Die Hintergründe der türkischen Militäroperation gegen die syrischen Kurden

Vor den Ereignissen in der Ukraine rückt die neue Militäroperation der Türkei gegen die syrischen Kurden medial in den Hintergrund. Hier zeige ich eine Analyse der Interessen der beteiligten Parteien.

Die türkische Militäroperation gegen die syrischen Kurden findet medial kaum Beachtung, obwohl sie schon hunderte Opfer gefordert hat. Wir erinnern uns, dass das bei der letzten türkischen Operation in Syrien, als die Türkei 2019 gewaltsam die Kontrolle über eine „Sicherheitszone“ an der türkisch-syrischen Grenze noch ganz anders war. Damals wollte deutsche Verteidigungsministerin sogar NATO-Truppen dorthin schicken. Aber wie heute auch, so hat auch damals niemand bei der NATO die deutsche Verteidigungsministerin ernst genommen.

Da die Lage in der Region kompliziert ist und ich mich dort nicht gut auskenne, habe ich eine Analyse des Nahost-Korrespondenten der russischen Nachrichtenagentur TASS über die Interessen der Beteiligten übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die türkische Bedrohung: Können die Kurden sich mit Damaskus einigen?

Syrien braucht Frieden und einen politischen Prozess, keine militärische Eskalation. So lautete das Urteil des Sondergesandten des UN-Generalsekretärs Geir Pedersen nach einem Besuch in Damaskus in der vergangenen Woche, als er die neue Runde der Konfrontation zwischen türkischen Truppen und kurdischen Milizen in den Provinzen Aleppo, Raqqa und Hassakeh kommentierte. Nach den massiven türkischen Luft- und Artillerieangriffen auf Gebiete, in denen die kurdischen Selbstverteidigungskräfte (SNF) operieren, kann man der Schlussfolgerung des norwegischen Diplomaten kaum widersprechen.

Die Flüchtlingsströme nehmen zu, die Menschen fliehen aus Dörfern, die unter Beschuss geraten sind. Ein regionales Kraftwerk und eine Reihe von Industrieunternehmen wurden außer Betrieb gesetzt und der Ölsektor wurde erheblich geschädigt. Nach Angaben von Badran Jiy Kurd, Leiter der Abteilung für Außenbeziehungen der kurdischen Autonomieverwaltung, geht es um die planmäßige Zerstörung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur.

In diesem Winter herrscht ein akuter Mangel an Erdölprodukten. Der letzte iranische Tanker wurde am 2. Dezember im Hafen von Banias entladen und niemand weiß, wann der nächste eintreffen wird. Die Verknappung von Benzin und Heizöl hat die Regierung gezwungen, im Dezember offiziell einen dritten arbeitsfreien Tag pro Woche (Sonntag) einzuführen, um einen Teil des für die Beförderung der Bürger bestimmten Kraftstoffs einzusparen. Zuvor hatten die Syrer freitags und samstags frei.

Die Sicherheitszone

Unmittelbar nach der Explosion in Istanbul am 13. November, bei der sechs Menschen getötet und mehr als 80 verletzt wurden, haben türkische Artilleristen ihre Waffen klar gemacht. Die Regierung machte die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die ihr nahestehende SNF, die in der Türkei verboten sind, für den Anschlag verantwortlich. Wie Innenminister Süleyman Soylu am 14. November mitteilte, nahm die Polizei eine Frau fest, die eine Tasche mit einem Sprengsatz in der Fußgängerzone Istiklal deponiert hatte. Nach offiziellen Angaben handelte es sich um die syrische Staatsangehörige Ahlam al-Bashir, die bei ihrer Vernehmung gestand, von kurdischen Kämpfern ausgebildet worden zu sein.

Die im Norden Aleppos operierende SNF bildet das Rückgrat der arabisch-kurdischen bewaffneten Koalition Demokratische Syrische Kräfte (SDF), die den größten Teil der Provinzen Raqqa und Hasakeh sowie den Nordosten von Deir ez-Zor kontrolliert. Insgesamt halten die Kurden, die von den USA und der westlichen Koalition unterstützt werden, 27 Prozent des syrischen Territoriums, einschließlich wichtiger Ölfelder.

