„Die Deutschen sollen sich weniger waschen“ und wie russische Medien darüber berichten

Der deutsche Wirtschaftsminister hat den Deutschen geraten, nicht mehr täglich zu duschen und die "Bild" hat dazu gleich Tipps gegeben. In Russland überschlagen sich die Medien vor Lachen.

Was in Deutschland den Menschen derzeit von Politik und Medien alles empfohlen wird, um gegen Putin und für die Ukraine zu kämpfen, ist fast Realsatire. „Frieren gegen Putin!“ hatten wir schon. Auch „Hungern für die Ukraine!“ dürfte in Mode kommen, wenn die Preise weiter steigen und die Tafeln weniger zu verteilen haben.

Letzte Woche gab es neue Ideen, so haben Habeck und andere Politiker vorgeschlagen, die Deutschen sollten sich nicht mehr täglich waschen, um Energie und Geld zu sparen. Und die „Bild“ hatte wie immer die beste Idee und ließ eine dubiose Dermatologin verkünden, man solle das Waschen gleich ganz einstellen, das sei besser für die Haut, man solle lediglich einige bestimmte Körperregionen bei Bedarf alle paar Tage mal feucht abwischen.

In Russland haben die Medien es kaum glauben können. Da ich nach meinen Fahrten in das Krisengebiet in der Ukraine zu einer gewissen Bekanntheit gekommen bin, fragen mich russische Medien derzeit fast täglich zu Interviews an. Und in einem dieser Interviews, das ich einem russischen Fernsehsender per Video gegeben habe, wurde ich auch danach gefragt. Eigentlich ging es um ein ganz anderes Thema, aber die Moderatorin hatte von den Meldungen aus Deutschland gehört und wollte von mir wissen, ob das ein Fake gewesen ist.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen dem Thema Deutschland zwei Beiträge gewidmet, die ich in zwei Artikeln übersetzt habe, weil der Text sonst zu lang geworden wäre. In dem ersten Beitrag ging es um die neuen Hygieneempfehlungen in Deutschland und auf diese „Einleitung“ folgte ein Korrespondentenbericht, den ich getrennt übersetzt und am Ende dieses Artikels verlinkt habe.

Beginnen wir also mit der neuen Vorstellung von Hygiene, die den Deutschen derzeit schmackhaft gemacht werden soll und damit, wie süffisant das russische Fernsehen das kommentiert hat.

Beginn der Übersetzung:

Die Rückkehr der Flohfalle? Europa entsagt der Hygiene

Sprechen wir über den Mikrokosmos – kleine Bakterien, Krätzemilben, Flöhe und sogar Läuse. Das Thema ist brandaktuell, denn das aufgeklärte Europa, so scheint es, geht zurück ins Mittelalter, als man sich einfach nicht gewaschen hat. Die persönliche Hygiene war so schlecht, dass jeder roch, sich kratzte und unanständige Krankheiten hatte.

Russland hat immer nach dem Motto „Sauberkeit ist der Pfand der Gesundheit“ gelebt. Bei uns gab es vor mehr als tausend Jahren in jedem Dorfhof ein Badehaus. Bei uns gab es im alten Nowgorod Wasserversorgung und ein Abwassersystem. (Anm. d. Übers.: Das „Badehaus“ ist die russische Banja, die tatsächlich eine uralte Tradition ist und bei keinem noch so kleinen Häuschen auf dem Lande fehlen darf. In der Banja, einer heißen Dampfsauna, haben sich die Russen gewaschen und viele tun das auf dem Lande bis heute. Auch Stadtbewohner, denn das Prozedere rund um den Waschvorgang herum macht die russische Banja zu einem einmaligen Erlebnis)

In Europa gab es nur im Römischen Reich Bäder. Der Dichter Publius Ovidius Nazon gab jungen Liebenden diese Empfehlungen:

„Es dürfen keine Fingernägel abstehen, die mit schwarzem Schlamm ausgefranst sind,

Und kein einziges Haar ragt aus einem hohlen Nasenloch;

