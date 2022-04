Deutschland

Korrespondentenberichte aus anderen Ländern über Deutschland sind immer sehenswert, um zu verstehen, wie man im Ausland auf Deutschland schaut. Der russische Blick auf Deutschland war letzte Woche… nun ja, betrüblich.

Dass Deutschland im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehen am Sonntag zwei Beiträge bekommen hat, ist außergewöhnlich. Der Grund ist, dass man in Russland die Irrationalität der deutschen Politik kaum mehr verstehen kann. Am Sonntag gab es daher eine lange Einleitung über die aktuellen Empfehlungen deutscher Politiker, sich weniger zu waschen, um Energie zu sparen. Also ganz nach Wunsch quasi „stinken gegen Putin!“ oder „stinken für die Ukraine!“ – den Beitrag habe ich übersetzt, Sie finden ihn hier.

Danach folgte der Korrespondentenbericht aus Deutschland, den ich ebenfalls übersetzt habe, um zu zeigen, wie man in Russland auf die deutsche Politik schaut.

Beginn der Übersetzung:

Scholz‘ Schmerz, Melnyks Nazismus und die Deutschen ausnehmen

Diese Woche veröffentlichte das Magazin Spiegel ein Interview mit dem deutschen Bundeskanzler. Es geht ums Eingemachte, nämlich seine Weigerung, der Ukraine die vollständige Palette an Waffen zu liefern. Die Hauptfrage auf dem Titelbild lautet: „Wovor haben Sie Angst, Herr Scholz?“ Nach der Lektüre hat man das Gefühl, dass es sich nicht um den echten Wunsch handelte, etwas zu verstehen, sondern eher um Unverständnis nach dem Motto: Es gibt doch nichts zu befürchten.

Der Spiegel weist den Bundeskanzler auf die Zögerlichkeit seiner Regierung hin: Die USA brauchen 48 Stunden, um das Problem zu lösen – von Bidens Unterschrift bis zur Entsendung der ersten Militärgüter in die Ukraine -, während Deutschland 48 Tage benötigte. Warum so langsam, Herr Scholz?

„Es geht nicht um Angst, es geht um politische Verantwortung. Wir müssen alles tun, um eine direkte militärische Konfrontation zwischen der NATO und einer gut gerüsteten Supermacht wie Russland, einer Atommacht, zu vermeiden. Ich tue alles, was ich kann, um eine Eskalation bis hin zum Dritten Weltkrieg zu verhindern“, sagte Scholz.

Wirtschaft, Geographie und natürlich die Geschichte unterscheiden Deutschland von den westlichen Ländern, die in die Konfrontation mit Russland verwickelt sind. Scholz sagt das nicht direkt, mehr noch, öffentlich wünscht er sich aktiv Russlands Niederlage, aber er hat eindeutig keine Lust, den Prozess auch auf die Gefahr hin anzuführen, zu den ersten zu gehören, die die Antwort zu spüren bekommen. In dieser Woche wurde bekannt, dass die von Kiew vorgelegte Liste, die 15 Waffentypen umfasste, vom Kanzler auf drei reduziert wurde, indem alle gepanzerten Fahrzeuge und Artilleriesysteme gestrichen wurden. Zum Teil könnte man das auch als Reaktion auf die Grobheit gegenüber Bundespräsident Steinmeier sehen, der letzte Woche nicht nach Kiew reisen durfte, aber es gibt wohl objektivere Gründe.

„Sie wissen selbst sehr gut, wie es um die Bundeswehr bestellt ist, deshalb brauchen wir jetzt Rüstungsgüter, um unsere eigenen Engpässe zu beseitigen“, sagt Markus Laubenthal, Generalinspekteur der Bundeswehr.

Statt Panzern und Kanonen – das Scheckbuch: Die Scholz-Regierung wird der Ukraine einen Kredit in Höhe von eine Milliarde Euro für den Kauf von Rüstungsgütern geben. Die Hoffnungen, das Geld wiederzusehen, sind gering, aber immerhin fließt das Geld in den deutschen militärisch-industriellen Komplex. Darüber hinaus wird Deutschland die östlichen NATO-Partner schrittweise aufrüsten, wie etwa Slowenien, das angekündigt hat, sowjetische T-72-Panzer an die ukrainische Armee zu liefern. Aber das reicht nicht aus – von Deutschland wird volles Engagement erwartet und es zeichnet sich bereits eine politische Krise ab.