Es ist anzumerken, dass die Kurden ihre eigenen Ermittlungen über die Beteiligung der Syrerin Ahlam al-Bashir an dem Anschlag in Istanbul durchgeführt haben. Am 24. November erklärte der Kommandeur der SDF, Mazlum Abdi, dass die Frau zu einer Familie von Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat gehöre. Er behauptete, der Anschlag sei von Mitgliedern der von Ankara kontrollierten bewaffneten Oppositionsgruppen geplant worden. Abdi sagte, der Bombenanschlag sei „eine Provokation, die einen Vorwand schaffen soll, um die türkische Invasion in Nordsyrien zu rechtfertigen.“

Einen Monat nach dem Bombenanschlag in Istanbul berichtete der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar dem Parlament über die Ausschaltung von 364 Terroristen in den kurdischen Gebieten Syriens und im benachbarten Irak im Rahmen der Operation „Schwertklaue“. Und Präsident Tayyip Erdogan hat ein Ultimatum gestellt und die Kurden aufgefordert, ihre Kämpfer aus Tell Rifaat, Manbij und Ain al-Arab (kurdisch für Kobani) abzuziehen, drei Gebieten in der nördlichen Provinz Aleppo, die er in die 2019 geschaffene Sicherheitszone entlang der syrisch-türkischen Grenze aufnehmen will. Andernfalls droht Erdogan mit einer neuen großen Bodenoperation. Laut dem katarischen Fernsehsender Al Jazeera wurde das Ultimatum dem russischen und dem US-amerikanischen Militär übermittelt, die sich in Syrien aufhalten und als Vermittler zwischen den Parteien fungieren.

Eine ähnliche Erklärung gab Erdogan am 3. Juni ab, als die Situation in den Grenzgebieten gerade zu eskalieren begonnen hatte. Der syrische Staatschef Baschar al-Assad warnte damals: „Wenn die Türkei in der Provinz Aleppo eingreift, wird sie den Widerstand des Volkes hervorrufen und die syrische Armee wird es unterstützen.“

Diesmal gab es keine Warnung aus Damaskus, aber das Kommando der syrischen Streitkräfte schickte Militäreinheiten, schwere Geschütze und gepanzerte Fahrzeuge in den Norden des Landes, die sich an der Kontaktlinie der türkischen Truppen und den Marionetten-Einheiten der Opposition zu positionieren begannen. Später berichtete die Zeitung Ash-Sharq al-Awsat, die russische Seite habe bei den jüngsten Konsultationen in Istanbul vorgeschlagen, die drei nördlichen Gebiete unter die Kontrolle der Regierungstruppen zu stellen und die kurdischen Kräfte von dort abzuziehen.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Befehlshaber der SDF diese Option zur Beilegung der Krise nicht sofort unterstützt hat. Abdi lehnte „Zugeständnisse“ an Damaskus ab und betonte, dass eine Entwaffnung der SDF oder ihre Integration in die syrische Armee nur nach einer politischen Einigung möglich sei, die den Status quo in Nordsyrien garantiere. Eine Rückkehr zum Status quo, der vor Beginn der Krise im Jahr 2011 herrschte, ist seiner Meinung nach inakzeptabel.

Der Zeitung zufolge wurde daraufhin ein Kompromiss vorgeschlagen, wonach die kurdischen al-Asaish-Polizeieinheiten formell in den drei Städten verbleiben und den syrischen Sicherheitskräften unterstellt werden sollten. Ankara hat jedoch noch keine endgültige Antwort auf diese Option gegeben.

Das Schicksal von Tell Rifaat

In den letzten Tagen sind Informationen über die mögliche Einbeziehung der Stadt Tell Rifaat in die türkische Sicherheitszone aufgetaucht, die als Zwischenlösung eine Bodenoperation der türkischen Truppen verhindern könnte. Nach Angaben der Zeitung Al-Ahbar wurde diese Option von den Amerikanern vorgeschlagen, um ein Abkommen zwischen den Kurden und den syrischen Truppen zu verhindern.

Der libanesische Militäranalyst General Naji Malyaib sagte mir, dass die syrische Führung unter keinen Umständen zustimmen könne, Tell Rifaat der türkischen Kontrolle zu übergeben. Ihm zufolge liegt die Stadt auf Hügeln, die das Gelände beherrschen, und ihr Verlust würde eine direkte Bedrohung für Syriens wirtschaftliche Hauptstadt Aleppo darstellen. „Die Entfernung zwischen Tell Rifaat und dem Zentrum von Aleppo beträgt 25 Kilometer Luftlinie, so dass die syrische Armeeführung nicht zulassen kann, dass dieser Ort in die Hände der von Ankara unterstützten bewaffneten syrischen Oppositionsgruppen fällt“, so der General. „Diese Entwicklung würde die Situation in die Zeit zurückversetzen, als der Norden Syriens von militanten regierungsfeindlichen Gruppen beherrscht wurde.“

Außerdem, so Malyaib, lehne der Iran, der als Teilnehmer des Astana-Prozesses neben Russland und der Türkei ein Garant für den Waffenstillstand in Syrien ist, die Einbeziehung von Tell Rifaat in die türkische Sicherheitszone kategorisch ab. „Für die Iraner ist es von grundlegender Bedeutung, dass die Umgebung dieser Stadt an die schiitischen Gebiete Nobul und al-Zahra im Norden Aleppos angrenzt“, sagte er. „Die Übergabe von Tell Rifaat an die bewaffnete Opposition würde zu Problemen für die lokale Bevölkerung führen, die die Blockade von 2012 bis 2016 überlebt hat.“

Für die Kurden ist der Korridor von Ras al-Ain nach Manbij von strategischer Bedeutung, da er ihre Autonomie mit den dicht besiedelten kurdischen Vororten von Aleppo – Sheikh Maqsood und Ashrafiya – verbindet. Und in Tell Rifaat und seiner Umgebung leben laut früheren Medienberichten kurdische Flüchtlinge aus Afrin, das 2018 von türkischen Truppen besetzt wurde.

Malayib ist der Ansicht, dass die anhaltenden militärischen Spannungen in Nordsyrien darauf zurückzuführen sind, dass die Türkei ihren Verpflichtungen in den Regionen, die seit 2017 zur nördlichen Deeskalationszone gehören, nicht nachgekommen ist. „Das türkische Militär hat die Milizen in Idlib nicht entwaffnet, sondern sie in eine Stellvertreterarmee verwandelt, die nun Ankaras geopolitischer Agenda dient“, betonte er.

Der Dialog mit Damaskus

Eine Reihe von Experten ist der Ansicht, dass die derzeitigen Bemühungen um eine Beilegung der Situation im Norden Syriens Ankara und Damaskus einander näher bringen könnten. Der Kolumnist Al-Ahbar Ayham Murai wies auf die Rede des russischen Außenministers Sergej Lawrow bei den Primakow-Lesungen hin, in der er vorschlug, dass Syrien und die Türkei zu einer bilateralen Koordinierung zurückkehren sollten, um die Sicherheit an der gemeinsamen Grenze zu gewährleisten, wie es in den Adan-Abkommen von 1998 festgelegt wurde.

Murai schließt nicht aus, dass eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn, die Aufnahme von Gesprächen über eine Nachkriegsordnung in Syrien und die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge vor den im Juni anstehenden Präsidentschaftswahlen im Interesse der in Ankara regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung liegen könnte. „Erdogan versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: einen unblutigen Sieg über die Kurden zu erringen und einen neuen Ansatz für die Beziehungen zu Damaskus zu demonstrieren“, so der Beobachter. Er bezweifelt jedoch, dass es innerhalb der nächsten sechs Monate zu einem Treffen zwischen den Präsidenten Erdogan und Assad kommen wird. Nach seinen Informationen fanden die syrisch-türkischen Kontakte bisher auf der Ebene der Geheimdienste statt.

Wie würden die syrischen Kurden auf ein mögliches Abkommen zwischen Ankara und Damaskus reagieren, und würde es ihre Interessen beeinträchtigen? Badran Jiyah Kurd, Leiter der Abteilung für Außenbeziehungen der kurdischen Verwaltung, antwortete mir auf diese Frage, dass die Kurden die Grundsätze der guten Nachbarschaft und der Zusammenarbeit unterstützen. „Aber bisher sehen wir den türkischen Wunsch, die von ihren Truppen besetzten Gebiete unter Besatzung zu halten“, sagte er. „Über welche Art von Normalisierung können wir mit einem Staat sprechen, der sich seit mehr als einem Jahrzehnt in die inneren Angelegenheiten Syriens einmischt, seine Souveränität mit Füßen tritt und extremistische Gruppen unterstützt?“

