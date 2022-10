Deutschland versinkt in Schulden, Russland hat trotz der Sanktionen einen Haushaltsüberschuss

Wirtschaftskrieg

Während die Staatsfinanzen und die Volkswirtschaften der EU unter den Russland-Sanktionen zusammenbrechen, hat Russland einen Haushaltsüberschuss und eine insgesamt gesunde Wirtschaft.

Die Zahlen der russischen Wirtschaft sind in westlichen Medien kaum ein Thema, denn dann müssten die „Qualitätsmedien“ zugeben, dass die Russland-Sanktionen nichts weiter sind, als ein ziemlich konsequenter wirtschaftlicher Selbstmord der EU-Staaten, während sie Russland im Gegenzug kaum schaden.

In Russland werden bei Kabinettssitzungen immer auch Ausschnitte im Fernsehen gezeigt. Die aktuelle Kabinettssitzung begann mit einer Zusammenfassung der russischen Wirtschaftsdaten durch Präsident Putin, bei der er auch auf die problematischen Themen hingewiesen hat.

Das ist ein genereller Unterschied zu den Politikern der „westlichen Demokratien“, die immer alles versuchen schönzureden oder anderen die Schuld für Probleme zu geben, anstatt Lösungen zu suchen. Und wenn westliche Regierungen Lösungen suchen, dann bestehen diese Lösungen immer aus der Aufnahme neuer Kredite, anstatt tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, um die Probleme lösen, anstatt sie nur mit immer neuen Schulden zu übertünchen.

In Russland werden Probleme offen angesprochen und es werden echte Lösungen gesucht, was dazu geführt hat, dass Russlands Wirtschaft und sein Staatshaushalt trotz der beispiellosen Sanktionen insgesamt gut dastehen.

Präsident Putin hat all das angesprochen und ich habe seine kurze Eingangsrede zu Beginn der aktuellen Kabinettssitzung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Verehrte Kollegen, guten Tag.

Heute werden wir, wie vereinbart, die aktuelle Lage der russischen Wirtschaft und die wichtigsten Tendenzen besprechen. Bevor wir zur Tagesordnung übergehen, möchte ich einige makroökonomische Indikatoren nennen.

Nach vier Monaten des Rückgangs hat die Industrieproduktion wieder das Niveau des Vorjahres erreicht.

Die am schwersten betroffenen Branchen, wie die Automobilindustrie und die Metallurgie, erholen sich allmählich.

Eine gute Dynamik hat die Landwirtschaft gezeigt: Hier gab es im Zeitraum Januar bis August ein Plus von 4,6 Prozent.

Auch das Baugewerbe wächst. Die Bautätigkeit stieg im August um 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese überdurchschnittliche Dynamik im Baugewerbe sollte andere, mit ihr verbundene Branchen mitziehen und stimulieren.

Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass die exportorientierten Wirtschaftsbranchen weiter unter Druck stehen, vor allem die, die in europäische Länder exportieren – das ist verständlicher und allen bekannt -, die russische Lieferungen abgelehnt haben und nun gezwungen sind, für eine ganze Reihe von Gütern, darunter Öl, Gas, Metalle und so weiter, überhöhte Preise zu bezahlen.

Unsere Exporteure weichen ihrerseits auf andere Märkte aus. Aber as ist natürlich kein schneller Prozess, es braucht Zeit, um neue Kooperations- und Logistikketten aufzubauen.

Weiter: Die Inflation geht weiter zurück. In der vergangenen Woche ist sie auf 13,5 Prozent gesunken. Übrigens sind es in der Eurozone zehn Prozent, 10,9 in der Bundesrepublik Deutschland, 17,1 Prozent in den Niederlanden, 22,4 in Lettland, 22,5 in Litauen und 24,2 in Estland, glaube ich. (Anm. d. Übers.: Der Westen hat Russland im März 2021 einen Kollaps vorhergesagt und auf die hohe Inflation hingewiesen. Das Ergebnis ist passiert)

Auch Russlands Haushalte entwickeln sich stabil. Von Januar bis September betrug der konsolidierte Haushaltsüberschuss in Russland rund 1,4 Billionen Rubel. Gleichzeitig waren die Einnahmen aus anderen Quellen als Öl und Gas im dritten Quartal sowohl auf Bundes- als auch auf Regionalebene höher als erwartet. (Anm. d. Übers.: Man beachte: Während Deutschland aufgrund der Folgen der Russland-Sanktionen hunderte Milliarden an Krediten aufnehmen muss und die Wirtschaft aufgrund der hohen Energiepreise zusammenbricht, hat Russland einen Haushaltsüberschuss von umgerechnet etwa 28 Milliarden Euro)

Gleichzeitig möchte ich aber auch auf einige negative Trends in der Wirtschaft hinweisen.

Die Nachfrage der Verbraucher ist nach wie vor schwach. Wir haben viel darüber gesprochen. Jetzt werden wir detaillierter darüber sprechen. Hier gibt es Nuancen, die unsere Aufmerksamkeit erfordern.

Im August wie auch im Juli gingen die Einzelhandelsumsätze in Russland real um 8,8 Prozent zurück und im September hat sich dieser Trend sogar noch verstärkt. In der letzten Woche des Monats ist der Handelsumsatz sogar nominal zurückgegangen.

Wie ich bereits gesagt habe, werden wir über dieses Thema gesondert sprechen müssen. Ich möchte Sie bitten, darüber zu berichten, was Sie zu tun gedenken, um ein stabiles Funktionieren des Verbrauchersektors und sein allmähliches Wachstum zu gewährleisten.

Ich möchte die Aufmerksamkeit der Regierung und russischen Zentralbank auf die Notwendigkeit lenken, eine nachhaltige Erholung der makroökonomischen Dynamik zu gewährleisten. Insgesamt ist die Situation hier stabil, aber wir, liebe Kollegen, sind zusammengekommen, um über all das zu sprechen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Sanktionsdruck auf Russland nur zunehmen wird. Wir brauchen flexible, wirksame Aktionspläne für den kurz- und mittelfristigen Bereich und müssen sie konsequent umsetzen.

Lassen Sie uns über all diese Fragen sprechen. Bitte, das Wort hat (Wirtschaftsminister) Maxim Reschetnikow. Bitte schön.

Ende der Übersetzung

Damit endete die öffentliche Übertragung.