„Die Ukraine muss nicht nur schnell Geld, sondern auch schwere Waffen erhalten. Ich hoffe, dass der Bundeskanzler das Zögern und Zaudern beendet und eine Entscheidung trifft. Ganz Europa wartet auf deutsche Führung“, sagte Anton Hofreiter, Vorsitzender des EU-Ausschusses der Grünen.

Wenn Scholz es nicht kann, muss Scholz entfernt werden. Und die politische Opposition bereitet aktiv den Boden für den großen Wechsel. Nächste Woche wollen die Christdemokraten einen Entschließungsantrag in den Bundestag einbringen, dessen Annahme faktisch ein Misstrauensvotum gegen Scholz bedeuten würde.

„Es gibt eine klare parlamentarische Mehrheit für Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Grünen und die FDP sind eindeutig dafür. Auch aus der SPD gibt es deutliche Stimmen, die sich für die Lieferung schwerer Waffen aussprechen. Die Opposition spricht schon seit Wochen darüber. Wir können den Bundeskanzler nur zwingen, weil er die Argumente nicht hört“, sagt Johann Wadeful, Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Die CDU übertreibt die Bereitschaft des Parlaments, ihre Initiative zu unterstützen, wahrscheinlich ein wenig. Sollte die Resolution jedoch angenommen werden, könnte der Kanzler zurücktreten. Der ukrainische Botschafter Melnyk, der mit seinen Forderungen nach mehr Waffen und Geld, mit Vorwürfen gegen Scholz und alle Sozialdemokraten insgesamt die Fernsehshows und Zeitungsseiten überschwemmt, wird sich über eine solche Kehrtwende sicher freuen. Was auch immer Melnyk sagt, er bekommt grünes Licht und die Titelseiten.

Kürzlich veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine sein Interview mit der Schlagzeile: „Alle Russen sind gerade unsere Feinde.“ Wie die Zeitung zugeben musste, ist das ein „Schauer über den Rücken“, purer Nazismus, aber der Schuldkomplex gegenüber dem Kiewer Regime erlaubt es ihm nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Gute Beziehungen zu Russland, billiges russisches Gas – jetzt muss Deutschland für alles büßen. Der neue Gedanke ist, dass es auch bezahlen muss. (Anm. d. Übers.: Das Interview von Melnyk in der FAZ war ein Skandal, aber die deutschen Medien hatten kein Problem damit, Details finden Sie hier)

„Deutschland ist frei, Entscheidungen zu treffen, wie es will, aber es gibt keinen Grund, warum der Rest der Welt sie gutheißen sollte. Jeder, der deutsche Autos, Chemikalien, Werkzeugmaschinen oder Elektrogeräte kauft, zahlt für russisches Gas. Und russisches Gas bezahlt Soldaten für den Beschuss von Städten in der Ukraine. Zweifellos ist es an der Zeit, auch gegen Deutschland Sanktionen zu verhängen“, schrieb The Telegraph.

Die Deutschen ausnehmen. Sie zu zwingen, ihre beträchtlichen Ressourcen gegen Russland einzusetzen und Deutschland, wenn es ausgenommen ist, mit einem weiteren „Marshallplan“ zu „bereichern“ – das ist ein bewährtes Mittel, um die eigene Wirtschaft mit frischem Blut zu versorgen. Es ist praktisch allgemein anerkannt, dass Sanktionen ohne ein Embargo gegen russisches Öl und Gas nicht funktionieren und dass im Falle eines Embargos Europa selbst, insbesondere Deutschland, mehr Schaden nehmen würde.

Und es spielt dabei nicht einmal eine Rolle, ob alternative Energielieferanten gefunden werden – der Preis wird für die Haushalte fast unerschwinglich, erst recht für die Unternehmen. Schon jetzt steht die chemische Industrie in Deutschland kurz vor dem Produktionsstopp. Das Drama ist, dass ein großer Teil der deutschen Politiker, vor allem bei den Grünen ist das besonders spürbar, die Bedürfnisse der nationalen Elite nicht spürt, sondern den Bedürfnissen der globalistischen Elite folgt, die ihren Sitz nicht einmal in Brüssel, sondern in Washington hat.

