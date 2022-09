Die USA und Großbritannien sind in der Ukraine de facto Kriegsparteien gegen Russland

Ukrainische Offensive

Die Offensive der Ukraine wurde maßgeblich von amerikanischen und britischen Militärs geplant, was die beiden Länder de facto zu Kriegsparteien macht.

Die New York Times hat einen Artikel veröffentlicht, in dem detailliert berichtet wird, wie Washington und London Kiew bei der Planung der ukrainischen Offensiven bei Cherson und Charkow geholfen haben. Auch in Saporoschja, wo das AKW steht, das in letzter Zeit so viele Schlagzeilen gemacht hat, ist eine Offensive geplant.

Zur Information habe ich den gesamten Artikel der New York Times übersetzt, aber bevor wir zu der Übersetzung kommen, will ich noch einmal daran erinnern, warum die USA und Großbritannien damit offiziell Kriegsparteien im Krieg gegen Russland sind.

Die USA und Großbritannien sind faktisch im Krieg mit Russland

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat schon am 16. März ein 12-seitiges Gutachten herausgegeben, in dem er der Frage nachgegangen ist, ab wann ein Staat Kriegspartei im russisch-ukrainischen Konflikt ist. Ich habe über das Gutachten berichtet, meinen Artikel darüber finden Sie hier. Die Offensive der Ukraine wurde maßgeblich von amerikanischen und britischen Militärs geplant, was die beiden Länder de facto zu Kriegsparteien macht.

Ein besonders heikles Thema ist laut dem Gutachten die Weitergabe von Aufklärungsdaten an die Ukraine. Dass die USA solche Daten in großem Stil weitergeben, ist kein Geheimnis. Der Wissenschaftliche Dienst sieht hier eine Grauzone mit fließendem Übergang:

„Hier sind die genauen Umstände entscheidend: Je substanzieller die Unterstützung wird und je abhängiger die unterstützte Partei, also die Ukraine in unserem Fall, davon ist, desto näher kommt man der roten Linie. Strategisch relevante Geheimdienstinformationen fallen dabei natürlich ins Gewicht. Ihrer Natur gemäß sind sie aber natürlich geheim und für die gegnerische Seite nicht oder nur schwer nachzuweisen.“

Wie wir an dem Artikel der New York Times sehen werden, ist die Ukraine sehr abhängig von den amerikanischen Geheimdienstinformationen und die USA gehen sogar so weit, dass sie der Ukraine operative Informationen über Ziele liefern, womit die „rote Linie“ überschritten sein dürfte. Die USA und Großbritannien sind damit Kriegspartei – und Russland weiß das natürlich.

Das zeigt sich auch an Aussagen, die Anatoli Antonow, der russische Botschafter in Washington, am Mittwoch in einem Interview abgegeben hat. Er beklagte, dass die US-Regierung offen damit prahle, dass die jüngsten Erfolge der Ukraine auf dem Schlachtfeld unter direkter Beteiligung des Pentagons erzielt worden seien, und fügte hinzu:

„Vor diesem Hintergrund klingen die Beteuerungen aus Washington, die USA seien nicht Partei in diesem Konflikt, absolut lächerlich und haltlos. Die Fakten und die Aussagen ehemaliger und aktueller Politiker und Generale besagen etwas ganz anderes.“

Er war außerdem empört darüber, dass in Videoaufnahmen vom Schlachtfeld, die derzeit auf westlichen Kanälen gezeigt werden, deutlich zu hören ist, dass die Soldaten und Offiziere fließend Englisch sprechen, viele mit ausgeprägtem britischem oder US-Akzent. Dazu sagte er:

„Und die kämpfen gegen uns“

Auch zu den Aussagen von Pentagon-Offiziellen, die in dem Artikel der New York Times zitiert werden, äußerte er sich:

„Wenn die Amerikaner den wahnsinnigen Forderungen der Ukraine nach Langstreckenraketen nachkämen, dann würde ein solches Szenario eine direkte Beteiligung der USA an einer militärischen Konfrontation mit Russland bedeuten.“

Es stellt sich daher zwangsläufig die Frage, wie Russland reagieren wird. Bisher reagiert Russland ausgesprochen zurückhaltend, es hat in den letzten Tagen lediglich einige Angriffe auf die ukrainische Stromversorgung durchgeführt, was die ukrainischen Streitkräfte behindern sollte. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass Russland nach den letzten Entwicklungen demnächst seine Strategie ändert und härter reagiert, denn man kann es nicht anders sagen: Russland ist nun faktisch mit den USA und Großbritannien im Krieg, was in den nächsten Wochen massive Auswirkungen auf die russischen Maßnahmen haben könnte.

