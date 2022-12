Das Zentrum von Donezk ist seit Tagen unter schwerem ukrainischem Beschuss

Viele tote Zivilisten

Das Zentrum von Donezk wird seit Tagen so schwer beschossen, wie noch nie. Die ukrainische Armee beschießt Schulen, Märkte, Einkaufszentren, Kinos und Geschäftsgebäude. Es gab viele tote und verletzte Zivilisten.

Ich wollte eigentlich im Dezember nochmal nach Donezk fahren, aber davon wird mir derzeit abgeraten, weil die Stadt unter so schwerem Beschuss liegt. In den letzten Tagen sind viele Stellen getroffen worden, an denen ich oft gewesen bin, als ich im Sommer einen Monat in Donezk gelebt habe. Der Supermarkt um die Ecke von meiner Wohnung wurde getroffen, viele Cafés, in denen ich im Sommer gesessen und gearbeitet habe, wurden getroffen und „meinen“ Kiosk, in dem ich nachts noch Zigaretten oder andere Kleinigkeiten gekauft habe, hat es schon vor einiger Zeit erwischt.

Freunde, die noch in Donezk sind, haben mir davon abgeraten, jetzt nach Donezk zu kommen, weil die Lage so schlimm ist. Ein britischer Journalist, den ich aus meiner Zeit dort kenne, hat an zwei Tagen hintereinander nur knapp überlebt. An einem Tag saß er in einem Café, neben dem eine Granate heruntergekommen ist. Wir durch ein Wunder ist er unverletzt geblieben. Einen Tag später wurde auch das Wohnhaus, in dem er lebt, getroffen.

Ich habe eine Freundin, die in der Stadtverwaltung von Donezk arbeitet, angeschrieben, damit sie mir eine Zusammenfassung der aktuellen Lage gibt. Ich werde hier einen Teil dessen übersetzen, was sie mir am späten Abend des 6. Dezember per Telegram geschrieben hat.

Beginn der Übersetzung:

Sowohl gestern als auch heute wird das Zentrum, Märkte, Einkaufszentren, Geschäftszentren mit Büros schwer beschossen Betroffen sind die Stadtteile Voroshilovsky und Kievsky.

Auch die Stadtteile Kuibyshevsky und Kirovsky sind wie immer unter schwerem Beschuss, aber sie sind nicht im Zentrum.

Pressemeldung: Am 5. Dezember sind in der DNR durch Beschuss der ukrainischen Armee 4 Menschen getötet und 8 verletzt worden. Es wurden mehr als 180 Geschosse abgefeuert. 31 Wohnhäuser und 15 Objekte der zivilen Infrastruktur wurden beschädigt. Derzeit liegt Gorlovka unter schwerem Beschuss des Gegners.

Dieses Video zeigt die Folgen des Beschusses eine Marktes am 6. Dezember.

Das städtische Jugendzentrum wurde schwer getroffen, wobei mindestens zwei Zivilisten getötet wurden. Hier sind Bilder davon, hier sind Videos.

Hier ist ein Video der Schäden am Einkaufszentrum „Yellow“, das am 6. Dezember getroffen wurde. Dabei ist eine Frau gestorben. Am gleichen Tag wurde auch das Zentrale Einkaufszentrum getroffen (hier ein Video), Augenzeugen haben von zwei getöteten Zivilisten berichtet.

In Wohnhäusern in der Straße 50 Jahre UdSSR, in der Straße Chelyuskintsev und in der Straße Vatutina wurden Fensterscheiben zerstört, Dächer und Balkone beschädigt.

Zu den beschädigten Gebäuden gehören die Schule Nr. 22, das Kunstmuseum, das akademische Gebäude Nr. 7 der Nationalen Technischen Universität Donezk, die Kathedrale und das Geschäftszentrum Zentaur Plaza. In der Nähe des Stadion Donbass-Arena kam es zu Einschlägen.

Auf dem überdachten Markt sind zwölf Geschäfte und zwei Autos in Brand geraten.

Die Angaben zu Opfern und Schäden sind noch unvollständig.

Hier sind Fotos von einigen der Schäden des Beschusses vom 6. Dezember.

Granaten sind in das Stadtzentrum geflogen und in der Nähe des Olimpiyskiy, dem Kino Zvezdochka, den Einkaufszentren Stolichnyy und Donetsk City sowie dem Wohnviertel Evropeisky eingeschlagen.

Im Stolichnyy sind auch einige Ministerien.

Heute ist auch eine im Zentaur Plaza eingeschlagen (Bild). Direkt in die 13. Etage.

Im Business Center ist auch was eingeschlagen.

Die Zahl der Toten und Verletzten wird noch ermittelt. Wir wissen von acht toten und 20 verletzten Zivilisten.

Die Behörden schweigen noch, der Stab hat bisher nur drei Tote gemeldet.

Ende der Übersetzung

Diese Liste der Schäden des ukrainischen Beschusses vom 6. Dezember ist nicht vollständig, sondern nur ein Auszug, den mir meine Bekannte geschickt hat. In Donezker Telegram-Kanälen sind Meldungen, Bilder und Videos von weiteren Schäden an dem Tag zu sehen.



