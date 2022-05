Das (Ver-)Schweigen des Westens

Kriegsverbrechen

Die neonazistischen Kämpfer der ukrainischen Nationalgarde verüben flächendeckend und systematisch Kriegsverbrechen, aber der Westen schweigt dazu.

Das Asow-Bataillon ist nicht das einzige neonazistische Regiment in der Ukraine. Asow und andere, wie Aidar, Donbass und so weiter, sind nach dem Maidan aus Neonazis gebildet worden, um die bewaffneten „Sicherheitskräfte“ des Maidan unter Kontrolle zu behalten und um den Krieg im Donbass zu beginnen, nachdem die ukrainische Armee im April 2014 noch weitgehend die Befehle, auf die Demonstranten im Donbass zu schießen, verweigert hat und sogar in großer Zahl zu den Protestlern übergelaufen ist. Darüber habe ich in meinen Buch über die Ukraine-Krise, von dem gerade eine überarbeitete Auflage erschienen ist, ausführlich berichtet.

Damals wurden diese Neonazi-Bataillone als „Freiwilligenkorps“ bezeichnet, heute stellen sie die Nationalgarde der Ukraine und sind nicht der Armee, sondern dem Innenministerium unterstellt. Im Donbass haben diese Regimenter seit 2014 unzählige Kriegsverbrechen, inklusive Folter begangen. Und auch im aktuellen Konflikt wird über Kriegsverbrechen dieser Einheiten berichtet, wobei der Wahrheitsgehalt der Meldungen nicht einmal bestritten wird. Diese Meldungen werden in den „Qualitätsmedien“ bestenfalls kurz erwähnt und dann schnell wieder vergessen.

Was deutsche Medien verschweigen

In Frankreich hat Adrien Bocquet, ein Mann, der gerade aus der Ukraine zurückgekehrt ist, am 10. Mai einem Radiosender ein einstündiges Interview gegeben. Ich werde das Interview weiter unten verlinken.

In dem Interview erzählt er ausführlich, was er in der Ukraine gesehen hat. Er berichtet von Nazi-Symbolen, von Kriegsverbrechen des Asow-Bataillions (wobei man wissen muss, dass er die gesamte ukrainische Nationalgarde als „Asow“ bezeichnet), von Erschießungen und Folter von Kriegsgefangenen und davon, dass die Soldaten der Nationalgarde offen erzählen, dass sie „Schwarze und Juden ausrotten“ wollen. Und auch über Butscha, wo er war, erzählt er Dinge, die nicht zu dem passen, die westlichen Medien verbreiten.

Das passt so gar nicht zu den Geschichten, die uns die westlichen „Qualitätsmedien“ erzählen, wenn sie bestreiten, dass es in der Ukraine Nazis gibt, dass Asow ein Nazi-Bataillon ist und wenn sie behaupten, dass die ukrainische Regierung natürlich keine faschistische Regierung sei. Hätte der Mann eine Stunde lang über russische Kriegsverbrechen gesprochen, hätte sein Interview am nächsten Tag wahrscheinlich die Schlagzeilen in Deutschland beherrscht. Da er aber von ukrainischen Nazis und deren Verbrechen spricht, verschweigen die deutschen „Qualitätsmedien“ das Interview kurzerhand.

In Russland hat das Interview hingegen die Schlagzeilen beherrscht und ich habe extra ein paar Tage abgewartet, ob es im deutschen Mainstream nicht doch noch irgendwo eine verschämte Meldung darüber gibt. Ich habe keine gefunden.

Inzwischen wurden die Kernaussagen aus dem Interview sogar deutsch untertitelt, Sie können sich das hier anschauen.

Französischer Militär enthüllt die Wahrheit über die Ukraine

Für alle, die der französischen Sprache mächtig sind, ist hier das ganze Interview.

"J’ai vu des crimes abominables commis par Azov." De retour d'Ukraine, Adrien Bocquet raconte

Meldungen über Kastriationen russischer Kriegsgefangener

Ende April habe ich darüber berichtet, dass Gennadiy Druzenko, der oberste Arzt der ukrainischen Armee, im ukrainischen Fernsehen angekündigt hat, dass russische verwundete Kriegsgefangene bei Operationen auch gleich kastriert werden. Er sagte:

„Die Kadaver der Putinoiden stinken zum Himmel, aber werden sozusagen harmlos. Ich habe meinen Ärzten die Anweisung gegeben… Wissen Sie, ich bin ein großer Humanist und habe immer gesagt: Ein Verwundeter Feind ist kein Feind mehr, sondern ein Patient. Aber jetzt habe ich den strikten Befehl gegeben, alle Verwundeten zu kastrieren. Weil sie Kakerlaken sind und keine Menschen. Unsere Ärzte haben immer versucht, Leben zu retten. Aber die Russen werden hier sterben. Sie werden in großer Zahl sterben“

Das scheint keine leere Drohung gewesen zu sein. Die „Junge Welt“ berichtet aktuell unter Berufung auf eine Ärztin aus Donezk, die aus Angst ungenannt bleiben will, dass inzwischen russische Soldaten kastriert aus der ukrainischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind:

„Autorin ist eine in Donezk tätige Ärztin – der Name ist der Redaktion bekannt, die Übermittlerin der Nachricht eine seriöse Person. Diese Ärztin schrieb Anfang dieser Woche, sie sei völlig schockiert, weil sie entsprechende Nachrichten bisher immer für Gräuelpropaganda gehalten habe. Doch der Sohn ihrer Kollegin sei jetzt nach einem Gefangenenaustausch nach Donezk zurückgekehrt – nachdem ihm in der Gefangenschaft die Hoden amputiert worden seien. Der private und nicht zur Veröffentlichung vorgesehene Kontext der Aussage verleiht ihr weitere Glaubwürdigkeit.“