Nach dieser Vorrede kommen wir zur Übersetzung des Artikels der New York Times vom 13. September.

Beginn der Übersetzung:

Der kritische Moment hinter dem schnellen Vormarsch der Ukraine

Die Strategie, die hinter den raschen militärischen Erfolgen der Ukraine in den letzten Tagen steht, nahm schon vor Monaten während einer Reihe intensiver Gespräche zwischen ukrainischen und US-Offiziellen über das weitere Vorgehen im Krieg gegen Russland Gestalt an, wie amerikanische Offizielle berichten.

Die Gegenoffensive, die in diesem Sommer nach dringenden Gesprächen zwischen hochrangigen amerikanischen und ukrainischen Offiziellen in ihrer ursprünglichen Form überarbeitet wurde, war erfolgreicher als die meisten Vorhersagen. Die ukrainischen Streitkräfte haben die russische Befehls- und Kontrollstruktur zerstört und scheinen bereit zu sein, aus ihren Vorstößen im Nordosten des Landes und einer weiteren Kampagne im Süden Kapital zu schlagen.

Die Arbeit begann kurz nachdem der ukrainische Präsident Wladimir Selensky seinen Generälen mitgeteilt hatte, er wolle mit einem dramatischen Schritt zeigen, dass sein Land die russische Invasion zurückdrängen könne. Auf seinen Befehl hin entwarf das ukrainische Militär einen Plan für einen umfassenden Angriff im Süden, um Cherson zurückzuerobern und Mariupol von den russischen Truppen im Osten abzuschneiden.

Die ukrainischen Generäle und die amerikanischen Offiziellen waren der Meinung, dass ein solcher Großangriff enorme Opfer fordern und dass die rasche Rückeroberung großer Teile des Territoriums nicht gelingen würde. Die ukrainischen Streitkräfte hatten bereits Hunderte von Verlusten pro Tag zu beklagen und der Konflikt hatte sich zu einem zermürbenden Kampf entwickelt. Die russischen Streitkräfte hatten ähnliche Verluste zu beklagen, rückten aber weiter vor und verwüsteten ukrainische Städte in der östlichen Region Donbass.

Nachdem die ukrainischen Befehlshaber lange Zeit gezögert hatten, Einzelheiten ihrer Pläne mitzuteilen, begannen sie, sich amerikanischen und britischen Geheimdienstmitarbeitern gegenüber zu öffnen und um Rat zu fragen.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, und Andrej Jermak, ein Top-Berater von Herrn Selensky, sprachen nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten mehrfach über die Planung der Gegenoffensive. General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, und hochrangige ukrainische Militärs diskutierten regelmäßig über Geheimdienstinformationen und militärische Unterstützung.

Und in Kiew setzten ukrainische und britische Militärs ihre Zusammenarbeit fort, während der neue amerikanische Verteidigungsattaché, Brigadegeneral Garrick Harmon, tägliche Sitzungen mit den ukrainischen Spitzenoffizieren abhielt.

Nach Ansicht amerikanischer und ukrainischer Offizieller war Zeit von entscheidender Bedeutung. Um einen wirksamen Gegenangriff zu starten, mussten die Ukrainer vor dem ersten Schnee handeln, wenn der russische Präsident Wladimir Putin in der Lage sein würde, seine Kontrolle über die Gaslieferungen zu nutzen, um Europa unter Druck zu setzen.

Dieser Bericht über die Vorbereitung der Gegenoffensive basiert auf Interviews mit mehreren hochrangigen amerikanischen Offiziellen und anderen Personen, die über die geheimen Gespräche zwischen Washington und Kiew informiert waren, die den ukrainischen Befehlshabern bei der Planung der Schlacht halfen. Viele von ihnen sprachen aufgrund des geheimen Charakters der Gespräche unter der Bedingung der Anonymität.

Amerikanische Offizielle zögerten, die Auswirkungen der Gegenoffensive in vollem Umfang zu beurteilen, da sie abwarten wollten, wie sie sich weiterentwickelt. Im Moment ist Kiew im Vorteil.

