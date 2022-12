Das RS-Virus zeigt, wie wir bei Covid-19 verar***t wurden

Kommentar

Die Krankenhäuser in Deutschland sind wegen eines harmlosen Virus komplett überlastet. Die Reaktion von Politik und Medien zeigt nicht nur, wie schädlich die Pandemie-Maßnahmen waren, sondern auch, wie gewollt die Pandemie-Panik gewesen ist.

Derzeit sind die Krankenhäuser in Deutschland wegen des an sich ungefährlichen RS-Virus komplett überlastet. Die Medien konzentrieren sich bei ihren Berichten darüber vor allem auf überfordertes Krankenhauspersonal, dabei zeigt die aktuelle Lage anschaulich auf, wie schädlich die Pandemie-Maßnahmen waren und wie sehr die Covid-Panik gewollt war.

Warum gibt es keinen Lockdown?

Während der Covid-19-Pandemie war das wichtigste Argument für die Lockdowns, dass man eine Überlastung der Krankenhäuser verhindern wollte. Das war – wenn die offizielle Version über die Gefährlichkeit von Covid-19 stimmen sollte – ein gutes Argument, denn wenn die Krankenhäuser wegen vieler Patienten einer Erkrankung überlastet sind, dann haben die Krankenhäuser weniger Möglichkeiten, „normale“ Patienten, wie zum Beispiel Unfallopfer, zu behandeln.

Aus irgendeinem Grund gilt dieses Argument heute aber nicht mehr. Die Krankenhäuser, vor allem die Kinderstationen, in Deutschland sind hoffnungslos überlastet und Patienten müssen stundenlang in Notaufnahmen warten oder auf den Gängen schlafen. Wenn die Politik ihr Argument aus der Covid-Zeit ernst gemeint hätte, müsste es in Deutschland derzeit eine Maskenpflicht und einen massiven Lockdown geben, um weitere Infektionen nach Möglichkeit zu verhindern und die Krankenhäuser dadurch zu entlasten. Aber nichts dergleichen passiert und keiner der Politiker, die die Covid-Panik befeuert haben, fordert etwas in dieser Richtung.

Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Covid-Panik gewollt war. Obwohl zu keinem Zeitpunkt eine Überlastung der deutschen Krankenhäuser gedroht hat, wurde die Covid-Panik vor einer möglichen Überlastung der Krankenhäuser von Politik und Medien befeuert. Aber heute, wo die Krankenhäuser tatsächlich überlastet sind, gibt es keine derartigen Forderungen.

Ich bin, das wird gleich noch deutlich, kein Unterstützer von Lockdown. Ich stelle nur die Frage, warum es wegen einer angeblich drohenden Überlastung der Krankenhäuser durch eine Infektionskrankheit Lockdowns geben musste, aber niemand einen Lockdown fordert, wenn die Krankenhäuser tatsächlich wegen einer Infektionskrankheit überlastet sind.

Durch diese aktuelle Situation sehe ich mich darin bestätigt, dass meine Erkenntnisse aus meinem Buch „Inside Corona“ der Wahrheit entsprechen, denn in dem Buch habe ich aufgezeigt, wer die Pandemie wie seit 2016 vorbereitet hat. Das Ziel der generalstabsmäßig vorbereiteten Pandemie war es, der experimentellen mRNA-Technologie, die in Wahrheit per medizinischer Definition eine Gentherapie und keine Impfung ist, zum Durchbruch zu verhelfen, wie die Protagonisten vor Beginn der Pandemie auch ganz offen gesagt haben. All das können Sie – natürlich mit Quellenangaben – in „Inside Corona“ nachlesen.

Die gefährlichen Corona-Maßnahmen

Experten haben schon 2020 darauf hingewiesen, dass die Lockdowns vor allem für Kinder gefährlich sind. Die erzwungene Isolation musste dazu führen, dass Kinder, deren Immunsystem sich noch entwickelt, weniger Kontakt mit Krankheitserregern haben. Das wiederum musste dazu führen, dass sie nach Aufhebung der Lockdowns verstärkt an eigentlich harmlosen Infektionen erkranken, weil ihre sich noch entwickelnden Immunsysteme durch die Lockdowns geschwächt wurden.

Diese Gefahr war allgemein bekannt, wer aber in 2020 und 2021 darauf hingewiesen hat, wurde von Politik und Medien als „Corona-Leugner“ und „Verschwörungsideologe“ diffamiert. Da wir genau das jedoch gerade erleben, müssten Politik und Medien sich bei diesen Menschen eigentlich entschuldigen. Aber das passiert natürlich nicht.

Um die Interessen einiger westlicher Oligarchen zu bedienen und die experimentellen mRNA-Medikamente, an denen diese Oligarchen gerade Milliarden verdienen, salonfähig zu machen, wurden Kinder massiv gefährdet. Das war keine Verschwörungstheorie, das erleben wir gerade in deutschen Krankenhäusern. Aber niemand bei den angeblich so kritischen „Qualitätsmedien“ stellt den offensichtlichen Zusammenhang zwischen den Corona-Maßnahmen und der aktuellen Infektionswelle her oder stellt auch nur Fragen dazu.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen