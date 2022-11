Die in Polen abgestürzte Rakete war eine ukrainische Rakete

Ukrainekonflikt

Die westlichen Medien machen immer noch einen Hype um die Rakete, die in Polen abgestürzt ist, wobei sie Panik vor einer Eskalation verbreiten, anstatt sich an die Fakten zu halten.

Dass die Rakete, die am 15. November in Polen abgestürzt ist und zwei Menschen getötet hat, eine ukrainische Rakete war, war fast sofort klar. Zum Einen zeigten die Fotos der Überreste der Rakete deutlich, dass es sich um eine Flugabwehrrakete vom Typ S-300 gehandelt hat, was beweist, dass die Rakete von der ukrainischen Armee gestartet worden ist. Die S-300 hat eine zu geringen Reichweite von maximal 150 Kilometern, um von der russischen Armee zu stammen.

Außerdem hat das russische Verteidigungsministerium immer wieder mitgeteilt (und das auch dieses Mal wieder betont), dass es keine Ziele angreift, die näher als 30 Kilometer an der ukrainisch-polnischen Grenze sind. Russland hält diesen Sicherheitsabstand ein, um zu verhindern, dass versehentlich NATO-Territorium getroffen wird.

Obwohl die Sache also eigentlich sehr schnell klar war, haben europäische Politiker und westliche Medien die Sache aufgebauscht und Panik verbreitet, indem sie unterstellt haben, eine russische Rakete könnte Polens Hoheitsgebiet getroffen haben. Die Kriegsangst, die sie befeuern, zeigt einerseits, dass die westlichen Medien keine Gelegenheit auslassen, einen Krieg mit Russland buchstäblich „herbeizuschreiben“, und andererseits die Inkompetenz der politischen Führung Europas. Es war bemerkenswert, dass sich amerikanische Politiker, die keinen heißen Krieg mit Russland wollen, sehr viel zurückhaltender geäußert haben, um eine Eskalation zu vermeiden.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die bekannten Fakten und Reaktionen zusammengefasst und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen hat eingestanden, dass die in Polen abgestürzte Rakete ukrainisch war – Was über den Vorfall bekannt ist

Die Rakete, die am 15. November in Przewodów (Polen) abgestürzt ist, stammte von einem ukrainischen S-300-Luftabwehrsystem, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Zu dieser Version neigt auch der Westen, der im Zusammenhang mit dem Vorfall zunächst scharfe anti-russische Erklärungen abgegeben hat.

Obwohl die Version, dass die Rakete aus der Ukraine stammte, von den Präsidenten der USA und Polens, Joe Biden und Andrzej Duda, sowie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verkündet wurde, machte letzterer Russland verantwortlich – seiner Meinung nach war es Moskaus Handeln, das den Vorfall verursacht hat.

Die TASS hat die neuesten Informationen über den Vorfall in Polen gesammelt.

Ukrainische Rakete

Das polnische Radio Zet meldete unter Berufung auf inoffizielle Quellen als erstes den Absturz von zwei Raketen in dem Dorf Przewodów in Ostpolen. Berichten zufolge wurden bei dem Vorfall zwei Menschen getötet, während die Identität der Raketen nicht angegeben wurde.

Das polnische Außenministerium erklärte später, es habe sich um eine einzelne russische Rakete gehandelt. Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte, es handele sich „höchstwahrscheinlich um eine Rakete aus russischer Produktion“, deren Herkunft die Untersuchungen feststellen müsse.

Doch bereits am Mittwochmorgen tauchten im Westen Berichte auf, wonach es sich bei der abgestürzten Rakete um eine ukrainische handelt. Associated Press berichtete unter Berufung auf US-Regierungsbeamte, dass ukrainische Luftabwehrsysteme versucht hätten, eine russische Rakete abzufangen. Auch das Wall Street Journal schrieb unter Berufung auf zwei hochrangige westliche Beamte, die mit den vorläufigen US-Einschätzungen vertraut sind, über die ukrainische Herkunft der Waffe.

Biden teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, er habe die Staats- und Regierungschefs der G7 und der NATO darüber informiert, dass die Explosion in Polen durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht worden sei. Nach einer Dringlichkeitssitzung in Bali sagte der amerikanische Präsident, dass ein russischer Ursprung der Rakete „im Hinblick auf die Flugbahn unwahrscheinlich“ sei.

Am Mittwochnachmittag erklärte auch Duda, es gebe keine Beweise für die „russische Version“ und die Rakete sei höchstwahrscheinlich tatsächlich von einem ukrainischen Luftabwehrsystem gestartet worden. Wie der polnische Präsident betonte, deutet nichts darauf hin, dass es sich bei dem Vorfall um einen vorsätzlichen Angriff handelt.