Im Hinblick auf den Dialog mit der syrischen Regierung betonte Jiyah Kurd, dass die mangelnde Bereitschaft von Damaskus, die veränderten Realitäten in Nordsyrien zu akzeptieren, ein Hindernis darstelle. „Wir sind für die Beibehaltung der territorialen Einheit und glauben, dass die Lösung des Kurdenproblems auf verfassungsrechtlicher Ebene durch einen neuen Gesellschaftsvertrag gefunden werden muss“, sagte er. „Als Antwort darauf werden wir beschuldigt, die Agenda ausländischer Mächte zu verfolgen, aber sind es nicht kurdische Kämpfer, die zur Verteidigung ihrer Heimat und ihres Volkes gegen die IS-Terroristen kämpfen?“

Nach Ansicht des kurdischen Vertreters ist eine nationale wirtschaftliche Integration für Syrien in dieser Phase von entscheidender Bedeutung. „Die Kurden verfügen über Ölreichtum, Wasserquellen und Brotkörbe, die allen Syrern gehören und gerecht verteilt werden müssen“, betonte er. „Wir sind damit einverstanden und wollen unseren Brüdern im Rest des Landes, die jetzt unter der Krise und den Sanktionen leiden, so schnell wie möglich helfen.“

Dem Syrienexperten Al Halabi zufolge wird die kurdische Führung von Politikern dominiert, die die Unvermeidbarkeit einer Einigung mit Damaskus anerkennen, aber es gibt auch solche, die sich als „Amerikas treueste Freunde“ bezeichnen und den Dialog mit der syrischen Regierung und den Handel zwischen beiden Seiten behindern.

Die Sicht der syrischen Regierung auf das Kurdenproblem wurde von Ali Awwada, einem Mitglied des Volksrats (Parlament), zum Ausdruck gebracht, der „keine andere Lösung als die Rückkehr der nordöstlichen Regionen unter die Kontrolle der Regierungstruppen“ sieht. Ihm zufolge wird Damaskus „die Autonomie niemals anerkennen und das Maximum, was die Kurden erwarten können, ist die Anwendung von Artikel 107 der Verfassung über lokale Verwaltung (die Bestimmung gewährt lokalen Behörden die Selbstverwaltung) auf ihre Regionen.“

„Das Larvieren der SDF und ihre Abhängigkeit von den USA werden mit einer weiteren Niederlage und dem Verlust neuer Gebiete enden, die in die Hände von türkischen Söldnern fallen werden, wie es 2018 mit Afrin und 2019 mit Ras al-Ain und Tell Abyad geschehen ist“, betonte er. „Es gibt nur einen Weg, um diese wenig beneidenswerte Aussicht zu vermeiden – die Auflösung der selbsternannten Autonomie und die Wiedervereinigung ihrer Gebiete mit Syrien.“ Der Abgeordnete beschuldigt die kurdische Regierung, „sich jahrelang die Bodenschätze angeeignet und sie verschwendet zu haben, also die nationale Wirtschaft vorsätzlich zu untergraben.“

Tankwagen von Rumelan

Nach Halabis Einschätzung ist der Schaden, den die jüngsten türkischen Drohnenangriffe im Ölsektor östlich des Euphrat angerichtet haben, erheblich. „Die autonomen Strukturen in Al-Qamischli werden nicht in der Lage sein, die Wiederherstellung der beschädigten Öleinrichtungen allein zu bewältigen, sie brauchen qualifizierte Fachleute aus dem Erdölministerium“, glaubt er.

Dem Experten zufolge sind sich die Kurden sehr wohl bewusst, dass die syrische Armee nicht gegen sie kämpfen wird, um die Kontrolle über die Ölfelder zurückzuerlangen, und sie wollen die Ölkarte in politischen Verhandlungen mit Damaskus einsetzen.

Am 11. Dezember berichtete der in Erbil ansässige Fernsehsender Rudaw TV, dass die ersten Tankwagenkonvois von den Rumeilan-Feldern in von der syrischen Regierung kontrolliertes Gebiet fuhren. Es ist noch nicht klar, ob dies das Ergebnis von Vereinbarungen zwischen den Kurden und Damaskus oder eine Geste des guten Willens in Erwartung einiger Zugeständnisse war.

„Die Dinge haben sich weiterentwickelt und der Transport von Öl aus dem Nordosten zu den Raffinerien in Homs und Baniyas ist wieder aufgenommen worden“, sagte eine Quelle im syrischen Ministerium für Binnenhandel dem Fernsehsender.

Ende der Übersetzung



