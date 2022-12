Die Medien waren schon seit zwei Wochen über den Polizeieinsatz informiert

Angeblicher Putschversuch

Von Anfang an stand im Raum, dass die Medien im Vorwege über den angeblich geheim vorbereiteten Polizeieinsatz gegen die sogenannten "Putschisten" informiert waren. Das hat sich nun bestätigt.

Ich habe sofort nach dem Bekanntwerden des Polizeieinsatzes gegen die angeblichen Putschisten in meinem ersten Artikel zu dem Thema geschrieben, dass die Medien im Vorwege über den angeblich geheim vorbereiteten Polizeieinsatz informiert worden sind. Der Grund für meinen Verdacht war, dass die Medien ab Beginn der Durchsuchungen und Festnahmen vor Ort waren und dass die Medien schon Artikel mit Hintergrundinformationen veröffentlicht haben, als es noch gar keine offiziellen Verlautbarungen gegeben hat. Es war schlicht unmöglich, dass diese ausführlichen Artikel so schnell geschrieben werden konnten. Außerdem hat ein Redaktionsmitglied des ARD-Magazins Kontraste, übrigens der Bruder eines Bundesministers, schon am Abend zuvor auf Twitter angedeutet, es würde am nächsten Tag viele „Exklusivmeldungen“ geben – und ausgerechnet Kontraste gehörte zu den ersten, die live von vor Ort berichtet haben.

Martina Renner ist eine Abgeordnete der Linken im Bundestag und war Mitglied in den Untersuchungsausschüssen zur NSA-Affäre und zum Breitscheidplatz-Anschlag. Die Untersuchungsausschüsse haben zwar keine Ergebnisse gebracht, aber immerhin wird Renner dadurch für die Medien zu einer „Extremismus-Expertin“. Mit Extremismus hat die Dame tatsächlich Erfahrung, aber dazu kommen wir später.

Die Medien waren zwei Wochen vorher informiert

N-TV hat mit Renner ein Interview über den angeblichen Putschversuch und den Polizeieinsatz geführt, das interessante Informationen enthält. Das Interview begann wie folgt:

„ntv.de: Der Einsatz gegen die mutmaßliche Terrorgruppe um den Prinzen und die AfD-Frau war sehr bildstark. Kolleginnen und Kollegen konnten sich schon vorher in Position bringen …

Martina Renner: Ich selbst wusste seit Mitte letzter Woche bereits davon und weiß außerdem von mehreren Medien, die schon seit zwei Wochen Kenntnis hatten. Es waren die Namen der Beschuldigten bekannt, ihre Adresse und der geplante Zeitpunkt des Zugriffs.

Sogar die Namen waren bekannt?

Ja. Dabei waren die Pläne für die Razzia vom Generalbundesanwalt als geheim eingestuft worden. Es sollten also keine unbefugten Dritten davon erfahren, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Geheimhaltung ist aber schwierig, wenn man vorher Zielpersonen und Uhrzeiten durchgibt. Hier wurde riskiert, dass eine monatelang geplante Aktion am Ende schiefgeht.„

Damit ist es nicht mehr strittig, dass es sich bei dem Polizeieinsatz um eine PR-Operation und nicht um eine Anti-Terroroperation gehandelt hat. Die Sicherheitsbehörden haben den Medien (und wohl nicht nur denen) schon zwei Wochen vor dem angeblich geheimen Polizeieinsatz detaillierte Informationen gegeben. Das beweist, dass die „Putschisten“ keineswegs gefährlich waren, denn wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Medien bei Einsätzen gegen „echte“ Terroristen nicht im Vorwege informiert werden. Das wäre aus Gründen der Geheimhaltung ja auch Unsinn.

Aber in diesem Fall ist alles anders und die Medien wurden vorher informiert, um den Menschen in Deutschland zum Frühstück schöne Bilder der Horrorgeschichte von einem Putschversuch in Deutschland präsentieren zu können. Damit bestätigt sich, was ich bereits geschrieben habe: Bei der Geschichte handelt es sich nicht um einen gefährlichen Putschversuch oder um Terroristen, sondern es war eine breit angelegte Medienkampagne geplant, die den Menschen in Deutschland Angst machen sollte. Und die Umsetzung dieser Medienkampagne erleben wir gerade.