Russisches Dementi

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben die russischen Streitkräfte am Dienstag hochpräzise Angriffe auf Ziele durchgeführt, die sich ausschließlich auf ukrainischem Territorium befanden und nicht näher als 35 Kilometer an der Grenze zu Polen waren. Nach Angaben des Ministeriums haben alle russischen Raketen ihre Ziele genau getroffen und die Behauptung, sie seien in Polen eingeschlagen, sei eine „absichtliche Provokation“. Darüber hinaus betonte das Ministerium, dass Experten die Trümmer auf den veröffentlichten Bildern aus dem polnischen Hoheitsgebiet als Teile von S-300-Raketen identifiziert haben.

Der Vorfall in Polen sei „kein Grund zur Eskalation“, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, vor Reportern. Er bezeichnete die Äußerungen einiger europäischer Politiker als „eine weitere hysterische russophobe Reaktion“ und führte die zurückhaltendere und professionellere Reaktion der amerikanischen Seite als Beispiel an.

Bewertung der NATO

Die NATO, die wegen des Vorfalls eine Dringlichkeitssitzung des NATO-Rates auf Botschafterebene einberufen hat, war sich ebenfalls einig, dass eine ukrainische Flugabwehrrakete in Polen abgestürzt war. Stoltenberg erklärte jedoch, dass nicht Kiew, sondern Moskau die Verantwortung trage, da die Aktivierung des ukrainischen Luftabwehrsystems eine „direkte Folge“ russischer Aktionen gewesen sei.

Die NATO habe keinen Grund zu der Annahme, dass Russland „aggressive Aktionen gegen das Territorium des Bündnisses“ plane, betonte der NATO-Generalsekretär. Er erklärte sich bereit, bei Bedarf zusätzliche Luftverteidigungskräfte nach Polen zu entsenden.

Stoltenberg antwortete nicht auf die Frage der Journalisten, ob das Luftabwehrsystem der Allianz die in Richtung polnisches Hoheitsgebiet fliegende Rakete entdeckt habe, und sagte auch nicht, ob der Zwischenfall auf einen Fehlschuss der ukrainischen Flugabwehr zurückzuführen sei. Nach Abschluss der Untersuchung wird die NATO entscheiden, welche Teile davon veröffentlicht werden können.

Polens Maßnahmen

Nach dem Vorfall beschloss Polen, die Kampfbereitschaft einiger Militäreinheiten in seinem Hoheitsgebiet zu erhöhen und alle wichtigen Dienste, einschließlich der Geheimdienste, in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen.

Duda sagte, Warschau könne Artikel 4 des Nordatlantikvertrags aktivieren, der Konsultationen vorsieht, wenn ein NATO-Mitgliedstaat der Ansicht ist, dass die „territoriale Unversehrtheit, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit“ eines der Bündnisstaaten „bedroht“ ist. Der polnische Botschafter bei der NATO, Tomasz Szatkowski, erklärte später, es gebe keinen Grund, die Klausel zu aktivieren.

Warschau hat bereits internationale Experten, darunter Vertreter der USA und der Ukraine, eingeladen, an der Untersuchung des Vorfalls teilzunehmen.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau lud am Mittwoch den russischen Botschafter Sergej Andrejew vor, überreichte ihm eine diplomatische Note und forderte eine Erklärung der Situation. Warschau, so stellte das Ministerium klar, versuche, die Möglichkeit der Kommunikation zu wahren, schließe aber die Ausweisung des russischen Diplomaten in Zukunft nicht aus.

Das Generalkommando der polnischen Streitkräfte wies auf die Frage, warum das nationale Luftabwehrsystem nicht funktioniert habe, darauf hin, dass keine Armee über ein Luftabwehrsystem verfüge, das das gesamte Staatsgebiet schützen könne.

Internationale Reaktion

Der Westen werde gemeinsam entscheiden, welche weiteren Schritte nach der Untersuchung des Vorfalls unternommen werden sollten, sagte Biden nach einer Krisensitzung in Bali.

UN-Generalsekretär António Guterres rief dazu auf, eine Eskalation zu vermeiden und hofft auf eine gründliche Untersuchung des Vorfalls. Ähnliche Erklärungen wurden von Deutschland und Frankreich abgegeben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, Ankara glaube, dass Moskau nichts mit dem Vorfall zu tun habe. Er verwies auf die Erklärungen sowohl der russischen Seite als auch westlicher Politiker.

Ende der Übersetzung



