Geberkonferenz

Letzte Woche fand in Berlin eine Geberkonferenz für den Wiederaufbau der Ukraine statt, aber außer Pathos und schönen Worten gab es kaum etwas Konkretes.

Über die Geberkonferenz für die Ukraine und darüber, dass dabei außer schönen Worten wenig herausgekommen ist, habe ich schon berichtet. Das einzige greifbare Ergebnis war, dass der Wiederaufbau der Ukraine als Vorwand genutzt werden soll, um in der EU eingefrorene russische Vermögen zu konfiszieren. Dass allerdings die Ukraine viel von dem Geld zu sehen bekommen wird, ist kaum zu erwarten, denn die EU-Staaten haben selbst große finanzielle Probleme und dürften das Geld am Ende selbst einbehalten.

Dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens war die Geberkonferenz einen Kommentar wert, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Hilfe für die Ukraine: nichts Konkretes, kein Geld

Selensky, der Chef des Kiewer Regimes, bettelt weiterhin um Geld aus dem Westen. Auf einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin erklärte der traurige Komiker am Dienstag, die Ukraine habe „keinen Cent“ und benötige dringend finanzielle Hilfe in Höhe von 17 Milliarden Dollar. Auf derselben Konferenz stellte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal klar, dass die Schäden an der Energieinfrastruktur des Landes in den 17 Milliarden Soforthilfe nicht enthalten sind.

Die Lage dort ist in der Tat katastrophal. Als Reaktion auf die Sabotage der Krim-Brücke, einer der wichtigsten Infrastrukturen unseres Landes, hat Russland seit dem 10. Oktober die Infrastruktur der Ukraine systematisch zerstört. Die Zerstörung im Energiesektor wird realistischerweise auf 45 Prozent geschätzt. Wenn sie auf 60 Prozent ansteigt, wird es zu einem völligen Zusammenbruch kommen. Der Dominoeffekt wird den Rest „umwerfen“. Schon jetzt ist im ganzen Land, auch in Kiew, der Strom abgeschaltet. Das bedeutet nicht nur Dunkelheit und Kälte, sondern auch den Ausfall der U-Bahn und anderer elektrischer Verkehrsmittel, den Ausfall der Kommunikation, das Abtauen der Kühlschränke, die Einstellung der Produktion und des Eisenbahnverkehrs.

Kiew, so Selensky, habe vom Westen „keinen Cent“ für den Wiederaufbau der Zerstörung erhalten. Und er wird keinen Cent bekommen. Was die USA betrifft, so haben sie bisher noch kein Land wiederaufgebaut, das sie in einen Konflikt verwickelt und dadurch zerstört haben. Die Erfahrungen in Libyen, Irak, Syrien und Afghanistan zeigen genau das. Die Amerikaner sind es gewohnt, dass andere hinter ihnen aufräumen. Für die USA gilt etwas anderes. Sie brauchen die Ukraine nur, damit sie weiterkämpft. Waffen? Ja. Soldatenausbildung? Auch ja. Wiederaufbau des Energiesektors? Nein. Selbstlose Zahlung von Gehältern und Leistungen an Ukrainer? Nein.

Aber vielleicht wird Europa der Ukraine helfen? Das wird es nicht. In Europa selbst herrscht ein katastrophaler Geldmangel. Dort kämpft jetzt jeder für sich. Großbritannien kämpft für sich selbst. Die neue Regierung von Rishi Sunak hat Haushaltskürzungen angekündigt. Deutschland kämpft für sich selbst. Die Deutschen sind gezwungen, die Rüstungsbeschaffungsprogramme zu kürzen – wegen der unvorhergesehenen Inflation und des ungünstigen Euro-Kurses. In Deutschland steht die Produktion still, im Großen wie im Kleinen. Erst am Mittwoch kündigte die deutsche BASF, das größte Chemieunternehmen der Welt, an, seine Ausgaben in Europa in den nächsten Jahren um 500 Millionen Euro jährlich zu kürzen. Was ist in einer Zeit steigender Energiepreise besser als eine Produktionskürzung? Eine viel beeindruckendere Zahl sind jedoch die zehn Milliarden Euro. So viel kostet das neue BASF-Werk, das im chinesischen Hafen von Zhanjiang gebaut werden soll. Die Wirtschaft flieht aus Deutschland. Bundeskanzler Scholz nimmt Hunderte von Milliarden Euro durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf. Es gibt kein Geld für die Ukraine. Und schließlich ist da noch Frankreich. Auch das kümmert sich nur um sich selbst. Und auch Frankreich macht Schulden.

Interessant ist, dass die drei mächtigsten Staaten der Alten Welt in dieser Situation auch noch miteinander streiten. Wann gab es das zum letzten Mal? Für die Ukraine ist das eine bittere Aussicht. Für Kiew werden allerdings die nötigen Worte gefunden. Mehr noch, das Pathos der Reden über Hilfe für die Ukraine wird immer größer. Vor dieser Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine veröffentlichten Bundeskanzler Olaf Scholz und die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen einen gemeinsamen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Modalität ist interessant: „Gemeinsam mit unseren G7-Partnern und anderen Ländern und mit der Unterstützung internationaler Organisationen wollen wir den Grundstein für eine inklusive Geberplattform legen, die den sofortigen Wiederaufbau der beschädigten Infrastruktur und den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine koordinieren wird.“

Es gibt also nichts Konkretes. Keiner hat Geld. „Gemeinsam mit unseren G7-Partnern und anderen Ländern und mit Unterstützung internationaler Organisationen“ … Lesen Sie das aufmerksam. Eine „inklusive Plattform“ für die „Koordinierung“ des „Prozesses“. Dschinn, wo ist das Geld?

Vor diesem Hintergrund löst Russland seine geopolitischen Probleme langsam aber sicher. Millionen von Russen wurden bereits vor dem Nazi-Regime in Kiew gerettet. Die Bevölkerung Russlands beträgt bereits über 150 Millionen. Wir haben ein enormes menschliches Potenzial hinzugewonnen. Ein weiterer strategischer Zugewinn ist, dass wir für immer eine Straßenverbindung zur Krim haben werden. Von Rostow am Don nach Donezk, von dort durch die neuen russischen Regionen nach Berdjansk, Melitopol, Genitschesk bis Dschankoj – und wir sind auf der Krim. Und die Krim selbst als Teil Russlands bedeutet, dass die amerikanischen Pläne, uns das Schwarze Meer und damit auch das Mittelmeer zu nehmen, vereitelt wurden. Das Asowsche Meer ist bereits unser Binnenmeer.

Dabei war es mal ganz anders. Sogar in Amerika erinnert man ich daran. Zum Beispiel Paul Craig Roberts, ein ehemaliger Mitarbeiter des Weißen Hauses unter Präsident Reagan: „Es gibt einen Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim. Seit der ukrainischen Unabhängigkeit hatte Russland ihn langfristig gepachtet. Putin hatte genug gesunden Menschenverstand, um zu erkennen, dass die neue Marionettenregierung der Ukraine den Vertrag kündigen und Russland den Zugang zum Schwarzen Meer und damit zum Mittelmeer verwehren würde. 97 Prozent der Krimbewohner haben für die Wiedervereinigung mit Russland gestimmt.“

Kiew drohte uns also mit dem Bruch des Pachtvertrags. In Erwartung dieser Aussicht begann Russland mit dem Bau eines Stützpunktes im weitaus ungünstigeren Noworossijsk. In Sewastopol war das Pentagon bereits dabei, seine Kasernen und seinen Stützpunkt zu planen. Ein weiterer Stützpunkt in Cherson war in Planung. Das hat nicht geklappt, obwohl sie wirklich dreist waren. Auf Einladung Kiews haben amerikanische Kriegsschiffe die Krim besucht. Im vergangenen Jahr hat der britische Zerstörer Defender unsere Seegrenze bei der Krim verletzt. Aber jetzt stecken sie ihre Nasen nicht mehr hinein.

Ende der Übersetzung