Ein kritischer Moment in diesem Sommer war ein Kriegsspiel mit US-amerikanischen und ukrainischen Offiziellen, bei dem der Erfolg einer breit angelegten Offensive im Süden getestet werden sollte. Die Übung, über die CNN bereits berichtet hat, legte nahe, dass eine solche Offensive scheitern würde. Angesichts der amerikanischen Skepsis wandten sich die ukrainischen Militärs erneut an Selensky.

„Wir haben einige Modellierungen und Übungen durchgeführt“, sagte Colin Kahl, der Leiter der Politikabteilung des Pentagon, in einem Telefoninterview. „Diese Übungen legten nahe, dass bestimmte Wege für eine Gegenoffensive wahrscheinlich erfolgreicher sein würden als andere. Wir haben diese Ratschläge gegeben und die Ukrainer haben sie dann verinnerlicht und ihre eigene Entscheidung getroffen“.

Der Einsatz war hoch. Die Ukraine musste zeigen, dass es sich nicht um einen weiteren eingefrorenen Konflikt handeln würde und dass sie in der Lage war, Gebiete zurückzuerobern, um die Moral ihrer Bevölkerung zu stärken und die Unterstützung des Westens zu erhalten.

Den ganzen August über versorgten Offizielle auf Geheiß der Ukrainer die Ukraine verstärkt mit Informationen über die Position der russischen Streitkräfte und wiesen auf Schwachstellen in den russischen Linien hin. Die Informationen deuteten auch darauf hin, dass es Moskau schwer fallen würde, seine Truppen im Nordosten der Ukraine schnell zu verstärken oder Truppen aus dem Süden zu verlegen, selbst wenn es die ukrainischen Vorbereitungen für die Gegenoffensive entdeckt hätte.

„Wir haben gesehen, dass die Russen einen Großteil ihrer besten Kräfte in den Süden verlegt haben, um sich auf die Gegenoffensive der Ukrainer vorzubereiten“, sagte Kahl. „Wir hatten also Grund zu der Annahme, dass es aufgrund der anhaltenden moralischen Probleme und des Drucks der Ukrainer einige Teile des russischen Militärs geben könnte, die etwas brüchiger sind, als sie auf dem Papier erscheinen.“

Anstelle einer großen Offensive schlug das ukrainische Militär zwei vor. Die eine, in Cherson, würde aufgrund der Konzentration der russischen Truppen wahrscheinlich Tage oder Wochen dauern, bevor sie zu dramatischen Ergebnissen führen würde. Die andere war in der Nähe von Charkow geplant.

Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Ukraine nahmen gemeinsam eine Bewertung des neuen Plans vor und versuchten, ihn noch einmal durchzuspielen. Diesmal waren sich die Offiziellen der drei Länder einig, dass er funktionieren würde – und Herrn Selensky das geben würde, was er wollte: einen großen, klaren Sieg.

Einem Offizier des Generalstabs in Kiew zufolge hing der Plan jedoch vollständig von Umfang und Tempo der zusätzlichen Militärhilfe aus den Vereinigten Staaten ab.

Die Ukraine, eine ehemalige Sowjetrepublik, die ältere sowjetische Waffen verwendet hatte, hatte einen Großteil ihrer eigenen Munition verbraucht. Mitten im Krieg den Umgang mit neuen Waffensystemen zu lernen, ist schwierig. Doch bisher hat sich der riskante Schritt als erfolgreich erwiesen. So wurden beispielsweise mehr als 800.000 Granaten der 155-Millimeter-Artillerie nach Kiew geschickt, um die derzeitigen Offensiven zu unterstützen. Allein die Vereinigten Staaten haben seit Beginn des Krieges im Februar mehr als 14,5 Milliarden Dollar an Militärhilfe bereitgestellt.

Dem ukrainischen Offizier zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte den Vereinigten Staaten vor der Gegenoffensive eine detaillierte Liste der Waffen übermittelt, die sie für den Erfolg des Plans benötigten.

Bestimmte Waffen, wie das High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), haben auf dem Schlachtfeld eine überragende Wirkung. Die satellitengesteuerten Raketen dieser Trägerraketen, GMLRS genannt, enthalten jeweils einen Sprengkopf mit 200 Pfund Sprengstoff und wurden in den letzten Wochen von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt, um mehr als 400 russische Waffendepots, Kommandoposten und andere Ziele zu zerstören, so amerikanische Offizielle.