Wozu das alles?

Da stellt sich die Frage, wozu das gut sein soll. Und die Antwort liegt auf der Hand, denn schon in der Vergangenheit sind in solchen Fällen, zum Beispiel nach Terroranschlägen, schnell Forderungen nach härteren Gesetzen gekommen, nach mehr Überwachung und so weiter. Solche Ereignisse waren immer nur ein Vorwand, um die Gesetze und die Überwachung der Bürger zu verschärfen.

Das werden wir auch jetzt wieder erleben, denn es wird bereits über Forderungen berichtet, zum Beispiel Säuberungen in Behörden vorzunehmen. Wer der Linie der Regierung in zentralen Fragen skeptisch gegenüber steht, kann also demnächst seinen Job verlieren.

Innenministerin Faeser hat – unbemerkt von allen Medien – bereits im März gefordert, die „Beweislast umzukehren„. Das bedeutet, dass Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, denen jemand vorwirft, „Verschwörungstheorien“ zu glauben oder „rechts“ zu sein, in Zukunft beweisen müssen, dass das nicht so ist. Das ist mit einem Rechtsstaat, in dem bekanntlich die auch in verschiedenen Menschenrechtskonventionen festgeschriebene Unschuldsvermutung gilt, unvereinbar.

Offensichtlich wurde der „Putschversuch“ als Vorwand für diese (mindestens seit März geplanten) Maßnahmen gebraucht und vom Verfassungsschutz inszeniert. Ein Insider, der die Hauptbeschuldigten kennt, hat mir erzählt, dass es für ihn unvorstellbar ist, dass sie Putschpläne gehabt haben könnten. Ich habe darüber ausführlich bericjtet, den Artikel finden Sie hier.

Wahrscheinlich werden die Anklagen am Ende auf irgendwelchen Äußerungen in Chatgruppen basieren, für viel mehr dürfte es, nach dem, was bisher bekannt ist, wahrscheinlich nicht reichen. Bei den Beschuldigten wurde bisher nichts Illegales gefunden, die wenigen gefundenen Waffen waren legal. Man darf gespannt sein, was bei den irgendwann anstehenden Prozessen herauskommt und bei wie vielen der Beschuldigten es tatsächlich für Verurteilungen reicht und wie die Anschuldigen begründet werden.

Man muss nun genau verfolgen, welche Gesetzesverschärfungen unter dem Vorwand des „Putschversuches“ beschlossen werden, wahrscheinlich ist Faesers Umkehr der Beweislast nur die Spitze des Eisberges.

Linksradikale unter sich

Faeser hat Verbindungen zu Radikalen der Antifa, die vom bayerischen Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht 2020 auf Seite 258 als „die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus“ bezeichnet wird. Die Rede ist von der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten für antifaschistische Politik und Kultur“ (VVN-BdA), für deren Zeitung „antifa“ Faeser 2021 einen Artikel über eine angebliche „NSU 2.0“ geschrieben hat.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Die für die Sicherheit in Deutschland und für den Schutz der Verfassung zuständige Ministerin hat Kontakte zu einer linksradikalen Gruppierung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und diese Ministerin will mit ihrer Umkehr der Beweislast, die natürlich nur gegen angebliche „Rechte“ gerichtet ist, wie sie selbst sagte, ganz offen den Rechtsstaat aushebeln.

Übrigens ist, Zufall oder nicht, auch Martina Renner laut Wikipedia Mitglied der linksradikalen Antifa-Gruppe „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“. Die Organisation wurde seit ihrer Gründung 1950 fast ununterbrochen vom Verfassungsschutz beobachtet und als „linksextremistisch beeinflusste Organisation“ eingestuft. Renner wird von den Medien also zu Recht als „Extremismus-Expertin“ bezeichnet, denn mit Extremismus hat sie definitiv Erfahrung.