Lass keinen Gestank von Sturheit aus deinem reinen Mund kommen

Und aus deinen Achselhöhlen atmet kein Ziegenbock.“

Einfach ausgedrückt: Seien Sie gepflegt. Doch nachdem das Römische Reich an die germanischen Barbaren gefallen war, verschwand die Hygiene in Europa für eine lange Zeit. Sogar in den königlichen Palästen herrschten Gestank und Dreck. Weder im Louvre noch in Versailles gab es überhaupt architektonisch angelegte Toiletten. Die Damen und Herren haben ihre Notdurft überall verrichtet, ohne auch nur nach draußen zu gehen. Die katholische Kirche war dagegen, dass ihre Schäfchen sich waschen. Der Dreck und die Nachttöpfe wurden aus den Fenstern auf die Straße gekippt. Daher kam auch die Mode der breitkrempigen Hüte.

Im 17. Jahrhundert beschrieb der russische Botschafter Pjotr Potemkin die Europäer: „In Paris herrscht im königlichen Palast ein großer Gestank und seine Majestät Ludwig XIV. selbst stinkt wie ein wildes Tier. Aber vor allem stören uns die Läuse, die hier als „Perlen Gottes“ bezeichnet werden, sehr.“

Warum ist das alles so aktuell? Weil der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck den Deutschen diese Woche empfohlen hat, auch im Badezimmer Energie zu sparen. Und der ehemalige grüne Minister Klaus Müller rät davon ab, jeden Tag zu duschen. Also bitte seltener. Die deutsche Bild-Zeitung macht sofort eine Entdeckung und untermauert ihre Schlussfolgerungen mit der Meinung einer Dame, einer gewissen Frau Adler, die als „Dermatologin“ vorgestellt wurde.

„Es gibt Bakterien, die für die Gesundheit unerlässlich sind. Sie leben auf unserer Haut. In der Regel stehen uns nur sehr wenige davon zur Verfügung. Aber sie haben die Chance, sich schnell zu vermehren. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Haut in Ruhe zu lassen – mit anderen Worten: Waschen Sie sich nicht. Diese Bakterien bewahren uns auch vor Ekzemen und verschlingen die übel riechenden Stoffe einfach direkt auf unserer Haut. Auf diese Weise erfolgt eine Selbstreinigung.“

Und weiter: „Es ist kein Mythos, es ist wahr: Nach drei Wochen Leben ohne Wasser und Seife verschwinden alle unangenehmen Gerüche, die Haut beginnt eine Art Selbstreinigungsprozess. Diese notwendigen und nützlichen Reinigungsbakterien haben aber nur dann eine Chance zu überleben, wenn die Haut mindestens drei Wochen lang nicht gewaschen wird.“

Es gibt überhaupt keinen Selbstreinigungsprozess der Haut. Wenn man sich nicht wäscht, vermehren sich Keime schnell auf der Körperoberfläche. Jedes Schulkind weiß das bei uns. Aber zur Bestätigung wandten wir uns an Russlands obersten Dermatologen, Professor Dmitry Potekaev. Was bekommen wir also auf unserer Haut, wenn wir uns nicht waschen?

„Zum Beispiel Bakterien wie Staphylokokken und Streptokokken, die verschiedene pustulöse Hautläsionen, einschließlich Furunkel, verursachen. Es sind nicht nur Bakterien, sondern auch Pilze. Zum Beispiel ein hefeartiger Pilz, der auf der menschlichen Haut vorkommt. Wenn man sich nicht an hygienische Maßnahmen wie Waschen, regelmäßiges Duschen oder Baden hält, vermehren sich diese Pilze und es entsteht eine Krankheit, die als bunte Gürtelrose bezeichnet wird“, erklärt Potekaev.

Das sind wenig angenehme Aussichten. Doch zurück zu den Deutschen. Wie sich herausstellt, sollte man seinen Körper manchmal waschen, aber nicht den ganzen Körper, sondern nur vier Bereiche. Dabei sollte man keine Seife und Wasser verwenden, sondern die einzelnen Körperteile mit einem feuchten Tuch abwischen. Ich denke, die gehen auch noch so weit, das Tuch mit einem Freund zu teilen. Man muss schließlich „grün“ denken. Aber das kommt erst noch. Für den Moment war’s das: vier Bereiche. Die muss man sich merken.

