Das Originaldokument über die Zerstörung der deutschen Wirtschaft durch die Grünen

Es gibt Neuigkeiten über das Dokument, in dem die RAND-Corporation die Zerstörung der deutschen Wirtschaft mit Hilfe der Grünen geplant hat.

Am 1. September habe ich über ein Dokument berichtet, das mir ein Kollege zur Beurteilung gegeben hat. Dabei handelte es um die Zusammenfassung einer Studie der sehr einflussreichen RAND-Corporation, die in dem Papier ausgeführt hat, dass die Wirtschaft und die politische Dominanz der USA nur zu erhalten ist, wenn ausreichend Geldströme aus Europa in die USA gelenkt werden können und wenn die deutsche Wirtschaft zerstört wird, damit eine mögliche Annäherung Deutschlands und Russlands für die USA nicht zu einer Bedrohung werden kann.

Das Dokument

Das Papier trägt das Datum 25. Januar 2022, es wurde also einen Monat vor Beginn der russischen Intervention in der Ukraine verfasst. In dem Dokument wurde die Eskalation des militärischen Konflikts bereits vorhergesagt, wobei es den Autoren als wünschenswert galt, Deutschland in die kommende militärische Auseinandersetzung mit Russland in der Ukraine zu ziehen, um die Gräben zwischen Russland und Deutschland zu vertiefen. Aber auch „nur“ Waffenlieferungen Deutschlands für den ukrainischen Krieg gegen Russland waren sehr wünschenswert, weil das das russische Misstrauen gegenüber Deutschland erhöhen und eine mögliche Annäherung erschweren würde.

Der Schlüssel zum Gelingen des Plans waren die Grünen, namentlich wurden Habeck und Baerbock genannt, und es wurde dazu ausgeführt:

„Die Voraussetzung dafür, dass Deutschland in diese Falle tappen kann, ist die führende Rolle der grünen Parteien und Ideologie in Europa. Die deutschen Grünen sind eine stark dogmatische, wenn nicht gar eifrige Bewegung, was es recht einfach macht, sie dazu zu bringen, wirtschaftliche Argumente zu ignorieren. In dieser Hinsicht übertreffen die deutschen Grünen ihre Pendants im übrigen Europa. Persönliche Eigenschaften und die mangelnde Professionalität ihrer Führer – allen voran Annalena Baerbock und Robert Habeck – lassen vermuten, dass es für sie nahezu unmöglich ist, eigene Fehler rechtzeitig zuzugeben.“

Man setzt in den USA, wenn das Dokument echt ist, also bewusst auf die ideologische Verblendung und Inkompetenz des Grünen „Spitzenpersonals“, um Deutschland entscheidend zu schwächen. Und man kann sagen, was man will, Baerbock und Habeck machen ihren Job, wenn man die Zerstörung der deutschen Wirtschaft als Ziel hat, hervorragend.

Die Frage war, ob das Dokument echt ist. Davon bin ich inzwischen überzeugt, denn einige Tage nach meinem Artikel begannen auch andere Portale über das Dokument zu berichten. In einigen Fällen weiß ich, dass meine Veröffentlichung deren Quelle war, bei einigen Portalen weiß ich aber, dass mein Bericht damit nichts zu tun haben kann. Das deutet darauf hin, dass das Dokument tatsächlich in Washington von irgendwem durchgestochen und nicht nur mir und meiner Quelle zugänglich gemacht wurde.

Meinen Artikel mit der Übersetzung des Papiers finden Sie hier.

Weitere Berichte darüber

Ich habe den Originaltext des Dokumentes nicht veröffentlicht, daher muss das Portal „Weltexpress“ es von jemand anderem bekommen haben, denn das Portal hat am 6. September darüber berichtet und auch Bilder des Dokuments veröffentlicht, die ich nicht veröffentlicht habe, die also nicht von mir sein können.

Bei RT-DE sind sowohl Analysen darüber veröffentlicht worden, die auf meinem Artikel basierten, als auch ein Artikel, der nicht auf meinem Artikel basierte und ebenfalls Bilder veröffentlicht hat, die zeigen, dass es dem Autor von einer anderen Quelle zugespielt wurde.

Auf Englisch gibt es ebenfalls viele Veröffentlichungen, die nicht auf meinem Bericht basieren. Allerdings habe ich das Dokument am 10. September meinem amerikanischen Kollegen John Marc Dougan weitergeleitet, der dazu am 12. September einen Livestream gemacht und das Dokument online gestellt hat. Sie können das Original also nun hier einsehen.

Daher kann ich zumindest sicher sagen, dass alle Bilder des englischen Textes des Dokuments, die vor dem 10. September veröffentlicht wurden, ihren Ursprung nicht bei mir haben. Alle, die vor dem 10. September darüber geschrieben haben, haben das Dokument auf anderen Wegen bekommen.

Eine Klarstellung

Übrigens gab es viele Leser, die mir dazu geschrieben haben, weil sie auf eigene Faust versucht haben, die Echtheit des Dokuments zu überprüfen. Im Ergebnis haben einige mir mitgeteilt, das Dokument sei echt, und haben mir entsprechende Links geschickt. Andere meinten, ich sei ein bisschen dumm, weil das Dokument nicht nur echt, sondern ganz und gar nicht geheim oder neu, sondern schon von 2019 sei.

Fast all Leser, die mir das geschrieben haben, haben einen Fehler gemacht: Sie haben das aktuelle Dokument mit einer Studie der RAND-Corporation verwechselt, die schon 2019 veröffentlicht wurde und den Titel „Russland überdehnen – aus vorteilhafter Position konkurrieren“ (Extending Russia – competing from advantageous ground) trug. Über die Studie habe ich schon vor Jahren in einer 20-teiligen Serie berichtet, den ersten Teil finden Sie hier.

Ich mache diese Anmerkung, weil ich sehr viele Mails bekommen habe, in denen Lesern diese Verwechslung unterlaufen ist. Daher weise ich darauf hin, dass es sich dabei um zwei verschiedene Studien der RAND-Corporation handelt.

Ich empfehle jedem, meine Übersetzung des aktuellen Dokuments aufmerksam zu lesen, weil ich es inzwischen eindeutig für echt halte. Das Spannende an der Lektüre des Dokuments ist, dass es schon am 25. Januar verfasst wurde, was ein weiteres Mal zeigt, von wie langer Hand die USA geplant haben, Russland in die ukrainische Falle zu drängen.



