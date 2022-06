Das Schweigen der Medien: Donezk wurde an einem Tag über 300 Mal beschossen

Kriegsverbrechen

In Donezk wurde begonnen, Zivilisten aus der Stadt zu evakuieren, weil die ukrainische Armee die Wohngebiete und das Zentrum der Stadt so heftig beschießt, wie wohl noch nie zuvor. Immer häufiger werden dabei die vom Westen gelieferten Artilleriesysteme genutzt, was bedeutet, dass der Westen die Kriegsverbrechen des Kiewer Regimes (ich kann in diesem Zusammenhang nicht umhin, es als solches zu bezeichnen) nicht nur finanziell, sondern auch mit Waffenlieferungen unterstützt.

Die deutschen Medien verschweigen diese mit westlicher Hilfe begangenen Kriegsverbrechen nicht nur, sie lügen darüber sogar bewusst, wie die Tagesschau gerade wieder unter Beweis gestellt hat.

Ich habe inzwischen einige Kontakte in Donezk und erfahre daher aus erster Hand, was da passiert. Alina Lipp, die in Donezk war und mir täglich von dem heftigen Beschuss erzählt hat, hat Donezk inzwischen verlassen. Die Stadt bietet den Menschen die Evakuierung an, was derzeit sehr viele auch nutzen. Wäre die Stadt noch „normal“ bewohnt, würde der ukrainische Beschuss ein Vielfaches an Toten kosten.

Alina hat mir erzählt, dass sie in dem Bus, mit dem sie evakuiert wurde, mit einem Journalisten gesessen hat, der auch von der Front des Syrienkrieges und einigen anderen Kriegen berichtet hat. Der sagte, dass der derzeitige Beschuss von Donezk das Schlimmste ist, was er je erlebt hat und dass er in Donezk das erste Mal Angst gehabt hat. Der Grund ist, so hat er Alina erklärt, dass man an der Front weiß, woher geschossen wird und man sich darauf einstellen kann, während in Donezk Terrorbombardement stattfindet, bei dem einfach wahllos auf alles geschossen wird und man nicht weiß, wo man sicher ist.

Dieses Video zeigt Bilder vom Beschuss des 18. Juni.

Ich habe den Tagesbericht über die Folgen des Beschusses vom Samstag erhalten und übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Nach Informationen der DNR-Vertretung im JCCC haben ukrainische bewaffnete Formationen heute mit 155 mm, 152 mm und 122 mm Rohrartillerie, Panzergeschossen sowie BM-21 Grad-Raketenwerfern auf das Gebiet der DNR gefeuert. Eine Reihe von Siedlungen in der Republik geriet unter Beschuss. Dazu gehörten Donezk, Makejewka, Jasynuwata, Golmovsky, Panteleymonovka, Mineralnye, Zaitseve (Süd), Staromychailowka, Gorlowka, Mychailowka und Jakowlewka.

Donezk:

299 Geschosse des Kalibers 155 mm.

15 Raketen aus Mehrfachraketenwerfern BM-21 Grad

Makejewka:

8 Granaten des Kalibers 155 mm.

Jasynuwata:

4 Granaten des Kalibers 155 mm.

25 Raketen aus Mehrfachraketenwerfern BM-21 Grad

4 Granaten des Kalibers 152 mm.

Golmovsky:

5 Granaten des Kalibers 152 mm.

10 Raketen aus Mehrfachraketenwerfern BM-21 Grad

Panteleymonovka:

76 Geschosse des Kalibers 152 mm.

Mineralnye:

4 Granaten des Kalibers 155 mm.

10 Raketen aus Mehrfachraketenwerfern BM-21 Grad

Zaitsevo (Süd):

10 Granaten des Kalibers 122 mm.

Staromychailowka:

8 Granaten des Kalibers 155 mm.

Gorlowka:

8 Granaten des Kalibers 122 mm.

Mikhailovka:

8 Granaten des Kalibers 122 mm.

Jakowlewka:

6 Geschosse aus einem Panzer

Mit Stand 18. Juni 2022 sind 238 Siedlungen befreit worden. Es werden Fortschritte in Richtung Slovjansk gemacht.

Infolge des Beschusses durch die ukrainische Armee wurden in der DNR:

Mindestens 30 Wohngebäude und 18 Infrastrukturobjekte beschädigt.

Mindestens 24 Menschen verwundet und 5 getötet.

In 27 befreiten Ortschaften wurden Renten und Sozialleistungen ausgezahlt.

In Mariupol wurden Leitungen repariert und eine Basisstation in Betrieb genommen.

3.670 Menschen haben sich an medizinische Einrichtungen gewandt.

In den Bahnhöfen Mariupol und Wolnowacha sowie im Abschnitt Wolnowacha-Karan wurden 70 m Gleise instand gesetzt.

Minenräumer haben über 6 Hektar Fläche untersucht und 171 explosive Objekte entschärft.

In den Bezirken Velikonovoselskiy und Pershotravenskiy haben Mitarbeiter des Katastrophenschutzes der DNR 1.740 Pakete mit humanitärer Hilfe verteilt.

Ende der Übersetzung

Die Mehrfachraketenwerfer Grad (russisch „Hagel“) sind eine Weiterentwicklung der aus dem Zweiten Weltkrieg berüchtigten „Katjuscha“. Dabei handelt es sich um ungelenkte Raketen, von denen ein Werfer bis zu 40 Stück praktisch gleichzeitig abfeuern kann. Sie sind so ausgelegt, dass sie ein Gebiet komplett dem Erdboden gleichmachen. Eine Batterie von sechs Werfern deckt mit insgesamt 240 Raketen eine Zielfläche von 450 × 450 m (über 200.000 m²) ein. Das sind Waffen, die gemäß humanitärem Völkerrecht nicht gegen zivilen Gebiete eingesetzt werden dürfen, weil sie unkontrolliert töten und zerstören.

Das stört aber die ukrainische Armee nicht, denn es vergeht kaum ein Tag, an dem Donezk oder seine Vororte nicht von Grad-Raketen getroffen werden. Und die deutschen Medien sind der Meinung, dass das deutsche Publikum davon nichts zu erfahren braucht.