„Der Raum zwischen dem Gesäß, den Achseln, den Beinen und der Leiste. Dies sind die vier wichtigsten Stellen unseres Körpers, die Sie von Zeit zu Zeit waschen müssen, wenn Sie das Gefühl haben, dass ihnen die Frische fehlt. Mit der Anwendung meines Systems sind Hautcremes nicht mehr notwendig. Die Haut selbst sorgt für „Schmierfett“ und Oberflächenfeuchtigkeit. Die trocken und entspannt belassene Haut ist in den meisten Fällen innerhalb von vier Wochen von allen Krankheiten geheilt“, versichert Dr. Adler.

Der Streit wird bereits wissenschaftlich. Der führende Dermatologe Russlands hat seine eigene Meinung: „Verschiedene ansteckende, also infektiöse Prozesse können beim Menschen durch den Kontakt mit Menschen auftreten. Das sind Krätze oder Läusebefall.“

Die schwerste Form der Krätze wird im europäischen Sprachgebrauch als „norwegische Krätze“ bezeichnet. Ja, bei uns waschen sich die Menschen. Aber nicht alle. „Ein konkretes Beispiel ist unser Patient, der aufgrund einer Reihe von Umständen das Waschen vernachlässigt hat, wodurch sich seine bestehende Krätze in eine schwere Form der norwegischen Variante verwandelt hat“, so Dmitri Potekaev. (Anm. d. Übers.: Der Professor zeigt in dem Beitrag Fotos des Patienten)

Kurz gesagt, Europa scheint aus Hass auf Russland insgesamt und auf russisches Gas im Besonderen bereit zu sein, zu seiner alten Art der Vernachlässigung der Hygiene zurückzukehren. Das bedeutet, dass sich Hautparasiten auch in der EU vermehren werden, so wie sie es früher getan haben, als Flöhe so weit verbreitet waren, dass junge Hofdamen in der Alten Welt Flöhe sogar zum Flirten verwendet haben. Sie konnten ein quietschendes Geräusch machen, als ob sie irgendwo ein Floh gebissen hätte, und dann den Verehrer auffordern, gemeinsam unter den Falten der Kleidung nach dem „Übeltäter“ zu suchen.

Und vielleicht werden auch Flohfallen, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts populär wurden, wieder auftauchen. Sie waren die Erfindung eines deutschen Arztes namens Franz Ernst Brückmann. Flohfallen nach seinem Entwurf sind noch heute in Museen zu sehen. Diese Kuriositäten wurden auch nach Russland gebracht. Die Exponate werden in der Eremitage ausgestellt, aber auch in Museen von bescheidener Größe. Zum Beispiel in Egoryevsk im Moskauer Umland. Wie ist sie denn nun, die europäische Flohfalle?

„Ihre Basis ist eine kleine Röhre, die normalerweise aus Elfenbein besteht. In das Rohr werden viele Löcher gebohrt. Im Inneren wurden Flohköder ausgelegt. Es konnte sich um ein mit frischem Blut getränktes Stück Stoff aus der Küche handeln. In der Falle war Honig oder Teer. Angelockt durch den Geruch des Blutes, gelangten die Flöhe durch das Loch und flogen in den Honig. Aufgrund der konischen Form des Lochs war es für sie schwierig, herauszukommen. Flohfallen wurden als Anhänger getragen, indem man sie an einer Kette oder einem Band abefestigte. Die elfenbeinweiße Farbe erleichterte die tägliche Reinigung. In den Sammlungen britischer und deutscher Museen findet man Flohfallen aus edlem Holz wie Buchsbaum und aus Metall“, erklärt die Führerin des Museums von Egoryevsk.

Kurzum, der deutsche Wirtschaftsminister rät dazu, bei der Körperpflege zu sparen, und die größte deutsche Boulevardzeitung Bild rät dazu, nur vier Körperregionen abzuwischen. Und das auch nicht jeden Tag. Was bedeutet das alles für das Gesamtbild des dortigen Lebens? Offensichtlich ist das nur ein Zeichen für etwas Größeres.

Ende der Übersetzung

Hier geht es zum zweiten Teil des Beitrages.