In den kommenden Tagen bereitet die Europäische Union das sechste Sanktionspaket gegen Russland vor: Weitere Unternehmen werden auf die schwarze Liste gesetzt, weitere Banken werden vom SWIFT-Zahlungssystem ausgeschlossen, aber das wichtigste Ergebnis könnte eine Beschränkung der russischen Ölimporte sein. Bis hin zu einem vollständigen Embargo, was ein sofortiger Selbstmord wäre: Egal, ob für 50 oder 150 Dollar pro Barrel, es gibt auf dem Markt keine Alternative zu russischem Öl. Und es wird sie auch nie geben, vor allem wenn man bedenkt, dass ein Teil der Raffineriekapazitäten für russisches Rohöl konzipiert und gebaut wurden. Ungarn, Österreich und natürlich Deutschland werden die Embargo-Option blockieren, obwohl EU-Chefdiplomat Borrell in einem Interview mit France 24 auf geheimnisvolle Weise optimistisch ist: „Wir werden uns auf ein totales Verbot russischer Ölimporte einigen. Im Moment gibt es noch keine Einigkeit, aber es wird eine geben.“

Sich auf die Äußerungen und Prognosen der Vertreter der Europäischen Kommission zu verlassen, ist im Moment jedoch nicht besonders sinnvoll. So hat Brüssel am 29. März die Möglichkeit, russisches Gas in Rubel zu bezahlen, kategorisch abgelehnt; am 14. April teilte Brüssel den EU-Ländern mit, dass die Bezahlung von russischem Gas in Rubel gegen die Sanktionen verstoßen würde; am 22. April erklärte Brüssel, dass man in Rubel bezahlen könnte. Vom Verbot zur Erlaubnis in weniger als einem Monat. Alles im Einklang mit den Forderungen von Gazprom.

„Die EU hat Richtlinien für Unternehmen aufgestellt: Kunden in westlichen Ländern müssen Konten bei der Gazprombank eröffnen, dann können sie das Gas wie bisher in Euro oder Dollar bezahlen. Die russische Zentralbank tauscht den Betrag dann in Rubel um, kauft die Währung an der Moskauer Börse und überweist das Geld an Gazprom“, erklärt Die Zeit.

Die gute Nachricht für Deutschland ist, dass es trotzdem sparen, die Temperaturen in den Wohnungen senken muss und nur bestimmte Körperstellen waschen darf, aber zumindest wird Russland nicht den Gashahn zudrehen, was nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank zu einem Rückgang aller Wirtschaftsindikatoren um fünf Prozent, einer horrenden Inflation und Arbeitslosigkeit führen würde. In absoluten Zahlen ausgedrückt, könnte Deutschland in zweieinhalb Jahren fast 400 Milliarden Euro verlieren, wenn man seine Abhängigkeit berücksichtigt, und niemand hat bedacht, was für eine Belastung das für Deutschland und die gesamte Europäische Union wäre, zum Beispiel Österreich, das ohne russisches Gas alles verlieren würde. Tatsächlich rührt Scholz‘ Zögern, deutsche Panzer in die Ukraine zu schicken, von der Befürchtung her, dass dies von den Russen als Überschreiten einer „roten Linie“ wahrgenommen würde, worauf sie mit dem Abdrehen des Gashahns reagieren würden. Eine solche Möglichkeit besteht.

Und es gibt diejenigen, die die Ereignisse fast ohne Risiko, sondern im Gegenteil, in Erwartung von Gewinnen, genau nach einem solchen Szenario ablaufen lassen möchten. Diese Strategen muss man natürlich in Washington suchen, während man in Berlin diejenigen suchen muss, denen es nichts ausmacht, russisches Roulette zu spielen. Überhaupt erinnern die Beziehungen der USA zu ihren europäischen Verbündeten immer mehr an den Umgang der ukrainischen Armee mit der eigenen Bevölkerung: Einige werden zu menschlichen Schutzschilden, andere verpflichten sich zur Territorialverteidigung.

Ende der Übersetzung

