wir nicht mehr wie Amerikaner sein.

Ende der Übersetzung

Anmerkung in eigener Sache: Bei Artikeln wie diesem werden in den Kommentaren gerne Fragen an mich gerichtet, weil das Thema LGBT nun einmal polarisiert. Daher weise ich noch einmal deutlich darauf hin, dass es sich hierbei um eine Übersetzung des Kommentars des Moderators der russischen Sendung handelt. Ich veröffentliche diese Übersetzungen nicht, weil ich die geäußerte Meinung (in allen Punkten) teile, sondern weil ich aufzeigen will, wie in Russland über dieses Thema gesprochen, gedacht und diskutiert wird. Von mir übersetzte Kommentare müssen nicht meine eigene Meinung wiedergeben.

Und noch einmal zur Sicherheit, weil die westlichen Medien bei dem Thema so gerne lügen: In Russland können Homosexuelle frei leben, es gibt Gay-Clubs und alles, was dazu gehört. Die einzige Einschränkung im russischen Gesetz besteht darin, dass man „nicht traditionelle sexuelle Orientierungen“ vor Kindern nicht „propagieren“ darf. Bei Verstößen drohen allerdings nur Geldstrafen, das ist keine Straftat.