In jüngster Zeit haben die ukrainischen Streitkräfte von den USA gelieferte HARM-Luftraketen an sowjetischen MiG-29-Kampfflugzeugen angebracht, was noch keine Luftwaffe zuvor getan hat. Die Raketen haben sich als besonders wirksam bei der Zerstörung russischer Radare erwiesen.

„Wir stellen fest, dass die Ukraine beim Einsatz dieser Systeme echte und messbare Fortschritte macht“, sagte General Milley letzte Woche in Deutschland bei einem Treffen von 50 Ländern, die der Ukraine mit militärischer und humanitärer Hilfe zur Seite stehen. „Sie haben große Schwierigkeiten, ihre Streitkräfte wieder zu versorgen und ihre Kampfverluste zu ersetzen“.

Ukrainische und amerikanische Offizielle sagten, dass die inzwischen wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Ankündigungen des Pentagons über neue Waffen- und Munitionslieferungen aus amerikanischen Beständen Kiews Oberbefehlshabern die Zuversicht gegeben haben, komplexe gleichzeitige Offensiven zu planen.

„Die Wichtigkeit der westlichen militärischen Unterstützung liegt nicht nur in den spezifischen Waffensystemen, sondern auch in der Gewissheit und dem Vertrauen, das die Ukrainer bei ihren zukünftigen Planungen nutzen können“, sagte Jack Watling, ein leitender Wissenschaftler am Royal United Services Institute in London, der vor kurzem aus der Ukraine zurückgekehrt ist.

Als ukrainische Soldaten am Wochenende in Gebiete im Nordosten vorrückten, brachen die russischen Streitkräfte zusammen. An einigen Orten um Charkow zogen sich die russischen Truppen einfach aus dem Kampf zurück und ließen Ausrüstung und Munition zurück, wie Offizielle des US-Verteidigungsministeriums berichten.

Der Angriff auf Cherson war weder eine Finte noch ein Ablenkungsmanöver, so die mit dem Plan vertrauten Personen. Und es ist gelungen, Moskau zu zwingen, Scheinabstimmungen darüber zu verschieben, ob Teile der Region Cherson sich Russland anschließen wollen. Wie erwartet kommt die Gegenoffensive jedoch langsamer voran, da die Zahl der russischen Truppen dort viel höher ist als in Charkow.

Schließlich glauben ukrainische Offizielle, dass ihr langfristiger Erfolg Fortschritte bei den ursprünglichen Zielen der verworfenen Strategie voraussetzt. Dazu gehören die Rückeroberung des Kernkraftwerks in Saporoschje, das Abschneiden der russischen Truppen in Mariupol und das Zurückdrängen der russischen Truppen in Cherson über den Fluss Dnipro, so amerikanische Beamte.

Russland wurde geschwächt. Da das russische Militär den ukrainischen Aufmarsch um Charkow nicht entdeckt hat, hat es seine Inkompetenz unter Beweis gestellt und gezeigt, dass es über keine soliden Informationen verfügt. Die Befehls- und Kontrollstrukturen sind dezimiert und Russland hat Schwierigkeiten, seine Truppen zu versorgen, was der Ukraine in den kommenden Wochen eine Chance gibt, so US-Offizielle.

Während die Ukraine die Möglichkeit haben könnte, im Osten weitere Gebiete zurückzuerobern, ist nach Ansicht amerikanischer und ukrainischer Offizielle der Süden der wichtigste Kriegsschauplatz.

„Cherson und Saporoschja sind mögliche Ziele“, sagte Michael Kofman, der Direktor für Russlandstudien bei CNA, einem Forschungsinstitut für Verteidigungsfragen. „Wir könnten in Zukunft weitere Operationen der ukrainischen Armee sehen, um dort Durchbrüche zu erzielen.“

Der Plan, der aus den Gesprächen im Hochsommer hervorging, stützte sich in hohem Maße auf US-amerikanische Geheimdienstinformationen und High-Tech-Waffen. Amerikanische Offizielle betonen jedoch, dass der Erfolg der Offensive voll und ganz Herrn Selensky und dem ukrainischen Militär zuzuschreiben ist, das eine relativ kleine Truppe in Charkow zu einem überragenden Sieg führte.

„Noch hat niemand den Ball ins Rollen gebracht“, sagte Kahl. Aber er fügte hinzu: „Ich denke, es zeigt der Welt, dass die Ukrainer in der Lage sind, komplexe, offensive Operationen durchzuführen.“

Ende der Übersetzung



